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Нижний Новгород
1:0
Конец матча
Томь
0'
28' Желтая карточка
Зуев Илья
1:0
31' Гол
Гоцук Кирилл
42' Желтая карточка
Текучёв Андрей
45' Желтая карточка
Каккоев Никита
55' Желтая карточка
Шалаев Олег
60' Желтая карточка
Ставпец Александр
69' Желтая карточка
Иванов Андрей Геннадьевич
71' Желтая карточка
Гоцук Кирилл
82' Желтая карточка
Каменщиков Дмитрий
90'+4
90
Смирнов
Олег
11
Темников
Иван
5
Шумских
Алексей
24
Гоцук
Кирилл
22
Каккоев
Никита
61
Ставпец
Александр
41
Сапета
Александр
8
Попов
Артём
78
Калинский
Николай
17
Горбунов
Игорь
19
Мичуренков
Дмитрий
35
Арапов
Дмитрий
58
Зуев
Илья
23
Пенчиков
Даниил
25
Бычков
Андрей
12
Иванов
Андрей
Геннадьевич
88
Буранов
Данила
36
Текучёв
Андрей
18
Шалаев
Олег
21
Киреенко
Павел
9
Долгов
Павел
10
Казанков
Максим
Нижний Новгород
Томь

Ход матча

28'
 
Зуев Илья
31'
Гоцук Кирилл
1:0
42'
 
Текучёв Андрей
45'
Каккоев Никита
 
46'
 
Каменщиков Дмитрий
Киреенко Павел
46'
 
Визнович Илья
Долгов Павел
55'
 
Шалаев Олег
56'
 
Синяк Антон
Пенчиков Даниил
60'
Ставпец Александр
 
60'
Сулейманов Тимур
Каккоев Никита
 
60'
Комолов Павел
Мичуренков Дмитрий
 
63'
 
Талалай Денис
Буранов Данила
69'
 
Иванов Андрей Геннадьевич
71'
Гоцук Кирилл
 
78'
Гащенков Михаил
Горбунов Игорь
 
82'
 
Каменщиков Дмитрий
84'
 
Андреев Иван
Текучёв Андрей
85'
Зуйков Сергей
Ставпец Александр
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 13 Удары по воротам 4
  • 5 Удары в створ 0
  • 5 Угловые 3
  • 0 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 21
  • 3 Жёлтые карточки 5
  • 4 Замены 5
  • 56 Владение мячом, % 44

Бомбардиры внутри турнира

Нижний Новгород
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гоцук Кирилл 1 0.17
Томь
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч

Карточки

Нижний Новгород
# Игрок      
1. Ставпец Александр 1 0
2. Гоцук Кирилл 1 0
3. Каккоев Никита 1 0
Томь
# Игрок      
1. Шалаев Олег 1 0
2. Зуев Илья 1 0
3. Иванов Андрей Геннадьевич 1 0
4. Каменщиков Дмитрий 1 0
5. Текучёв Андрей 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Нижний Новгород 0 0 100% (1) 0 0 0
 Томь 0 0 0 0 0 0

Предыдущие игры

Нижний Новгород Последние 20 матчей: + = -
Нижний Новгород 0:0 Муром СКА-Хабаровск 2:0 Нижний Новгород Нижний Новгород 0:0 Балтика Факел 0:2 Нижний Новгород
Нижний Новгород 1:2 Чайка Торпедо Москва 0:2 Нижний Новгород Нижний Новгород 2:2 Спартак-2 Шинник 1:3 Нижний Новгород Нижний Новгород 2:2 Шинник Нижний Новгород 0:1 Нефтехимик Краснодар-2 2:2 Нижний Новгород Нижний Новгород 1:0 Химки Ротор 2:1 Нижний Новгород Нижний Новгород 1:3 Енисей Текстильщик 0:2 Нижний Новгород Нижний Новгород 1:0 Краснодар Нижний Новгород 1:1 Авангард Курск Луч 0:0 Нижний Новгород Нижний Новгород 1:0 Армавир Нижний Новгород 0:0 Чертаново
Томь Последние 20 матчей: + = -
FK Novosibirsk 0:0 Томь Томь 2:1 Краснодар-2 Химки 3:0 Томь Родина Москва 3:2 Томь
Чертаново 4:0 Томь Крылья Советов 3:3 Томь Томь 2:2 Тамбов Ротор 2:0 Томь Енисей 3:0 Томь Текстильщик 0:2 Томь Авангард Курск 3:2 Томь Томь 4:0 Луч Зенит 4:0 Томь Армавир 1:1 Томь Томь 2:0 Мордовия СКА-Хабаровск 1:1 Томь Томь 0:0 Балтика Факел 0:0 Томь Томь 3:1 Чайка Томь 4:0 Тамбов

Последние игры между собой

Нижний Новгород: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
Томь: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
Нижний Новгород 0:2 Томь ФНЛ - Первый дивизион Нижний Новгород 2:1 Томь ФНЛ - Первый дивизион Томь 0:1 Нижний Новгород ФНЛ - Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Волгарь Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
2. СКА-Хабаровск Заявка 1 1 0 0 4 - 2 3
3. Шинник Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Факел Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Оренбург Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Енисей Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
7. Спартак-2 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
8. Нижний Новгород Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
9. Крылья Советов Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
10. Балтика Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Нефтехимик Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12. Чайка Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
13. Велес Москва Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
14. Текстильщик Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
15. Торпедо Москва Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
16. Акрон Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
17. Динамо Брянск Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
18. Иртыш Омск Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
19. Чертаново Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
20. Томь Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
21. Алания Заявка 1 0 0 1 2 - 4 0
22. Краснодар-2 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
Новости матча
  • Второй тайм
  • Свисток
    Звучит финальный свисток. "Нижний Новгород" с победы начинает сезон 2020/21 в первенстве ФНЛ, единственный мяч в этой встрече в середине первого тайма забил Кирилл Гоцук. Команда Роберта Евдокимова сегодня имела немало моментов, но реализация оставляла желать лучшего. "Томь" же сыграла в первом тайме слишком пассивно, во втором тайме команда Василия Баскакова стала играть в атаке немногим интереснее, но реализовать свои немногочисленные моменты и уйти от поражения гости также не смогли. 
  • 90'
    Гащенков с левого фланга сместился в центр и пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч полетел слишком высоко. 
  • 90'
    Темников совершил хороший проход вперёд по правому флангу, а затем Иван выполнил передачу на правый угол штрафной площади, Гащенков не поднял голову и просто выполнил прострел по вратарской, а Сулейманов ждал передачу в центр штрафной. 
  • Травма, повреждение
    90'
    Гащенков и Шалаев в борьбе за верховой мяч на половине поля "Нижнего Новгорода" неудачно столкнулись между собой головами, вышли на поле врачи обеих команд, но футболисты достаточно быстро пришли в себя. 
  • Дополнительное время
    90'
    Три минуты добавил Олег Соколов к основному времени матча. 
  • 89'
    Сулейманов выполнил передачу к правому углу штрафной площади на ход Калинскому, Николай пяткой выполнил передачу немного назад на Темникова, а Иван сразу пробил в правый угол ворот из-за пределов штрафной, мяч задел защитника "Томи", а затем его у лицевой линии в падении накрыл Арапов. 
  • 88'
    Калинский со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, Сулейманов не смог головой как следует пробить по воротам, мяч слабо полетел точно в руки Арапову. 
  • Фол, нарушение
    87'
    Казанков на правом фланге нарушил правила против Зуйкова. "Нижний Новгород" заработал неплохой стандарт. 
  • Замена
    86'
    В составе "Нижнего Новгорода" произошла замена. Вместо Александра Ставпеца на поле вышел Сергей Зуйков. 
  • Замена
    85'
    В составе "Томи" произошла последняя замена. Вместо Андрея Текучёва на поле вышел Иван Андреев. 
  • Желтая карточка
    84'
    Форвард "Томи" Дмитрий Каменщиков получил жёлтую карточку за грубую игру в центре поля против Талалая. 
  • 83'
    Иванов с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Визнович в борьбе с Поповым не смог точно головой пробить в правый угол ворот. 
  • Замена
    82'
    В составе "Нижнего Новгорода" произошла замена. Вместо Игоря Горбунова на поле вышел Михаил Гащенков. 
  • Судья
    81'
    Немногим раннее в штрафной площади "Нижнего Новгорода" произошёл спорный момент. Синяк с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, мяч в борьбе отскочил в руку Гоцуку, но Олег Соколов сразу показал, что пенальти не будет, это игровой момент. 
  • 80'
    Казанков со стандарта выполнил подачу к правому углу вратарской, Зуев головой пробил в ближний угол ворот, мяч в створ не пошёл. 
  • Фол, нарушение
    79'
    Комолов у своей штрафной площади опасно сыграл против Талалая. "Томь" заработала ещё один неплохой стандарт. 
  • Травма, повреждение
    78'
    Игрок "Томи" Илья Визнович получил небольшое повреждение в борьбе за верховой мяч в центре поля. Илья полежал на газоне, но после выхода врачей на поле сразу поднялся. 
  • 77'
    Казанков со стандарта пробил по воротам, мяч полетел слишком высоко. 
  • Желтая карточка
    76'
    Центральный защитник "Нижнего Новгорода" Кирилл Гоцук получил жёлтую карточку за грубую игру у своей штрафной площади против Каменщикова. 
  • Опасный момент
    75'
    Калинский пробил в левый угол ворот с дальней дистанции, мяч пролетел рядом со штангой. 
  • Желтая карточка
    74'
    Фланговый защитник "Томи" Андрей Иванов получил жёлтую карточку за грубую игру в центре поля против Ставпеца. 
  • Офсайд
    73'
    Из центра поля последовал заброс к правому углу штрафной площади "Нижнего Новгорода", Каменщиков оказался в офсайде. 
  • 72'
    Комолов с правого фланга выполнил передачу на правый угол штрафной площади, Горбунов в борьбе с Бычковым не смог зацепиться за мяч, будет удар от ворот. 
  • Замена
    71'
    В составе "Томи" произошла четвёртая замена. Вместо Данилы Буранова на поле вышел Денис Талалай. 
  • 70'
    Сапета пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч попал в одного из защитников "Томи". 
  • Угловой
    69'
    Калинский с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки "Томи" очень уверенно отвели угрозу от своих ворот при этом стандарте.
  • Опасный момент
    68'
    Отличная атака получилась у "Нижнего Новгорода". Горбунов убежал в штрафную площадь без всякой опеки, Игорь вошёл в штрафную с левого фланга, но при этом он пробил слишком прямолинейно, мяч попал в вышедшего из ворот Арапова, будет угловой. 
  • Замена
    67'
    Вторую подряд замену провёл Роберт Евдокимов. Вместо Дмитрия Мичуренкова на поле вышел Павел Комолов. 
  • Замена
    66'
    В составе "Нижнего Новгорода" произошла замена. Вместо Никиты Каккоева на поле вышел Тимур Сулейманов. 
  • Желтая карточка
    65'
    Полузащитник "Нижнего Новгорода" Александр Ставпец получил жёлтую карточку за грубую игру в центре поля против Казанкова. 
  • Фол, нарушение
    64'
    Казанков в центре поля заплёл ноги Попову, Олег Соколов всё видел и дал свисток в пользу "Нижнего Новгорода". 
  • 63'
    Мичуренков решился на удар по воротам с дальней дистанции, мяч полетел слишком высоко. 
  • Замена
    62'
    В составе "Томи" произошла замена. Вместо Даниила Пенчикова на поле вышел Антон Синяк. 
  • Фол, нарушение
    61'
    Темников в центре поля нарушил правила против Казанкова. "Томь" не стала торопиться при розыгрыше мяча. 
  • 60'
    Калинский со стандарта выполнил подачу к линии вратарской, Арапов при игре на выходе совсем недалеко выбил мяч кулаком, но Визнович оказался первым на подборе. 
  • Желтая карточка
    59'
    Полузащитник "Томи" Олег Шалаев получил жёлтую карточку за грубую игру на правом фланге против Горбунова. 
  • Угловой
    58'
    Иванов с углового выполнил подачу к линии вратарской, Казанков не смог как следует подстроиться под мяч и направить его в левый угол ворот, Смирнов поймал мяч после удара без всякого труда. 
  • 57'
    Не может никак толком подняться Даниил Пенчиков, лишь с помощью партнёра по команде он ушёл за пределы поля, нужна замена защитнику "Томи". 
  • Травма, повреждение
    56'
    Пенчиков в борьбе за мяч в штрафной площади "Нижнего Новгорода" получил повреждение, в очередной раз врачам "Томи" пришлось выйти на поле. 
  • Опасный момент
    55'
    Буранов плотно пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч полетел точно по центру, но Смирнов отбил мяч точно перед собой, пришлось защитникам "Нижнего Новгорода" спасать ситуацию и выбивать мяч на угловой. 
  • 54'
    Калинский немного сместился в центр с левого фланга, а затем Николай пробил в левый угол ворот из-за пределов штрафной площади, мяч полетел достаточно слабо, Арапов с ним справился без особого труда. 
  • Угловой
    53'
    Иванов со стандарта закрутил мяч во вратарскую, Смирнов уверенно сыграл на выходе и забрал мяч в руки. 
  • 52'
    Пенчиков пробил пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч попал в Гоцука и ушёл на угловой. 
  • 51'
    Казанков попытался пройти к штрафной площади по левому флангу, но Шумских смог отобрать мяч в рамках правил. 
  • Опасный момент
    50'
    Калинский со стандарта выполнил подачу к линии вратарской, Мичуренков и Шумских не смогли головой пробить по воротам, но при этом и Арапов сыграл не самым лучшим образом, голкипер "Томи" отбил мяч точно на ногу Мичуренкову, но Дмитрий такого не ожидал, а соответственно и пробить в левый угол ворот форвард "Нижнего Новгорода" как следует не смог. 
  • Фол, нарушение
    49'
    Каменщиков на левом фланге нарушил правила против Сапеты. "Нижний Новгород" заработал неплохой стандарт. 
  • Замена
    48'
    И сразу вторую замену провёл Василий Баскаков. Вместо Павла Долгова на поле вышел Дмитрий Каменщиков. 
  • Замена
    47'
    В составе "Томи" после перерыва произошла замена. Вместо Павла Киреенко на поле вышел Илья Визнович. 
  • Второй тайм начался
    46'
    Начинается второй тайм. Посмотрим, сможет ли "Томь" сегодня придумать что-то интересное в атаке. Пока подходы к воротам Олега Смирнова являются большой редкостью, а ударов в створ гости пока так и не нанесли, если томский клуб так ничего и не придумает, сегодня даже на ничью коллективу Василия Баскакова будет рассчитывать крайне проблематично. 
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • Свисток
    Звучит свисток на перерыв. По итогам первого тайма "Нижний Новгород" на своём поле достаточно уверенно переигрывает "Томь", но пока счёт минимальный 1:0. Во втором тайме команде Роберта Евдокимова нужно попытаться развить своё преимущество и забить второй гол, чтобы сегодня уже в полной мере рассчитывать на победу. 
  • Дополнительное время
    45'
    Одну минуту добавил Олег Соколов к основному времени первого тайма. 
  • Желтая карточка
    45'
    Полузащитник "Нижнего Новгорода" Никита Каккоев получил жёлтую карточку за грубую игру в центре поля. 
  • 45'
    Горбунов с левого фланга вошёл в штрафную площадь и выполнил подачу к правому углу вратарской, Шалаев выбил мяч к центру штрафной площади достаточно неудачно, но Калинский при ударе в касание зарядил мяч слишком высоко. 
  • Желтая карточка
    44'
    После паузы Олег Соколов принял решение показать жёлтую карточку Андрею Текучёву за грубую игру. Гоцук поднялся, готов он продолжить матч. 
  • Травма, повреждение
    43'
    Теперь уже Гоцук получил по ногам от Текучёва у своей штрафной площади, лежит на газоне защитник "Нижнего Новгорода", очередная пауза в игре. 
  • Травма, повреждение
    42'
    Защитник "Томи" Андрей Иванов получил повреждение при рывке, вышли на поле врачи томского клуба, вновь после паузы футболист показал, что он готов продолжать матч. 
  • 41'
    Сапета разогнал атаку по центру, а затем Александр выполнил передачу в центр штрафной площади на Горбунова, Игорь в окружении защитников "Томи" так и не смог пробить по воротам. 
  • 40'
    Казанков с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Долгов головой пробил по воротам, мяч полетел слишком высоко. 
  • Травма, повреждение
    39'
    Горбунов в борьбе за верховой мяч с Киреенко неудачно приземлился, получил Игорь небольшое повреждение голеностопа, но затем игрок "Нижнего Новгорода" сам поднялся. 
  • 38'
    Из глубины поля последовала передача на ход Мичуренкову, Бычков оказался первым на мяче и головой спокойно сбросил его в руки Арапову. 
  • 37'
    У игроков "Томи" сегодня даже ауты не всегда получается вбросить согласно правилам, это уже совсем никуда не годится. 
  • Угловой
    36'
    Угловой у ворот "Томи". Калинский выполнил подачу к левому углу вратарской, Долгов головой выбил мяч за пределы штрафной площади, но разогнать контратаку гости не смогли. 
  • Опасный момент
    35'
    Ставпец с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Мичуренков головой сбросил мяч к правому углу штрафной, а уже оттуда Темников в касание пробил в левый угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой. 
  • 34'
    Удалось всё же игрокам "Нижнего Новгорода" за счёт большей активности открыть счёт в матче, но расслабляться команде Роберта Евдокимова конечно же нельзя. 
  • Описание гола
    33'
    Г-О-О-О-Л! 1:0!!! Гоцук!!! Калинский со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, Буранов в борьбе с соперниками выбил мяч на угловой. Уже с углового Калинский выполнил подачу в центр штрафной площади, Зуев при рывке за Гоцуком неудачно споткнулся и упал, а Кирилл в итоге без всякого труда отправил головой мяч в правый угол ворот. 
  • Фол, нарушение
    32'
    Каккоев получил по ногам на половине поля "Томи". Ещё один потенциально неплохой стандарт заработал "Нижний Новгород". 
  • 31'
    Темников пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч попал в одного из игроков "Томи". 
  • 30'
    Калинский со стандарта выполнил подачу к правому углу вратарской, Арапов сыграл на выходе и кулаками выбил мяч за пределы штрафной площади. 
  • Желтая карточка
    29'
    Фланговый защитник "Томи" Илья Зуев получил жёлтую карточку за грубую игру на левом фланге против Мичуренкова. 
  • 28'
    Большую часть первого тайма "Томь" всё же действует исключительно на контратаках, видимо сегодня команду Василия Баскакова может устроить и ничья. 
  • 27'
    Ставпец подключился к атаке по левому флангу, но у штрафной площади "Томи" Александр сыграл неудачно, мяч в итоге ушёл за лицевую линию поля. 
  • 26'
    Калинский со стандарта с правого фланга выполнил подачу к левому углу вратарской, игроки "Томи" оказались первыми на мяче и выбили его в аут. 
  • 25'
    Долгов с левого фланга ворвался в штрафную площадь, обыграл Шумских и пробил по воротам, Гоцук успел подставить ногу, мяч от защитника "Нижнего Новгорода" отскочил к линии штрафной площади, а уже оттуда в касание в левый угол ворот пробил Казанков, по мячу Максим как следует не попал, будет удар от ворот. 
  • Травма, повреждение
    24'
    Долгову досталось по голове в борьбе за верховой мяч в центре поля, немного полежал на газоне форвард "Томи", но затем Павел сам поднялся и показал, что он готов играть дальше. 
  • 23'
    Ставпец пробил в правый угол ворот с дальней дистанции, мяч свалился у него с ноги и сильно ушёл в сторону от цели. 
  • 22'
    Каккоев выполнил передачу на правый угол штрафной площади, никто из партнёров по команде не успел вовремя сделать рывок и побороться за мяч. 
  • 21'
    У "Томи" же совсем не получаются атаки в первом тайме, даже через фланги ничего толкового гости не создают. 
  • 20'
    В центр поля перешла у нас игра, пока "Нижний Новгород" не знает как взламывать оборону "Томи". 
  • 19'
    Темников с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Бычков головой выбил мяч в аут. 
  • 18'
    Текучёв едва не убежал по правому флангу к штрафной площади "Нижнего Новгорода", но Гоцук смог грамотно сыграть в подкате и выбить мяч в аут. 
  • 17'
    Попов с левого фланга выполнил подачу к правому углу штрафной площади, Каккоев головой сбросил мяч в центр штрафной, Калинский в касание пробил в левый угол ворот, мяч улетел в сторону от цели. 
  • Угловой
    16'
    Угловой у ворот "Нижнего Новгорода". Казанков выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки "Томи" нарушили правила в борьбе за верховой мяч, досталось Мичуренкову. 
  • 15'
    Темников с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, защитники "Томи" оказались первыми на мяче. 
  • 14'
    Также игроки "Томи" достаточно часто совершают мелкие фолы в центре поля, это помогает томскому клубу сбивать темп соперника. 
  • 13'
    "Томь" пока очень большими силами играет исключительно в обороне, вылазки на чужую половину поля для гостей являются большой редкостью. 
  • Фол, нарушение
    12'
    Шалаев в центре поля нарушил правила против Горбунова. Игроки "Нижнего Новгорода" достаточно быстро разыграли стандарт. 
  • 11'
    Калинский со стандарта выполнил подачу к линии вратарской, Арапов в очередной раз сыграл на выходе и кулаками выбил мяч за пределы штрафной площади. 
  • Фол, нарушение
    10'
    Шалаев нарушил правила против Мичуренкова на своей половине поля. "Нижний Новгород" готовится к очередному стандарту. 
  • 9'
    Отличный голевой момент мог быть у "Нижнего Новгорода". Калинский ворвался в штрафную площадь практически по центру, уже в своей штрафной в подкате здорово сыграл Пенчиков и не дал Николаю завершить момент ударом по воротам, а набегавший Мичуренков махнул мимо мяча из выгодной позиции. 
  • 8'
    Гоцук ошибся с переводом мяча на правый фланг со своей половины поля, пока далеко не всё получается у команд при развитии атак. 
  • Угловой
    7'
    Калинский с углового на этот раз выполнил подачу к левому углу штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч. 
  • Угловой
    6'
    Угловой у ворот "Томи". Калинский разыграл стандарт с Горубновым, а затем Николай с левого фланга выполнил подачу к правому углу вратарской, игроки "Томи" не стали рисковать и выбили мяч на повторный корнер. 
  • 5'
    Темников прошёл вперёд по правому флангу, а затем выполнил подачу в центр штрафной площади, Арапов грамотно сыграл на выходе и на этот раз забрал мяч в руки.
  • 4'
    Калинский со стандарта выполнил заброс к левому углу вратарской, Арапов сыграл на выходе и кулаками выбил мяч к левому углу штрафной площади, где его подстраховали партнёры по команде. 
  • 3'
    Спокойно начинается наша игра, но при этом видно, что сегодня "Нижний Новгород" чуть больше настроен на атакующий футбол. 
  • Фол, нарушение
    2'
    Каккоев слишком далеко отпустил от себя мяч на правом фланге, а затем Никита неудачно сыграл в подкате и сбил Зуева.  
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сложно сказать в какой форме на старте турнира будут все команды первенства ФНЛ. "Нижний Новгород" достаточно сильно обновил состав, а поэтому сегодня фаворитом он тоже может считаться лишь относительно. 
  • До матча
  • Главным арбитром на этот матч назначен Олег Соколов из Воронежа. Помогать ему на бровках будут уфимцы Дмитрий Колосков и Артур Зайнагутдинов. 
  • Доброго времени суток, дорогие друзья! Приветствуем вас на стартовом матче первого тура первенства ФНЛ между "Нижним Новгородом" и томской "Томью". Вместе с вами за ходом этой встречи наблюдать буду я, Михаил Бугров. 
Прогнозы 157
Нижний Новгород 59.9% (94)
X 29.3% (46)
Томь 10.8% (17)
Все прогнозы
2.35 Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Нижний Новгород 1:0 Томь

Исход игры
Нижний Новгород
59.9% (94)
Ничья
29.3% (46)
Томь
10.8% (17)
Тотал 2.5
Больше
25.97% (40)
Меньше
74.03% (114)
Обе команды забьют
Да
51.3% (79)
Нет
48.7% (75)
Популярный счёт
1:0 Нижний Новгород
32.5% (51)
1:1 Ничья
24.8% (39)
2:1 Нижний Новгород
19.1% (30)
2:0 Нижний Новгород
7% (11)
1:2 Томь
4.5% (7)
0:1 Томь
3.2% (5)
0:0 Ничья
3.2% (5)
0:2 Томь
1.9% (3)
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