- Основной состав
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Пухов РоманПолузащитник
-
11 Мазуров ИльяПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Бесчастных Владимир
- Основной состав
-
70 Гойло НикитаВратарь
-
17 Елеев МаксимЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Чудин ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Защитник
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Предыдущие игры
Факел Последние 20 матчей: + = -Металлург Липецк 1:2 Факел Факел 1:0 Луч Армавир 1:0 Факел Факел 2:0 СКА-Ростов
Енисей 0:0 Факел Химки 1:1 Факел Родина Москва 2:0 Факел Факел 2:1 Урал-2 Факел 0:2 Нижний Новгород Мордовия 1:1 Факел Факел 0:2 СКА-Хабаровск Балтика 3:0 Факел Чертаново 4:0 Факел Чайка 0:1 Факел Спартак-2 7:2 Факел Факел 0:4 Шинник Нефтехимик 1:0 Факел Факел 0:0 Томь Краснодар-2 0:0 Факел Факел 1:2 Арсенал Тула
Акрон Последние 20 матчей: + = -Зенит Иркутск 1:1 Акрон СКА-Ростов 0:0 Акрон Краснодар-2 3:1 Акрон Акрон 3:1 Урожай
Акрон 0:0 Сокол Акрон 1:0 Волга Ульяновск КамАЗ 1:2 Акрон Акрон 3:0 Тюмень Лада-Тольятти 1:3 Акрон Акрон 3:1 Уфа-2 Звезда Пермь 1:1 Акрон Акрон 1:0 Урал-2 Носта 0:1 Акрон Челябинск 1:0 Акрон Зенит-Ижевск 0:2 Акрон Волга Ульяновск 2:0 Акрон Акрон 4:4 КамАЗ Акрон 1:1 Мордовия Тюмень 2:0 Акрон Акрон 3:1 Лада-Тольятти
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Енисей
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|2.
|Спартак-2
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|Нижний Новгород
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Велес Москва
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|5.
|Оренбург
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|6.
|Текстильщик
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|Динамо Брянск
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|Крылья Советов
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Шинник
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Торпедо Москва
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Алания
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|СКА-Хабаровск
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Акрон
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Нефтехимик
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Чайка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Краснодар-2
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|Волгарь
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|20.
|Иртыш Омск
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|21.
|Чертаново
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|22.
|Томь
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
Прогнозы на матч Факел - Акрон
Исход игры
Факел
84% (131)
Ничья
9.6% (15)
Акрон
6.4% (10)
Тотал 2.5
Больше
25.49% (39)
Меньше
74.51% (114)
Обе команды забьют
Да
30.72% (47)
Нет
69.28% (106)
Популярный счёт
1:0 Факел
37.2% (58)
2:0 Факел
25% (39)
2:1 Факел
17.3% (27)
1:1 Ничья
7.1% (11)
1:2 Акрон
3.8% (6)
0:0 Ничья
2.6% (4)
3:0 Факел
1.9% (3)
2:3 Акрон
1.3% (2)
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