Три минуты добавил Олег Соколов к основному времени матча.

Гащенков и Шалаев в борьбе за верховой мяч на половине поля "Нижнего Новгорода" неудачно столкнулись между собой головами, вышли на поле врачи обеих команд, но футболисты достаточно быстро пришли в себя.

Темников совершил хороший проход вперёд по правому флангу, а затем Иван выполнил передачу на правый угол штрафной площади, Гащенков не поднял голову и просто выполнил прострел по вратарской, а Сулейманов ждал передачу в центр штрафной.

Гащенков с левого фланга сместился в центр и пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч полетел слишком высоко.

Звучит финальный свисток. "Нижний Новгород" с победы начинает сезон 2020/21 в первенстве ФНЛ, единственный мяч в этой встрече в середине первого тайма забил Кирилл Гоцук. Команда Роберта Евдокимова сегодня имела немало моментов, но реализация оставляла желать лучшего. "Томь" же сыграла в первом тайме слишком пассивно, во втором тайме команда Василия Баскакова стала играть в атаке немногим интереснее, но реализовать свои немногочисленные моменты и уйти от поражения гости также не смогли.

Начинается второй тайм. Посмотрим, сможет ли "Томь" сегодня придумать что-то интересное в атаке. Пока подходы к воротам Олега Смирнова являются большой редкостью, а ударов в створ гости пока так и не нанесли, если томский клуб так ничего и не придумает, сегодня даже на ничью коллективу Василия Баскакова будет рассчитывать крайне проблематично.

В составе "Томи" после перерыва произошла замена. Вместо Павла Киреенко на поле вышел Илья Визнович.

Калинский со стандарта выполнил подачу к линии вратарской, Мичуренков и Шумских не смогли головой пробить по воротам, но при этом и Арапов сыграл не самым лучшим образом, голкипер "Томи" отбил мяч точно на ногу Мичуренкову, но Дмитрий такого не ожидал, а соответственно и пробить в левый угол ворот форвард "Нижнего Новгорода" как следует не смог.

Казанков попытался пройти к штрафной площади по левому флангу, но Шумских смог отобрать мяч в рамках правил.

Пенчиков пробил пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч попал в Гоцука и ушёл на угловой.

Иванов со стандарта закрутил мяч во вратарскую, Смирнов уверенно сыграл на выходе и забрал мяч в руки.

Калинский немного сместился в центр с левого фланга, а затем Николай пробил в левый угол ворот из-за пределов штрафной площади, мяч полетел достаточно слабо, Арапов с ним справился без особого труда.

Буранов плотно пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч полетел точно по центру, но Смирнов отбил мяч точно перед собой, пришлось защитникам "Нижнего Новгорода" спасать ситуацию и выбивать мяч на угловой.

Пенчиков в борьбе за мяч в штрафной площади "Нижнего Новгорода" получил повреждение, в очередной раз врачам "Томи" пришлось выйти на поле.

Не может никак толком подняться Даниил Пенчиков, лишь с помощью партнёра по команде он ушёл за пределы поля, нужна замена защитнику "Томи".

Иванов с углового выполнил подачу к линии вратарской, Казанков не смог как следует подстроиться под мяч и направить его в левый угол ворот, Смирнов поймал мяч после удара без всякого труда.

Полузащитник "Томи" Олег Шалаев получил жёлтую карточку за грубую игру на правом фланге против Горбунова.

Калинский со стандарта выполнил подачу к линии вратарской, Арапов при игре на выходе совсем недалеко выбил мяч кулаком, но Визнович оказался первым на подборе.

Темников в центре поля нарушил правила против Казанкова. "Томь" не стала торопиться при розыгрыше мяча.

Мичуренков решился на удар по воротам с дальней дистанции, мяч полетел слишком высоко.

Казанков в центре поля заплёл ноги Попову, Олег Соколов всё видел и дал свисток в пользу "Нижнего Новгорода".

Полузащитник "Нижнего Новгорода" Александр Ставпец получил жёлтую карточку за грубую игру в центре поля против Казанкова.

Отличная атака получилась у "Нижнего Новгорода". Горбунов убежал в штрафную площадь без всякой опеки, Игорь вошёл в штрафную с левого фланга, но при этом он пробил слишком прямолинейно, мяч попал в вышедшего из ворот Арапова, будет угловой.

Калинский с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки "Томи" очень уверенно отвели угрозу от своих ворот при этом стандарте.

Сапета пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч попал в одного из защитников "Томи".

Комолов с правого фланга выполнил передачу на правый угол штрафной площади, Горбунов в борьбе с Бычковым не смог зацепиться за мяч, будет удар от ворот.

Из центра поля последовал заброс к правому углу штрафной площади "Нижнего Новгорода", Каменщиков оказался в офсайде.

Фланговый защитник "Томи" Андрей Иванов получил жёлтую карточку за грубую игру в центре поля против Ставпеца.

Калинский пробил в левый угол ворот с дальней дистанции, мяч пролетел рядом со штангой.

Центральный защитник "Нижнего Новгорода" Кирилл Гоцук получил жёлтую карточку за грубую игру у своей штрафной площади против Каменщикова.

Казанков со стандарта пробил по воротам, мяч полетел слишком высоко.

Игрок "Томи" Илья Визнович получил небольшое повреждение в борьбе за верховой мяч в центре поля. Илья полежал на газоне, но после выхода врачей на поле сразу поднялся.

Комолов у своей штрафной площади опасно сыграл против Талалая. "Томь" заработала ещё один неплохой стандарт.

Казанков со стандарта выполнил подачу к правому углу вратарской, Зуев головой пробил в ближний угол ворот, мяч в створ не пошёл.

Немногим раннее в штрафной площади "Нижнего Новгорода" произошёл спорный момент. Синяк с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, мяч в борьбе отскочил в руку Гоцуку, но Олег Соколов сразу показал, что пенальти не будет, это игровой момент.

Иванов с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Визнович в борьбе с Поповым не смог точно головой пробить в правый угол ворот.

Форвард "Томи" Дмитрий Каменщиков получил жёлтую карточку за грубую игру в центре поля против Талалая.

Калинский со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, Сулейманов не смог головой как следует пробить по воротам, мяч слабо полетел точно в руки Арапову.

Сулейманов выполнил передачу к правому углу штрафной площади на ход Калинскому, Николай пяткой выполнил передачу немного назад на Темникова, а Иван сразу пробил в правый угол ворот из-за пределов штрафной, мяч задел защитника "Томи", а затем его у лицевой линии в падении накрыл Арапов.

Первый тайм

— Звучит свисток на перерыв. По итогам первого тайма "Нижний Новгород" на своём поле достаточно уверенно переигрывает "Томь", но пока счёт минимальный 1:0. Во втором тайме команде Роберта Евдокимова нужно попытаться развить своё преимущество и забить второй гол, чтобы сегодня уже в полной мере рассчитывать на победу.

45' Одну минуту добавил Олег Соколов к основному времени первого тайма.

45' Полузащитник "Нижнего Новгорода" Никита Каккоев получил жёлтую карточку за грубую игру в центре поля.

45' Горбунов с левого фланга вошёл в штрафную площадь и выполнил подачу к правому углу вратарской, Шалаев выбил мяч к центру штрафной площади достаточно неудачно, но Калинский при ударе в касание зарядил мяч слишком высоко.

44' После паузы Олег Соколов принял решение показать жёлтую карточку Андрею Текучёву за грубую игру. Гоцук поднялся, готов он продолжить матч.

43' Теперь уже Гоцук получил по ногам от Текучёва у своей штрафной площади, лежит на газоне защитник "Нижнего Новгорода", очередная пауза в игре.

42' Защитник "Томи" Андрей Иванов получил повреждение при рывке, вышли на поле врачи томского клуба, вновь после паузы футболист показал, что он готов продолжать матч.

41' Сапета разогнал атаку по центру, а затем Александр выполнил передачу в центр штрафной площади на Горбунова, Игорь в окружении защитников "Томи" так и не смог пробить по воротам.

40' Казанков с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Долгов головой пробил по воротам, мяч полетел слишком высоко.

39' Горбунов в борьбе за верховой мяч с Киреенко неудачно приземлился, получил Игорь небольшое повреждение голеностопа, но затем игрок "Нижнего Новгорода" сам поднялся.

38' Из глубины поля последовала передача на ход Мичуренкову, Бычков оказался первым на мяче и головой спокойно сбросил его в руки Арапову.

37' У игроков "Томи" сегодня даже ауты не всегда получается вбросить согласно правилам, это уже совсем никуда не годится.

36' Угловой у ворот "Томи". Калинский выполнил подачу к левому углу вратарской, Долгов головой выбил мяч за пределы штрафной площади, но разогнать контратаку гости не смогли.

35' Ставпец с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Мичуренков головой сбросил мяч к правому углу штрафной, а уже оттуда Темников в касание пробил в левый угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой.

34' Удалось всё же игрокам "Нижнего Новгорода" за счёт большей активности открыть счёт в матче, но расслабляться команде Роберта Евдокимова конечно же нельзя.

33' Г-О-О-О-Л! 1:0!!! Гоцук!!! Калинский со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, Буранов в борьбе с соперниками выбил мяч на угловой. Уже с углового Калинский выполнил подачу в центр штрафной площади, Зуев при рывке за Гоцуком неудачно споткнулся и упал, а Кирилл в итоге без всякого труда отправил головой мяч в правый угол ворот.

32' Каккоев получил по ногам на половине поля "Томи". Ещё один потенциально неплохой стандарт заработал "Нижний Новгород".

31' Темников пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч попал в одного из игроков "Томи".

30' Калинский со стандарта выполнил подачу к правому углу вратарской, Арапов сыграл на выходе и кулаками выбил мяч за пределы штрафной площади.

29' Фланговый защитник "Томи" Илья Зуев получил жёлтую карточку за грубую игру на левом фланге против Мичуренкова.

28' Большую часть первого тайма "Томь" всё же действует исключительно на контратаках, видимо сегодня команду Василия Баскакова может устроить и ничья.

27' Ставпец подключился к атаке по левому флангу, но у штрафной площади "Томи" Александр сыграл неудачно, мяч в итоге ушёл за лицевую линию поля.

26' Калинский со стандарта с правого фланга выполнил подачу к левому углу вратарской, игроки "Томи" оказались первыми на мяче и выбили его в аут.

25' Долгов с левого фланга ворвался в штрафную площадь, обыграл Шумских и пробил по воротам, Гоцук успел подставить ногу, мяч от защитника "Нижнего Новгорода" отскочил к линии штрафной площади, а уже оттуда в касание в левый угол ворот пробил Казанков, по мячу Максим как следует не попал, будет удар от ворот.

24' Долгову досталось по голове в борьбе за верховой мяч в центре поля, немного полежал на газоне форвард "Томи", но затем Павел сам поднялся и показал, что он готов играть дальше.

23' Ставпец пробил в правый угол ворот с дальней дистанции, мяч свалился у него с ноги и сильно ушёл в сторону от цели.

22' Каккоев выполнил передачу на правый угол штрафной площади, никто из партнёров по команде не успел вовремя сделать рывок и побороться за мяч.

21' У "Томи" же совсем не получаются атаки в первом тайме, даже через фланги ничего толкового гости не создают.

20' В центр поля перешла у нас игра, пока "Нижний Новгород" не знает как взламывать оборону "Томи".

19' Темников с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Бычков головой выбил мяч в аут.

18' Текучёв едва не убежал по правому флангу к штрафной площади "Нижнего Новгорода", но Гоцук смог грамотно сыграть в подкате и выбить мяч в аут.

17' Попов с левого фланга выполнил подачу к правому углу штрафной площади, Каккоев головой сбросил мяч в центр штрафной, Калинский в касание пробил в левый угол ворот, мяч улетел в сторону от цели.

16' Угловой у ворот "Нижнего Новгорода". Казанков выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки "Томи" нарушили правила в борьбе за верховой мяч, досталось Мичуренкову.

15' Темников с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, защитники "Томи" оказались первыми на мяче.

14' Также игроки "Томи" достаточно часто совершают мелкие фолы в центре поля, это помогает томскому клубу сбивать темп соперника.

13' "Томь" пока очень большими силами играет исключительно в обороне, вылазки на чужую половину поля для гостей являются большой редкостью.

12' Шалаев в центре поля нарушил правила против Горбунова. Игроки "Нижнего Новгорода" достаточно быстро разыграли стандарт.

11' Калинский со стандарта выполнил подачу к линии вратарской, Арапов в очередной раз сыграл на выходе и кулаками выбил мяч за пределы штрафной площади.

10' Шалаев нарушил правила против Мичуренкова на своей половине поля. "Нижний Новгород" готовится к очередному стандарту.

9' Отличный голевой момент мог быть у "Нижнего Новгорода". Калинский ворвался в штрафную площадь практически по центру, уже в своей штрафной в подкате здорово сыграл Пенчиков и не дал Николаю завершить момент ударом по воротам, а набегавший Мичуренков махнул мимо мяча из выгодной позиции.

8' Гоцук ошибся с переводом мяча на правый фланг со своей половины поля, пока далеко не всё получается у команд при развитии атак.

7' Калинский с углового на этот раз выполнил подачу к левому углу штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч.

6' Угловой у ворот "Томи". Калинский разыграл стандарт с Горубновым, а затем Николай с левого фланга выполнил подачу к правому углу вратарской, игроки "Томи" не стали рисковать и выбили мяч на повторный корнер.

5' Темников прошёл вперёд по правому флангу, а затем выполнил подачу в центр штрафной площади, Арапов грамотно сыграл на выходе и на этот раз забрал мяч в руки.

4' Калинский со стандарта выполнил заброс к левому углу вратарской, Арапов сыграл на выходе и кулаками выбил мяч к левому углу штрафной площади, где его подстраховали партнёры по команде.

3' Спокойно начинается наша игра, но при этом видно, что сегодня "Нижний Новгород" чуть больше настроен на атакующий футбол.

2' Каккоев слишком далеко отпустил от себя мяч на правом фланге, а затем Никита неудачно сыграл в подкате и сбил Зуева.