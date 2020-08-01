Хороший матч мы сегодня посмотрели. Нас ждет ещё много интересного в мире футбола. Ну, а пока же я, Прокофьев Сергей, с вами прощаюсь!

Угловой зарабатывают "красно-белые". Наверное, после его розыгрыша и последует финальный свисток.

Кутателадзе повздорил с Першиным. У обоих теперь по жёлтой есть.

Возобновляется игра. Футболисты обеих команд уже появились на поле. Прозвучал свисток арбитра. С центра поля мяч разыграли футболисты "Чертаново", которые во второй половине встречи будут слева по ТВ-картинке! Удачи командам!

Ничего кроме банальных навесов в первом тайме команды предложить друг другу не смогли. Надеемся, второй тайм будет ярче.

Большинство единоборств выигрывают игроки "Чертаново", благодаря чему и владеют мячом больше в самом начале.

Герчиков заносит мяч в сетку ворот "Спартака-2", только до этого последовал свисток арбитра, Завезён правила нарушил в атаке.

Завезён получает жёлтую карточку за такие фокусы.

ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1!!! Игнатов!!! Игнатов отобрал мяч у Герчикова, отдал на Нимели, тот в свою очередь сделал обратную передачу в штрафную, после чего Игнатов покатил мяч в угол ворот "Чертаново".

Любопытно, как поведут себя в новой ситуации подопечные Первушина.

Хозяева начинают активно забрасывать мяч к воротам Шитова, надеясь на удачный отскок. Пока не везет.

Не держится долго мяч у хозяев, хотя "Спартак-2" особо и не прессингует, но весьма грамотно лишает соперника пространства и заставляет ошибаться.

Кожедуб наносит мощный удар с линии штрафной, рядом со штангой мяч пролетает. Повезло сейчас "Чертаново".

Хорошо работает прессинг "Спартака-2", с огромным трудом соперники от своей штрафной отходят, вся надежда пока на длинные забросы вперед.

У "Чертаново" впереди мало что получается. Замены напрашиваются, так как на скамейке наверняка есть те, кто могут усилить игру.

Каким-то озадаченным выглядит сейчас Первушин. Мало что получается у игроков его команды. А гости спокойно плетут кружева атак.

Грубо, Бартасевич за фол в атаке получает жёлтую карточку.

Не может подняться Оганесян, оказывают ему медицинскую помощь.

Вроде всё в порядке с 84 номер "Спартака-2", игру он продолжит. Наша встреча возобновилась безадресной передачей Шитова.

51 на 49, именно такой процент владения мячом к этой минуте, в пользу подопечных Первушина.

Пока хозяева играют довольно однообразно, все атаки сводятся к проходу по флангу и навесом. Явно напрашиваются замены.

И вот Денис Первушин решается на первую перестановку в составе своей команды. Сергей Пиняев вместо Молчанова. А Сергею, между прочим, 15 лет.

ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:1!!! Завезён!!! И сыграла замена, именно Сергей Пиняев сделал передачу с левого края штрафной в центр на Завезёна, который в касание отправил мяч куда надо.

Хорошая игра пошла. Обе команды при любой удобной возможности бегут в атаку и делают это большими силами.

Нимели нарушает правила в атаке, прервана наша игра.

Борьба за центр поля идет полным ходом, и пока что "Спартак-2" в ней демонстрирует готовность не уступать.

Странно, что Пилипчук не делает замен. Времени уже остается все меньше и меньше, надо что-то думать. Команда чуть сбавила.

Гости пока пытаются сбить темп и усмирить соперника. О какой-то контригре речи пока не идет.

Очень медленно стали работать с мячом "красно-белые", поэтому продвинуться вперед не получается.

Игроки "Спартака-2" временами, не видя шанса перейти в наступление, просто перепасовываются на своей половине поля.

Вторая замена в составе "Чертаново". Юрий Завезён отправился отдыхать, его заменил Надольский.

Игнатов получает по ногам у центрального круга. Судья фиксирует нарушение правил.

А теперь очередь замены у "Чертаново". Вместо Канищева сыграет Конев.

ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:2!!! Игнатов!!! Игнатов оформляет дубль, получил он пас в штрафной от Нимели и прокинул мяч между ног Абаеву.

Денис Первушин задумчив. Приготовил он очередную замену в составе своего клуба.

Сулейманов отправился отдыхать, вместо него теперь играет Першин.

Забрали в последние минуты хозяева мяч, но весьма плотно играет "Спартак-2" и особо разгуляться не дает.

Не удается гостям быстро убежать в контратаку. Заброс на Нимели был прочитан и перехвачен. Такое ощущение, что он уже "наелся".

Нервная концовка, хозяева грузят мяч в штрафную "Спартака-2", где защита уверенно играет.

Роман Пилипчук, главный тренер "Спартака-2", на ногах, взволнованно наблюдает за событиями. Остается играть около 10 минут.

И Нимели отправляется отдыхать. Его заменил Кутателадзе.

"Спартак-2" перехватил мяч, однако атаку сообразить не выходит. Гости не спешат, играют на своей половине поля.

Стычка на поле. Тюменцев и Игнатов за такое получили по жёлтой карточке.

Разбилась игра на эпизоды из-за замен и прочих пауз, совсем упал темп.

Первый тайм

— Прозвучал свисток на перерыв! После первого тайма счет на табло – 0:0. Нас ждет 15-минутный перерыв, после чего мы вновь вернемся на поле и продолжим смотреть футбол.

45' Угловой в концовке тайма "Чертаново" зарабатывает, но игроки соперника справляются с подачей, выбит мяч из штрафной.

45' Никак не получается у "Чертаново" вернуть себе мяч. "Спартак-2" решительно настроен добыть победу в этом противостоянии. Но самое интересное нас ждёт во втором тайме.

44' Очередная возможность для контратаки была у хозяев поля, но одна безобразная передача Герчикова всё сломала.

43' Оганесян подыграл себе рукой, фол в атаке.

42' Отбиваются хозяева после очередной подачи и пытаются спокойно перейти в атаку, но не получается.

41' На своей половине поля контролируют мяч игроки "Спартака-2", пытаются растянуть они оборону соперника, пока безуспешно.

40' Новый заброс мяча к хозяйской штрафной в расчёте на Нимели, но и тут центр обороны "Чертаново" разобрался. Редькович всех опередил.

39' Первушин с бровки эмоционально подсказывает своим подопечным. Спокойствие наставника "Чертаново" улетучилось, отобрать мяч у "красно-белых" не получается.

38' Много владеют мячом гости, но соперник не так много позволяет в собственной штрафной. Хотя лазейки есть.

37' Долго "Спартак-2" владеет мячом на чужой половине, но "Чертаново" довольно большим числом защищается и не подпускает гостей близко.

36' Сейчас "Чертаново" отходит к своим воротам, но "Спартак-2" пока что не очень понимает, что делать с мячом.

35' "Чертаново" добивается углового, передавая мяч вперед по левой бровке. Розыгрыш мяча с угла поля довольно быстро заканчивается его потерей, но будет атака вторым темпом.

34' Пытаются команды играть больше флагами. Игроки центра поля могут отдохнуть.

33' "Спартак-2" зарабатывает угловой после своей позиционной атаки, но подача на ближнюю штангу крайне неудачна.

32' Попытались игроки "Чертаново" организовать позиционное наступление через центральную часть, но не вышло. Оборона противника действует надёжно.

31' Начинают свистеть болельщики "Спартака-2", не нравится им, что больше владеют мячом футболисты соперника.

30' Хозяева пытаются запереть соперника на его половине поля и оказать существенное давление на оборону. В целом получается, но без моментов.

29' Завезён навесил с правого фланга, мяч нашёл голову Молчанова, который пробил слабо и по центру ворот. Шитов на месте.

28' А "Спартак-2" не то чтобы сушит игру, но максимально замедляет ее и даже потягивает время местами.

27' Без опасных моментов проходит у нас игра. Команды продолжают присматриваться друг к другу.

26' Кстати, на трибуне сегодня Юрий Павлович Сёмин. Кроме него игру решил посетить и Роман Широков.

25' "Нам не нужен тренер Пилипчук" - такой заряд слышен на фанатской трибуне гостей.

24' Половина тайма позади, а команды по-прежнему робко и неуверенно ходят на половину поля соперника.

23' Руслан Литвинов за фол на половине поля соперника получает жёлтую карточку.

23' Завезён зарядил по воротам с 28 метров, мяч летит над перекладиной ворот "Спартака-2", да и Шитов всё контролировал.

22' Около 900 болельщиков сегодня на трибунах, все доступные билеты были проданы. Активно они поддерживают своих, только те не радуют пока яркой игрой.

21' Канищев забежал в очевидный офсайд, игра остановлена.

20' Дьяков со своей половины поля отправил мяч вперёд на Оганесяна, это потеря.

19' С мячом "Спартак-2". Такое ощущение, что "Чертаново" без мяча совсем не испытывает никакого дискомфорта, словно отдыхают хозяева в эти минуты.

18' Невысокий темп в игре, до штрафной толком ни те, ни другие не доходят. Много потерь совершают на подступах.

17' Вообще, достаточно много сумбура в центре поля в исполнении обеих команд, мяч то не долетает, то перелетает адресата передачи.

16' "Чертаново" вроде удается отодвинуть игру на чужую половину поля, но все атаки завершаются неточностями у штрафной.

15' Завезён подобрал мяч у штрафной "Спартака" и пробил. Слишком смелое решение Юрия, круглый ожидаемо летит мимо створа.

14' Антон Анопа фиксирует нарушение правил на половине поля "красно-белых".

13' Руслан сможет продолжить игру, наша встреча возобновилась. С мячом "Чертаново" на своей половине поля.

12' Литвинов оказывается на газоне, пауза в матче, врачи уже на поле.

11' "Спартак-2" снова перевел игру на половину поля хозяев, но в основном вся активность вокруг штрафной происходит.

10' Сбиваются на фланговую игру гости. Подачу за подачей исполняет "Спартака-2", но защитники снимают весь верх.

9' Разогрелись гости и активно атакуют через фланги. Игроки "Чертаново" к этому пока не готовы и пропускают соперников для подачи в штрафную.

8' Первый угловой заработали гости. Но подача в штрафную ничего опасного не принесла.

7' Решительно без приближения к воротам действуют команды, демонстрируют свой боевой настрой в центре поля.

6' Кстати, обслуживает встречу бригада арбитров под руководством Антона Анопы, фиксирует он первое в матче нарушение правил.

5' Застревает мяч в штрафной гостей, Канищев сделал последнее касание, после чего попытался убедить арбитра, что мяч попал в руку игроку "Спартака".

4' Видно, что команды опасаются друг друга на первых минутах. Сразу бросаться в открытый бой не рискуют ни те, ни другие.

3' Состав у "Чертаново" по сравнению с прошлым сезоном изменился очень сильно. Денис Первушин, новый главный тренер хозяев, попытается построить что-то своё.

2' "Чертаново" зарабатывает первый угловой после прерванного прострела, но корнер хозяева разыгрывают неудачно.

1' "Чертаново" проводит матч в комплекте формы синего цвета, в красно-белой игроки московского "Спартака".