Нижний Новгород
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Томь
Предыдущие игры
Нижний Новгород Последние 20 матчей: + = -Нижний Новгород 0:0 Муром СКА-Хабаровск 2:0 Нижний Новгород Нижний Новгород 0:0 Балтика Факел 0:2 Нижний Новгород
Нижний Новгород 1:2 Чайка Торпедо Москва 0:2 Нижний Новгород Нижний Новгород 2:2 Спартак-2 Шинник 1:3 Нижний Новгород Нижний Новгород 2:2 Шинник Нижний Новгород 0:1 Нефтехимик Краснодар-2 2:2 Нижний Новгород Нижний Новгород 1:0 Химки Ротор 2:1 Нижний Новгород Нижний Новгород 1:3 Енисей Текстильщик 0:2 Нижний Новгород Нижний Новгород 1:0 Краснодар Нижний Новгород 1:1 Авангард Курск Луч 0:0 Нижний Новгород Нижний Новгород 1:0 Армавир Нижний Новгород 0:0 Чертаново
Томь Последние 20 матчей: + = -FK Novosibirsk 0:0 Томь Томь 2:1 Краснодар-2 Химки 3:0 Томь Родина Москва 3:2 Томь
Последние игры между собой
Нижний Новгород: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
Томь: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Крылья Советов
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Шинник
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Торпедо Москва
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Алания
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|СКА-Хабаровск
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Акрон
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Нефтехимик
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Чайка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Краснодар-2
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Волгарь
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Велес Москва
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Текстильщик
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Динамо Брянск
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Иртыш Омск
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Енисей
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|Чертаново
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|20.
|Спартак-2
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|21.
|Нижний Новгород
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|22.
|Томь
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Прогнозы на матч Нижний Новгород - Томь
Исход игры
Нижний Новгород
60.4% (93)
Ничья
29.2% (45)
Томь
10.4% (16)
Тотал 2.5
Больше
25.83% (39)
Меньше
74.17% (112)
Обе команды забьют
Да
50.99% (77)
Нет
49.01% (74)
Популярный счёт
1:0 Нижний Новгород
33.1% (51)
1:1 Ничья
24.7% (38)
2:1 Нижний Новгород
19.5% (30)
2:0 Нижний Новгород
6.5% (10)
1:2 Томь
3.9% (6)
0:1 Томь
3.2% (5)
0:0 Ничья
3.2% (5)
0:2 Томь
1.9% (3)
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