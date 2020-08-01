  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Россия
Чертаново
1:2
Конец матча
Спартак-2
0'
22' Желтая карточка
Литвинов Руслан
50' Желтая карточка
Завезён Юрий
0:1
51' Гол
Игнатов Михаил
59' Желтая карточка
Бартасевич Владимир
1:1
65' Гол
Завезён Юрий
1:2
78' Гол
Игнатов Михаил
86' Желтая карточка
Тюменцев Даниил
87' Желтая карточка
Игнатов Михаил
90' Желтая карточка
Першин Никита
90' Желтая карточка
Кутателадзе Николоз
90'+4
81
Абаев
Илья
3
Кондаков
Егор
4
Редькович
Дмитрий
63
Никитенков
Алексей
13
Бартасевич
Владимир
68
Герчиков
Леонид
6
Сулейманов
Никита
7
Тюменцев
Даниил
11
Молчанов
Дмитрий
31
Завезён
Юрий
9
Канищев
Александр
31
Шитов
Антон
36
Воропаев
Артём
55
Дьяков
Виталий
63
Петрунин
Даниил
17
Тигиев
Георгий
84
Оганесян
Степан
68
Литвинов
Руслан
97
Денисов
Даниил
22
Игнатов
Михаил
87
Кожедуб
Святослав
66
Нимели
Силванус
Чертаново
Спартак-2

Ход матча

22'
 
Литвинов Руслан
50'
Завезён Юрий
 
51'
0:1
Игнатов Михаил
59'
Бартасевич Владимир
 
64'
Пиняев Сергей
Молчанов Дмитрий
 
65'
Завезён Юрий
1:1
74'
Надольский Александр
Завезён Юрий
 
75'
 
Миронов Леонид
Кожедуб Святослав
77'
Конев Александр
Канищев Александр
 
78'
1:2
Игнатов Михаил
81'
Першин Никита
Сулейманов Никита
 
85'
 
Кутателадзе Николоз
Нимели Силванус
86'
Тюменцев Даниил
 
87'
 
Игнатов Михаил
90'
Першин Никита
 
90'
 
Кутателадзе Николоз

Бомбардиры внутри турнира

Чертаново
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Завезён Юрий 1 0.17
Спартак-2
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Игнатов Михаил 2 0.33

Карточки

Чертаново
# Игрок      
1. Завезён Юрий 1 0
2. Бартасевич Владимир 1 0
3. Тюменцев Даниил 1 0
4. Першин Никита 1 0
Спартак-2
# Игрок      
1. Игнатов Михаил 1 0
2. Кутателадзе Николоз 1 0
3. Литвинов Руслан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Чертаново 0 0 0 0 100% (1) 0
 Спартак-2 0 0 0 50% (1) 0 50% (1)

Предыдущие игры

Чертаново Последние 20 матчей: + = -
Велес Москва 2:1 Чертаново Чертаново 3:1 Долгопрудный Чертаново 5:2 Родина Москва Чертаново 3:0 Калуга
Чертаново 2:0 FK Strogino Moscow Торпедо Москва 3:2 Чертаново Иртыш Омск 0:2 Чертаново Чертаново 3:0 Мордовия Краснодар-2 1:2 Чертаново Россия (до 20 лет) 1:3 Чертаново Чертаново 1:3 Рига Чертаново 4:0 Томь Тамбов 1:1 Чертаново Чертаново 0:1 Крылья Советов Раннерс 1:3 Чертаново Чертаново 1:0 СКА-Хабаровск Химки 3:1 Чертаново Чертаново 3:1 Балтика Ротор 1:1 Чертаново Чертаново 4:0 Факел
Спартак-2 Последние 20 матчей: + = -
Торпедо Москва 5:1 Спартак-2 Химки 3:0 Спартак-2 Спартак-2 3:0 Локомотив-Казанка Енисей 1:0 Спартак-2
Текстильщик 1:1 Спартак-2 Спартак-2 1:1 Авангард Курск Спартак-2 0:2 Луч Спартак-2 1:3 Армавир Нижний Новгород 2:2 Спартак-2 Спартак-2 2:0 Мордовия СКА-Хабаровск 3:0 Спартак-2 Спартак-2 7:2 Факел Чайка 2:1 Спартак-2 Спартак-2 2:3 Торпедо Москва Чертаново 2:2 Спартак-2 Шинник 3:2 Спартак-2 Спартак-2 0:3 Нефтехимик Томь 2:2 Спартак-2 Спартак-2 0:3 Краснодар-2 Химки 1:0 Спартак-2

Последние игры между собой

Чертаново: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 0
Спартак-2: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 2
Чертаново 2:2 Спартак-2 ФНЛ - Первый дивизион Чертаново 1:0 Спартак-2 ФНЛ - Первый дивизион Спартак-2 0:2 Чертаново ФНЛ - Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Волгарь Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
2. СКА-Хабаровск Заявка 1 1 0 0 4 - 2 3
3. Шинник Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Факел Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Оренбург Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Енисей Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
7. Спартак-2 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
8. Нижний Новгород Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
9. Крылья Советов Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
10. Балтика Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Нефтехимик Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12. Чайка Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
13. Велес Москва Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
14. Текстильщик Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
15. Торпедо Москва Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
16. Акрон Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
17. Динамо Брянск Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
18. Иртыш Омск Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
19. Чертаново Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
20. Томь Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
21. Алания Заявка 1 0 0 1 2 - 4 0
22. Краснодар-2 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
Новости матча
  • После матча
  • Хороший матч мы сегодня посмотрели. Нас ждет ещё много интересного в мире футбола. Ну, а пока же я, Прокофьев Сергей, с вами прощаюсь!
  • Второй тайм
  • Матч окончен. "Чертаново" - "Спартак-2" 1:2.
  • Свисток
    Финальный свисток!
  • Желтая карточка
    90'
    Кутателадзе повздорил с Першиным. У обоих теперь по жёлтой есть.
  • Угловой
    90'
    Угловой зарабатывают "красно-белые". Наверное, после его розыгрыша и последует финальный свисток.
Футбольный тест из 100 вопросов
Пройти
  • Дополнительное время
    90'
    Антон Анопа добавил к матчу 3 минуты.
  • 89'
    Разбилась игра на эпизоды из-за замен и прочих пауз, совсем упал темп.
  • Желтая карточка
    88'
    Стычка на поле. Тюменцев и Игнатов за такое получили по жёлтой карточке.
  • 87'
    "Спартак-2" перехватил мяч, однако атаку сообразить не выходит. Гости не спешат, играют на своей половине поля.
  • Замена
    86'
    И Нимели отправляется отдыхать. Его заменил Кутателадзе.
  • 85'
    Роман Пилипчук, главный тренер "Спартака-2", на ногах, взволнованно наблюдает за событиями. Остается играть около 10 минут.
  • 84'
    Нервная концовка, хозяева грузят мяч в штрафную "Спартака-2", где защита уверенно играет.
  • 83'
    Не удается гостям быстро убежать в контратаку. Заброс на Нимели был прочитан и перехвачен. Такое ощущение, что он уже "наелся".
  • 82'
    Забрали в последние минуты хозяева мяч, но весьма плотно играет "Спартак-2" и особо разгуляться не дает.
  • Замена
    81'
    Сулейманов отправился отдыхать, вместо него теперь играет Першин.
  • 80'
    Денис Первушин задумчив. Приготовил он очередную замену в составе своего клуба.
  • 79'
    И вновь "Спартак-2" высоко прессингует, напрочь лишая соперника пространства.
  • 2 гола - дубль!
    78'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:2!!! Игнатов!!!
    Игнатов оформляет дубль, получил он пас в штрафной от Нимели и прокинул мяч между ног Абаеву.
  • Замена
    78'
    А теперь очередь замены у "Чертаново". Вместо Канищева сыграет Конев.
  • Замена
    78'
    Наконец-то Роман Пилипчук решается на замену. Вместо Кожедуба вышел Миронов.
  • Фол, нарушение
    77'
    Игнатов получает по ногам у центрального круга. Судья фиксирует нарушение правил.
  • Замена
    76'
    Вторая замена в составе "Чертаново". Юрий Завезён отправился отдыхать, его заменил Надольский.
  • Угловой
    75'
    Очередная атака "Чертаново" завершается первым угловым во втором тайме. Подача углового получилась неудачной, игроки гостей замысел соперника раскусили.
  • 74'
    Игроки "Спартака-2" временами, не видя шанса перейти в наступление, просто перепасовываются на своей половине поля.
  • Фол, нарушение
    73'
    Сергей Пиняев нарушает правила в штрафной соперника, игра остановлена.
  • 72'
    Очень медленно стали работать с мячом "красно-белые", поэтому продвинуться вперед не получается.
  • 71'
    Гости пока пытаются сбить темп и усмирить соперника. О какой-то контригре речи пока не идет.
  • 70'
    Странно, что Пилипчук не делает замен. Времени уже остается все меньше и меньше, надо что-то думать. Команда чуть сбавила.
  • 69'
    Борьба за центр поля идет полным ходом, и пока что "Спартак-2" в ней демонстрирует готовность не уступать.
  • Фол, нарушение
    68'
    Нимели нарушает правила в атаке, прервана наша игра.
  • 67'
    Хорошая игра пошла. Обе команды при любой удобной возможности бегут в атаку и делают это большими силами.
  • Судья
    66'
    Герчиков падает в штрафной "красно-белых", свисток арбитра молчит.
  • Описание гола
    65'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:1!!! Завезён!!!
    И сыграла замена, именно Сергей Пиняев сделал передачу с левого края штрафной в центр на Завезёна, который в касание отправил мяч куда надо.
  • Замена
    65'
    И вот Денис Первушин решается на первую перестановку в составе своей команды. Сергей Пиняев вместо Молчанова. А Сергею, между прочим, 15 лет.
  • 64'
    Пока хозяева играют довольно однообразно, все атаки сводятся к проходу по флангу и навесом. Явно напрашиваются замены.
  • 63'
    51 на 49, именно такой процент владения мячом к этой минуте, в пользу подопечных Первушина.
  • 62'
    Вроде всё в порядке с 84 номер "Спартака-2", игру он продолжит. Наша встреча возобновилась безадресной передачей Шитова.
  • Травма, повреждение
    61'
    Не может подняться Оганесян, оказывают ему медицинскую помощь.
  • Желтая карточка
    60'
    Грубо, Бартасевич за фол в атаке получает жёлтую карточку.
  • Офсайд
    59'
    Нимели забрался в офсайд, прав арбитр, игра остановлена.
  • 58'
    Каким-то озадаченным выглядит сейчас Первушин. Мало что получается у игроков его команды. А гости спокойно плетут кружева атак.
  • 57'
    У "Чертаново" впереди мало что получается. Замены напрашиваются, так как на скамейке наверняка есть те, кто могут усилить игру.
  • 56'
    Хорошо работает прессинг "Спартака-2", с огромным трудом соперники от своей штрафной отходят, вся надежда пока на длинные забросы вперед.
  • Опасный момент
    55'
    Кожедуб наносит мощный удар с линии штрафной, рядом со штангой мяч пролетает. Повезло сейчас "Чертаново".
  • 54'
    Не держится долго мяч у хозяев, хотя "Спартак-2" особо и не прессингует, но весьма грамотно лишает соперника пространства и заставляет ошибаться.
  • 53'
    Хозяева начинают активно забрасывать мяч к воротам Шитова, надеясь на удачный отскок. Пока не везет.
  • 52'
    Любопытно, как поведут себя в новой ситуации подопечные Первушина.
  • Описание гола
    51'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1!!! Игнатов!!!
    Игнатов отобрал мяч у Герчикова, отдал на Нимели, тот в свою очередь сделал обратную передачу в штрафную, после чего Игнатов покатил мяч в угол ворот "Чертаново".
  • Желтая карточка
    50'
    Завезён получает жёлтую карточку за такие фокусы.
  • Фол, нарушение
    49'
    Герчиков заносит мяч в сетку ворот "Спартака-2", только до этого последовал свисток арбитра, Завезён правила нарушил в атаке.
  • 48'
    Большинство единоборств выигрывают игроки "Чертаново", благодаря чему и владеют мячом больше в самом начале.
  • 47'
    Ничего кроме банальных навесов в первом тайме команды предложить друг другу не смогли. Надеемся, второй тайм будет ярче.
  • Второй тайм начался
    46'
    Возобновляется игра. Футболисты обеих команд уже появились на поле. Прозвучал свисток арбитра. С центра поля мяч разыграли футболисты "Чертаново", которые во второй половине встречи будут слева по ТВ-картинке! Удачи командам!
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Прозвучал свисток на перерыв! После первого тайма счет на табло – 0:0. Нас ждет 15-минутный перерыв, после чего мы вновь вернемся на поле и продолжим смотреть футбол.
  • Угловой
    45'
    Угловой в концовке тайма "Чертаново" зарабатывает, но игроки соперника справляются с подачей, выбит мяч из штрафной.
  • 45'
    Никак не получается у "Чертаново" вернуть себе мяч. "Спартак-2" решительно настроен добыть победу в этом противостоянии. Но самое интересное нас ждёт во втором тайме.
  • 44'
    Очередная возможность для контратаки была у хозяев поля, но одна безобразная передача Герчикова всё сломала.
  • Фол, нарушение
    43'
    Оганесян подыграл себе рукой, фол в атаке. 
  • 42'
    Отбиваются хозяева после очередной подачи и пытаются спокойно перейти в атаку, но не получается.
  • 41'
    На своей половине поля контролируют мяч игроки "Спартака-2", пытаются растянуть они оборону соперника, пока безуспешно.
  • 40'
    Новый заброс мяча к хозяйской штрафной в расчёте на Нимели, но и тут центр обороны "Чертаново" разобрался. Редькович всех опередил.
  • 39'
    Первушин с бровки эмоционально подсказывает своим подопечным. Спокойствие наставника "Чертаново" улетучилось, отобрать мяч у "красно-белых" не получается.
  • 38'
    Много владеют мячом гости, но соперник не так много позволяет в собственной штрафной. Хотя лазейки есть.
  • 37'
    Долго "Спартак-2" владеет мячом на чужой половине, но "Чертаново" довольно большим числом защищается и не подпускает гостей близко.
  • 36'
    Сейчас "Чертаново" отходит к своим воротам, но "Спартак-2" пока что не очень понимает, что делать с мячом.
  • Угловой
    35'
    "Чертаново" добивается углового, передавая мяч вперед по левой бровке. Розыгрыш мяча с угла поля довольно быстро заканчивается его потерей, но будет атака вторым темпом.
  • 34'
    Пытаются команды играть больше флагами. Игроки центра поля могут отдохнуть.
  • Угловой
    33'
    "Спартак-2" зарабатывает угловой после своей позиционной атаки, но подача на ближнюю штангу крайне неудачна.
  • 32'
    Попытались игроки "Чертаново" организовать позиционное наступление через центральную часть, но не вышло. Оборона противника действует надёжно.
  • 31'
    Начинают свистеть болельщики "Спартака-2", не нравится им, что больше владеют мячом футболисты соперника.
  • 30'
    Хозяева пытаются запереть соперника на его половине поля и оказать существенное давление на оборону. В целом получается, но без моментов.
  • 29'
    Завезён навесил с правого фланга, мяч нашёл голову Молчанова, который пробил слабо и по центру ворот. Шитов на месте.
  • 28'
    А "Спартак-2" не то чтобы сушит игру, но максимально замедляет ее и даже потягивает время местами.
  • 27'
    Без опасных моментов проходит у нас игра. Команды продолжают присматриваться друг к другу.
  • 26'
    Кстати, на трибуне сегодня Юрий Павлович Сёмин. Кроме него игру решил посетить и Роман Широков.
  • 25'
    "Нам не нужен тренер Пилипчук" - такой заряд слышен на фанатской трибуне гостей. 
  • 24'
    Половина тайма позади, а команды по-прежнему робко и неуверенно ходят на половину поля соперника.
  • Желтая карточка
    23'
    Руслан Литвинов за фол на половине поля соперника получает жёлтую карточку.
  • 23'
    Завезён зарядил по воротам с 28 метров, мяч летит над перекладиной ворот "Спартака-2", да и Шитов всё контролировал.
  • 22'
    Около 900 болельщиков сегодня на трибунах, все доступные билеты были проданы. Активно они поддерживают своих, только те не радуют пока яркой игрой.
  • Офсайд
    21'
    Канищев забежал в очевидный офсайд, игра остановлена.
  • 20'
    Дьяков со своей половины поля отправил мяч вперёд на Оганесяна, это потеря.
  • 19'
    С мячом "Спартак-2". Такое ощущение, что "Чертаново" без мяча совсем не испытывает никакого дискомфорта, словно отдыхают хозяева в эти минуты.
  • 18'
    Невысокий темп в игре, до штрафной толком ни те, ни другие не доходят. Много потерь совершают на подступах.
  • 17'
    Вообще, достаточно много сумбура в центре поля в исполнении обеих команд, мяч то не долетает, то перелетает адресата передачи.
  • 16'
    "Чертаново" вроде удается отодвинуть игру на чужую половину поля, но все атаки завершаются неточностями у штрафной.
  • 15'
    Завезён подобрал мяч у штрафной "Спартака" и пробил. Слишком смелое решение Юрия, круглый ожидаемо летит мимо створа.
  • Фол, нарушение
    14'
    Антон Анопа фиксирует нарушение правил на половине поля "красно-белых".
  • 13'
    Руслан сможет продолжить игру, наша встреча возобновилась. С мячом "Чертаново" на своей половине поля.
  • Травма, повреждение
    12'
    Литвинов оказывается на газоне, пауза в матче, врачи уже на поле.
  • 11'
    "Спартак-2" снова перевел игру на половину поля хозяев, но в основном вся активность вокруг штрафной происходит.
  • 10'
    Сбиваются на фланговую игру гости. Подачу за подачей исполняет "Спартака-2", но защитники снимают весь верх.
  • 9'
    Разогрелись гости и активно атакуют через фланги. Игроки "Чертаново" к этому пока не готовы и пропускают соперников для подачи в штрафную.
  • Угловой
    8'
    Первый угловой заработали гости. Но подача в штрафную ничего опасного не принесла.
  • 7'
    Решительно без приближения к воротам действуют команды, демонстрируют свой боевой настрой в центре поля.
  • Фол, нарушение
    6'
    Кстати, обслуживает встречу бригада арбитров под руководством Антона Анопы, фиксирует он первое в матче нарушение правил.
  • 5'
    Застревает мяч в штрафной гостей, Канищев сделал последнее касание, после чего попытался убедить арбитра, что мяч попал в руку игроку "Спартака".
  • 4'
    Видно, что команды опасаются друг друга на первых минутах. Сразу бросаться в открытый бой не рискуют ни те, ни другие.
  • 3'
    Состав у "Чертаново" по сравнению с прошлым сезоном изменился очень сильно. Денис Первушин, новый главный тренер хозяев, попытается построить что-то своё.
  • Угловой
    2'
    "Чертаново" зарабатывает первый угловой после прерванного прострела, но корнер хозяева разыгрывают неудачно.
  • 1'
    "Чертаново" проводит матч в комплекте формы синего цвета, в красно-белой игроки московского "Спартака".
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался! Первыми с центра поля встречу начали футболисты "Спартака". 
  • До матча
  • Команды уже вышли на поле. Звучит государственный гимн Российской Федерации.
  • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Добро пожаловать в столицу России, где состоится встреча 1-го тура ФНЛ между "Чертаново" и "Спартаком-2". Проведёт текстовую онлайн трансляцию Прокофьев Сергей.
Прогнозы 158
Чертаново 70.3% (111)
X 17.7% (28)
Спартак-2 12% (19)
Все прогнозы
2.35 Прогноз на матч от Liveresult
Новости

Прогнозы на матч Чертаново 1:2 Спартак-2

Исход игры
Чертаново
70.3% (111)
Ничья
17.7% (28)
Спартак-2
12% (19)
Тотал 2.5
Больше
51.3% (79)
Меньше
48.7% (75)
Обе команды забьют
Да
62.99% (97)
Нет
37.01% (57)
Популярный счёт
2:1 Чертаново
33.5% (53)
1:0 Чертаново
19.6% (31)
1:1 Ничья
12.7% (20)
2:0 Чертаново
9.5% (15)
1:2 Спартак-2
5.7% (9)
0:1 Спартак-2
3.8% (6)
3:1 Чертаново
3.2% (5)
2:2 Ничья
3.2% (5)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Где смотреть матч Чертаново 1:2 Спартак-2 онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + ФРИБЕТ 10 000 рублей

Бонусы букмекеров
КЭШБЭК 12,5% на все ставки


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный