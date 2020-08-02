Шинник
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Торпедо Москва
Предыдущие игры
Шинник Последние 20 матчей: + = -Шинник 1:1 Сатурн Шинник 0:2 Урал Шинник 0:1 Ротор Енисей 1:3 Шинник
КамАЗ 0:3 Шинник Тамбов 1:0 Шинник Шинник 3:0 Мордовия Рига 0:1 Шинник Шинник 1:1 СКА-Ростов Шинник 3:0 Текстильщик Авангард Курск 2:2 Шинник Шинник 3:1 Луч Армавир 0:1 Шинник Шинник 1:3 Нижний Новгород Нижний Новгород 2:2 Шинник Мордовия 1:1 Шинник Шинник 0:2 Балтика Факел 0:4 Шинник Шинник 2:3 Чайка Торпедо Москва 2:0 Шинник
Торпедо Москва Последние 20 матчей: + = -Торпедо Москва 1:0 Знамя Ногинск Торпедо Москва 1:1 Динамо Брянск Торпедо Москва 3:4 Локомотив-Казанка Торпедо Москва 3:2 Торпедо Владимир
Балтика 1:1 Торпедо Москва Торпедо Москва 5:1 Спартак-2 Торпедо Москва 3:2 Чертаново Торпедо Москва 4:0 Долгопрудный Текстильщик 0:0 Торпедо Москва Авангард Курск 2:2 Торпедо Москва Химки 5:1 Торпедо Москва Сарпсборг-08 2:2 Торпедо Москва Крылья Советов 2:0 Торпедо Москва Торпедо Москва 0:2 Луч Армавир 2:1 Торпедо Москва Торпедо Москва 0:2 Нижний Новгород Мордовия 1:1 Торпедо Москва Торпедо Москва 2:1 СКА-Хабаровск Торпедо Москва 1:0 Балтика Балтика 1:1 Торпедо Москва
Последние игры между собой
Шинник: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 6
Торпедо Москва: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 3
Шинник 3:2 Торпедо Москва ФНЛ - Первый дивизион Торпедо Москва 1:0 Шинник ФНЛ - Первый дивизион Шинник 1:0 Торпедо Москва Первый дивизион Торпедо Москва 1:1 Шинник Первый дивизион Торпедо Москва 1:1 Шинник Первый дивизион Шинник 0:4 Торпедо Москва ФНЛ - Первый дивизион Торпедо Москва 1:0 Шинник ФНЛ - Первый дивизион
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Волгарь
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|3.
|Факел
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Оренбург
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Енисей
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|Спартак-2
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|Нижний Новгород
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|Нефтехимик
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Чайка
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Велес Москва
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|Текстильщик
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|Крылья Советов
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Балтика
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Шинник
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Торпедо Москва
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|Акрон
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|Динамо Брянск
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|Иртыш Омск
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|19.
|Чертаново
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|20.
|Томь
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|21.
|Алания
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
|22.
|Краснодар-2
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
Прогнозы на матч Шинник - Торпедо Москва
Исход игры
Шинник
21.9% (30)
Ничья
29.2% (40)
Торпедо Москва
48.9% (67)
Тотал 2.5
Больше
40.15% (55)
Меньше
59.85% (82)
Обе команды забьют
Да
63.5% (87)
Нет
36.5% (50)
Популярный счёт
1:2 Торпедо Москва
27% (37)
1:1 Ничья
24.8% (34)
0:1 Торпедо Москва
16.1% (22)
1:0 Шинник
10.9% (15)
2:1 Шинник
7.3% (10)
0:0 Ничья
3.6% (5)
1:3 Торпедо Москва
2.2% (3)
0:2 Торпедо Москва
2.2% (3)
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