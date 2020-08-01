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Предыдущие игры

Факел Последние 20 матчей: + = -
Металлург Липецк 1:2 Факел Факел 1:0 Луч Армавир 1:0 Факел Факел 2:0 СКА-Ростов
Енисей 0:0 Факел Химки 1:1 Факел Родина Москва 2:0 Факел Факел 2:1 Урал-2 Факел 0:2 Нижний Новгород Мордовия 1:1 Факел Факел 0:2 СКА-Хабаровск Балтика 3:0 Факел Чертаново 4:0 Факел Чайка 0:1 Факел Спартак-2 7:2 Факел Факел 0:4 Шинник Нефтехимик 1:0 Факел Факел 0:0 Томь Краснодар-2 0:0 Факел Факел 1:2 Арсенал Тула
Акрон Последние 20 матчей: + = -
Зенит Иркутск 1:1 Акрон СКА-Ростов 0:0 Акрон Краснодар-2 3:1 Акрон Акрон 3:1 Урожай
Акрон 0:0 Сокол Акрон 1:0 Волга Ульяновск КамАЗ 1:2 Акрон Акрон 3:0 Тюмень Лада-Тольятти 1:3 Акрон Акрон 3:1 Уфа-2 Звезда Пермь 1:1 Акрон Акрон 1:0 Урал-2 Носта 0:1 Акрон Челябинск 1:0 Акрон Зенит-Ижевск 0:2 Акрон Волга Ульяновск 2:0 Акрон Акрон 4:4 КамАЗ Акрон 1:1 Мордовия Тюмень 2:0 Акрон Акрон 3:1 Лада-Тольятти
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Енисей 1 1 0 0 2 - 1 3
2. Спартак-2 1 1 0 0 2 - 1 3
3. Нижний Новгород 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Велес Москва 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
5. Оренбург 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
6. Текстильщик 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
7. Динамо Брянск 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Крылья Советов 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Балтика 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Шинник 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Торпедо Москва 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Алания 0 0 0 0 0 - 0 0
13. СКА-Хабаровск 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Акрон 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Факел 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Нефтехимик 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Чайка 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Краснодар-2 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Волгарь 0 0 0 0 0 - 0 0
20. Иртыш Омск 1 0 0 1 1 - 2 0
21. Чертаново 1 0 0 1 1 - 2 0
22. Томь 1 0 0 1 0 - 1 0
  • До матча
  • Добрый день, уважаемые любители футбола! На связи Воронеж, именно здесь и пройдет один из матчей 1-го тура первенства ФНЛ, в котором "Факел" сыграет с "Акроном". Ваш комментатор Сергей Прокофьев.
Прогнозы 156
Факел 84% (131)
X 9.6% (15)
Акрон 6.4% (10)
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1.92 Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Факел - Акрон

Исход игры
Факел
84% (131)
Ничья
9.6% (15)
Акрон
6.4% (10)
Тотал 2.5
Больше
25.49% (39)
Меньше
74.51% (114)
Обе команды забьют
Да
30.72% (47)
Нет
69.28% (106)
Популярный счёт
1:0 Факел
37.2% (58)
2:0 Факел
25% (39)
2:1 Факел
17.3% (27)
1:1 Ничья
7.1% (11)
1:2 Акрон
3.8% (6)
0:0 Ничья
2.6% (4)
3:0 Факел
1.9% (3)
2:3 Акрон
1.3% (2)
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