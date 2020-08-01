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  3. Россия
Алания
2:4
Конец матча
СКА-Хабаровск
0'
0:1
8' Гол
Камилов Владислав
0:2
15' Гол
Квеквескири Ираклий
18' Желтая карточка
Шавлохов Давид
26' Желтая карточка
Машуков Ислам
33' Желтая карточка
Суслов Кирилл
1:2
33' Пенальти
Хабалов Алан
39' Желтая карточка
Магомедов Бутта
43' Желтая карточка
Крамаренко Сергей
45' Желтая карточка
Хабалов Алан
1:3
45' Гол
Гаджимурадов Рамазан
1:4
55' Гол
Иванков Даниил
60' Желтая карточка
Квеквескири Ираклий
2:4
64' Гол
Хадарцев Батраз
78' Желтая карточка
Кобесов Давид
79' Желтая карточка
Эльмурзаев Магомед
85' Желтая карточка
Цараев Алан
90'+6
Алания
СКА-Хабаровск

Ход матча

8'
0:1
Камилов Владислав
15'
0:2
Квеквескири Ираклий
18'
Шавлохов Давид
 
26'
Машуков Ислам
 
33'
 
Суслов Кирилл
33'
Хабалов Алан
1:2
39'
Магомедов Бутта
 
43'
Крамаренко Сергей
 
45'
Хабалов Алан
 
45'
1:3
Гаджимурадов Рамазан
55'
1:4
Иванков Даниил
57'
Цараев Алан
Хугаев Алан
 
57'
Хадарцев Батраз
Хабалов Алан
 
57'
Кобесов Давид
Гурциев Батраз
 
60'
 
Квеквескири Ираклий
64'
Хадарцев Батраз
2:4
78'
Кобесов Давид
 
79'
 
Эльмурзаев Магомед
79'
 
Базелюк Константин
Булия Эдуард
80'
Малоян Артур
Бутаев Аллон
 
84'
 
Брагин Владислав
Гаджимурадов Рамазан
85'
Цараев Алан
 
89'
 
Илик Василий
Иванков Даниил
89'
 
Соловьёв Михаил
Эльмурзаев Магомед

Статистика матча

  • 2 Голы 4
  • 5 Удары по воротам 12
  • 2 Удары в створ 5
  • 4 Угловые 3
  • 2 Офсайды 1
  • 21 Нарушения правил 20
  • 7 Жёлтые карточки 3
  • 4 Замены 4
  • 60 Владение мячом, % 40

Бомбардиры внутри турнира

Алания
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Хадарцев Батраз 1 0.17
2. Хабалов Алан 1 (1) 0.17
СКА-Хабаровск
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Квеквескири Ираклий 1 0.17
2. Камилов Владислав 1 0.17
3. Гаджимурадов Рамазан 1 0.17
4. Иванков Даниил 1 0.17

Карточки

Алания
# Игрок      
1. Хабалов Алан 1 0
2. Машуков Ислам 1 0
3. Магомедов Бутта 1 0
4. Крамаренко Сергей 1 0
5. Цараев Алан 1 0
6. Шавлохов Давид 1 0
7. Кобесов Давид 1 0
СКА-Хабаровск
# Игрок      
1. Квеквескири Ираклий 1 0
2. Суслов Кирилл 1 0
3. Эльмурзаев Магомед 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Алания 0 0 50% (1) 0 50% (1) 0
 СКА-Хабаровск 50% (2) 0 25% (1) 25% (1) 0 0

Предыдущие игры

Алания Последние 20 матчей: + = -
Алания 4:0 Краснодар-3 Алания 0:2 Арсенал Тула Зенит 4:2 Алания Черноморец Нв 0:1 Алания
Анжи 1:2 Алания Алания 8:0 Спартак-Нальчик СКА-Ростов 0:3 Алания Алания 3:1 Биолог-Новокубанск Урожай 1:4 Алания Алания 3:0 Дружба Спартак Владикавказ 0:4 Алания Алания 1:3 ЦСКА Москва Алания 5:0 Интер Черкесск Динамо Ставрополь 1:3 Алания Алания 4:0 Махачкала Машук-КМВ 0:1 Алания Алания 3:0 Волгарь Алания 2:1 Ротор Краснодар-3 1:1 Алания Алания 1:2 Черноморец Нв
СКА-Хабаровск Последние 20 матчей: + = -
СКА-Хабаровск 2:2 Зенит Иркутск СКА-Хабаровск 0:1 Енисей СКА-Хабаровск 1:0 Биолог-Новокубанск СКА-Хабаровск 1:0 Gelendzhik
СКА-Хабаровск 3:1 Черноморец Нв СКА-Хабаровск 2:0 Нижний Новгород Мордовия 2:3 СКА-Хабаровск Чертаново 1:0 СКА-Хабаровск Балтика 1:0 СКА-Хабаровск Факел 0:2 СКА-Хабаровск СКА-Хабаровск 3:2 Чайка Торпедо Москва 2:1 СКА-Хабаровск СКА-Хабаровск 3:0 Спартак-2 Нефтехимик 2:2 СКА-Хабаровск СКА-Хабаровск 1:1 Томь Краснодар-2 2:2 СКА-Хабаровск СКА-Хабаровск 1:1 Химки Ротор 5:3 СКА-Хабаровск СКА-Хабаровск 2:2 Ахмат СКА-Хабаровск 2:0 Енисей

Последние игры между собой

Алания: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 2
СКА-Хабаровск: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 3
Алания 0:3 СКА-Хабаровск ФНЛ - Первый дивизион СКА-Хабаровск 0:1 Алания ФНЛ - Первый дивизион Алания 3:1 СКА-Хабаровск ФНЛ - Первый дивизион СКА-Хабаровск 1:1 Алания ФНЛ - Первый дивизион
СКА-Хабаровск 0:0 Алания ФНЛ - Первый дивизион Алания 2:1 СКА-Хабаровск ФНЛ - Первый дивизион Алания 1:1 СКА-Хабаровск ФНЛ - Первый дивизион СКА-Хабаровск 3:2 Алания ФНЛ - Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Волгарь Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
2. СКА-Хабаровск Заявка 1 1 0 0 4 - 2 3
3. Шинник Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Факел Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Оренбург Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Енисей Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
7. Спартак-2 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
8. Нижний Новгород Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
9. Крылья Советов Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
10. Балтика Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Нефтехимик Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12. Чайка Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
13. Велес Москва Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
14. Текстильщик Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
15. Торпедо Москва Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
16. Акрон Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
17. Динамо Брянск Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
18. Иртыш Омск Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
19. Чертаново Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
20. Томь Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
21. Алания Заявка 1 0 0 1 2 - 4 0
22. Краснодар-2 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
Новости матча
  • Второй тайм
  • Свисток
    Звучит финальный свисток. "СКА-Хабаровск" в матче первого тура первенства ФНЛ в Грозном одержал уверенную победу над "Аланией" из Владикавказа. Временами команда Спартака Гогниева показывала неплохой футбол, но всё же видно, что пока "Алания" достаточно "сырая", а поэтому работы у тренерского штаба ещё много. "СКА-Хабаровск" в этот вечер одержал заслуженную победу и тем самым подтвердил, что клуб готов вновь бороться как минимум за место в плей-офф по итогам нового сезона. 
  • 90'
    Хадарцев со стандарта с левого фланга выполнил подачу на правый угол штрафной площади, мяч полетел слишком сильно и в итоге ушёл за лицевую линию поля. 
  • Угловой
    90'
    Угловой у ворот "Алании". Камилов разыграл стандарт с Соловьёвым, Михаил с левого фланга выполнил подачу к линии вратарской, никто из партнёров по команде не смог добраться до мяча. 
  • Замена
    90'
    В составе "СКА-Хабаровск" произошла замена. Вместо Магомеда Эльмурзаева на поле вышел Михаил Соловьёв. 
  • 90'
    Не удаётся более игрокам "Алании" перехватить контроль над мячом и перейти к воротам Обухова, гости начинают уже грамотно "убивать" время. 
  • Дополнительное время
    90'
    Пять минут добавил Юнус Кошко к основному времени матча. 
  • 89'
    У Натабашвили поехала нога при игре на выходе у левого угла штрафной площади, на счастье Георгия его никто не прессинговал, а поэтому голкипер "Алании" успел исправить свою помарку. 
  • Замена
    88'
    И всё же в составе "СКА-Хабаровск" произошла замена. Вместо Даниила Иванкова на поле вышел Василий Илик. 
  • Травма, повреждение
    87'
    Вновь Даниил Иванков сел на газон, а Алексей Поддубский не спешит проводить замену. 
  • 86'
    Иванков с левого фланга сместился в центр, а затем Даниил пробил в правый угол ворот с дальней дистанции, мяч улетел в сторону от цели. 
  • Желтая карточка
    85'
    Полузащитник "Алании" Алан Цараев получил жёлтую карточку за грубую игру на половине поля "СКА-Хабаровск" против Иванкова. 
  • Замена
    84'
    В составе "СКА-Хабаровск" произошла замена. Вместо Рамазана Гаджимурадова на поле вышел Владислав Брагин. 
  • 83'
    Постепенно наш матч подходит к концу, игроки "СКА-Хабаровск" перехватили контроль над мячом, время сейчас активно работает на гостей. 
  • Замена
    82'
    В составе "Алании" произошла замена. Вместо Аллона Бутаева на поле вышел Артур Малоян. 
  • Замена
    81'
    В составе "СКА-Хабаровск" произошла замена. Вместо Эдуарда Булии на поле вышел Константин Базелюк. 
  • Угловой
    80'
    Угловой у ворот "СКА-Хабаровск". Хадарцев выполнил подачу в центр штрафной площади, пришлось гостям постараться, но всё же они вновь смогли отбиться. 
  • Желтая карточка
    79'
    Полузащитник "Алании" Давид Кобесов также получил жёлтую карточку за неспортивное поведение. 
  • Желтая карточка
    78'
    По итогам стычки жёлтую карточку за неспортивное поведение получил защитник "СКА-Хабаровск" Магомед Эльмурзаев. 
  • 77'
    У игроков "Алании" уже начинают сдавать нервы, считают они, что футболисты гостей тянут время, завязалась на поле небольшая потасовка. 
  • Травма, повреждение
    76'
    У Даниила Иванкова уже начинает сводить мышцы, пока Алексей Поддубский замен не проводил, видимо настало это время. 
  • Желтая карточка
    75'
    Полузащитник "Алании" Азамат Засеев получил жёлтую карточку за неспортивное поведение. 
  • Фол, нарушение
    74'
    Кобесов в борьбе за мяч на левом углу штрафной площади "СКА-Хабаровск" нарушил правила против Большакова. 
  • 73'
    В центр поля удалось перевести игру "СКА-Хабаровск", но видно, что как-то гости стали временами уж слишком сильно прижиматься к своим воротам. 
  • Угловой
    72'
    Угловой у ворот "СКА-Хабаровск". Кобесов выполнил подачу в центр штрафной площади, никто из игроков "Алании" так и не смог завершить момент ударом по воротам. 
  • 71'
    Кобесов с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, защитники "СКА-Хабаровск" оказались первыми на мяче. 
  • 70'
    Возобновляется наша игра, наверняка игроки "Алании" попытаются ещё что-то интересное придумать в атаке, но теперь уже упускать свои момент хозяевам поля нельзя.  
  • Судья
    69'
    Юнус Кошко дал небольшую паузу футболистам, в Грозном сегодня было достаточно жарко весь день, а поэтому футболистам и вечером играть достаточно непросто. 
  • 68'
    Иванков попытался войти в штрафную площадь с левого фланга, но под прессингом защитников "Алании" Даниил потерял мяч. 
  • Судья
    67'
    Хадарцев вновь вошёл в штрафную площадь с левого фланга, на этот раз Батраз в борьбе с Никифоровым оказался на газоне, Юнус Кошко показал, что нужно играть дальше. 
  • Описание гола
    66'
    Г-О-О-О-Л! 2:4!! Хадарцев!!! Хадарцев при смещении в центр с левого фланга здорово отыгрался с Кобесовым, затем Батраз вошёл в штрафную площадь с левого её угла пробил точно в правый угол ворот, Обухов не смог спасти свою команду. 
  • Угловой
    65'
    Угловой игроки "Алании" разыграли неудачно, футболисты хабаровского клуба достаточно уверенно отвели угрозу от своих ворот при данном стандарте. 
  • Опасный момент
    64'
    С левого фланга последовала подача в центр штрафной площади, Эльмурзаев под прессингом едва не срезал мяч головой в левый угол собственных ворот, но всё же будет угловой. 
  • Фол, нарушение
    63'
    Булия нарушил правила в центре поля. Игроки "Алании" очень быстро разыграли стандарт. 
  • 62'
    Бутаев вновь попытался пройти вперёд по правому флангу, но на этот раз его накрыл Иванков, который в подкате выбил мяч в аут. 
  • Желтая карточка
    61'
    Полузащитник "СКА-Хабаровск" Ираклий Квеквескири получил жёлтую карточку за грубую игру в центре поля против Засеева. 
  • 60'
    Дебют в ФНЛ у "Алании" выходит очень тяжёлым, пока очень трудно предположить, что ждёт команду из Владикавказа дальше. 
  • Замена
    59'
    И третья подряд замена состоялась в составе "Алании". Вместо Батраза Гурциева на поле вышел Алан Цараев. 
  • Замена
    58'
    Вторую замену провёл Спартак Гогниев. Вместо Алана Хабалова на поле вышел Батраз Хадарцев. 
  • Замена
    57'
    В составе "Алании" произошла замена. Вместо Алана Хугаева на поле вышел Давид Кобесов. 
  • Описание гола
    56'
    Г-О-О-О-Л! 1:4!!! Иванков!!! Малеев перехватил мяч на половине поля "Алании", а затем Артемий выполнил передачу на ход Гаджимурадову к линии штрафной площади, Натабашвили вышел из ворот и справился с ударом Рамазана, но отскок на левом углу штрафной площади подкараулил Иванков, который уже относительно спокойно отправил мяч в сетку. 
  • Офсайд
    55'
    Магомедов со стандарта с левого фланга выполнил подачу к правому углу штрафной площади, сразу два игрока "Алании" оказались в офсайде. 
  • 54'
    Обухов на левом углу штрафной площади оказался под прессингом соперника, но голкипер "СКА-Хабаровск" сыграл без ошибок и выбил мяч в центр поля. 
  • 53'
    Гурциев вошёл в штрафную площадь с правого фланга, но под прессингом соперников Батраз не смог выполнить точную передачу в центр и в итоге отправил мяч за лицевую линию поля. 
  • Судья
    52'
    Бутаев с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, в штрафной площади "СКА-Хабаровск" упал один из игроков "Алании", Юнус Кошко показал, что нужно играть дальше. 
  • Опасный момент
    51'
    Эльмурзаев со стандарта пробил по воротам, мяч пролетел над перекладиной. 
  • Фол, нарушение
    50'
    Магомедов у своей штрафной площади в борьбе за мяч подыграл себе рукой, Юнус Кошко всё видел и дал свисток в пользу гостей. 
  • Фол, нарушение
    49'
    Против Булии были нарушены правила в борьбе за верховой мяч в центре поля. 
  • 48'
    С правого фланга последовала подача к линии вратарской "СКА-Хабаровск", Обухов грамотно сыграл на выходе и забрал мяч в руки. 
  • 47'
    Игроки "Алании" второй тайм начинают с атак, но пока "СКА-Хабаровск" достаточно уверенно держит оборону у своей штрафной площади. 
  • Второй тайм начался
    46'
    Начинается второй тайм. "СКА-Хабаровск" наверняка сейчас уже будет в основном играть по счёту, но если "Алания" будет позволять, гости безусловно могут попробовать забить ещё парочку голов до конца встречи. 
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Звучит свисток на перерыв. По итогам первого тайма "СКА-Хабаровск" в Грозном уверенно переигрывает "Аланию" 3:1. Пока команда Алексея Поддубского смотрится намного лучше, но во втором тайме всё ещё может измениться, если "Алания" немного поправит свою игру в атаке. При этом подопечным Спартака Гогниева также нужно действовать и осторожнее, за первый тайм они уже получили пять жёлтых карточек, если так пойдёт и дальше, сегодня мы с вами и удаление увидеть можем. 
  • 45'
    Совсем ничего не получается у "Алании" в конце первого тайма, всё же разница в классе команд также сказывается. 
  • 45'
    Гаджимурадов с правого фланга выполнил подачу к линии вратарской, Натабашвили сыграл на выходе и забрал мяч в руки. 
  • Дополнительное время
    45'
    Четыре минуты добавил Юнус Кошко к основному времени первого тайма. 
  • Описание гола
    44'
    Г-О-О-О-Л! 1:3!!! Гаджимурадов!!! Рамазан Гаджимурадов со стандарта закрутил мяч точно в левый угол ворот, Натабашвили потерял ворота и совсем не среагировал на удар. 
  • Желтая карточка
    43'
    Очередная жёлтая карточка в игре. Полузащитник "Алании" Алан Хабалов получил предупреждение за грубую игру на правом фланге. 
  • Штанга
    42'
    Гаджимурадов со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, Суслов совсем немного не добрался до мяча, но при этом мяч попал в левую штангу и без касания защитника "СКА-Хабаровск", после этого мяч уже накрыл Натабашвили. 
  • Желтая карточка
    41'
    Полузащитник "Алании" Сергей Крамаренко получил жёлтую карточку за грубую игру против Гаджимурадова на правом фланге. 
  • Желтая карточка
    40'
    Полузащитник "Алании" Бутта Магомедов получил жёлтую карточку за грубую игру на половине поля СКА против Малеева. 
  • Угловой
    39'
    Гаджимурадов с углового выполнил подачу во вратарскую, с большим трудом, но игроки "Алании" смогли отвести угрозу от своих ворот при данном стандарте. 
  • 38'
    Гаджимурадов со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки "Алании" не стали рисковать и выбили мяч на угловой. 
  • Фол, нарушение
    37'
    Булия получил по ногам на левом фланге у штрафной площади "Алании". Теперь уже "СКА-Хабаровск" тщательно готовится к стандарту. 
  • Фол, нарушение
    36'
    Гаджимурадов нарушил правила у правого угла штрафной площади "Алании". Хозяева поля не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
  • Опасный момент
    35'
    Никифоров пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч пролетел над перекладиной. 
  • Желтая карточка
    34'
    Форвард "Алании" Ислам Машуков несколькими минутами ранее также получил жёлтую карточку. 
  • Пенальти
    33'
    Г-О-О-О-Л! 1:2!!! Хабалов!!! Алан Хабалов с "точки" пробил в правый угол ворот, Обухов гадал и прыгнул в левый угол. 
  • Желтая карточка
    32'
    Защитник "СКА-Хабаровск" Кирилл Суслов также получил жёлтую карточку за свой фол в штрафной площади. 
  • Пенальти!
    31'
    Пенальти назначается в ворота "СКА-Хабаровск"! Кирилл Суслов неудачно сыграл в своей штрафной площади и в итоге сбил форварда "Алании". 
  • 30'
    Гурциев со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог добраться до мяча. 
  • Фол, нарушение
    29'
    Против Машукова были нарушены правила на левом фланге. "Алания" готовится к очередному стандарту. 
  • Опасный момент
    28'
    Квеквескири с левого фланга выполнил подачу к правому углу вратарской, Гаджимурадов в касание пробил в ближний угол ворот, мяч попал в сетку, но с внешней стороны. 
  • Фол, нарушение
    27'
    Угловой у ворот "СКА-Хабаровск". Хабалов выполнил подачу в центр штрафной площади, Камилов головой выбил мяч подальше от своих ворот. 
  • 26'
    Поднялся Даниил Иванков, готов полузащитник "СКА-Хабаровск" продолжить игру. 
  • Фол, нарушение
    25'
    Против Иванкова нарушили правила игроки "Алании" у штрафной площади гостей, вновь вышли на поле врачи "СКА-Хабаровск". 
  • 24'
    У Магомедова сегодня со стандарта идут достаточно странные подачи уже практически за край правого угла штрафной площади, после данных забросов обострять достаточно трудно. 
  • 23'
    "СКА-Хабаровск" начинает уже спокойно играть по счёту, но при этом всё же видно, что "Алания" не совсем безнадёжна. 
  • Фол, нарушение
    22'
    Против Квеквескири в центре поля были нарушены правила. Игроки "СКА-Хабаровск" не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
  • 21'
    Возобновляется наша игра, достаточно быстро удалось восстановить освещение, но вот сможет ли "Алания" возродить интригу в этом матче? 
  • Судья
    20'
    В Грозном на "Ахмат-Арене" возникли проблемы с освещением, пришлось Юнусу Юшко приостановить игру на какое-то время. 
  • 19'
    Пока полностью игра проходит под диктовку "СКА-Хабаровск", первая встреча в ФНЛ для "Алании" получается достаточно неудачной. 
  • Травма, повреждение
    18'
    Досталось Эдуарду Булии в борьбе за мяч, вышли на поле врачи "СКА-Хабаровск", но всё же форвард гостей должен будет вернуться в игру. 
  • Желтая карточка
    17'
    Фланговый защитник "Алании" Давид Шавлохов получил жёлтую карточку за грубую игру в центре поля против Булии. 
  • Опасный момент
    16'
    С правого фланга последовала далеко не самая приятна подача для Обухова к левому углу вратарской, Игорь в итоге не смог добраться до мяча, но на счастье гостей Хугаев также не смог подстроиться под мяч и пробить по воротам. 
  • Фол, нарушение
    15'
    Гаджимурадов в центре поля нарушил правила против Крамаренко. На этот раз игроки "Алании" не смогли быстро разыграть стандарт. 
  • Описание гола
    14'
    Г-О-О-О-Л! 0:2!!! Квеквескири!!! Ираклий Квеквескири подкараулил отскок у левого угла штрафной площади, а затем фланговый игрок "СКА-Хабаровск" здорово пробил в левый угол ворот из-за пределов штрафной площади, Натабашвили вновь был бессилен. 
  • 13'
    Много у нас стало сейчас мелких фолов в центре поля, все не нервы на старте матча обеих команд не могут не сказываться. 
  • 12'
    Шавлохов из центра поля выполнил заброс к левому углу штрафной площади, мяч полетел слишком сильно и в итоге ушёл за лицевую линию поля. 
  • Фол, нарушение
    11'
    Гаджимурадов в центре поля нарушил правила против Шавлохова. Сам Давид быстро разыграл стандарт. 
  • Фол, нарушение
    10'
    Булия перестарался в борьбе за мяч у штрафной площади "Алании" и в итоге нарушил правила. 
  • 9'
    У "Алании" есть временами неплохие подходы к штрафной площади "СКА-Хабаровск", но вот качественного завершения момента пока нет. 
  • 8'
    Очень важный быстрый гол удалось забить СКА в этой встрече, но при этом расслабляться команде Алексея Поддубского нельзя, вся игра ещё впереди. 
  • Описание гола
    7'
    Г-О-О-О-Л! 0:1!!! Камилов!!! Гаджимурадов со стандарта с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Камилов оторвался от игроков "Алании", а затем здорово пробил в правый угол ворот, Натабашвили не смог спасти свою команду. 
  • 6'
    Засеев пробил по воротам с дальней дистанции, мяч улетел в сторону от цели. 
  • Опасный момент
    5'
    С левого фланга последовала хорошая подача к правому углу линии вратарской, Малеев головой пробил в ближний угол ворот, Натабашвили вначале отбил мяч перед собой, а затем спокойно его поймал. 
  • 4'
    "Алания" и "СКА-Хабаровск" достаточно неплохо действуют по первым минутам, стараются обе команды показывать достаточно атакующий футбол. 
  • Фол, нарушение
    3'
    Магомедов со стандарта с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки "Алании" нарушили правила в борьбе за верховой мяч. 
  • 2'
    Гаджимурадов с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Малеев головой пробил по воротам, мяч полетел слишком высоко. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, и игра в Грозном началась. Сегодня нас ждёт достаточно интересный матч, "СКА-Хабаровск" в этом сезоне наверняка будет стараться вновь бороться как минимум за зону плей-офф, а вот как покажет себя клуб из Владикавказа в ФНЛ, пока совсем непонятно. 
  • До матча
  • Главным арбитром на этот матч назначен Юнус Кошко из Белореченска. Помогать ему на бровках будут Варанцо Петросян из Ростова-на-Дону и Руслан Шекемов из Нальчика.
  • Доброго времени суток, дорогие друзья! Приветствуем вас на матче первого тура первенства ФНЛ между "Аланией" из Владикавказа и "СКА-Хабаровск", вместе с вами за ходом этой встречи наблюдать буду я, Михаил Бугров. 
Прогнозы 154
Алания 45.5% (70)
X 36.4% (56)
СКА-Хабаровск 18.2% (28)
Все прогнозы
1.87 Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Алания 2:4 СКА-Хабаровск

Исход игры
Алания
45.5% (70)
Ничья
36.4% (56)
СКА-Хабаровск
18.2% (28)
Тотал 2.5
Больше
38.16% (58)
Меньше
61.84% (94)
Обе команды забьют
Да
68.42% (104)
Нет
31.58% (48)
Популярный счёт
1:1 Ничья
30.5% (47)
2:1 Алания
20.8% (32)
1:0 Алания
16.2% (25)
1:2 СКА-Хабаровск
11% (17)
2:0 Алания
6.5% (10)
0:1 СКА-Хабаровск
4.5% (7)
2:2 Ничья
2.6% (4)
0:0 Ничья
2.6% (4)
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