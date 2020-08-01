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Нефтехимик
 
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Чайка

Предыдущие игры

Нефтехимик Последние 20 матчей: + = -
Нефтехимик 2:2 Химки Ротор 1:1 Нефтехимик Крылья Советов 2:1 Нефтехимик Нефтехимик 1:0 Енисей
Текстильщик 1:2 Нефтехимик Нефтехимик 1:1 Авангард Курск Луч 0:2 Нефтехимик Нефтехимик 2:1 Армавир Нижний Новгород 0:1 Нефтехимик Нефтехимик 2:2 СКА-Хабаровск Балтика 1:0 Нефтехимик Нефтехимик 1:0 Факел Чайка 0:2 Нефтехимик Нефтехимик 1:0 Торпедо Москва Спартак-2 0:3 Нефтехимик Нефтехимик 2:2 Шинник Чертаново 2:2 Нефтехимик Томь 0:1 Нефтехимик Нефтехимик 1:0 Краснодар-2 КамАЗ 2:0 Нефтехимик
Чайка Последние 20 матчей: + = -
Молодечно 6:0 Чайка Медик Сочи 1:4 Чайка Чайка 3:3 Alania Vladikavkaz БГУ Минск 6:0 Чайка
Краснодар-2 1:1 Чайка Чайка 1:1 Урожай Чайка 2:2 Кронон Столбцы Ивацевичи 8:0 Чайка Чайка 0:4 Динамо-Брест-1960 Барановичи 13:0 Чайка Чайка 0:5 Мелиоратор Житковичи Островец 8:0 Чайка Чайка 0:1 Першы Рэгиён Стэнлес Пинск 15:0 Чайка Чайка 2:4 Молодечно Лида 10:0 Чайка Лида 10:0 Чайка Чайка 1:1 Авангард Курск Чайка 1:1 Луч Чайка 3:5 Викинг

Последние игры между собой

Нефтехимик: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Чайка: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Чайка 0:2 Нефтехимик ФНЛ - Первый дивизион
Команда И В Н П Г О
1. Крылья Советов 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Балтика 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Шинник 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Торпедо Москва 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Алания 0 0 0 0 0 - 0 0
6. СКА-Хабаровск 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Акрон 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Факел 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Нефтехимик 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Чайка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Краснодар-2 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Волгарь 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Велес Москва 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Оренбург 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Текстильщик 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Динамо Брянск 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Иртыш Омск 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Енисей 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Чертаново 0 0 0 0 0 - 0 0
20. Спартак-2 0 0 0 0 0 - 0 0
21. Нижний Новгород 0 0 0 0 0 - 0 0
22. Томь 0 0 0 0 0 - 0 0
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Нефтехимик - Чайка от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 1 августа 2020, осталось 4 часа 28 минут.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 143
    Нефтехимик 69.2% (99)
    X 24.5% (35)
    Чайка 6.3% (9)
    Все прогнозы
    2.26 Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Нефтехимик - Чайка

    Исход игры
    Нефтехимик
    69.2% (99)
    Ничья
    24.5% (35)
    Чайка
    6.3% (9)
    Тотал 2.5
    Больше
    42.45% (59)
    Меньше
    57.55% (80)
    Обе команды забьют
    Да
    64.03% (89)
    Нет
    35.97% (50)
    Популярный счёт
    2:1 Нефтехимик
    33.6% (48)
    1:0 Нефтехимик
    24.5% (35)
    1:1 Ничья
    21% (30)
    2:0 Нефтехимик
    8.4% (12)
    1:2 Чайка
    4.2% (6)
    2:2 Ничья
    2.1% (3)
    0:1 Чайка
    1.4% (2)
    3:1 Нефтехимик
    1.4% (2)
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