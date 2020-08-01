Алания
1:3
Перерыв
СКА-Хабаровск
0:1
8' ГолКамилов Владислав
0:2
15' ГолКвеквескири Ираклий
17' Желтая карточкаШавлохов Давид
26' Желтая карточкаМашуков Ислам
33' Желтая карточкаСуслов Кирилл
1:2
34' ПенальтиХабалов Алан
39' Желтая карточкаМагомедов Бутта
43' Желтая карточкаКрамаренко Сергей
45' Желтая карточкаХабалов Алан
1:3
45' ГолГаджимурадов Рамазан
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Кочиев ХетагЗащитник
-
19 Бутаев АллонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Хабалов АланПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
71 Дзахов ДавидПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
38 Малоян АртурНападающий
-
Главный тренер: Гогниев Спартак
- Основной состав
-
96 Обухов ИгорьВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Булия ЭдуардНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
35 Илик ВасилийЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Поддубский Алексей
Ход матча
8'
15'
17'
26'
33'
34'
1:2
39'
45'
45'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Хабалов Алан
|1 (1)
|0.17
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Квеквескири Ираклий
|1
|0.17
|2.
|Камилов Владислав
|1
|0.17
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Машуков Ислам
|1
|0
|2.
|Шавлохов Давид
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Суслов Кирилл
|1
|0
Предыдущие игры
Алания Последние 20 матчей: + = -Алания 4:0 Краснодар-3 Алания 0:2 Арсенал Тула Зенит 4:2 Алания Черноморец Нв 0:1 Алания
Анжи 1:2 Алания Алания 8:0 Спартак-Нальчик СКА-Ростов 0:3 Алания Алания 3:1 Биолог-Новокубанск Урожай 1:4 Алания Алания 3:0 Дружба Спартак Владикавказ 0:4 Алания Алания 1:3 ЦСКА Москва Алания 5:0 Интер Черкесск Динамо Ставрополь 1:3 Алания Алания 4:0 Махачкала Машук-КМВ 0:1 Алания Алания 3:0 Волгарь Алания 2:1 Ротор Краснодар-3 1:1 Алания Алания 1:2 Черноморец Нв
СКА-Хабаровск Последние 20 матчей: + = -СКА-Хабаровск 2:2 Зенит Иркутск СКА-Хабаровск 0:1 Енисей СКА-Хабаровск 1:0 Биолог-Новокубанск СКА-Хабаровск 1:0 Gelendzhik
СКА-Хабаровск 3:1 Черноморец Нв СКА-Хабаровск 2:0 Нижний Новгород Мордовия 2:3 СКА-Хабаровск Чертаново 1:0 СКА-Хабаровск Балтика 1:0 СКА-Хабаровск Факел 0:2 СКА-Хабаровск СКА-Хабаровск 3:2 Чайка Торпедо Москва 2:1 СКА-Хабаровск СКА-Хабаровск 3:0 Спартак-2 Нефтехимик 2:2 СКА-Хабаровск СКА-Хабаровск 1:1 Томь Краснодар-2 2:2 СКА-Хабаровск СКА-Хабаровск 1:1 Химки Ротор 5:3 СКА-Хабаровск СКА-Хабаровск 2:2 Ахмат СКА-Хабаровск 2:0 Енисей
Последние игры между собой
Алания: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 2
СКА-Хабаровск: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Волгарь
|3:0
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|СКА-Хабаровск
|3:1
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|3.
|Факел
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Оренбург
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Енисей
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|Спартак-2
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|Нижний Новгород
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|Нефтехимик
|1:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Чайка
|1:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Велес Москва
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|Текстильщик
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|Крылья Советов
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Шинник
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Торпедо Москва
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Акрон
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|Динамо Брянск
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|Иртыш Омск
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|19.
|Чертаново
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|20.
|Томь
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|21.
|Алания
|1:3
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|22.
|Краснодар-2
|0:3
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
Прогнозы на матч Алания 1:3 СКА-Хабаровск
Исход игры
Алания
45.5% (70)
Ничья
36.4% (56)
СКА-Хабаровск
18.2% (28)
Тотал 2.5
Больше
38.16% (58)
Меньше
61.84% (94)
Обе команды забьют
Да
68.42% (104)
Нет
31.58% (48)
Популярный счёт
1:1 Ничья
30.5% (47)
2:1 Алания
20.8% (32)
1:0 Алания
16.2% (25)
1:2 СКА-Хабаровск
11% (17)
2:0 Алания
6.5% (10)
0:1 СКА-Хабаровск
4.5% (7)
2:2 Ничья
2.6% (4)
0:0 Ничья
2.6% (4)
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