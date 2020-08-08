Велес Москва
1:0
Перерыв
Крылья Советов
1:0
10' ГолКотов Павел
14' Желтая карточкаMamadou Maiga
20' Желтая карточкаГацкан Александр
33' Желтая карточкаЕжов Роман
38' Желтая карточкаГалоян Артур
77
Котов
Павел
80
Климов
Игорь
11
Галоян
Артур
21
Баев
Алексей
18
Зеффан
Мехди
47
Божин
Сергей
25
Пруцев
Данил
11
Ежов
Роман
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
77 Котов ПавелЗащитник
-
80 Климов ИгорьПолузащитник
-
11 Галоян АртурПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Баев АлексейНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Стукалов Алексей
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Зеффан МехдиЗащитник
- Защитник
-
47 Божин СергейЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Пруцев ДанилПолузащитник
-
11 Ежов РоманПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
90 Бурлак ТарасЗащитник
- Полузащитник
-
14 Гынсарь РадуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Талалаев Андрей
Ход матча
10'
1:0
14'
20'
33'
38'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Котов Павел
|1
|0.5
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Котов Павел
|1
|0
|2.
|Галоян Артур
|1
|0
|3.
|Ботака-Иобома Эрвинг
|1
|0
|4.
|Фищенко Руслан
|1
|0
|5.
|Mamadou Maiga
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Гацкан Александр
|1
|0
|2.
|Ежов Роман
|1
|0
Предыдущие игры
Велес Москва Последние 20 матчей: + = -Текстильщик 0:0 Велес Москва Велес Москва 2:1 Чертаново Велес Москва 3:1 Родина Москва Велес Москва 1:0 Зенит-2
Звезда Санкт-Петербург 0:3 Велес Москва Велес Москва 6:0 Псков-747 Велес Москва 3:1 Олимп-Долгопрудный Муром 1:2 Велес Москва Велес Москва 3:0 Знамя Труда Локомотив-Казанка 1:2 Велес Москва Велес Москва 1:1 Ленинградец Зенит-2 3:3 Велес Москва Олимп Химки 0:1 Велес Москва Велес Москва 1:2 Родина Москва Коломна 1:2 Велес Москва Велес Москва 3:3 Торпедо Москва Велес Москва 2:0 Луки-Энергия Велес Москва 2:1 Красный Велес Москва 3:0 Звезда Санкт-Петербург Родина Москва 0:2 Велес Москва
Крылья Советов Последние 20 матчей: + = -Крылья Советов 0:0 Балтика Крылья Советов 3:0 Сочи Крылья Советов 0:0 Краснодар Динамо Москва 2:0 Крылья Советов
Арсенал Тула 2:4 Крылья Советов Крылья Советов 0:0 Ростов Локомотив Москва 1:1 Крылья Советов Зенит 2:1 Крылья Советов Крылья Советов 2:4 Ахмат Тамбов 3:0 Крылья Советов Рубин 0:1 Крылья Советов Крылья Советов 1:1 Оренбург Енисей 0:1 Крылья Советов Крылья Советов 2:0 Торпедо Москва Крылья Советов 0:2 Стрёмсгодсет Тамбов 4:1 Крылья Советов Крылья Советов 3:3 Томь Далянь Ифан 0:7 Крылья Советов Краснодар 1:0 Крылья Советов Чертаново 0:1 Крылья Советов
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нижний Новгород
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|2.
|Оренбург
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|3.
|Енисей
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|4.
|Велес Москва
|1:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|5.
|Текстильщик
|1:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|6.
|Спартак-2
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|7.
|Волгарь
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|8.
|Факел
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|9.
|СКА-Хабаровск
|0:1 Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|10.
|Шинник
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|11.
|Акрон
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|12.
|Чертаново
|1:0 Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|13.
|Балтика
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|14.
|Чайка
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|15.
|Крылья Советов
|0:1 Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|16.
|Торпедо Москва
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|17.
|Нефтехимик
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|18.
|Алания
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
|19.
|Краснодар-2
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|20.
|Динамо Брянск
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|21.
|Томь
|0:1 Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|22.
|Иртыш Омск
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
Прогнозы на матч Велес Москва 1:0 Крылья Советов
Исход игры
Велес Москва
2.7% (4)
Ничья
14.9% (22)
Крылья Советов
82.4% (122)
Тотал 2.5
Больше
35.37% (52)
Меньше
64.63% (95)
Обе команды забьют
Да
45.58% (67)
Нет
54.42% (80)
Популярный счёт
0:1 Крылья Советов
32.4% (48)
1:2 Крылья Советов
29.1% (43)
0:2 Крылья Советов
15.5% (23)
1:1 Ничья
12.8% (19)
0:3 Крылья Советов
2.7% (4)
0:0 Ничья
2% (3)
1:3 Крылья Советов
2% (3)
1:0 Велес Москва
1.4% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!