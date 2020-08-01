Динамо Брянск
0:0
Перерыв
Оренбург
20' Желтая карточкаСиваков Михаил
23' Желтая карточкаДрогунов Владислав
12
Малых
Андрей
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Пазин АндрейПолузащитник
-
33 Першин ЮрийНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Петраков Валерий
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Малых АндрейПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
42 Лапшов ИванЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Парамонов Константин
Ход матча
20'
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Дрогунов Владислав
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Сиваков Михаил
|1
|0
Предыдущие игры
Динамо Брянск Последние 20 матчей: + = -Торпедо Москва 1:1 Динамо Брянск Балтика 0:0 Динамо Брянск Динамо Брянск 1:1 Химик Новомосковск Строгино 0:2 Динамо Брянск
Динамо Брянск 2:0 Квант Ротор-2 0:3 Динамо Брянск Динамо Брянск 2:1 Зоркий Арарат Москва 2:3 Динамо Брянск Динамо Брянск 1:1 Салют Сатурн 0:2 Динамо Брянск Калуга 1:1 Динамо Брянск Динамо Брянск 2:0 Металлург Липецк Рязань 3:1 Динамо Брянск Динамо Брянск 1:0 Химки-2 Химик Новомосковск 2:0 Динамо Брянск Динамо Брянск 2:0 Строгино Квант 0:2 Динамо Брянск Динамо Брянск 0:1 Калуга Динамо Брянск 2:0 Ротор-2 Сокол 0:1 Динамо Брянск
Оренбург Последние 20 матчей: + = -Динамо Москва 0:1 Оренбург Зенит 4:1 Оренбург Оренбург 0:0 Ростов Оренбург 0:4 ЦСКА Москва
Рубин 1:0 Оренбург Оренбург 0:3 Урал Оренбург 0:3 Краснодар Локомотив Москва 1:0 Оренбург Оренбург 1:3 Спартак Москва Сочи 5:1 Оренбург Оренбург 2:0 Арсенал Тула Крылья Советов 1:1 Оренбург Сарпсборг-08 1:1 Оренбург Оренбург 3:0 Европа Оренбург 1:0 Далянь Ифан Оренбург 1:0 Спартак Юрмала Оренбург 1:0 Эсбьерг Оренбург 2:2 Борац Баня-Лука Оренбург 0:2 Сигма Оломоуц Оренбург 2:3 Славия София
Последние игры между собой
Динамо Брянск: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 0
Оренбург: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Енисей
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|2.
|Спартак-2
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|Нижний Новгород
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Велес Москва
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|5.
|Оренбург
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|6.
|Текстильщик
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|Динамо Брянск
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|Крылья Советов
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Шинник
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Торпедо Москва
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Алания
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|СКА-Хабаровск
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Акрон
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Нефтехимик
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Чайка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Краснодар-2
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|Волгарь
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|20.
|Иртыш Омск
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|21.
|Чертаново
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|22.
|Томь
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
Прогнозы на матч Динамо Брянск 0:0 Оренбург
Исход игры
Динамо Брянск
11.5% (18)
Ничья
22.4% (35)
Оренбург
66% (103)
Тотал 2.5
Больше
30.52% (47)
Меньше
69.48% (107)
Обе команды забьют
Да
50% (77)
Нет
50% (77)
Популярный счёт
0:1 Оренбург
26.9% (42)
1:2 Оренбург
21.2% (33)
1:1 Ничья
19.2% (30)
0:2 Оренбург
12.8% (20)
1:0 Динамо Брянск
7.1% (11)
1:3 Оренбург
4.5% (7)
2:1 Динамо Брянск
3.8% (6)
0:0 Ничья
2.6% (4)
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