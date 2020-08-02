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Крылья Советов
 
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Балтика

Предыдущие игры

Крылья Советов Последние 20 матчей: + = -
Крылья Советов 3:0 Сочи Крылья Советов 0:0 Краснодар Динамо Москва 2:0 Крылья Советов Арсенал Тула 2:4 Крылья Советов
Крылья Советов 0:0 Ростов Локомотив Москва 1:1 Крылья Советов Зенит 2:1 Крылья Советов Крылья Советов 2:4 Ахмат Тамбов 3:0 Крылья Советов Рубин 0:1 Крылья Советов Крылья Советов 1:1 Оренбург Енисей 0:1 Крылья Советов Крылья Советов 2:0 Торпедо Москва Крылья Советов 0:2 Стрёмсгодсет Тамбов 4:1 Крылья Советов Крылья Советов 3:3 Томь Далянь Ифан 0:7 Крылья Советов Краснодар 1:0 Крылья Советов Чертаново 0:1 Крылья Советов Крылья Советов 2:2 Раннерс
Балтика Последние 20 матчей: + = -
Иртыш Омск 1:2 Балтика Балтика 1:1 Торпедо Москва Балтика 0:0 Динамо Брянск Балтика 1:0 Долгопрудный
Балтика 4:2 Сатурн Балтика 1:1 Волга Тверь Балтика 1:2 Родина Москва Балтика 2:0 Армавир Нижний Новгород 0:0 Балтика Балтика 0:2 Мордовия Балтика 1:0 СКА-Хабаровск Чертаново 3:1 Балтика Балтика 3:0 Факел Чайка 1:0 Балтика Торпедо Москва 1:0 Балтика Балтика 1:1 Торпедо Москва Шинник 0:2 Балтика Балтика 1:0 Нефтехимик Томь 0:0 Балтика Балтика 4:1 Краснодар-2

Последние игры между собой

Крылья Советов: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 1
Балтика: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 3
Балтика 1:0 Крылья Советов ФНЛ - Первый дивизион Крылья Советов 3:0 Балтика ФНЛ - Первый дивизион Балтика 0:2 Крылья Советов ФНЛ - Первый дивизион Крылья Советов 2:0 Балтика ФНЛ - Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Волгарь Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
2. СКА-Хабаровск Заявка 1 1 0 0 4 - 2 3
3. Факел Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Оренбург Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Енисей Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
6. Спартак-2 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
7. Нижний Новгород Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
8. Нефтехимик Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Чайка Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Велес Москва Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Текстильщик Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
12. Крылья Советов Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Балтика Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Шинник Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Торпедо Москва Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Акрон Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
17. Динамо Брянск Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
18. Иртыш Омск Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
19. Чертаново Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
20. Томь Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
21. Алания Заявка 1 0 0 1 2 - 4 0
22. Краснодар-2 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Крылья Советов - Балтика от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 2 августа 2020, осталось 9 часов 33 минуты.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 141
    Крылья Советов 87.2% (123)
    X 8.5% (12)
    Балтика 4.3% (6)
    Все прогнозы
    2 Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Крылья Советов - Балтика

    Исход игры
    Крылья Советов
    87.2% (123)
    Ничья
    8.5% (12)
    Балтика
    4.3% (6)
    Тотал 2.5
    Больше
    43.48% (60)
    Меньше
    56.52% (78)
    Обе команды забьют
    Да
    45.65% (63)
    Нет
    54.35% (75)
    Популярный счёт
    2:1 Крылья Советов
    34% (48)
    2:0 Крылья Советов
    24.1% (34)
    1:0 Крылья Советов
    22.7% (32)
    1:1 Ничья
    5% (7)
    3:1 Крылья Советов
    2.8% (4)
    0:1 Балтика
    2.1% (3)
    3:0 Крылья Советов
    2.1% (3)
    0:0 Ничья
    1.4% (2)
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