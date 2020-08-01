Динамо Брянск
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Оренбург
Предыдущие игры
Динамо Брянск Последние 20 матчей: + = -Торпедо Москва 1:1 Динамо Брянск Балтика 0:0 Динамо Брянск Динамо Брянск 1:1 Химик Новомосковск Строгино 0:2 Динамо Брянск
Динамо Брянск 2:0 Квант Ротор-2 0:3 Динамо Брянск Динамо Брянск 2:1 Зоркий Арарат Москва 2:3 Динамо Брянск Динамо Брянск 1:1 Салют Сатурн 0:2 Динамо Брянск Калуга 1:1 Динамо Брянск Динамо Брянск 2:0 Металлург Липецк Рязань 3:1 Динамо Брянск Динамо Брянск 1:0 Химки-2 Химик Новомосковск 2:0 Динамо Брянск Динамо Брянск 2:0 Строгино Квант 0:2 Динамо Брянск Динамо Брянск 0:1 Калуга Динамо Брянск 2:0 Ротор-2 Сокол 0:1 Динамо Брянск
Оренбург Последние 20 матчей: + = -Динамо Москва 0:1 Оренбург Зенит 4:1 Оренбург Оренбург 0:0 Ростов Оренбург 0:4 ЦСКА Москва
Рубин 1:0 Оренбург Оренбург 0:3 Урал Оренбург 0:3 Краснодар Локомотив Москва 1:0 Оренбург Оренбург 1:3 Спартак Москва Сочи 5:1 Оренбург Оренбург 2:0 Арсенал Тула Крылья Советов 1:1 Оренбург Сарпсборг-08 1:1 Оренбург Оренбург 3:0 Европа Оренбург 1:0 Далянь Ифан Оренбург 1:0 Спартак Юрмала Оренбург 1:0 Эсбьерг Оренбург 2:2 Борац Баня-Лука Оренбург 0:2 Сигма Оломоуц Оренбург 2:3 Славия София
Последние игры между собой
Динамо Брянск: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 0
Оренбург: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Крылья Советов
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Шинник
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Торпедо Москва
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Алания
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|СКА-Хабаровск
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Акрон
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Нефтехимик
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Чайка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Краснодар-2
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Волгарь
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Велес Москва
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Текстильщик
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Динамо Брянск
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Иртыш Омск
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Енисей
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|Чертаново
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|20.
|Спартак-2
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|21.
|Нижний Новгород
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|22.
|Томь
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Прогнозы на матч Динамо Брянск - Оренбург
Исход игры
Динамо Брянск
11% (16)
Ничья
21.2% (31)
Оренбург
67.8% (99)
Тотал 2.5
Больше
30.56% (44)
Меньше
69.44% (100)
Обе команды забьют
Да
49.31% (71)
Нет
50.69% (73)
Популярный счёт
0:1 Оренбург
28.1% (41)
1:2 Оренбург
21.2% (31)
1:1 Ничья
18.5% (27)
0:2 Оренбург
13% (19)
1:0 Динамо Брянск
6.8% (10)
1:3 Оренбург
4.8% (7)
2:1 Динамо Брянск
3.4% (5)
0:0 Ничья
2.1% (3)
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