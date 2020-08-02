Магаль с правого фланга выполнил вновь подачу к линии вратарской, Яшин под прессингом Ляха выбил мяч лишь к левому углу вратарской, оттуда удар в ближний угол ворот наносил Сергеев, мяч попал в сетку, но с внешней стороны.

Угловой у ворот "Торпедо" на этот раз. Зинков выполнил подачу на ближнюю штангу, игроки московского клуба сразу же перехватили мяч, но толковую контратаку гости провести не смогли.

Олейников с правого фланга выполнил передачу на правый угол штрафной площади, Эктов выполнил мягкий заброс к линии вратарской, Самодин головой пробил по воротам, мяч полетел точно в Ботнаря, который в два приёма смог накрыть мяч.

Полузащитник "Шинника" Евгений Наседкин получил жёлтую карточку за грубую игру на своей половине поля.

Гордюшенко со стандарта выполнил подачу к левому углу вратарской, Яшин уверенно сыграл на выходе и забрал мяч в руки.

Начинается второй тайм. Пока "Шинник" достаточно приятно удивляет, но при этом под конец первого тайма игроки ярославского клуба уже подсели к своим воротам, посмотрим, хватит ли команде Александра Побегалова сил на весь матч против "Торпедо".

Из центра поля последовал заброс на ход Магалю по правому флангу, мяч полетел слишком сильно и в итоге ушёл за лицевую линию поля.

Берковский на левом фланге нарушил правила против Эктова. "Шинник" готовится к стандарту.

Зинков со стандарта выполнил подачу к линии штрафной площади, Самодин в борьбе с Ляхом не смог зацепиться за мяч.

Адаев вошёл в штрафную площадь с левого фланга, а затем Владислав выполнил прострел во вратарскую, защитники "Шинника" выбили мяч на угловой.

Гордюшенко с углового выполнил подачу к линии вратарской, Яшин сыграл на выходе и кулаком выбил мяч на правый фланг.

Первый тайм

— Звучит свисток на перерыв. По итогам первого тайма "Шинник" на своём поле играет вничью с московским "Торпедо" 0:0. По игре обе команды показывают неплохой футбол, но пока реализация моментов оставляет желать лучшего. Будем ждать второго тайма и надеяться, что сегодня хотя бы кто-то сможет порадовать нас забитыми мячами.

45' Ещё один угловой удалось заработать "Торпедо". Гордюшенко выполнил подачу к правому углу вратарской, оттуда Лебеденко выполнил перевод к левому углу штрафной площади, Сергеев пробил по воротам, Яшин спас свою команду, а затем уже во второй волне атаки защитники "Шинника" не дали Лебеденко пробить по воротам от правого угла вратарской.

45' Угловой у ворот "Шинника". Гордюшенко выполнил подачу к правому углу штрафной площади, Самодин выбил мяч подальше от своих ворот.

45' Одну минуту добавил Владимир Сельдяков к основному времени первого тайма.

45' Лебеденко выполнил передачу на левый угол штрафной площади, Адаев в касание пробил по воротам, мяч пролетел над перекладиной.

45' Защитник "Шинника" Евгений Стешин получил жёлтую карточку за грубую игру в центре поля против Сергеева.

44' Зинков с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, не без труда, но "Торпедо" вновь удалось отвести угрозу от своих ворот при стандарте.

43' Олейников выполнил передачу к левому углу штрафной площади, Мацхарашвили ушёл от Самсонова, а затем Никита выполнил подачу к правому углу вратарской, Самодин головой пробил под перекладину, Ботнарь успел среагировать и перевести мяч на угловой.

42' Гордюшенко с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч.

41' Гордюшенко выполнил передачу к правому углу штрафной площади на ход Сергееву, Покидышев удачно сыграл в подкате и выбил мяч на угловой.

40' Олейников с правого фланга выполнил подачу к левому углу вратарской, на этот раз Магаль оказался первым на мяче, который спокойно сбросил его в руки Ботнарю.

39' Олейников вошёл в штрафную площадь с правого фланга, а затем Иван пробил по воротам, мяч задел ногу Самсонова, а затем полетел точно в руки Ботнарю.

38' Эктов с левого фланга выполнил слишком сильную передачу на правый угол штрафной площади, мяч полетел слишком сильно, Олейников не смог сохранить его в игре.

37' Эктов сместился в центр с левого фланга, а затем Александр пробил в правый угол ворот, мяч сильно ушёл в сторону от цели.

36' Лях в центре поля нарушил правила против Мацхарашвили. Игроки "Шинника" не стали торопиться при розыгрыше мяча.

35' Шоркин с правого фланга выполнил подачу в штрафную площадь, мяч попал в Евсеева и улетел в аут.

34' Игроки "Торпедо" быстро разыграли угловой, Берковский от левого угла вратарской отдал передачу немного назад на Адаева, который в касание пробил по воротам, мяч попал в защитника "Шинника".

33' Гордюшенко с левого фланга выполнил прострел к линии штрафной площади, Покидышев в подкате выбил мяч на угловой.

32' Шоркин с правого фланга выполнил подачу к линии штрафной площади, Лебеденко сбрасывал мяч на Берковского, но игроки "Шинника" опередили Илью в борьбе за мяч.

31' Магаль с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, мяч попал в Эктова и улетел в аут.

30' Евсеев выполнил пяткой передачу к левому углу вратарской, никто из партнёров по команде не ожидал такого решения, а поэтому мяч при игре на выходе перехватил Ботнарь.

29' Лебеденко перестарался в борьбе за мяч у штрафной площади "Шинника", правила были нарушены против Покидышева.

28' Евсеев сместился немного в центр с левого фланга, а затем Павел пробил в левый угол ворот из-за пределов штрафной площади, мяч полетел не очень сильно, Ботнарь с ним спокойно справился.

27' Зинков со стандарта с правого фланга выполнил подачу к линии штрафной площади, игроки "Торпедо" оказались первыми на мяче, а затем гости спокойно выбили его в аут.

26' Сергеев при рывке по правому флангу ушёл вновь от Стешина, а затем Иван выполнил прострел к линии вратарской, Покидышев успел вернуться в оборону и перехватить мяч.

25' Самодин в борьбе с Ляхом за верховой мяч на левом углу штрафной площади "Торпедо" оказался на газоне, Владимир Сельдяков показал, что нужно играть дальше.

24' Эктов при входе в штрафную площадь с левого фланга удачно отыгрался с Зинковым, а затем Александр выполнил прострел к линии вратарской, никто из партнёров по команде не смог завершить момент ударом по воротам.

23' Кутин с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Эктов головой пробил в левый угол ворот, мяч улетел в сторону от цели.

22' Максим Шоркин получил повреждение при столкновении с Мацхарашвили, но после паузы защитник "Торпедо" показал, что он готов играть дальше.

21' Мацхарашвили с левого фланга ворвался в штрафную площадь, но затем в подкате удачно сыграл Шоркин, который выбил мяч в аут.

20' Покидышев с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Мацхарашвили не смог головой пробить по воротам, мяч полетел слишком высоко.

19' Лебеденко выполнил передачу к левому углу штрафной площади, Сергеев пробил в ближний угол ворот, мяч полетел слишком высоко.

18' Лебеденко нарушил правила против Евсеева на левом фланге. "Шинник" не стал торопиться при розыгрыше мяча.

17' Мацхарашвили на этот раз отправился прессинговать Ботнаря и в штрафную площадь "Торпедо", но пока голкипер московского клуба ногами играет очень уверенно.

16' С правого фланга последовала обостряющая передача к линии штрафной площади "Торпедо" на Эктова, Ботнарь вовремя вышел за пределы штрафной и выбил мяч к центру поля.

15' Угловой у ворот "Торпедо". Зинков выполнил подачу в центр штрафной площади, Самодин головой пробил по воротам, мяч полетел слишком высоко.

14' Сергеев ушёл при входе к правому углу штрафной площади ушёл от Стешина, а затем Иван пробил в левый угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой.

13' Небольшое повреждение руки получил Виталий Ботнарь, но после паузы голкипер "Торпедо" показал, что он готов играть дальше.

12' Защитник "Шинника" Павел Евсеев получил жёлтую карточку за грубую игру против Ботнаря.

11' Зинков с углового выполнил подачу к правой штанге, Ботнарь ошибся при игре на выходе и едва не сбросил мяч на ногу Евсееву, а затем уже при исправлении своей ошибки Виталий неудачно столкнулся с защитником "Шинника".

10' С правого фланга последовала очередная подача в центр штрафной площади "Торпедо", мяч заметался между ног игроков, Мацхарашвили в итоге пробил по воротам, мяч пропал в защитника московского клуба и ушёл на угловой.

9' Эктов с левого фланга выполнил подачу к правому углу вратарской, Олейников в касание пробил по воротам, Ботнарь спас свою команду.

8' Олейников с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Эктов в борьбе с защитниками "Торпедо" не смог добраться до мяча.

7' "Торпедо" постепенно начинает осваиваться в Ярославле, но пока полностью перехватить контроль над мячом гости не могут.

6' Нетфуллин пробил в левый угол ворот из-за пределов штрафной площади, мяч улетел в сторону от цели.

5' Из центра поля со стандарта последовала подача в центр штрафной площади, Самодин головой сбросил мяч на Олейникова, который пробил точно в правый угол ворот, но Иван оказался в офсайде.

4' Гордюшенко теперь уже в центре поля нарушил правила против Наседкина. "Шинник" на этот раз готовится к забросу в штрафную площадь.

3' Спокойно начинается наша игра, "Шинник" пока чуть больше времени проводит с мячом, но дальше центра поля ярославский клуб продвинуться не может.

2' Берковский в центре поля нарушил правила против Наседкина. Сам Евгений быстро разыграл стандарт с партнёрами по команде.