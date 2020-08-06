Велес Москва
Позже
Крылья Советов
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Котов Павел
|1
|0
|2.
|Ботака-Иобома Эрвинг
|1
|0
|3.
|Фищенко Руслан
|1
|0
|#
|Игрок
Предыдущие игры
Велес Москва Последние 20 матчей: + = -Текстильщик 0:0 Велес Москва Велес Москва 2:1 Чертаново Велес Москва 3:1 Родина Москва Велес Москва 1:0 Зенит-2
Звезда Санкт-Петербург 0:3 Велес Москва Велес Москва 6:0 Псков-747 Велес Москва 3:1 Долгопрудный Муром 1:2 Велес Москва Велес Москва 3:0 Знамя Труда Локомотив-Казанка 1:2 Велес Москва Велес Москва 1:1 Ленинградец Зенит-2 3:3 Велес Москва Олимп Химки 0:1 Велес Москва Велес Москва 1:2 Родина Москва Коломна 1:2 Велес Москва Велес Москва 3:3 Торпедо Москва Велес Москва 2:0 Луки-Энергия Велес Москва 2:1 Красный Велес Москва 3:0 Звезда Санкт-Петербург Родина Москва 0:2 Велес Москва
Крылья Советов Последние 20 матчей: + = -Крылья Советов 0:0 Балтика Крылья Советов 3:0 Сочи Крылья Советов 0:0 Краснодар Динамо Москва 2:0 Крылья Советов
Арсенал Тула 2:4 Крылья Советов Крылья Советов 0:0 Ростов Локомотив Москва 1:1 Крылья Советов Зенит 2:1 Крылья Советов Крылья Советов 2:4 Ахмат Тамбов 3:0 Крылья Советов Рубин 0:1 Крылья Советов Крылья Советов 1:1 Оренбург Енисей 0:1 Крылья Советов Крылья Советов 2:0 Торпедо Москва Крылья Советов 0:2 Стрёмсгодсет Тамбов 4:1 Крылья Советов Крылья Советов 3:3 Томь Далянь Ифан 0:7 Крылья Советов Краснодар 1:0 Крылья Советов Чертаново 0:1 Крылья Советов
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Волгарь
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|3.
|Шинник
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Факел
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Оренбург
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Енисей
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|Спартак-2
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|8.
|Нижний Новгород
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|9.
|Крылья Советов
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|Балтика
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|Нефтехимик
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Чайка
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|Велес Москва
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|14.
|Текстильщик
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|15.
|Торпедо Москва
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|Акрон
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|Динамо Брянск
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|Иртыш Омск
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|19.
|Чертаново
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|20.
|Томь
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|21.
|Алания
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
|22.
|Краснодар-2
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
Прогнозы на матч Велес Москва - Крылья Советов
Исход игры
Велес Москва
4.1% (3)
Ничья
17.6% (13)
Крылья Советов
78.4% (58)
Тотал 2.5
Больше
42.47% (31)
Меньше
57.53% (42)
Обе команды забьют
Да
54.79% (40)
Нет
45.21% (33)
Популярный счёт
1:2 Крылья Советов
36.5% (27)
0:1 Крылья Советов
24.3% (18)
1:1 Ничья
16.2% (12)
0:2 Крылья Советов
12.2% (9)
0:3 Крылья Советов
4.1% (3)
1:0 Велес Москва
2.7% (2)
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