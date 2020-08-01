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Динамо Брянск
0:0
Перерыв
Оренбург
0'
20' Желтая карточка
Сиваков Михаил
23' Желтая карточка
Дрогунов Владислав
1
Кузнецов
Алексей
21
Крючков
Александр
26
Хайманов
Игорь
39
Васильев
Максим
Владимирович
7
Луканченков
Андрей
10
Дрогунов
Владислав
9
Мараев
Николай
86
Чиркин
Григорий
8
Баранов
Павел
45
Вотинов
Максим
14
Сорокин
Валерий
38
Климович
Андрей
31
Шахов
Виталий
3
Сиваков
Михаил
6
Козлов
Савелий
12
Малых
Андрей
5
Аюпов
Тимур
55
Капленко
Кирилл
13
Терехов
Сергей
11
Чуканов
Андреа
20
Фамейе
Джоэль
32
Кулишев
Артём
Динамо Брянск
Оренбург

Ход матча

20'
 
Сиваков Михаил
23'
Дрогунов Владислав
 

Карточки

Динамо Брянск
# Игрок      
1. Дрогунов Владислав 1 0
Оренбург
# Игрок      
1. Сиваков Михаил 1 0

Предыдущие игры

Динамо Брянск Последние 20 матчей: + = -
Торпедо Москва 1:1 Динамо Брянск Балтика 0:0 Динамо Брянск Динамо Брянск 1:1 Химик Новомосковск Строгино 0:2 Динамо Брянск
Динамо Брянск 2:0 Квант Ротор-2 0:3 Динамо Брянск Динамо Брянск 2:1 Зоркий Арарат Москва 2:3 Динамо Брянск Динамо Брянск 1:1 Салют Сатурн 0:2 Динамо Брянск Калуга 1:1 Динамо Брянск Динамо Брянск 2:0 Металлург Липецк Рязань 3:1 Динамо Брянск Динамо Брянск 1:0 Химки-2 Химик Новомосковск 2:0 Динамо Брянск Динамо Брянск 2:0 Строгино Квант 0:2 Динамо Брянск Динамо Брянск 0:1 Калуга Динамо Брянск 2:0 Ротор-2 Сокол 0:1 Динамо Брянск
Оренбург Последние 20 матчей: + = -
Динамо Москва 0:1 Оренбург Зенит 4:1 Оренбург Оренбург 0:0 Ростов Оренбург 0:4 ЦСКА Москва
Рубин 1:0 Оренбург Оренбург 0:3 Урал Оренбург 0:3 Краснодар Локомотив Москва 1:0 Оренбург Оренбург 1:3 Спартак Москва Сочи 5:1 Оренбург Оренбург 2:0 Арсенал Тула Крылья Советов 1:1 Оренбург Сарпсборг-08 1:1 Оренбург Оренбург 3:0 Европа Оренбург 1:0 Далянь Ифан Оренбург 1:0 Спартак Юрмала Оренбург 1:0 Эсбьерг Оренбург 2:2 Борац Баня-Лука Оренбург 0:2 Сигма Оломоуц Оренбург 2:3 Славия София

Последние игры между собой

Динамо Брянск: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 0
Оренбург: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 0
Оренбург 0:0 Динамо Брянск ФНЛ - Первый дивизион Динамо Брянск 1:1 Оренбург ФНЛ - Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Енисей 1 1 0 0 2 - 1 3
2. Спартак-2 1 1 0 0 2 - 1 3
3. Нижний Новгород 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Велес Москва 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
5. Оренбург 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
6. Текстильщик 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
7. Динамо Брянск 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Крылья Советов 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Балтика 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Шинник 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Торпедо Москва 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Алания 0 0 0 0 0 - 0 0
13. СКА-Хабаровск 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Акрон 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Факел 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Нефтехимик 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Чайка 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Краснодар-2 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Волгарь 0 0 0 0 0 - 0 0
20. Иртыш Омск 1 0 0 1 1 - 2 0
21. Чертаново 1 0 0 1 1 - 2 0
22. Томь 1 0 0 1 0 - 1 0
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Перерыв! "Динамо" (Брянск) - "Оренбург" - 0:0.
  • Опасный момент
    45'
    Чуканов справа прострелил к воротам. Кулишев подставил ногу, но мяч полетел выше перекладины.
  • Фол, нарушение
    45'
    Баранов на чужой половине поля зацепил ногу Терехова.
  • Фол, нарушение
    45'
    Аюпов в центре поля завалил на газон Баранова.
  • Дополнительное время
    45'
    2 минуты добавил Федоров в первом тайме.
  • 45'
    Терехов слева заброс вперёд на Кулишева исполнил слишком сильно. Кузнецов выдвинулся на фланг и первым оказался у мяча.
  • Фол, нарушение
    44'
    Фамейе на чужой половине поля нарушил правила.
  • 43'
    Луканченков слева навесил к воротам. Климович выдвинулся на Баранова, чем смутил Павла. Мяч пролетел между голкиперов и игроком "Динамо" и оказался за пределами поля.
  • 41'
    Кулищев слева прострели на Чуканова, который не попал ногой по мячу.
  • 40'
    Кулишев слева сделал мягкий навес к воротам, но партнёров в нужной зоне не оказалось.
  • Опасный момент
    39'
    Малых справа навесил в штрафную площадь. Мяч отскочил к Терехову, который с пятнадцати метров пробил рядом с ближней "девяткой".
  • 38'
    Заброс Крючкова справа к воротам опасным не вышел. Климович спокойно забрал мяч в руки.
  • Фол, нарушение
    37'
    Капленко в центре поля толкнул в спину Баранова.
  • 35'
    Гости большими силами атаковали по левому флангу, но в штрафную площадь соперников прорваться не смогли.
  • 34'
    Терехов слева навесил к воротам. После двух рикошетов от защитников "Динамо" мяч прилетел в руки Кузнецову.
  • Травма, повреждение
    33'
    Сорокин получил травму в неудачном столкновении на чужой половине поля. Опять небольшая пауза в матче.
  • 32'
    Терехов слева с острого угла не попал по воротам.
  • 31'
    Вотинов по центру прорвался в штрафную площадь, но Шахов выбил мяч у нападающего "Динамо".
  • Фол, нарушение
    30'
    Капленко на чужой половине поля подтолкнул Дрогунова в спину.
  • Фол, нарушение
    29'
    Дрогунов в центре поля сбил Аюпова.
  • 28'
    Крючков на фланге аккуратно отобрал мяч у Терехова.
  • Угловой
    27'
    Чуканов от углового флага навесил на ближнюю штангу. Последовала скидка на дальнюю, откуда Аюпов по воротам пробил мимо Кузнецова, но очень слабо. Защитники "Динамо" смогли вынести мяч с ленточки.
  • Офсайд
    26'
    Вотинов оказался в офсайде.
  • Травма, повреждение
    25'
    Терехову медики оказывают помощь. Небольшая пауза в матче.
  • Желтая карточка
    24'
    Дрогунов на чужой половине поля ударил локтем по голове Терехова, за что и получил жёлтую карточку.
  • Угловой
    23'
    Дгорунов от углового флага навесил к ближней штанге. Чуканов разрядил ситуацию у ворот "Оренбурга".
  • Опасный момент
    22'
    Дрогунов справа со штрафного пробил в ближнюю "девятку". Климович в отчаянном прыжке смог перевести мяч на угловой.
  • Желтая карточка
    21'
    Сиваков у угла штрафной площади сбил Баранова и получил жёлтую карточку.
  • Угловой
    20'
    Чуканов от углового флага навесил в центр штрафной площади. Мяч вынесен на Терехова. Дальний удар Сергея точным не получился.
  • 19'
    У баранова не прошёл пас низом в штрафную площадь на Вотинова.
  • 18'
    Капленко справа забросил мяч в штрафную площадь на Фамейе, но защитники "Динамо" вновь выбили мяч у Джоэля.
  • Офсайд
    17'
    Малых справа навесил на Чуканова, который по воротам бил из офсайда, но в цель не попал.
  • 16'
    Баранов справа прострелил в штрафную площадь, но на пути мяча оказались только соперники.
  • 15'
    Луканченков со своей половины поля исполнил длинный заброс на ход Вотинову. Климович выскочил к линии штрафной площади и опередил Максима.
  • Опасный момент
    14'
    Фамейе слева после паса Кулишева прорвался вперёд и с острого угла пробил в сетку ворот с внешней стороны.
  • 13'
    Климович рискованно вышел почти к центральному кругу и в подкате выбил мяч на Чиркина, который ударом с центральной линии поля поразить ворота "Оренбурга" не смог.
  • 12'
    Терехов слева отправил мяч вперёд на Фамейе, но защитники "Динамо" опередили Джоэля и выбили мяч за боковую линию поля.
  • Фол, нарушение
    11'
    Фамейе у чужой штрафной площади нарушил правила.
  • 10'
    Баранова у угла штрафной площади встретил Козлов и чисто отобрал мяч.
  • 9'
    Терехов сыграл неаккуратно и в простой ситуации упустил мяч за боковую линию поля.
  • 8'
    "Динамо" больше контролирует мяч в стартовые минуты встречи, но делают это хозяева больше в центре поля.
  • 7'
    Серия перехватов в центре поля. Обе команды неудачно используют длинные передачи вперёд.
  • Фол, нарушение
    6'
    Крючков в центре поля нарушил правила.
  • 5'
    Крючков справа навесил к воротам, но из нападающих "Динамо" никто с Климовичем бороться не пошёл.
  • Угловой
    4'
    Чуканов исполнил первый угловой удар в матче. После розыгрыша последовал навес Терехова на Козлова, который головой пробил левее ворот. Кузнецов всё равно за мячом прыгнул и поймал снаряд.
  • 3'
    Сорокин слева издали низом пробил в ближний угол. Климович спокойно забрал мяч в руки.
  • 2'
    "Динамо" играет в белой форме, "Оренбург" - в синей.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовал матч на "Динамо"!
  • До матча
  • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Приглашаем Вас на прямую текстовую трансляцию матча первого тура Российской ФНЛ - первого дивизиона, в котором сыграют брянское «Динамо» и «Оренбург». Игру будет комментировать Вячеслав Черненков.
Прогнозы 156
Динамо Брянск 11.5% (18)
X 22.4% (35)
Оренбург 66% (103)
Все прогнозы
2.11 Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Динамо Брянск 0:0 Оренбург

Исход игры
Динамо Брянск
11.5% (18)
Ничья
22.4% (35)
Оренбург
66% (103)
Тотал 2.5
Больше
30.52% (47)
Меньше
69.48% (107)
Обе команды забьют
Да
50% (77)
Нет
50% (77)
Популярный счёт
0:1 Оренбург
26.9% (42)
1:2 Оренбург
21.2% (33)
1:1 Ничья
19.2% (30)
0:2 Оренбург
12.8% (20)
1:0 Динамо Брянск
7.1% (11)
1:3 Оренбург
4.5% (7)
2:1 Динамо Брянск
3.8% (6)
0:0 Ничья
2.6% (4)
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