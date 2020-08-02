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Шинник
 
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Торпедо Москва

Предыдущие игры

Шинник Последние 20 матчей: + = -
Шинник 1:1 Сатурн Шинник 0:2 Урал Шинник 0:1 Ротор Енисей 1:3 Шинник
КамАЗ 0:3 Шинник Тамбов 1:0 Шинник Шинник 3:0 Мордовия Рига 0:1 Шинник Шинник 1:1 СКА-Ростов Шинник 3:0 Текстильщик Авангард Курск 2:2 Шинник Шинник 3:1 Луч Армавир 0:1 Шинник Шинник 1:3 Нижний Новгород Нижний Новгород 2:2 Шинник Мордовия 1:1 Шинник Шинник 0:2 Балтика Факел 0:4 Шинник Шинник 2:3 Чайка Торпедо Москва 2:0 Шинник
Торпедо Москва Последние 20 матчей: + = -
Торпедо Москва 1:0 Знамя Ногинск Торпедо Москва 1:1 Динамо Брянск Торпедо Москва 3:4 Локомотив-Казанка Торпедо Москва 3:2 Торпедо Владимир
Балтика 1:1 Торпедо Москва Торпедо Москва 5:1 Спартак-2 Торпедо Москва 3:2 Чертаново Торпедо Москва 4:0 Долгопрудный Текстильщик 0:0 Торпедо Москва Авангард Курск 2:2 Торпедо Москва Химки 5:1 Торпедо Москва Сарпсборг-08 2:2 Торпедо Москва Крылья Советов 2:0 Торпедо Москва Торпедо Москва 0:2 Луч Армавир 2:1 Торпедо Москва Торпедо Москва 0:2 Нижний Новгород Мордовия 1:1 Торпедо Москва Торпедо Москва 2:1 СКА-Хабаровск Торпедо Москва 1:0 Балтика Балтика 1:1 Торпедо Москва

Последние игры между собой

Шинник: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 6
Торпедо Москва: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 3
Торпедо Москва 2:0 Шинник ФНЛ - Первый дивизион Торпедо Москва 2:0 Шинник Кубок Торпедо Москва 1:0 Шинник ФНЛ - Первый дивизион Шинник 2:1 Торпедо Москва ФНЛ - Первый дивизион
Шинник 3:2 Торпедо Москва ФНЛ - Первый дивизион Торпедо Москва 1:0 Шинник ФНЛ - Первый дивизион Шинник 1:0 Торпедо Москва Первый дивизион Торпедо Москва 1:1 Шинник Первый дивизион Торпедо Москва 1:1 Шинник Первый дивизион Шинник 0:4 Торпедо Москва ФНЛ - Первый дивизион Торпедо Москва 1:0 Шинник ФНЛ - Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Волгарь Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
2. СКА-Хабаровск Заявка 1 1 0 0 4 - 2 3
3. Факел Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Оренбург Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Енисей Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
6. Спартак-2 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
7. Нижний Новгород Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
8. Нефтехимик Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Чайка Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Велес Москва Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Текстильщик Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
12. Крылья Советов Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Балтика Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Шинник Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Торпедо Москва Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Акрон Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
17. Динамо Брянск Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
18. Иртыш Омск Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
19. Чертаново Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
20. Томь Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
21. Алания Заявка 1 0 0 1 2 - 4 0
22. Краснодар-2 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Шинник - Торпедо Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 2 августа 2020, осталось 8 часов 4 минуты.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 137
    Шинник 21.9% (30)
    X 29.2% (40)
    Торпедо Москва 48.9% (67)
    Все прогнозы
    1.69 Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Шинник - Торпедо Москва

    Исход игры
    Шинник
    21.9% (30)
    Ничья
    29.2% (40)
    Торпедо Москва
    48.9% (67)
    Тотал 2.5
    Больше
    40.15% (55)
    Меньше
    59.85% (82)
    Обе команды забьют
    Да
    63.5% (87)
    Нет
    36.5% (50)
    Популярный счёт
    1:2 Торпедо Москва
    27% (37)
    1:1 Ничья
    24.8% (34)
    0:1 Торпедо Москва
    16.1% (22)
    1:0 Шинник
    10.9% (15)
    2:1 Шинник
    7.3% (10)
    0:0 Ничья
    3.6% (5)
    1:3 Торпедо Москва
    2.2% (3)
    0:2 Торпедо Москва
    2.2% (3)
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