Нефтехимик
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Чайка
Предыдущие игры
Нефтехимик Последние 20 матчей: + = -Нефтехимик 2:2 Химки Ротор 1:1 Нефтехимик Крылья Советов 2:1 Нефтехимик Нефтехимик 1:0 Енисей
Текстильщик 1:2 Нефтехимик Нефтехимик 1:1 Авангард Курск Луч 0:2 Нефтехимик Нефтехимик 2:1 Армавир Нижний Новгород 0:1 Нефтехимик Нефтехимик 2:2 СКА-Хабаровск Балтика 1:0 Нефтехимик Нефтехимик 1:0 Факел Чайка 0:2 Нефтехимик Нефтехимик 1:0 Торпедо Москва Спартак-2 0:3 Нефтехимик Нефтехимик 2:2 Шинник Чертаново 2:2 Нефтехимик Томь 0:1 Нефтехимик Нефтехимик 1:0 Краснодар-2 КамАЗ 2:0 Нефтехимик
Чайка Последние 20 матчей: + = -Молодечно 6:0 Чайка Медик Сочи 1:4 Чайка Чайка 3:3 Alania Vladikavkaz БГУ Минск 6:0 Чайка
Краснодар-2 1:1 Чайка Чайка 1:1 Урожай Чайка 2:2 Кронон Столбцы Ивацевичи 8:0 Чайка Чайка 0:4 Динамо-Брест-1960 Барановичи 13:0 Чайка Чайка 0:5 Мелиоратор Житковичи Островец 8:0 Чайка Чайка 0:1 Першы Рэгиён Стэнлес Пинск 15:0 Чайка Чайка 2:4 Молодечно Лида 10:0 Чайка Лида 10:0 Чайка Чайка 1:1 Авангард Курск Чайка 1:1 Луч Чайка 3:5 Викинг
Последние игры между собой
Нефтехимик: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Чайка: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Крылья Советов
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Шинник
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Торпедо Москва
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Алания
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|СКА-Хабаровск
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Акрон
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Нефтехимик
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Чайка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Краснодар-2
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Волгарь
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Велес Москва
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Текстильщик
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Динамо Брянск
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Иртыш Омск
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Енисей
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|Чертаново
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|20.
|Спартак-2
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|21.
|Нижний Новгород
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|22.
|Томь
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Прогнозы на матч Нефтехимик - Чайка
Исход игры
Нефтехимик
69.2% (99)
Ничья
24.5% (35)
Чайка
6.3% (9)
Тотал 2.5
Больше
42.45% (59)
Меньше
57.55% (80)
Обе команды забьют
Да
64.03% (89)
Нет
35.97% (50)
Популярный счёт
2:1 Нефтехимик
33.6% (48)
1:0 Нефтехимик
24.5% (35)
1:1 Ничья
21% (30)
2:0 Нефтехимик
8.4% (12)
1:2 Чайка
4.2% (6)
2:2 Ничья
2.1% (3)
0:1 Чайка
1.4% (2)
3:1 Нефтехимик
1.4% (2)
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