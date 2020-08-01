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Динамо Брянск
 
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Оренбург

Предыдущие игры

Динамо Брянск Последние 20 матчей: + = -
Торпедо Москва 1:1 Динамо Брянск Балтика 0:0 Динамо Брянск Динамо Брянск 1:1 Химик Новомосковск Строгино 0:2 Динамо Брянск
Динамо Брянск 2:0 Квант Ротор-2 0:3 Динамо Брянск Динамо Брянск 2:1 Зоркий Арарат Москва 2:3 Динамо Брянск Динамо Брянск 1:1 Салют Сатурн 0:2 Динамо Брянск Калуга 1:1 Динамо Брянск Динамо Брянск 2:0 Металлург Липецк Рязань 3:1 Динамо Брянск Динамо Брянск 1:0 Химки-2 Химик Новомосковск 2:0 Динамо Брянск Динамо Брянск 2:0 Строгино Квант 0:2 Динамо Брянск Динамо Брянск 0:1 Калуга Динамо Брянск 2:0 Ротор-2 Сокол 0:1 Динамо Брянск
Оренбург Последние 20 матчей: + = -
Динамо Москва 0:1 Оренбург Зенит 4:1 Оренбург Оренбург 0:0 Ростов Оренбург 0:4 ЦСКА Москва
Рубин 1:0 Оренбург Оренбург 0:3 Урал Оренбург 0:3 Краснодар Локомотив Москва 1:0 Оренбург Оренбург 1:3 Спартак Москва Сочи 5:1 Оренбург Оренбург 2:0 Арсенал Тула Крылья Советов 1:1 Оренбург Сарпсборг-08 1:1 Оренбург Оренбург 3:0 Европа Оренбург 1:0 Далянь Ифан Оренбург 1:0 Спартак Юрмала Оренбург 1:0 Эсбьерг Оренбург 2:2 Борац Баня-Лука Оренбург 0:2 Сигма Оломоуц Оренбург 2:3 Славия София

Последние игры между собой

Динамо Брянск: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 0
Оренбург: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 0
Оренбург 0:0 Динамо Брянск ФНЛ - Первый дивизион Динамо Брянск 1:1 Оренбург ФНЛ - Первый дивизион
Команда И В Н П Г О
1. Крылья Советов 0 0 0 0 0 - 0 0
2. Балтика 0 0 0 0 0 - 0 0
3. Шинник 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Торпедо Москва 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Алания 0 0 0 0 0 - 0 0
6. СКА-Хабаровск 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Акрон 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Факел 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Нефтехимик 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Чайка 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Краснодар-2 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Волгарь 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Велес Москва 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Оренбург 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Текстильщик 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Динамо Брянск 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Иртыш Омск 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Енисей 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Чертаново 0 0 0 0 0 - 0 0
20. Спартак-2 0 0 0 0 0 - 0 0
21. Нижний Новгород 0 0 0 0 0 - 0 0
22. Томь 0 0 0 0 0 - 0 0
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Динамо Брянск - Оренбург от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 1 августа 2020, осталось 3 часа 27 минут.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 146
    Динамо Брянск 11% (16)
    X 21.2% (31)
    Оренбург 67.8% (99)
    Все прогнозы
    2.11 Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Динамо Брянск - Оренбург

    Исход игры
    Динамо Брянск
    11% (16)
    Ничья
    21.2% (31)
    Оренбург
    67.8% (99)
    Тотал 2.5
    Больше
    30.56% (44)
    Меньше
    69.44% (100)
    Обе команды забьют
    Да
    49.31% (71)
    Нет
    50.69% (73)
    Популярный счёт
    0:1 Оренбург
    28.1% (41)
    1:2 Оренбург
    21.2% (31)
    1:1 Ничья
    18.5% (27)
    0:2 Оренбург
    13% (19)
    1:0 Динамо Брянск
    6.8% (10)
    1:3 Оренбург
    4.8% (7)
    2:1 Динамо Брянск
    3.4% (5)
    0:0 Ничья
    2.1% (3)
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