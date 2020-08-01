Аюпов в центре поля завалил на газон Баранова.

Чуканов справа прострелил к воротам. Кулишев подставил ногу, но мяч полетел выше перекладины.

45' Терехов слева заброс вперёд на Кулишева исполнил слишком сильно. Кузнецов выдвинулся на фланг и первым оказался у мяча.

44' Фамейе на чужой половине поля нарушил правила.

43' Луканченков слева навесил к воротам. Климович выдвинулся на Баранова, чем смутил Павла. Мяч пролетел между голкиперов и игроком "Динамо" и оказался за пределами поля.

41' Кулищев слева прострели на Чуканова, который не попал ногой по мячу.

40' Кулишев слева сделал мягкий навес к воротам, но партнёров в нужной зоне не оказалось.

39' Малых справа навесил в штрафную площадь. Мяч отскочил к Терехову, который с пятнадцати метров пробил рядом с ближней "девяткой".

38' Заброс Крючкова справа к воротам опасным не вышел. Климович спокойно забрал мяч в руки.

37' Капленко в центре поля толкнул в спину Баранова.

35' Гости большими силами атаковали по левому флангу, но в штрафную площадь соперников прорваться не смогли.

34' Терехов слева навесил к воротам. После двух рикошетов от защитников "Динамо" мяч прилетел в руки Кузнецову.

33' Сорокин получил травму в неудачном столкновении на чужой половине поля. Опять небольшая пауза в матче.

32' Терехов слева с острого угла не попал по воротам.

31' Вотинов по центру прорвался в штрафную площадь, но Шахов выбил мяч у нападающего "Динамо".

30' Капленко на чужой половине поля подтолкнул Дрогунова в спину.

29' Дрогунов в центре поля сбил Аюпова.

28' Крючков на фланге аккуратно отобрал мяч у Терехова.

27' Чуканов от углового флага навесил на ближнюю штангу. Последовала скидка на дальнюю, откуда Аюпов по воротам пробил мимо Кузнецова, но очень слабо. Защитники "Динамо" смогли вынести мяч с ленточки.

26' Вотинов оказался в офсайде.

25' Терехову медики оказывают помощь. Небольшая пауза в матче.

24' Дрогунов на чужой половине поля ударил локтем по голове Терехова, за что и получил жёлтую карточку.

23' Дгорунов от углового флага навесил к ближней штанге. Чуканов разрядил ситуацию у ворот "Оренбурга".

22' Дрогунов справа со штрафного пробил в ближнюю "девятку". Климович в отчаянном прыжке смог перевести мяч на угловой.

21' Сиваков у угла штрафной площади сбил Баранова и получил жёлтую карточку.

20' Чуканов от углового флага навесил в центр штрафной площади. Мяч вынесен на Терехова. Дальний удар Сергея точным не получился.

19' У баранова не прошёл пас низом в штрафную площадь на Вотинова.

18' Капленко справа забросил мяч в штрафную площадь на Фамейе, но защитники "Динамо" вновь выбили мяч у Джоэля.

17' Малых справа навесил на Чуканова, который по воротам бил из офсайда, но в цель не попал.

16' Баранов справа прострелил в штрафную площадь, но на пути мяча оказались только соперники.

15' Луканченков со своей половины поля исполнил длинный заброс на ход Вотинову. Климович выскочил к линии штрафной площади и опередил Максима.

14' Фамейе слева после паса Кулишева прорвался вперёд и с острого угла пробил в сетку ворот с внешней стороны.

13' Климович рискованно вышел почти к центральному кругу и в подкате выбил мяч на Чиркина, который ударом с центральной линии поля поразить ворота "Оренбурга" не смог.

12' Терехов слева отправил мяч вперёд на Фамейе, но защитники "Динамо" опередили Джоэля и выбили мяч за боковую линию поля.

11' Фамейе у чужой штрафной площади нарушил правила.

10' Баранова у угла штрафной площади встретил Козлов и чисто отобрал мяч.

9' Терехов сыграл неаккуратно и в простой ситуации упустил мяч за боковую линию поля.

8' "Динамо" больше контролирует мяч в стартовые минуты встречи, но делают это хозяева больше в центре поля.

7' Серия перехватов в центре поля. Обе команды неудачно используют длинные передачи вперёд.

6' Крючков в центре поля нарушил правила.

5' Крючков справа навесил к воротам, но из нападающих "Динамо" никто с Климовичем бороться не пошёл.

4' Чуканов исполнил первый угловой удар в матче. После розыгрыша последовал навес Терехова на Козлова, который головой пробил левее ворот. Кузнецов всё равно за мячом прыгнул и поймал снаряд.

3' Сорокин слева издали низом пробил в ближний угол. Климович спокойно забрал мяч в руки.

2' "Динамо" играет в белой форме, "Оренбург" - в синей.