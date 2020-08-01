Г-О-О-О-Л! 1:3!!! Гаджимурадов!!! Рамазан Гаджимурадов со стандарта закрутил мяч точно в левый угол ворот, Натабашвили потерял ворота и совсем не среагировал на удар.

Четыре минуты добавил Юнус Кошко к основному времени первого тайма.

Гаджимурадов с правого фланга выполнил подачу к линии вратарской, Натабашвили сыграл на выходе и забрал мяч в руки.

Совсем ничего не получается у "Алании" в конце первого тайма, всё же разница в классе команд также сказывается.

Звучит свисток на перерыв. По итогам первого тайма "СКА-Хабаровск" в Грозном уверенно переигрывает "Аланию" 3:1. Пока команда Алексея Поддубского смотрится намного лучше, но во втором тайме всё ещё может измениться, если "Алания" немного поправит свою игру в атаке. При этом подопечным Спартака Гогниева также нужно действовать и осторожнее, за первый тайм они уже получили пять жёлтых карточек, если так пойдёт и дальше, сегодня мы с вами и удаление увидеть можем.

43' Очередная жёлтая карточка в игре. Полузащитник "Алании" Алан Хабалов получил предупреждение за грубую игру на правом фланге.

42' Гаджимурадов со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, Суслов совсем немного не добрался до мяча, но при этом мяч попал в левую штангу и без касания защитника "СКА-Хабаровск", после этого мяч уже накрыл Натабашвили.

41' Полузащитник "Алании" Сергей Крамаренко получил жёлтую карточку за грубую игру против Гаджимурадова на правом фланге.

40' Полузащитник "Алании" Бутта Магомедов получил жёлтую карточку за грубую игру на половине поля СКА против Малеева.

39' Гаджимурадов с углового выполнил подачу во вратарскую, с большим трудом, но игроки "Алании" смогли отвести угрозу от своих ворот при данном стандарте.

38' Гаджимурадов со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки "Алании" не стали рисковать и выбили мяч на угловой.

37' Булия получил по ногам на левом фланге у штрафной площади "Алании". Теперь уже "СКА-Хабаровск" тщательно готовится к стандарту.

36' Гаджимурадов нарушил правила у правого угла штрафной площади "Алании". Хозяева поля не стали торопиться при розыгрыше мяча.

35' Никифоров пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч пролетел над перекладиной.

34' Форвард "Алании" Ислам Машуков несколькими минутами ранее также получил жёлтую карточку.

33' Г-О-О-О-Л! 1:2!!! Хабалов!!! Алан Хабалов с "точки" пробил в правый угол ворот, Обухов гадал и прыгнул в левый угол.

32' Защитник "СКА-Хабаровск" Кирилл Суслов также получил жёлтую карточку за свой фол в штрафной площади.

31' Пенальти назначается в ворота "СКА-Хабаровск"! Кирилл Суслов неудачно сыграл в своей штрафной площади и в итоге сбил форварда "Алании".

30' Гурциев со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог добраться до мяча.

29' Против Машукова были нарушены правила на левом фланге. "Алания" готовится к очередному стандарту.

28' Квеквескири с левого фланга выполнил подачу к правому углу вратарской, Гаджимурадов в касание пробил в ближний угол ворот, мяч попал в сетку, но с внешней стороны.

27' Угловой у ворот "СКА-Хабаровск". Хабалов выполнил подачу в центр штрафной площади, Камилов головой выбил мяч подальше от своих ворот.

26' Поднялся Даниил Иванков, готов полузащитник "СКА-Хабаровск" продолжить игру.

25' Против Иванкова нарушили правила игроки "Алании" у штрафной площади гостей, вновь вышли на поле врачи "СКА-Хабаровск".

24' У Магомедова сегодня со стандарта идут достаточно странные подачи уже практически за край правого угла штрафной площади, после данных забросов обострять достаточно трудно.

23' "СКА-Хабаровск" начинает уже спокойно играть по счёту, но при этом всё же видно, что "Алания" не совсем безнадёжна.

22' Против Квеквескири в центре поля были нарушены правила. Игроки "СКА-Хабаровск" не стали торопиться при розыгрыше мяча.

21' Возобновляется наша игра, достаточно быстро удалось восстановить освещение, но вот сможет ли "Алания" возродить интригу в этом матче?

20' В Грозном на "Ахмат-Арене" возникли проблемы с освещением, пришлось Юнусу Юшко приостановить игру на какое-то время.

19' Пока полностью игра проходит под диктовку "СКА-Хабаровск", первая встреча в ФНЛ для "Алании" получается достаточно неудачной.

18' Досталось Эдуарду Булии в борьбе за мяч, вышли на поле врачи "СКА-Хабаровск", но всё же форвард гостей должен будет вернуться в игру.

17' Фланговый защитник "Алании" Давид Шавлохов получил жёлтую карточку за грубую игру в центре поля против Булии.

16' С правого фланга последовала далеко не самая приятна подача для Обухова к левому углу вратарской, Игорь в итоге не смог добраться до мяча, но на счастье гостей Хугаев также не смог подстроиться под мяч и пробить по воротам.

15' Гаджимурадов в центре поля нарушил правила против Крамаренко. На этот раз игроки "Алании" не смогли быстро разыграть стандарт.

14' Г-О-О-О-Л! 0:2!!! Квеквескири!!! Ираклий Квеквескири подкараулил отскок у левого угла штрафной площади, а затем фланговый игрок "СКА-Хабаровск" здорово пробил в левый угол ворот из-за пределов штрафной площади, Натабашвили вновь был бессилен.

13' Много у нас стало сейчас мелких фолов в центре поля, все не нервы на старте матча обеих команд не могут не сказываться.

12' Шавлохов из центра поля выполнил заброс к левому углу штрафной площади, мяч полетел слишком сильно и в итоге ушёл за лицевую линию поля.

11' Гаджимурадов в центре поля нарушил правила против Шавлохова. Сам Давид быстро разыграл стандарт.

10' Булия перестарался в борьбе за мяч у штрафной площади "Алании" и в итоге нарушил правила.

9' У "Алании" есть временами неплохие подходы к штрафной площади "СКА-Хабаровск", но вот качественного завершения момента пока нет.

8' Очень важный быстрый гол удалось забить СКА в этой встрече, но при этом расслабляться команде Алексея Поддубского нельзя, вся игра ещё впереди.

7' Г-О-О-О-Л! 0:1!!! Камилов!!! Гаджимурадов со стандарта с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Камилов оторвался от игроков "Алании", а затем здорово пробил в правый угол ворот, Натабашвили не смог спасти свою команду.

6' Засеев пробил по воротам с дальней дистанции, мяч улетел в сторону от цели.

5' С левого фланга последовала хорошая подача к правому углу линии вратарской, Малеев головой пробил в ближний угол ворот, Натабашвили вначале отбил мяч перед собой, а затем спокойно его поймал.

4' "Алания" и "СКА-Хабаровск" достаточно неплохо действуют по первым минутам, стараются обе команды показывать достаточно атакующий футбол.

3' Магомедов со стандарта с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки "Алании" нарушили правила в борьбе за верховой мяч.

2' Гаджимурадов с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Малеев головой пробил по воротам, мяч полетел слишком высоко.