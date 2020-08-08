Климов в центре поля ударил сзади по ногам Ежова.

Зиньковский с линии штрафной площади пробил немного левее ворот.

42' Комбаров слева набросил мяч к воротам, где Городовой столкнулся с Климовым, но мяч в руки забрал.

41' Сарвели справа обыграл двух соперников и навесил к воротам. Зиньковский головой с линии вратарской площади пробил в перекладину.

40' Максименко справа прошёл вперёд и неудачно навесил к воротам. Мяч улетел за пределы поля.

39' Галоян у чужой штрафной площади врезал по ногам Чернову и получил жёлтую карточку.

38' Зиньковский разыграл угловой удар с Пруцевым. Навес с фланга к воротам так и не последовал.

37' Климов у центрального круга сбил Сарвели.

36' Ежов справа забежал в офсайд.

35' Ежов за недисциплинированное поведение получил жёлтую карточку.

34' Гацкан в центре поля толкнул в спину Баева.

33' Максименко справа с дальней дистанции пробил намного выше ворот.

32' Комбаров слева навесил к воротам, где Котов опередил Ежова и мяч из штрафной площади выбил.

31' Зиньковский слева опасно прострелил вдоль ворот, но в нужной зоне партнёров не оказалось.

30' Следующая подача Ежова справа получилась слабой. Теперь защитники "Велеса" перехватили мяч.

29' Ежов справа навес на дальнюю штангу исполнил слишком сильно. Мяч перелетел через всех игроков перед воротами.

28' Зеффан справа прострелил вдоль ворот, но Зиньковский не смог дотянуться до мяча.

27' "Велес" постепенно отодвигает игру от своих ворот.

25' Галоян от углового флага навесил на Кахидзе, который головой пробил рядом с ближней штангой.

23' Зиньковский слева не рассчитал собственную скорость и простреливал к воротам уже из-за пределов поля.

21' Гацкан в центре поля ударил по ногам Майгу и получил жёлтую карточку.

20' Цыпченко оказался в офсайде.

19' Преимущество самарской команды становится всё более заметным. "Велесу" удаются лишь нечастые контратаки.

18' Зеффан справа навесил на дальнюю штангу, нотам защитники "Велеса" соперникам сыграть не дали.

17' У Комбарова не прошёл заброс в штрафную площадь на Цыпченко.

16' Сарвели получил по лицу от Баева.

15' Майга за отмашку получил жёлтую карточку.

14' Баев слева с двадцати метров пробил выше ворот.

13' Комбаров от углового флага навесил на Цыпченко, который головой не смог переправить мяч в дальний угол.

12' Зеффан с тридцати двух метров пробил выше ворот.

10' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

1:0!!!

КОТОВ!!! Фролов выбил мяч точно на Котова, который слева с семнадцати метров точно пробил в дальний верхний угол.

10' Максименко справа забежал в офсайд.

9' Цыпченко на левом фланге оказался в офсайде.

7' Максименко справа со штрафного низом покатил мяч к воротам. Фролов бросился в ноги соперникам и сумел сыграть первым.

6' Чернов у угла штрафной площади сбил Максименко.

5' Комбаров со штрафного пробил выше ворот.

4' Осипов на подходе к штрафной площади сбил Сарвели. Двадцать шесть метров до ворот.

3' Хозяева с помощью серии аутов продвинулись вперёд по правому флангу.

2' "Велес" играет в голубой форме, "Крылья Советов" - в белой.