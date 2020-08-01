Текстильщик
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Велес Москва
Предыдущие игры
Текстильщик Последние 20 матчей: + = -Текстильщик 0:0 Торпедо Москва Текстильщик 1:1 Спартак-2 Хельсинборг 0:0 Текстильщик Шинник 3:0 Текстильщик
Текстильщик 1:2 Нефтехимик Текстильщик 0:2 Томь Текстильщик 1:0 Краснодар-2 Химки 2:1 Текстильщик Текстильщик 0:1 Ротор Чертаново 1:0 Текстильщик Авангард Курск 2:1 Текстильщик Текстильщик 4:3 Луч Армавир 2:0 Текстильщик Текстильщик 0:2 Нижний Новгород Мордовия 1:0 Текстильщик Текстильщик 3:1 СКА-Хабаровск Текстильщик 1:5 Балтика Текстильщик 1:4 Факел Чайка 3:0 Текстильщик Шинник 1:0 Текстильщик
Велес Москва Последние 20 матчей: + = -Велес Москва 2:1 Чертаново Велес Москва 3:1 Родина Москва Велес Москва 1:0 Зенит-2 Звезда Санкт-Петербург 0:3 Велес Москва
Велес Москва 6:0 Псков-747 Велес Москва 3:1 Долгопрудный Муром 1:2 Велес Москва Велес Москва 3:0 Знамя Труда Локомотив-Казанка 1:2 Велес Москва Велес Москва 1:1 Ленинградец Зенит-2 3:3 Велес Москва Олимп Химки 0:1 Велес Москва Велес Москва 1:2 Родина Москва Коломна 1:2 Велес Москва Велес Москва 3:3 Торпедо Москва Велес Москва 2:0 Луки-Энергия Велес Москва 2:1 Красный Велес Москва 3:0 Звезда Санкт-Петербург Родина Москва 0:2 Велес Москва Псков-747 2:0 Велес Москва
Последние игры между собой
Текстильщик: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 1
Велес Москва: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 2
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Крылья Советов
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Шинник
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Торпедо Москва
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Алания
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|СКА-Хабаровск
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Акрон
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Нефтехимик
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Чайка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Краснодар-2
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Волгарь
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Велес Москва
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Текстильщик
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Динамо Брянск
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Иртыш Омск
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Енисей
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|Чертаново
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|20.
|Спартак-2
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|21.
|Нижний Новгород
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|22.
|Томь
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Прогнозы на матч Текстильщик - Велес Москва
Исход игры
Текстильщик
51% (73)
Ничья
32.9% (47)
Велес Москва
16.1% (23)
Тотал 2.5
Больше
41.13% (58)
Меньше
58.87% (83)
Обе команды забьют
Да
65.96% (93)
Нет
34.04% (48)
Популярный счёт
1:1 Ничья
26.6% (38)
2:1 Текстильщик
22.4% (32)
1:0 Текстильщик
16.8% (24)
2:0 Текстильщик
9.1% (13)
1:2 Велес Москва
9.1% (13)
2:2 Ничья
3.5% (5)
0:0 Ничья
2.8% (4)
3:1 Текстильщик
1.4% (2)
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