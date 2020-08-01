Волгарь
Позже
Краснодар-2
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Зенин АндрейПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Пугачев ЮрийНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Панов Виталий
- Основной состав
-
66 Адамов ДенисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Жигулёв ИльяПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Вратарь
- Запасные игроки
-
34 Пелих ДанилЗащитник
- Полузащитник
-
81 Сабуа ЛеонПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Куликов Артём
Предыдущие игры
Волгарь Последние 20 матчей: + = -Иртыш Омск 0:0 Волгарь Ротор 2:1 Волгарь Спартак-Нальчик 0:4 Волгарь Волгарь 1:1 Легион-Динамо
СКА-Ростов 1:3 Волгарь Волгарь 4:0 Биолог-Новокубанск Дружба 0:2 Волгарь Волгарь 3:1 Спартак Владикавказ Интер Черкесск 0:3 Волгарь Волгарь 2:0 Динамо Ставрополь Махачкала 0:3 Волгарь Волгарь 1:0 Машук-КМВ Волгарь 2:0 Анжи Краснодар-3 0:2 Волгарь Волгарь 2:0 Черноморец Нв Алания 3:0 Волгарь Волгарь 6:0 Спартак-Нальчик Легион-Динамо 0:3 Волгарь Алания 4:1 Волгарь Волгарь 1:0 СКА-Ростов
Краснодар-2 Последние 20 матчей: + = -Краснодар-2 1:2 Енисей Краснодар-2 3:1 Акрон Краснодар-2 1:1 Чайка Томь 2:1 Краснодар-2
Краснодар-2 1:2 Чертаново Волеренга 3:2 Краснодар-2 Краснодар-2 2:2 Химки Ротор 0:0 Краснодар-2 Краснодар-2 4:0 Енисей Текстильщик 1:0 Краснодар-2 Краснодар-2 1:0 Авангард Курск Луч 1:1 Краснодар-2 Краснодар-2 2:2 Нижний Новгород Мордовия 0:3 Краснодар-2 Краснодар-2 2:2 СКА-Хабаровск Балтика 4:1 Краснодар-2 Краснодар-2 0:0 Факел Чайка 1:1 Краснодар-2 Торпедо Москва 2:1 Краснодар-2 Спартак-2 0:3 Краснодар-2
Последние игры между собой
Волгарь: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 0
Краснодар-2: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Енисей
|2:1
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|2.
|Спартак-2
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|Нижний Новгород
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Велес Москва
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|5.
|Оренбург
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|6.
|Текстильщик
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|Динамо Брянск
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|Крылья Советов
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Шинник
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Торпедо Москва
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Алания
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|СКА-Хабаровск
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Акрон
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Нефтехимик
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Чайка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|Краснодар-2
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|Волгарь
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|20.
|Иртыш Омск
|1:2
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|21.
|Чертаново
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|22.
|Томь
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
Прогнозы на матч Волгарь - Краснодар-2
Исход игры
Волгарь
59.5% (91)
Ничья
24.2% (37)
Краснодар-2
16.3% (25)
Тотал 2.5
Больше
46.36% (70)
Меньше
53.64% (81)
Обе команды забьют
Да
66.89% (101)
Нет
33.11% (50)
Популярный счёт
2:1 Волгарь
29.4% (45)
1:1 Ничья
22.2% (34)
1:0 Волгарь
22.2% (34)
1:2 Краснодар-2
11.8% (18)
2:0 Волгарь
3.9% (6)
0:0 Ничья
2% (3)
0:1 Краснодар-2
2% (3)
3:1 Волгарь
1.3% (2)
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