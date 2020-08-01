Нижний Новгород
1:0
Конец матча
Томь
28' Желтая карточкаЗуев Илья
1:0
31' ГолГоцук Кирилл
42' Желтая карточкаТекучёв Андрей
45' Желтая карточкаКаккоев Никита
55' Желтая карточкаШалаев Олег
60' Желтая карточкаСтавпец Александр
69' Желтая карточкаИванов Андрей Геннадьевич
71' Желтая карточкаГоцук Кирилл
82' Желтая карточкаКаменщиков Дмитрий
90
Смирнов
Олег
24
Гоцук
Кирилл
58
Зуев
Илья
18
Шалаев
Олег
- Основной состав
-
90 Смирнов ОлегВратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Гоцук КириллЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
83 Шмыков Артём
-
Главный тренер: Евдокимов Роберт
- Основной состав
- Вратарь
-
58 Зуев ИльяЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Шалаев ОлегПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
72 Синяк АнтонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Баскаков Василий
Ход матча
28'
31'
1:0
42'
45'
55'
71'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
13 Удары по воротам 4
-
5 Удары в створ 0
-
5 Угловые 3
-
0 Офсайды 1
-
6 Нарушения правил 21
-
3 Жёлтые карточки 5
-
4 Замены 5
-
56 Владение мячом, % 44
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гоцук Кирилл
|1
|0.17
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ставпец Александр
|1
|0
|2.
|Гоцук Кирилл
|1
|0
|3.
|Каккоев Никита
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Шалаев Олег
|1
|0
|2.
|Зуев Илья
|1
|0
|3.
|Иванов Андрей Геннадьевич
|1
|0
|4.
|Каменщиков Дмитрий
|1
|0
|5.
|Текучёв Андрей
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Нижний Новгород
|0
|0
|100% (1)
|0
|0
|0
|Томь
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Нижний Новгород Последние 20 матчей: + = -Нижний Новгород 0:0 Муром СКА-Хабаровск 2:0 Нижний Новгород Нижний Новгород 0:0 Балтика Факел 0:2 Нижний Новгород
Нижний Новгород 1:2 Чайка Торпедо Москва 0:2 Нижний Новгород Нижний Новгород 2:2 Спартак-2 Шинник 1:3 Нижний Новгород Нижний Новгород 2:2 Шинник Нижний Новгород 0:1 Нефтехимик Краснодар-2 2:2 Нижний Новгород Нижний Новгород 1:0 Химки Ротор 2:1 Нижний Новгород Нижний Новгород 1:3 Енисей Текстильщик 0:2 Нижний Новгород Нижний Новгород 1:0 Краснодар Нижний Новгород 1:1 Авангард Курск Луч 0:0 Нижний Новгород Нижний Новгород 1:0 Армавир Нижний Новгород 0:0 Чертаново
Томь Последние 20 матчей: + = -FK Novosibirsk 0:0 Томь Томь 2:1 Краснодар-2 Химки 3:0 Томь Родина Москва 3:2 Томь
Последние игры между собой
Нижний Новгород: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
Томь: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Волгарь
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|3.
|Шинник
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Факел
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Оренбург
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Енисей
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|Спартак-2
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|8.
|Нижний Новгород
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|9.
|Крылья Советов
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|Балтика
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|Нефтехимик
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Чайка
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|Велес Москва
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|14.
|Текстильщик
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|15.
|Торпедо Москва
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|Акрон
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|Динамо Брянск
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|Иртыш Омск
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|19.
|Чертаново
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|20.
|Томь
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|21.
|Алания
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
|22.
|Краснодар-2
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
Прогнозы на матч Нижний Новгород 1:0 Томь
Исход игры
Нижний Новгород
59.9% (94)
Ничья
29.3% (46)
Томь
10.8% (17)
Тотал 2.5
Больше
25.97% (40)
Меньше
74.03% (114)
Обе команды забьют
Да
51.3% (79)
Нет
48.7% (75)
Популярный счёт
1:0 Нижний Новгород
32.5% (51)
1:1 Ничья
24.8% (39)
2:1 Нижний Новгород
19.1% (30)
2:0 Нижний Новгород
7% (11)
1:2 Томь
4.5% (7)
0:1 Томь
3.2% (5)
0:0 Ничья
3.2% (5)
0:2 Томь
1.9% (3)
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