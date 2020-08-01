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Алания
1:3
Перерыв
СКА-Хабаровск
0'
0:1
8' Гол
Камилов Владислав
0:2
15' Гол
Квеквескири Ираклий
17' Желтая карточка
Шавлохов Давид
26' Желтая карточка
Машуков Ислам
33' Желтая карточка
Суслов Кирилл
1:2
34' Пенальти
Хабалов Алан
39' Желтая карточка
Магомедов Бутта
43' Желтая карточка
Крамаренко Сергей
45' Желтая карточка
Хабалов Алан
1:3
45' Гол
Гаджимурадов Рамазан
Алания
СКА-Хабаровск

Ход матча

8'
0:1
Камилов Владислав
15'
0:2
Квеквескири Ираклий
17'
Шавлохов Давид
 
26'
Машуков Ислам
 
33'
 
Суслов Кирилл
34'
Хабалов Алан
1:2
39'
Магомедов Бутта
 
43'
Крамаренко Сергей
 
45'
Хабалов Алан
 
45'
1:3
Гаджимурадов Рамазан

Бомбардиры внутри турнира

Алания
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Хабалов Алан 1 (1) 0.17
СКА-Хабаровск
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Квеквескири Ираклий 1 0.17
2. Камилов Владислав 1 0.17

Карточки

Алания
# Игрок      
1. Машуков Ислам 1 0
2. Шавлохов Давид 1 0
СКА-Хабаровск
# Игрок      
1. Суслов Кирилл 1 0

Предыдущие игры

Алания Последние 20 матчей: + = -
Алания 4:0 Краснодар-3 Алания 0:2 Арсенал Тула Зенит 4:2 Алания Черноморец Нв 0:1 Алания
Анжи 1:2 Алания Алания 8:0 Спартак-Нальчик СКА-Ростов 0:3 Алания Алания 3:1 Биолог-Новокубанск Урожай 1:4 Алания Алания 3:0 Дружба Спартак Владикавказ 0:4 Алания Алания 1:3 ЦСКА Москва Алания 5:0 Интер Черкесск Динамо Ставрополь 1:3 Алания Алания 4:0 Махачкала Машук-КМВ 0:1 Алания Алания 3:0 Волгарь Алания 2:1 Ротор Краснодар-3 1:1 Алания Алания 1:2 Черноморец Нв
СКА-Хабаровск Последние 20 матчей: + = -
СКА-Хабаровск 2:2 Зенит Иркутск СКА-Хабаровск 0:1 Енисей СКА-Хабаровск 1:0 Биолог-Новокубанск СКА-Хабаровск 1:0 Gelendzhik
СКА-Хабаровск 3:1 Черноморец Нв СКА-Хабаровск 2:0 Нижний Новгород Мордовия 2:3 СКА-Хабаровск Чертаново 1:0 СКА-Хабаровск Балтика 1:0 СКА-Хабаровск Факел 0:2 СКА-Хабаровск СКА-Хабаровск 3:2 Чайка Торпедо Москва 2:1 СКА-Хабаровск СКА-Хабаровск 3:0 Спартак-2 Нефтехимик 2:2 СКА-Хабаровск СКА-Хабаровск 1:1 Томь Краснодар-2 2:2 СКА-Хабаровск СКА-Хабаровск 1:1 Химки Ротор 5:3 СКА-Хабаровск СКА-Хабаровск 2:2 Ахмат СКА-Хабаровск 2:0 Енисей

Последние игры между собой

Алания: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 2
СКА-Хабаровск: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 3
Алания 0:3 СКА-Хабаровск ФНЛ - Первый дивизион СКА-Хабаровск 0:1 Алания ФНЛ - Первый дивизион Алания 3:1 СКА-Хабаровск ФНЛ - Первый дивизион СКА-Хабаровск 1:1 Алания ФНЛ - Первый дивизион
СКА-Хабаровск 0:0 Алания ФНЛ - Первый дивизион Алания 2:1 СКА-Хабаровск ФНЛ - Первый дивизион Алания 1:1 СКА-Хабаровск ФНЛ - Первый дивизион СКА-Хабаровск 3:2 Алания ФНЛ - Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Волгарь 3:0 1 1 0 0 3 - 0 3
2. СКА-Хабаровск 3:1 1 1 0 0 3 - 1 3
3. Факел 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Оренбург 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Енисей 1 1 0 0 2 - 1 3
6. Спартак-2 1 1 0 0 2 - 1 3
7. Нижний Новгород 1 1 0 0 1 - 0 3
8. Нефтехимик 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Чайка 1:1 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Велес Москва 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Текстильщик 1 0 1 0 0 - 0 1
12. Крылья Советов 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Балтика 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Шинник 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Торпедо Москва 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Акрон 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
17. Динамо Брянск 1 0 0 1 0 - 1 0
18. Иртыш Омск 1 0 0 1 1 - 2 0
19. Чертаново 1 0 0 1 1 - 2 0
20. Томь 1 0 0 1 0 - 1 0
21. Алания 1:3 1 0 0 1 1 - 3 0
22. Краснодар-2 0:3 1 0 0 1 0 - 3 0
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Звучит свисток на перерыв. По итогам первого тайма "СКА-Хабаровск" в Грозном уверенно переигрывает "Аланию" 3:1. Пока команда Алексея Поддубского смотрится намного лучше, но во втором тайме всё ещё может измениться, если "Алания" немного поправит свою игру в атаке. При этом подопечным Спартака Гогниева также нужно действовать и осторожнее, за первый тайм они уже получили пять жёлтых карточек, если так пойдёт и дальше, сегодня мы с вами и удаление увидеть можем. 
  • 45'
    Совсем ничего не получается у "Алании" в конце первого тайма, всё же разница в классе команд также сказывается. 
  • 45'
    Гаджимурадов с правого фланга выполнил подачу к линии вратарской, Натабашвили сыграл на выходе и забрал мяч в руки. 
  • Дополнительное время
    45'
    Четыре минуты добавил Юнус Кошко к основному времени первого тайма. 
  • Описание гола
    44'
    Г-О-О-О-Л! 1:3!!! Гаджимурадов!!! Рамазан Гаджимурадов со стандарта закрутил мяч точно в левый угол ворот, Натабашвили потерял ворота и совсем не среагировал на удар. 
  • Желтая карточка
    43'
    Очередная жёлтая карточка в игре. Полузащитник "Алании" Алан Хабалов получил предупреждение за грубую игру на правом фланге. 
  • Штанга
    42'
    Гаджимурадов со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, Суслов совсем немного не добрался до мяча, но при этом мяч попал в левую штангу и без касания защитника "СКА-Хабаровск", после этого мяч уже накрыл Натабашвили. 
  • Желтая карточка
    41'
    Полузащитник "Алании" Сергей Крамаренко получил жёлтую карточку за грубую игру против Гаджимурадова на правом фланге. 
  • Желтая карточка
    40'
    Полузащитник "Алании" Бутта Магомедов получил жёлтую карточку за грубую игру на половине поля СКА против Малеева. 
  • Угловой
    39'
    Гаджимурадов с углового выполнил подачу во вратарскую, с большим трудом, но игроки "Алании" смогли отвести угрозу от своих ворот при данном стандарте. 
  • 38'
    Гаджимурадов со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки "Алании" не стали рисковать и выбили мяч на угловой. 
  • Фол, нарушение
    37'
    Булия получил по ногам на левом фланге у штрафной площади "Алании". Теперь уже "СКА-Хабаровск" тщательно готовится к стандарту. 
  • Фол, нарушение
    36'
    Гаджимурадов нарушил правила у правого угла штрафной площади "Алании". Хозяева поля не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
  • Опасный момент
    35'
    Никифоров пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч пролетел над перекладиной. 
  • Желтая карточка
    34'
    Форвард "Алании" Ислам Машуков несколькими минутами ранее также получил жёлтую карточку. 
  • Пенальти
    33'
    Г-О-О-О-Л! 1:2!!! Хабалов!!! Алан Хабалов с "точки" пробил в правый угол ворот, Обухов гадал и прыгнул в левый угол. 
  • Желтая карточка
    32'
    Защитник "СКА-Хабаровск" Кирилл Суслов также получил жёлтую карточку за свой фол в штрафной площади. 
  • Пенальти!
    31'
    Пенальти назначается в ворота "СКА-Хабаровск"! Кирилл Суслов неудачно сыграл в своей штрафной площади и в итоге сбил форварда "Алании". 
  • 30'
    Гурциев со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог добраться до мяча. 
  • Фол, нарушение
    29'
    Против Машукова были нарушены правила на левом фланге. "Алания" готовится к очередному стандарту. 
  • Опасный момент
    28'
    Квеквескири с левого фланга выполнил подачу к правому углу вратарской, Гаджимурадов в касание пробил в ближний угол ворот, мяч попал в сетку, но с внешней стороны. 
  • Фол, нарушение
    27'
    Угловой у ворот "СКА-Хабаровск". Хабалов выполнил подачу в центр штрафной площади, Камилов головой выбил мяч подальше от своих ворот. 
  • 26'
    Поднялся Даниил Иванков, готов полузащитник "СКА-Хабаровск" продолжить игру. 
  • Фол, нарушение
    25'
    Против Иванкова нарушили правила игроки "Алании" у штрафной площади гостей, вновь вышли на поле врачи "СКА-Хабаровск". 
  • 24'
    У Магомедова сегодня со стандарта идут достаточно странные подачи уже практически за край правого угла штрафной площади, после данных забросов обострять достаточно трудно. 
  • 23'
    "СКА-Хабаровск" начинает уже спокойно играть по счёту, но при этом всё же видно, что "Алания" не совсем безнадёжна. 
  • Фол, нарушение
    22'
    Против Квеквескири в центре поля были нарушены правила. Игроки "СКА-Хабаровск" не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
  • 21'
    Возобновляется наша игра, достаточно быстро удалось восстановить освещение, но вот сможет ли "Алания" возродить интригу в этом матче? 
  • Судья
    20'
    В Грозном на "Ахмат-Арене" возникли проблемы с освещением, пришлось Юнусу Юшко приостановить игру на какое-то время. 
  • 19'
    Пока полностью игра проходит под диктовку "СКА-Хабаровск", первая встреча в ФНЛ для "Алании" получается достаточно неудачной. 
  • Травма, повреждение
    18'
    Досталось Эдуарду Булии в борьбе за мяч, вышли на поле врачи "СКА-Хабаровск", но всё же форвард гостей должен будет вернуться в игру. 
  • Желтая карточка
    17'
    Фланговый защитник "Алании" Давид Шавлохов получил жёлтую карточку за грубую игру в центре поля против Булии. 
  • Опасный момент
    16'
    С правого фланга последовала далеко не самая приятна подача для Обухова к левому углу вратарской, Игорь в итоге не смог добраться до мяча, но на счастье гостей Хугаев также не смог подстроиться под мяч и пробить по воротам. 
  • Фол, нарушение
    15'
    Гаджимурадов в центре поля нарушил правила против Крамаренко. На этот раз игроки "Алании" не смогли быстро разыграть стандарт. 
  • Описание гола
    14'
    Г-О-О-О-Л! 0:2!!! Квеквескири!!! Ираклий Квеквескири подкараулил отскок у левого угла штрафной площади, а затем фланговый игрок "СКА-Хабаровск" здорово пробил в левый угол ворот из-за пределов штрафной площади, Натабашвили вновь был бессилен. 
  • 13'
    Много у нас стало сейчас мелких фолов в центре поля, все не нервы на старте матча обеих команд не могут не сказываться. 
  • 12'
    Шавлохов из центра поля выполнил заброс к левому углу штрафной площади, мяч полетел слишком сильно и в итоге ушёл за лицевую линию поля. 
  • Фол, нарушение
    11'
    Гаджимурадов в центре поля нарушил правила против Шавлохова. Сам Давид быстро разыграл стандарт. 
  • Фол, нарушение
    10'
    Булия перестарался в борьбе за мяч у штрафной площади "Алании" и в итоге нарушил правила. 
  • 9'
    У "Алании" есть временами неплохие подходы к штрафной площади "СКА-Хабаровск", но вот качественного завершения момента пока нет. 
  • 8'
    Очень важный быстрый гол удалось забить СКА в этой встрече, но при этом расслабляться команде Алексея Поддубского нельзя, вся игра ещё впереди. 
  • Описание гола
    7'
    Г-О-О-О-Л! 0:1!!! Камилов!!! Гаджимурадов со стандарта с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Камилов оторвался от игроков "Алании", а затем здорово пробил в правый угол ворот, Натабашвили не смог спасти свою команду. 
  • 6'
    Засеев пробил по воротам с дальней дистанции, мяч улетел в сторону от цели. 
  • Опасный момент
    5'
    С левого фланга последовала хорошая подача к правому углу линии вратарской, Малеев головой пробил в ближний угол ворот, Натабашвили вначале отбил мяч перед собой, а затем спокойно его поймал. 
  • 4'
    "Алания" и "СКА-Хабаровск" достаточно неплохо действуют по первым минутам, стараются обе команды показывать достаточно атакующий футбол. 
  • Фол, нарушение
    3'
    Магомедов со стандарта с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки "Алании" нарушили правила в борьбе за верховой мяч. 
  • 2'
    Гаджимурадов с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Малеев головой пробил по воротам, мяч полетел слишком высоко. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, и игра в Грозном началась. Сегодня нас ждёт достаточно интересный матч, "СКА-Хабаровск" в этом сезоне наверняка будет стараться вновь бороться как минимум за зону плей-офф, а вот как покажет себя клуб из Владикавказа в ФНЛ, пока совсем непонятно. 
  • До матча
  • Главным арбитром на этот матч назначен Юнус Кошко из Белореченска. Помогать ему на бровках будут Варанцо Петросян из Ростова-на-Дону и Руслан Шекемов из Нальчика.
  • Доброго времени суток, дорогие друзья! Приветствуем вас на матче первого тура первенства ФНЛ между "Аланией" из Владикавказа и "СКА-Хабаровск", вместе с вами за ходом этой встречи наблюдать буду я, Михаил Бугров. 
Прогнозы 154
Алания 45.5% (70)
X 36.4% (56)
СКА-Хабаровск 18.2% (28)
Все прогнозы
1.87 Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Алания 1:3 СКА-Хабаровск

Исход игры
Алания
45.5% (70)
Ничья
36.4% (56)
СКА-Хабаровск
18.2% (28)
Тотал 2.5
Больше
38.16% (58)
Меньше
61.84% (94)
Обе команды забьют
Да
68.42% (104)
Нет
31.58% (48)
Популярный счёт
1:1 Ничья
30.5% (47)
2:1 Алания
20.8% (32)
1:0 Алания
16.2% (25)
1:2 СКА-Хабаровск
11% (17)
2:0 Алания
6.5% (10)
0:1 СКА-Хабаровск
4.5% (7)
2:2 Ничья
2.6% (4)
0:0 Ничья
2.6% (4)
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