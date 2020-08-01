Не удаётся более игрокам "Алании" перехватить контроль над мячом и перейти к воротам Обухова, гости начинают уже грамотно "убивать" время.

Угловой у ворот "Алании". Камилов разыграл стандарт с Соловьёвым, Михаил с левого фланга выполнил подачу к линии вратарской, никто из партнёров по команде не смог добраться до мяча.

Хадарцев со стандарта с левого фланга выполнил подачу на правый угол штрафной площади, мяч полетел слишком сильно и в итоге ушёл за лицевую линию поля.

Звучит финальный свисток. "СКА-Хабаровск" в матче первого тура первенства ФНЛ в Грозном одержал уверенную победу над "Аланией" из Владикавказа. Временами команда Спартака Гогниева показывала неплохой футбол, но всё же видно, что пока "Алания" достаточно "сырая", а поэтому работы у тренерского штаба ещё много. "СКА-Хабаровск" в этот вечер одержал заслуженную победу и тем самым подтвердил, что клуб готов вновь бороться как минимум за место в плей-офф по итогам нового сезона.

Начинается второй тайм. "СКА-Хабаровск" наверняка сейчас уже будет в основном играть по счёту, но если "Алания" будет позволять, гости безусловно могут попробовать забить ещё парочку голов до конца встречи.

Игроки "Алании" второй тайм начинают с атак, но пока "СКА-Хабаровск" достаточно уверенно держит оборону у своей штрафной площади.

С правого фланга последовала подача к линии вратарской "СКА-Хабаровск", Обухов грамотно сыграл на выходе и забрал мяч в руки.

Против Булии были нарушены правила в борьбе за верховой мяч в центре поля.

Магомедов у своей штрафной площади в борьбе за мяч подыграл себе рукой, Юнус Кошко всё видел и дал свисток в пользу гостей.

Эльмурзаев со стандарта пробил по воротам, мяч пролетел над перекладиной.

Бутаев с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, в штрафной площади "СКА-Хабаровск" упал один из игроков "Алании", Юнус Кошко показал, что нужно играть дальше.

Гурциев вошёл в штрафную площадь с правого фланга, но под прессингом соперников Батраз не смог выполнить точную передачу в центр и в итоге отправил мяч за лицевую линию поля.

Обухов на левом углу штрафной площади оказался под прессингом соперника, но голкипер "СКА-Хабаровск" сыграл без ошибок и выбил мяч в центр поля.

Магомедов со стандарта с левого фланга выполнил подачу к правому углу штрафной площади, сразу два игрока "Алании" оказались в офсайде.

Г-О-О-О-Л! 1:4!!! Иванков!!! Малеев перехватил мяч на половине поля "Алании", а затем Артемий выполнил передачу на ход Гаджимурадову к линии штрафной площади, Натабашвили вышел из ворот и справился с ударом Рамазана, но отскок на левом углу штрафной площади подкараулил Иванков, который уже относительно спокойно отправил мяч в сетку.

И третья подряд замена состоялась в составе "Алании". Вместо Батраза Гурциева на поле вышел Алан Цараев.

Дебют в ФНЛ у "Алании" выходит очень тяжёлым, пока очень трудно предположить, что ждёт команду из Владикавказа дальше.

Полузащитник "СКА-Хабаровск" Ираклий Квеквескири получил жёлтую карточку за грубую игру в центре поля против Засеева.

Бутаев вновь попытался пройти вперёд по правому флангу, но на этот раз его накрыл Иванков, который в подкате выбил мяч в аут.

С левого фланга последовала подача в центр штрафной площади, Эльмурзаев под прессингом едва не срезал мяч головой в левый угол собственных ворот, но всё же будет угловой.

Угловой игроки "Алании" разыграли неудачно, футболисты хабаровского клуба достаточно уверенно отвели угрозу от своих ворот при данном стандарте.

Г-О-О-О-Л! 2:4!! Хадарцев!!! Хадарцев при смещении в центр с левого фланга здорово отыгрался с Кобесовым, затем Батраз вошёл в штрафную площадь с левого её угла пробил точно в правый угол ворот, Обухов не смог спасти свою команду.

Хадарцев вновь вошёл в штрафную площадь с левого фланга, на этот раз Батраз в борьбе с Никифоровым оказался на газоне, Юнус Кошко показал, что нужно играть дальше.

Иванков попытался войти в штрафную площадь с левого фланга, но под прессингом защитников "Алании" Даниил потерял мяч.

Юнус Кошко дал небольшую паузу футболистам, в Грозном сегодня было достаточно жарко весь день, а поэтому футболистам и вечером играть достаточно непросто.

Возобновляется наша игра, наверняка игроки "Алании" попытаются ещё что-то интересное придумать в атаке, но теперь уже упускать свои момент хозяевам поля нельзя.

Кобесов с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, защитники "СКА-Хабаровск" оказались первыми на мяче.

Угловой у ворот "СКА-Хабаровск". Кобесов выполнил подачу в центр штрафной площади, никто из игроков "Алании" так и не смог завершить момент ударом по воротам.

В центр поля удалось перевести игру "СКА-Хабаровск", но видно, что как-то гости стали временами уж слишком сильно прижиматься к своим воротам.

Кобесов в борьбе за мяч на левом углу штрафной площади "СКА-Хабаровск" нарушил правила против Большакова.

У Даниила Иванкова уже начинает сводить мышцы, пока Алексей Поддубский замен не проводил, видимо настало это время.

У игроков "Алании" уже начинают сдавать нервы, считают они, что футболисты гостей тянут время, завязалась на поле небольшая потасовка.

Угловой у ворот "СКА-Хабаровск". Хадарцев выполнил подачу в центр штрафной площади, пришлось гостям постараться, но всё же они вновь смогли отбиться.

Постепенно наш матч подходит к концу, игроки "СКА-Хабаровск" перехватили контроль над мячом, время сейчас активно работает на гостей.

Полузащитник "Алании" Алан Цараев получил жёлтую карточку за грубую игру на половине поля "СКА-Хабаровск" против Иванкова.

Иванков с левого фланга сместился в центр, а затем Даниил пробил в правый угол ворот с дальней дистанции, мяч улетел в сторону от цели.

Вновь Даниил Иванков сел на газон, а Алексей Поддубский не спешит проводить замену.

И всё же в составе "СКА-Хабаровск" произошла замена. Вместо Даниила Иванкова на поле вышел Василий Илик.

У Натабашвили поехала нога при игре на выходе у левого угла штрафной площади, на счастье Георгия его никто не прессинговал, а поэтому голкипер "Алании" успел исправить свою помарку.

Пять минут добавил Юнус Кошко к основному времени матча.

Первый тайм

— Звучит свисток на перерыв. По итогам первого тайма "СКА-Хабаровск" в Грозном уверенно переигрывает "Аланию" 3:1. Пока команда Алексея Поддубского смотрится намного лучше, но во втором тайме всё ещё может измениться, если "Алания" немного поправит свою игру в атаке. При этом подопечным Спартака Гогниева также нужно действовать и осторожнее, за первый тайм они уже получили пять жёлтых карточек, если так пойдёт и дальше, сегодня мы с вами и удаление увидеть можем.

45' Совсем ничего не получается у "Алании" в конце первого тайма, всё же разница в классе команд также сказывается.

45' Гаджимурадов с правого фланга выполнил подачу к линии вратарской, Натабашвили сыграл на выходе и забрал мяч в руки.

45' Четыре минуты добавил Юнус Кошко к основному времени первого тайма.

44' Г-О-О-О-Л! 1:3!!! Гаджимурадов!!! Рамазан Гаджимурадов со стандарта закрутил мяч точно в левый угол ворот, Натабашвили потерял ворота и совсем не среагировал на удар.

43' Очередная жёлтая карточка в игре. Полузащитник "Алании" Алан Хабалов получил предупреждение за грубую игру на правом фланге.

42' Гаджимурадов со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, Суслов совсем немного не добрался до мяча, но при этом мяч попал в левую штангу и без касания защитника "СКА-Хабаровск", после этого мяч уже накрыл Натабашвили.

41' Полузащитник "Алании" Сергей Крамаренко получил жёлтую карточку за грубую игру против Гаджимурадова на правом фланге.

40' Полузащитник "Алании" Бутта Магомедов получил жёлтую карточку за грубую игру на половине поля СКА против Малеева.

39' Гаджимурадов с углового выполнил подачу во вратарскую, с большим трудом, но игроки "Алании" смогли отвести угрозу от своих ворот при данном стандарте.

38' Гаджимурадов со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки "Алании" не стали рисковать и выбили мяч на угловой.

37' Булия получил по ногам на левом фланге у штрафной площади "Алании". Теперь уже "СКА-Хабаровск" тщательно готовится к стандарту.

36' Гаджимурадов нарушил правила у правого угла штрафной площади "Алании". Хозяева поля не стали торопиться при розыгрыше мяча.

35' Никифоров пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч пролетел над перекладиной.

34' Форвард "Алании" Ислам Машуков несколькими минутами ранее также получил жёлтую карточку.

33' Г-О-О-О-Л! 1:2!!! Хабалов!!! Алан Хабалов с "точки" пробил в правый угол ворот, Обухов гадал и прыгнул в левый угол.

32' Защитник "СКА-Хабаровск" Кирилл Суслов также получил жёлтую карточку за свой фол в штрафной площади.

31' Пенальти назначается в ворота "СКА-Хабаровск"! Кирилл Суслов неудачно сыграл в своей штрафной площади и в итоге сбил форварда "Алании".

30' Гурциев со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог добраться до мяча.

29' Против Машукова были нарушены правила на левом фланге. "Алания" готовится к очередному стандарту.

28' Квеквескири с левого фланга выполнил подачу к правому углу вратарской, Гаджимурадов в касание пробил в ближний угол ворот, мяч попал в сетку, но с внешней стороны.

27' Угловой у ворот "СКА-Хабаровск". Хабалов выполнил подачу в центр штрафной площади, Камилов головой выбил мяч подальше от своих ворот.

26' Поднялся Даниил Иванков, готов полузащитник "СКА-Хабаровск" продолжить игру.

25' Против Иванкова нарушили правила игроки "Алании" у штрафной площади гостей, вновь вышли на поле врачи "СКА-Хабаровск".

24' У Магомедова сегодня со стандарта идут достаточно странные подачи уже практически за край правого угла штрафной площади, после данных забросов обострять достаточно трудно.

23' "СКА-Хабаровск" начинает уже спокойно играть по счёту, но при этом всё же видно, что "Алания" не совсем безнадёжна.

22' Против Квеквескири в центре поля были нарушены правила. Игроки "СКА-Хабаровск" не стали торопиться при розыгрыше мяча.

21' Возобновляется наша игра, достаточно быстро удалось восстановить освещение, но вот сможет ли "Алания" возродить интригу в этом матче?

20' В Грозном на "Ахмат-Арене" возникли проблемы с освещением, пришлось Юнусу Юшко приостановить игру на какое-то время.

19' Пока полностью игра проходит под диктовку "СКА-Хабаровск", первая встреча в ФНЛ для "Алании" получается достаточно неудачной.

18' Досталось Эдуарду Булии в борьбе за мяч, вышли на поле врачи "СКА-Хабаровск", но всё же форвард гостей должен будет вернуться в игру.

17' Фланговый защитник "Алании" Давид Шавлохов получил жёлтую карточку за грубую игру в центре поля против Булии.

16' С правого фланга последовала далеко не самая приятна подача для Обухова к левому углу вратарской, Игорь в итоге не смог добраться до мяча, но на счастье гостей Хугаев также не смог подстроиться под мяч и пробить по воротам.

15' Гаджимурадов в центре поля нарушил правила против Крамаренко. На этот раз игроки "Алании" не смогли быстро разыграть стандарт.

14' Г-О-О-О-Л! 0:2!!! Квеквескири!!! Ираклий Квеквескири подкараулил отскок у левого угла штрафной площади, а затем фланговый игрок "СКА-Хабаровск" здорово пробил в левый угол ворот из-за пределов штрафной площади, Натабашвили вновь был бессилен.

13' Много у нас стало сейчас мелких фолов в центре поля, все не нервы на старте матча обеих команд не могут не сказываться.

12' Шавлохов из центра поля выполнил заброс к левому углу штрафной площади, мяч полетел слишком сильно и в итоге ушёл за лицевую линию поля.

11' Гаджимурадов в центре поля нарушил правила против Шавлохова. Сам Давид быстро разыграл стандарт.

10' Булия перестарался в борьбе за мяч у штрафной площади "Алании" и в итоге нарушил правила.

9' У "Алании" есть временами неплохие подходы к штрафной площади "СКА-Хабаровск", но вот качественного завершения момента пока нет.

8' Очень важный быстрый гол удалось забить СКА в этой встрече, но при этом расслабляться команде Алексея Поддубского нельзя, вся игра ещё впереди.

7' Г-О-О-О-Л! 0:1!!! Камилов!!! Гаджимурадов со стандарта с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Камилов оторвался от игроков "Алании", а затем здорово пробил в правый угол ворот, Натабашвили не смог спасти свою команду.

6' Засеев пробил по воротам с дальней дистанции, мяч улетел в сторону от цели.

5' С левого фланга последовала хорошая подача к правому углу линии вратарской, Малеев головой пробил в ближний угол ворот, Натабашвили вначале отбил мяч перед собой, а затем спокойно его поймал.

4' "Алания" и "СКА-Хабаровск" достаточно неплохо действуют по первым минутам, стараются обе команды показывать достаточно атакующий футбол.

3' Магомедов со стандарта с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки "Алании" нарушили правила в борьбе за верховой мяч.

2' Гаджимурадов с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Малеев головой пробил по воротам, мяч полетел слишком высоко.