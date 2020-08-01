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Волгарь
 
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Предыдущие игры

Волгарь Последние 20 матчей: + = -
Иртыш Омск 0:0 Волгарь Ротор 2:1 Волгарь Спартак-Нальчик 0:4 Волгарь Волгарь 1:1 Легион-Динамо
СКА-Ростов 1:3 Волгарь Волгарь 4:0 Биолог-Новокубанск Дружба 0:2 Волгарь Волгарь 3:1 Спартак Владикавказ Интер Черкесск 0:3 Волгарь Волгарь 2:0 Динамо Ставрополь Махачкала 0:3 Волгарь Волгарь 1:0 Машук-КМВ Волгарь 2:0 Анжи Краснодар-3 0:2 Волгарь Волгарь 2:0 Черноморец Нв Алания 3:0 Волгарь Волгарь 6:0 Спартак-Нальчик Легион-Динамо 0:3 Волгарь Алания 4:1 Волгарь Волгарь 1:0 СКА-Ростов
Краснодар-2 Последние 20 матчей: + = -
Краснодар-2 1:2 Енисей Краснодар-2 3:1 Акрон Краснодар-2 1:1 Чайка Томь 2:1 Краснодар-2
Краснодар-2 1:2 Чертаново Волеренга 3:2 Краснодар-2 Краснодар-2 2:2 Химки Ротор 0:0 Краснодар-2 Краснодар-2 4:0 Енисей Текстильщик 1:0 Краснодар-2 Краснодар-2 1:0 Авангард Курск Луч 1:1 Краснодар-2 Краснодар-2 2:2 Нижний Новгород Мордовия 0:3 Краснодар-2 Краснодар-2 2:2 СКА-Хабаровск Балтика 4:1 Краснодар-2 Краснодар-2 0:0 Факел Чайка 1:1 Краснодар-2 Торпедо Москва 2:1 Краснодар-2 Спартак-2 0:3 Краснодар-2

Последние игры между собой

Волгарь: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 0
Краснодар-2: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 3
Краснодар-2 2:5 Волгарь Кубок ФНЛ Краснодар-2 1:2 Волгарь Второй дивизион Волгарь 6:0 Краснодар-2 Второй дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Енисей 2:1 1 1 0 0 2 - 1 3
2. Спартак-2 1 1 0 0 2 - 1 3
3. Нижний Новгород 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Велес Москва 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
5. Оренбург 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
6. Текстильщик 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
7. Динамо Брянск 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
8. Крылья Советов 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Балтика 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Шинник 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Торпедо Москва 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Алания 0 0 0 0 0 - 0 0
13. СКА-Хабаровск 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Акрон 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Факел 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Нефтехимик 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Чайка 0 0 0 0 0 - 0 0
18. Краснодар-2 0 0 0 0 0 - 0 0
19. Волгарь 0 0 0 0 0 - 0 0
20. Иртыш Омск 1:2 1 0 0 1 1 - 2 0
21. Чертаново 1 0 0 1 1 - 2 0
22. Томь 1 0 0 1 0 - 1 0
  • До матча
  • Добрый вечер, леди и джентльмены! ФНЛ возвращается в Астрахань. В стартовом туре вернувшийся в подэлитную лигу "Волгарь" принимает "Краснодар-2". Текстовую онлайн-трансляцию матча проведёт для вас Кирилл Иванцов. Начало матча - в 18:00 по московскому времени и в 19:00 по астраханскому.
Прогнозы 153
Волгарь 59.5% (91)
X 24.2% (37)
Краснодар-2 16.3% (25)
Все прогнозы
1.75 Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Волгарь - Краснодар-2

Исход игры
Волгарь
59.5% (91)
Ничья
24.2% (37)
Краснодар-2
16.3% (25)
Тотал 2.5
Больше
46.36% (70)
Меньше
53.64% (81)
Обе команды забьют
Да
66.89% (101)
Нет
33.11% (50)
Популярный счёт
2:1 Волгарь
29.4% (45)
1:1 Ничья
22.2% (34)
1:0 Волгарь
22.2% (34)
1:2 Краснодар-2
11.8% (18)
2:0 Волгарь
3.9% (6)
0:0 Ничья
2% (3)
0:1 Краснодар-2
2% (3)
3:1 Волгарь
1.3% (2)
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