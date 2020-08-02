Крылья Советов
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Балтика
Предыдущие игры
Крылья Советов Последние 20 матчей: + = -Крылья Советов 3:0 Сочи Крылья Советов 0:0 Краснодар Динамо Москва 2:0 Крылья Советов Арсенал Тула 2:4 Крылья Советов
Крылья Советов 0:0 Ростов Локомотив Москва 1:1 Крылья Советов Зенит 2:1 Крылья Советов Крылья Советов 2:4 Ахмат Тамбов 3:0 Крылья Советов Рубин 0:1 Крылья Советов Крылья Советов 1:1 Оренбург Енисей 0:1 Крылья Советов Крылья Советов 2:0 Торпедо Москва Крылья Советов 0:2 Стрёмсгодсет Тамбов 4:1 Крылья Советов Крылья Советов 3:3 Томь Далянь Ифан 0:7 Крылья Советов Краснодар 1:0 Крылья Советов Чертаново 0:1 Крылья Советов Крылья Советов 2:2 Раннерс
Балтика Последние 20 матчей: + = -Иртыш Омск 1:2 Балтика Балтика 1:1 Торпедо Москва Балтика 0:0 Динамо Брянск Балтика 1:0 Долгопрудный
Балтика 4:2 Сатурн Балтика 1:1 Волга Тверь Балтика 1:2 Родина Москва Балтика 2:0 Армавир Нижний Новгород 0:0 Балтика Балтика 0:2 Мордовия Балтика 1:0 СКА-Хабаровск Чертаново 3:1 Балтика Балтика 3:0 Факел Чайка 1:0 Балтика Торпедо Москва 1:0 Балтика Балтика 1:1 Торпедо Москва Шинник 0:2 Балтика Балтика 1:0 Нефтехимик Томь 0:0 Балтика Балтика 4:1 Краснодар-2
Последние игры между собой
Крылья Советов: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 1
Балтика: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Волгарь
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|3.
|Факел
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Оренбург
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Енисей
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|Спартак-2
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|Нижний Новгород
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|Шинник
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|9.
|Торпедо Москва
|0:0 Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|Нефтехимик
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Чайка
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Велес Москва
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|13.
|Текстильщик
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|14.
|Крылья Советов
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Балтика
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Акрон
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|Динамо Брянск
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|Иртыш Омск
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|19.
|Чертаново
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|20.
|Томь
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|21.
|Алания
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
|22.
|Краснодар-2
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
Прогнозы на матч Крылья Советов - Балтика
Исход игры
Крылья Советов
88.3% (151)
Ничья
8.2% (14)
Балтика
3.5% (6)
Тотал 2.5
Больше
40.12% (67)
Меньше
59.88% (100)
Обе команды забьют
Да
42.51% (71)
Нет
57.49% (96)
Популярный счёт
2:1 Крылья Советов
31% (53)
2:0 Крылья Советов
25.7% (44)
1:0 Крылья Советов
24.6% (42)
1:1 Ничья
4.7% (8)
3:1 Крылья Советов
3.5% (6)
0:1 Балтика
1.8% (3)
0:0 Ничья
1.8% (3)
3:0 Крылья Советов
1.8% (3)
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