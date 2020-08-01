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Текстильщик
 
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Велес Москва

Предыдущие игры

Текстильщик Последние 20 матчей: + = -
Текстильщик 0:0 Торпедо Москва Текстильщик 1:1 Спартак-2 Хельсинборг 0:0 Текстильщик Шинник 3:0 Текстильщик
Текстильщик 1:2 Нефтехимик Текстильщик 0:2 Томь Текстильщик 1:0 Краснодар-2 Химки 2:1 Текстильщик Текстильщик 0:1 Ротор Чертаново 1:0 Текстильщик Авангард Курск 2:1 Текстильщик Текстильщик 4:3 Луч Армавир 2:0 Текстильщик Текстильщик 0:2 Нижний Новгород Мордовия 1:0 Текстильщик Текстильщик 3:1 СКА-Хабаровск Текстильщик 1:5 Балтика Текстильщик 1:4 Факел Чайка 3:0 Текстильщик Шинник 1:0 Текстильщик
Велес Москва Последние 20 матчей: + = -
Велес Москва 2:1 Чертаново Велес Москва 3:1 Родина Москва Велес Москва 1:0 Зенит-2 Звезда Санкт-Петербург 0:3 Велес Москва
Велес Москва 6:0 Псков-747 Велес Москва 3:1 Долгопрудный Муром 1:2 Велес Москва Велес Москва 3:0 Знамя Труда Локомотив-Казанка 1:2 Велес Москва Велес Москва 1:1 Ленинградец Зенит-2 3:3 Велес Москва Олимп Химки 0:1 Велес Москва Велес Москва 1:2 Родина Москва Коломна 1:2 Велес Москва Велес Москва 3:3 Торпедо Москва Велес Москва 2:0 Луки-Энергия Велес Москва 2:1 Красный Велес Москва 3:0 Звезда Санкт-Петербург Родина Москва 0:2 Велес Москва Псков-747 2:0 Велес Москва

Последние игры между собой

Текстильщик: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 1
Велес Москва: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 2
Велес Москва 2:1 Текстильщик Второй дивизион Текстильщик 1:1 Велес Москва Второй дивизион Велес Москва 0:1 Текстильщик Второй дивизион Текстильщик 3:2 Велес Москва Второй дивизион
Команда И В Н П Г О
1. Крылья Советов 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Балтика 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Шинник 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Торпедо Москва 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Алания 0 0 0 0 0 - 0 0
6. СКА-Хабаровск 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Акрон 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Факел 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Нефтехимик 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Чайка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Краснодар-2 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Волгарь 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Велес Москва 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Оренбург 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Текстильщик 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Динамо Брянск 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Иртыш Омск 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Енисей 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Чертаново 0 0 0 0 0 - 0 0
20. Спартак-2 0 0 0 0 0 - 0 0
21. Нижний Новгород 0 0 0 0 0 - 0 0
22. Томь 0 0 0 0 0 - 0 0
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Текстильщик - Велес Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 1 августа 2020, осталось 3 часа 28 минут.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 143
    Текстильщик 51% (73)
    X 32.9% (47)
    Велес Москва 16.1% (23)
    Все прогнозы
    1.94 Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Текстильщик - Велес Москва

    Исход игры
    Текстильщик
    51% (73)
    Ничья
    32.9% (47)
    Велес Москва
    16.1% (23)
    Тотал 2.5
    Больше
    41.13% (58)
    Меньше
    58.87% (83)
    Обе команды забьют
    Да
    65.96% (93)
    Нет
    34.04% (48)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    26.6% (38)
    2:1 Текстильщик
    22.4% (32)
    1:0 Текстильщик
    16.8% (24)
    2:0 Текстильщик
    9.1% (13)
    1:2 Велес Москва
    9.1% (13)
    2:2 Ничья
    3.5% (5)
    0:0 Ничья
    2.8% (4)
    3:1 Текстильщик
    1.4% (2)
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