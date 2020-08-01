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Нижний Новгород
 
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Томь

Предыдущие игры

Нижний Новгород Последние 20 матчей: + = -
Нижний Новгород 0:0 Муром СКА-Хабаровск 2:0 Нижний Новгород Нижний Новгород 0:0 Балтика Факел 0:2 Нижний Новгород
Нижний Новгород 1:2 Чайка Торпедо Москва 0:2 Нижний Новгород Нижний Новгород 2:2 Спартак-2 Шинник 1:3 Нижний Новгород Нижний Новгород 2:2 Шинник Нижний Новгород 0:1 Нефтехимик Краснодар-2 2:2 Нижний Новгород Нижний Новгород 1:0 Химки Ротор 2:1 Нижний Новгород Нижний Новгород 1:3 Енисей Текстильщик 0:2 Нижний Новгород Нижний Новгород 1:0 Краснодар Нижний Новгород 1:1 Авангард Курск Луч 0:0 Нижний Новгород Нижний Новгород 1:0 Армавир Нижний Новгород 0:0 Чертаново
Томь Последние 20 матчей: + = -
FK Novosibirsk 0:0 Томь Томь 2:1 Краснодар-2 Химки 3:0 Томь Родина Москва 3:2 Томь
Чертаново 4:0 Томь Крылья Советов 3:3 Томь Томь 2:2 Тамбов Ротор 2:0 Томь Енисей 3:0 Томь Текстильщик 0:2 Томь Авангард Курск 3:2 Томь Томь 4:0 Луч Зенит 4:0 Томь Армавир 1:1 Томь Томь 2:0 Мордовия СКА-Хабаровск 1:1 Томь Томь 0:0 Балтика Факел 0:0 Томь Томь 3:1 Чайка Томь 4:0 Тамбов

Последние игры между собой

Нижний Новгород: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
Томь: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
Нижний Новгород 0:2 Томь ФНЛ - Первый дивизион Нижний Новгород 2:1 Томь ФНЛ - Первый дивизион Томь 0:1 Нижний Новгород ФНЛ - Первый дивизион
Команда И В Н П Г О
1. Крылья Советов 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Балтика 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Шинник 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Торпедо Москва 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Алания 0 0 0 0 0 - 0 0
6. СКА-Хабаровск 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Акрон 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Факел 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Нефтехимик 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Чайка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Краснодар-2 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Волгарь 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Велес Москва 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Оренбург 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Текстильщик 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Динамо Брянск 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Иртыш Омск 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Енисей 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Чертаново 0 0 0 0 0 - 0 0
20. Спартак-2 0 0 0 0 0 - 0 0
21. Нижний Новгород 0 0 0 0 0 - 0 0
22. Томь 0 0 0 0 0 - 0 0
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Нижний Новгород - Томь от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 1 августа 2020, осталось 32 минуты.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 154
    Нижний Новгород 60.4% (93)
    X 29.2% (45)
    Томь 10.4% (16)
    Все прогнозы
    2.35 Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Нижний Новгород - Томь

    Исход игры
    Нижний Новгород
    60.4% (93)
    Ничья
    29.2% (45)
    Томь
    10.4% (16)
    Тотал 2.5
    Больше
    25.83% (39)
    Меньше
    74.17% (112)
    Обе команды забьют
    Да
    50.99% (77)
    Нет
    49.01% (74)
    Популярный счёт
    1:0 Нижний Новгород
    33.1% (51)
    1:1 Ничья
    24.7% (38)
    2:1 Нижний Новгород
    19.5% (30)
    2:0 Нижний Новгород
    6.5% (10)
    1:2 Томь
    3.9% (6)
    0:1 Томь
    3.2% (5)
    0:0 Ничья
    3.2% (5)
    0:2 Томь
    1.9% (3)
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