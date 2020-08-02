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Шинник
0:0
Второй тайм: 51'
Торпедо Москва
0'
8' Желтая карточка
Евсеев Павел
41' Желтая карточка
Стешин Евгений
51'
Шинник
Торпедо Москва

Ход матча

8'
Евсеев Павел
 
41'
Стешин Евгений
 

Карточки

Шинник
# Игрок      
1. Евсеев Павел 1 0
2. Стешин Евгений 1 0
Торпедо Москва
# Игрок      

Предыдущие игры

Шинник Последние 20 матчей: + = -
Шинник 1:1 Сатурн Шинник 0:2 Урал Шинник 0:1 Ротор Енисей 1:3 Шинник
КамАЗ 0:3 Шинник Тамбов 1:0 Шинник Шинник 3:0 Мордовия Рига 0:1 Шинник Шинник 1:1 СКА-Ростов Шинник 3:0 Текстильщик Авангард Курск 2:2 Шинник Шинник 3:1 Луч Армавир 0:1 Шинник Шинник 1:3 Нижний Новгород Нижний Новгород 2:2 Шинник Мордовия 1:1 Шинник Шинник 0:2 Балтика Факел 0:4 Шинник Шинник 2:3 Чайка Торпедо Москва 2:0 Шинник
Торпедо Москва Последние 20 матчей: + = -
Торпедо Москва 1:0 Знамя Ногинск Торпедо Москва 1:1 Динамо Брянск Торпедо Москва 3:4 Локомотив-Казанка Торпедо Москва 3:2 Торпедо Владимир
Балтика 1:1 Торпедо Москва Торпедо Москва 5:1 Спартак-2 Торпедо Москва 3:2 Чертаново Торпедо Москва 4:0 Долгопрудный Текстильщик 0:0 Торпедо Москва Авангард Курск 2:2 Торпедо Москва Химки 5:1 Торпедо Москва Сарпсборг-08 2:2 Торпедо Москва Крылья Советов 2:0 Торпедо Москва Торпедо Москва 0:2 Луч Армавир 2:1 Торпедо Москва Торпедо Москва 0:2 Нижний Новгород Мордовия 1:1 Торпедо Москва Торпедо Москва 2:1 СКА-Хабаровск Торпедо Москва 1:0 Балтика Балтика 1:1 Торпедо Москва

Последние игры между собой

Шинник: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 6
Торпедо Москва: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 3
Торпедо Москва 2:0 Шинник ФНЛ - Первый дивизион Торпедо Москва 2:0 Шинник Кубок Торпедо Москва 1:0 Шинник ФНЛ - Первый дивизион Шинник 2:1 Торпедо Москва ФНЛ - Первый дивизион
Шинник 3:2 Торпедо Москва ФНЛ - Первый дивизион Торпедо Москва 1:0 Шинник ФНЛ - Первый дивизион Шинник 1:0 Торпедо Москва Первый дивизион Торпедо Москва 1:1 Шинник Первый дивизион Торпедо Москва 1:1 Шинник Первый дивизион Шинник 0:4 Торпедо Москва ФНЛ - Первый дивизион Торпедо Москва 1:0 Шинник ФНЛ - Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Волгарь Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
2. СКА-Хабаровск Заявка 1 1 0 0 4 - 2 3
3. Факел Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Оренбург Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Енисей Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
6. Спартак-2 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
7. Нижний Новгород Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
8. Шинник 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
9. Торпедо Москва 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
10. Нефтехимик Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Чайка Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12. Велес Москва Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
13. Текстильщик Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
14. Крылья Советов Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Балтика Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Акрон Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
17. Динамо Брянск Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
18. Иртыш Омск Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
19. Чертаново Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
20. Томь Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
21. Алания Заявка 1 0 0 1 2 - 4 0
22. Краснодар-2 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
  • Второй тайм
  • 56'
    Гордюшенко со стандарта выполнил подачу к левому углу вратарской, Яшин уверенно сыграл на выходе и забрал мяч в руки. 
  • Желтая карточка
    55'
    Полузащитник "Шинника" Евгений Наседкин получил жёлтую карточку за грубую игру на своей половине поля. 
  • Опасный момент
    54'
    Олейников с правого фланга выполнил передачу на правый угол штрафной площади, Эктов выполнил мягкий заброс к линии вратарской, Самодин головой пробил по воротам, мяч полетел точно в Ботнаря, который в два приёма смог накрыть мяч. 
  • Угловой
    53'
    Угловой у ворот "Торпедо" на этот раз. Зинков выполнил подачу на ближнюю штангу, игроки московского клуба сразу же перехватили мяч, но толковую контратаку гости провести не смогли. 
  • Опасный момент
    52'
    Магаль с правого фланга выполнил вновь подачу к линии вратарской, Яшин под прессингом Ляха выбил мяч лишь к левому углу вратарской, оттуда удар в ближний угол ворот наносил Сергеев, мяч попал в сетку, но с внешней стороны. 
  • Угловой
    51'
    Гордюшенко с углового выполнил подачу к линии вратарской, Яшин сыграл на выходе и кулаком выбил мяч на правый фланг. 
  • 50'
    Адаев вошёл в штрафную площадь с левого фланга, а затем Владислав выполнил прострел во вратарскую, защитники "Шинника" выбили мяч на угловой. 
  • 49'
    Зинков со стандарта выполнил подачу к линии штрафной площади, Самодин в борьбе с Ляхом не смог зацепиться за мяч. 
  • Фол, нарушение
    48'
    Берковский на левом фланге нарушил правила против Эктова. "Шинник" готовится к стандарту. 
  • 47'
    Из центра поля последовал заброс на ход Магалю по правому флангу, мяч полетел слишком сильно и в итоге ушёл за лицевую линию поля. 
  • Второй тайм начался
    46'
    Начинается второй тайм. Пока "Шинник" достаточно приятно удивляет, но при этом под конец первого тайма игроки ярославского клуба уже подсели к своим воротам, посмотрим, хватит ли команде Александра Побегалова сил на весь матч против "Торпедо". 
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Звучит свисток на перерыв. По итогам первого тайма "Шинник" на своём поле играет вничью с московским "Торпедо" 0:0. По игре обе команды показывают неплохой футбол, но пока реализация моментов оставляет желать лучшего. Будем ждать второго тайма и надеяться, что сегодня хотя бы кто-то сможет порадовать нас забитыми мячами. 
  • Угловой
    45'
    Ещё один угловой удалось заработать "Торпедо". Гордюшенко выполнил подачу к правому углу вратарской, оттуда Лебеденко выполнил перевод к левому углу штрафной площади, Сергеев пробил по воротам, Яшин спас свою команду, а затем уже во второй волне атаки защитники "Шинника" не дали Лебеденко пробить по воротам от правого угла вратарской. 
  • Угловой
    45'
    Угловой у ворот "Шинника". Гордюшенко выполнил подачу к правому углу штрафной площади, Самодин выбил мяч подальше от своих ворот. 
  • Дополнительное время
    45'
    Одну минуту добавил Владимир Сельдяков к основному времени первого тайма. 
  • Опасный момент
    45'
    Лебеденко выполнил передачу на левый угол штрафной площади, Адаев в касание пробил по воротам, мяч пролетел над перекладиной. 
  • Желтая карточка
    45'
    Защитник "Шинника" Евгений Стешин получил жёлтую карточку за грубую игру в центре поля против Сергеева. 
  • Угловой
    44'
    Зинков с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, не без труда, но "Торпедо" вновь удалось отвести угрозу от своих ворот при стандарте. 
  • Опасный момент
    43'
    Олейников выполнил передачу к левому углу штрафной площади, Мацхарашвили ушёл от Самсонова, а затем Никита выполнил подачу к правому углу вратарской, Самодин головой пробил под перекладину, Ботнарь успел среагировать и перевести мяч на угловой. 
  • Угловой
    42'
    Гордюшенко с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч. 
  • 41'
    Гордюшенко выполнил передачу к правому углу штрафной площади на ход Сергееву, Покидышев удачно сыграл в подкате и выбил мяч на угловой. 
  • 40'
    Олейников с правого фланга выполнил подачу к левому углу вратарской, на этот раз Магаль оказался первым на мяче, который спокойно сбросил его в руки Ботнарю. 
  • 39'
    Олейников вошёл в штрафную площадь с правого фланга, а затем Иван пробил по воротам, мяч задел ногу Самсонова, а затем полетел точно в руки Ботнарю. 
  • 38'
    Эктов с левого фланга выполнил слишком сильную передачу на правый угол штрафной площади, мяч полетел слишком сильно, Олейников не смог сохранить его в игре. 
  • 37'
    Эктов сместился в центр с левого фланга, а затем Александр пробил в правый угол ворот, мяч сильно ушёл в сторону от цели. 
  • Фол, нарушение
    36'
    Лях в центре поля нарушил правила против Мацхарашвили. Игроки "Шинника" не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
  • 35'
    Шоркин с правого фланга выполнил подачу в штрафную площадь, мяч попал в Евсеева и улетел в аут. 
  • Угловой
    34'
    Игроки "Торпедо" быстро разыграли угловой, Берковский от левого угла вратарской отдал передачу немного назад на Адаева, который в касание пробил по воротам, мяч попал в защитника "Шинника". 
  • 33'
    Гордюшенко с левого фланга выполнил прострел к линии штрафной площади, Покидышев в подкате выбил мяч на угловой. 
  • 32'
    Шоркин с правого фланга выполнил подачу к линии штрафной площади, Лебеденко сбрасывал мяч на Берковского, но игроки "Шинника" опередили Илью в борьбе за мяч. 
  • 31'
    Магаль с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, мяч попал в Эктова и улетел в аут. 
  • 30'
    Евсеев выполнил пяткой передачу к левому углу вратарской, никто из партнёров по команде не ожидал такого решения, а поэтому мяч при игре на выходе перехватил Ботнарь. 
  • Фол, нарушение
    29'
    Лебеденко перестарался в борьбе за мяч у штрафной площади "Шинника", правила были нарушены против Покидышева. 
  • 28'
    Евсеев сместился немного в центр с левого фланга, а затем Павел пробил в левый угол ворот из-за пределов штрафной площади, мяч полетел не очень сильно, Ботнарь с ним спокойно справился. 
  • 27'
    Зинков со стандарта с правого фланга выполнил подачу к линии штрафной площади, игроки "Торпедо" оказались первыми на мяче, а затем гости спокойно выбили его в аут. 
  • 26'
    Сергеев при рывке по правому флангу ушёл вновь от Стешина, а затем Иван выполнил прострел к линии вратарской, Покидышев успел вернуться в оборону и перехватить мяч. 
  • Судья
    25'
    Самодин в борьбе с Ляхом за верховой мяч на левом углу штрафной площади "Торпедо" оказался на газоне, Владимир Сельдяков показал, что нужно играть дальше. 
  • 24'
    Эктов при входе в штрафную площадь с левого фланга удачно отыгрался с Зинковым, а затем Александр выполнил прострел к линии вратарской, никто из партнёров по команде не смог завершить момент ударом по воротам. 
  • 23'
    Кутин с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Эктов головой пробил в левый угол ворот, мяч улетел в сторону от цели. 
  • Травма, повреждение
    22'
    Максим Шоркин получил повреждение при столкновении с Мацхарашвили, но после паузы защитник "Торпедо" показал, что он готов играть дальше. 
  • 21'
    Мацхарашвили с левого фланга ворвался в штрафную площадь, но затем в подкате удачно сыграл Шоркин, который выбил мяч в аут. 
  • 20'
    Покидышев с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Мацхарашвили не смог головой пробить по воротам, мяч полетел слишком высоко. 
  • 19'
    Лебеденко выполнил передачу к левому углу штрафной площади, Сергеев пробил в ближний угол ворот, мяч полетел слишком высоко. 
  • Фол, нарушение
    18'
    Лебеденко нарушил правила против Евсеева на левом фланге. "Шинник" не стал торопиться при розыгрыше мяча. 
  • 17'
    Мацхарашвили на этот раз отправился прессинговать Ботнаря и в штрафную площадь "Торпедо", но пока голкипер московского клуба ногами играет очень уверенно. 
  • 16'
    С правого фланга последовала обостряющая передача к линии штрафной площади "Торпедо" на Эктова, Ботнарь вовремя вышел за пределы штрафной и выбил мяч к центру поля. 
  • Угловой
    15'
    Угловой у ворот "Торпедо". Зинков выполнил подачу в центр штрафной площади, Самодин головой пробил по воротам, мяч полетел слишком высоко. 
  • Опасный момент
    14'
    Сергеев ушёл при входе к правому углу штрафной площади ушёл от Стешина, а затем Иван пробил в левый угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой. 
  • Травма, повреждение
    13'
    Небольшое повреждение руки получил Виталий Ботнарь, но после паузы голкипер "Торпедо" показал, что он готов играть дальше. 
  • Желтая карточка
    12'
    Защитник "Шинника" Павел Евсеев получил жёлтую карточку за грубую игру против Ботнаря. 
  • Угловой
    11'
    Зинков с углового выполнил подачу к правой штанге, Ботнарь ошибся при игре на выходе и едва не сбросил мяч на ногу Евсееву, а затем уже при исправлении своей ошибки Виталий неудачно столкнулся с защитником "Шинника". 
  • 10'
    С правого фланга последовала очередная подача в центр штрафной площади "Торпедо", мяч заметался между ног игроков, Мацхарашвили в итоге пробил по воротам, мяч пропал в защитника московского клуба и ушёл на угловой. 
  • Опасный момент
    9'
    Эктов с левого фланга выполнил подачу к правому углу вратарской, Олейников в касание пробил по воротам, Ботнарь спас свою команду. 
  • 8'
    Олейников с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Эктов в борьбе с защитниками "Торпедо" не смог добраться до мяча. 
  • 7'
    "Торпедо" постепенно начинает осваиваться в Ярославле, но пока полностью перехватить контроль над мячом гости не могут. 
  • 6'
    Нетфуллин пробил в левый угол ворот из-за пределов штрафной площади, мяч улетел в сторону от цели. 
  • Офсайд
    5'
    Из центра поля со стандарта последовала подача в центр штрафной площади, Самодин головой сбросил мяч на Олейникова, который пробил точно в правый угол ворот, но Иван оказался в офсайде. 
  • Фол, нарушение
    4'
    Гордюшенко теперь уже в центре поля нарушил правила против Наседкина. "Шинник" на этот раз готовится к забросу в штрафную площадь. 
  • 3'
    Спокойно начинается наша игра, "Шинник" пока чуть больше времени проводит с мячом, но дальше центра поля ярославский клуб продвинуться не может. 
  • Фол, нарушение
    2'
    Берковский в центре поля нарушил правила против Наседкина. Сам Евгений быстро разыграл стандарт с партнёрами по команде. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня нас ждёт очень интересное противостояние между "Шинником" и "Торпедо", команда Сергея Игнашевича вновь будет пытаться бороться за выход в Премьер-лигу, а "Шинник" по традиции наверняка также попытается попасть как минимум в первую десятку первенства ФНЛ по итогам сезона 2020/21. Составы у обеих команд неплохие, а поэтому искать фаворита в первом туре достаточно тяжело. 
  • До матча
  • Доброго времени суток, дорогие друзья! Приветствуем вас на матче первого тура первенства ФНЛ между ярославским "Шинником" и московским "Торпедо". Вместе с вами за ходом этой встречи наблюдать буду я, Михаил Бугров. 
  • Главным арбитром на этот матч назначен Владимир Сельдяков из Балашихи. Помогать ему на бровках будут Максим Ковалёв из Реутова и Александр Филимонов из Орехово-Зуево. Резервным арбитром на этот матч назначен Илья Бугров из Рыбинска. 
Прогнозы 165
Шинник 21.2% (35)
X 30.9% (51)
Торпедо Москва 47.9% (79)
Все прогнозы
1.69 Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Шинник 0:0 Торпедо Москва

Исход игры
Шинник
21.2% (35)
Ничья
30.9% (51)
Торпедо Москва
47.9% (79)
Тотал 2.5
Больше
36.97% (61)
Меньше
63.03% (104)
Обе команды забьют
Да
61.82% (102)
Нет
38.18% (63)
Популярный счёт
1:1 Ничья
26.1% (43)
1:2 Торпедо Москва
25.5% (42)
0:1 Торпедо Москва
17% (28)
1:0 Шинник
11.5% (19)
2:1 Шинник
6.7% (11)
0:0 Ничья
4.2% (7)
0:2 Торпедо Москва
2.4% (4)
2:0 Шинник
1.8% (3)
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