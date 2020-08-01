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Добрый вечер, леди и джентльмены! ФНЛ возвращается в Астрахань. В стартовом туре вернувшийся в подэлитную лигу "Волгарь" принимает "Краснодар-2". Текстовую онлайн-трансляцию матча проведёт для вас Кирилл Иванцов. Начало матча - в 18:00 по московскому времени и в 19:00 по астраханскому.