  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Россия
Велес Москва
1:0
Перерыв
Крылья Советов
0'
1:0
10' Гол
Котов Павел
14' Желтая карточка
Mamadou Maiga
20' Желтая карточка
Гацкан Александр
33' Желтая карточка
Ежов Роман
38' Желтая карточка
Галоян Артур
93
Городовой
Алексей
24
Кахидзе
Александр
2
Ботака-Иобома
Эрвинг
20
Малания
Диего
77
Котов
Павел
80
Климов
Игорь
11
Галоян
Артур
34
Осипов
Александр
88
Mamadou
Maiga
55
Максименко
Артём
21
Баев
Алексей
39
Фролов
Евгений
18
Зеффан
Мехди
3
Чернов
Никита
47
Божин
Сергей
23
Комбаров
Дмитрий
84
Гацкан
Александр
25
Пруцев
Данил
11
Ежов
Роман
10
Сарвели
Владислав
17
Зиньковский
Антон
19
Цыпченко
Дмитрий
Велес Москва
Крылья Советов

Ход матча

10'
Котов Павел
1:0
14'
Mamadou Maiga
 
20'
 
Гацкан Александр
33'
 
Ежов Роман
38'
Галоян Артур
 

Бомбардиры внутри турнира

Велес Москва
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Котов Павел 1 0.5
Крылья Советов
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч

Карточки

Велес Москва
# Игрок      
1. Котов Павел 1 0
2. Галоян Артур 1 0
3. Ботака-Иобома Эрвинг 1 0
4. Фищенко Руслан 1 0
5. Mamadou Maiga 1 0
Крылья Советов
# Игрок      
1. Гацкан Александр 1 0
2. Ежов Роман 1 0

Предыдущие игры

Велес Москва Последние 20 матчей: + = -
Текстильщик 0:0 Велес Москва Велес Москва 2:1 Чертаново Велес Москва 3:1 Родина Москва Велес Москва 1:0 Зенит-2
Звезда Санкт-Петербург 0:3 Велес Москва Велес Москва 6:0 Псков-747 Велес Москва 3:1 Олимп-Долгопрудный Муром 1:2 Велес Москва Велес Москва 3:0 Знамя Труда Локомотив-Казанка 1:2 Велес Москва Велес Москва 1:1 Ленинградец Зенит-2 3:3 Велес Москва Олимп Химки 0:1 Велес Москва Велес Москва 1:2 Родина Москва Коломна 1:2 Велес Москва Велес Москва 3:3 Торпедо Москва Велес Москва 2:0 Луки-Энергия Велес Москва 2:1 Красный Велес Москва 3:0 Звезда Санкт-Петербург Родина Москва 0:2 Велес Москва
Крылья Советов Последние 20 матчей: + = -
Крылья Советов 0:0 Балтика Крылья Советов 3:0 Сочи Крылья Советов 0:0 Краснодар Динамо Москва 2:0 Крылья Советов
Арсенал Тула 2:4 Крылья Советов Крылья Советов 0:0 Ростов Локомотив Москва 1:1 Крылья Советов Зенит 2:1 Крылья Советов Крылья Советов 2:4 Ахмат Тамбов 3:0 Крылья Советов Рубин 0:1 Крылья Советов Крылья Советов 1:1 Оренбург Енисей 0:1 Крылья Советов Крылья Советов 2:0 Торпедо Москва Крылья Советов 0:2 Стрёмсгодсет Тамбов 4:1 Крылья Советов Крылья Советов 3:3 Томь Далянь Ифан 0:7 Крылья Советов Краснодар 1:0 Крылья Советов Чертаново 0:1 Крылья Советов
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нижний Новгород Заявка 2 2 0 0 3 - 0 6
2. Оренбург Заявка 2 2 0 0 2 - 0 6
3. Енисей Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
4. Велес Москва 1:0 Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
5. Текстильщик 1:0 Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
6. Спартак-2 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
7. Волгарь Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
8. Факел Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
9. СКА-Хабаровск 0:1 Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
10. Шинник Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
11. Акрон Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
12. Чертаново 1:0 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
13. Балтика Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
14. Чайка Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
15. Крылья Советов 0:1 Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
16. Торпедо Москва Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
17. Нефтехимик Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
18. Алания Заявка 1 0 0 1 2 - 4 0
19. Краснодар-2 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
20. Динамо Брянск Заявка 2 0 0 2 0 - 2 0
21. Томь 0:1 Заявка 2 0 0 2 0 - 2 0
22. Иртыш Омск Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Перерыв! "Велес" (Москва) - "Крылья Советов" (Самара) - 1:0.
  • Фол, нарушение
    45'
    Комбаров на фланге зацепил ногу Баева.
  • Дополнительное время
    45'
    1 минуту добавил Амелин в первом тайме.
  • 45'
    Зиньковский с линии штрафной площади пробил немного левее ворот.
  • Фол, нарушение
    43'
    Климов в центре поля ударил сзади по ногам Ежова.
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  • 42'
    Комбаров слева набросил мяч к воротам, где Городовой столкнулся с Климовым, но мяч в руки забрал.
  • Штанга
    41'
    Сарвели справа обыграл двух соперников и навесил к воротам. Зиньковский головой с линии вратарской площади пробил в перекладину.
  • 40'
    Максименко справа прошёл вперёд и неудачно навесил к воротам. Мяч улетел за пределы поля.
  • Желтая карточка
    39'
    Галоян у чужой штрафной площади врезал по ногам Чернову и получил жёлтую карточку.
  • Угловой
    38'
    Зиньковский разыграл угловой удар с Пруцевым. Навес с фланга к воротам так и не последовал.
  • Фол, нарушение
    37'
    Климов у центрального круга сбил Сарвели.
  • Офсайд
    36'
    Ежов справа забежал в офсайд.
  • Желтая карточка
    35'
    Ежов за недисциплинированное поведение получил жёлтую карточку.
  • Фол, нарушение
    34'
    Гацкан в центре поля толкнул в спину Баева.
  • 33'
    Максименко справа с дальней дистанции пробил намного выше ворот.
  • 32'
    Комбаров слева навесил к воротам, где Котов опередил Ежова и мяч из штрафной площади выбил.
  • 31'
    Зиньковский слева опасно прострелил вдоль ворот, но в нужной зоне партнёров не оказалось.
  • 30'
    Следующая подача Ежова справа получилась слабой. Теперь защитники "Велеса" перехватили мяч.
  • 29'
    Ежов справа навес на дальнюю штангу исполнил слишком сильно. Мяч перелетел через всех игроков перед воротами.
  • 28'
    Зеффан справа прострелил вдоль ворот, но Зиньковский не смог дотянуться до мяча.
  • 27'
    "Велес" постепенно отодвигает игру от своих ворот.
  • Угловой
    25'
    Галоян от углового флага навесил на Кахидзе, который головой пробил рядом с ближней штангой.
  • 23'
    Зиньковский слева не рассчитал собственную скорость и простреливал к воротам уже из-за пределов поля.
  • Желтая карточка
    21'
    Гацкан в центре поля ударил по ногам Майгу и получил жёлтую карточку.
  • Офсайд
    20'
    Цыпченко оказался в офсайде.
  • 19'
    Преимущество самарской команды становится всё более заметным. "Велесу" удаются лишь нечастые контратаки.
  • 18'
    Зеффан справа навесил на дальнюю штангу, нотам защитники "Велеса" соперникам сыграть не дали.
  • 17'
    У Комбарова не прошёл заброс в штрафную площадь на Цыпченко.
  • 16'
    Сарвели получил по лицу от Баева.
  • Желтая карточка
    15'
    Майга за отмашку получил жёлтую карточку.
  • 14'
    Баев слева с двадцати метров пробил выше ворот.
  • Угловой
    13'
    Комбаров от углового флага навесил на Цыпченко, который головой не смог переправить мяч в дальний угол.
  • 12'
    Зеффан с тридцати двух метров пробил выше ворот.
  • Описание гола
    10'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    1:0!!!
    КОТОВ!!! Фролов выбил мяч точно на Котова, который слева с семнадцати метров точно пробил в дальний верхний угол.
  • Офсайд
    10'
    Максименко справа забежал в офсайд.
  • Офсайд
    9'
    Цыпченко на левом фланге оказался в офсайде.
  • 7'
    Максименко справа со штрафного низом покатил мяч к воротам. Фролов бросился в ноги соперникам и сумел сыграть первым.
  • Фол, нарушение
    6'
    Чернов у угла штрафной площади сбил Максименко.
  • 5'
    Комбаров со штрафного пробил выше ворот.
  • Фол, нарушение
    4'
    Осипов на подходе к штрафной площади сбил Сарвели. Двадцать шесть метров до ворот.
  • 3'
    Хозяева с помощью серии аутов продвинулись вперёд по правому флангу.
  • 2'
    "Велес" играет в голубой форме, "Крылья Советов" - в белой.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовал матч на "Авангарде"!
  • До матча
  • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Приглашаем Вас на прямую текстовую трансляцию матча второго тура Российской ФНЛ - первого дивизиона, в котором сыграют московский «Велес» и самарские «Крылья Советов». Игру будет комментировать Вячеслав Черненков.
Прогнозы 148
Велес Москва 2.7% (4)
X 14.9% (22)
Крылья Советов 82.4% (122)
Все прогнозы
1.9 Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Велес Москва 1:0 Крылья Советов

Исход игры
Велес Москва
2.7% (4)
Ничья
14.9% (22)
Крылья Советов
82.4% (122)
Тотал 2.5
Больше
35.37% (52)
Меньше
64.63% (95)
Обе команды забьют
Да
45.58% (67)
Нет
54.42% (80)
Популярный счёт
0:1 Крылья Советов
32.4% (48)
1:2 Крылья Советов
29.1% (43)
0:2 Крылья Советов
15.5% (23)
1:1 Ничья
12.8% (19)
0:3 Крылья Советов
2.7% (4)
0:0 Ничья
2% (3)
1:3 Крылья Советов
2% (3)
1:0 Велес Москва
1.4% (2)
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