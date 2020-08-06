  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Россия
Велес Москва
 
Позже
Крылья Советов

Карточки

Велес Москва
# Игрок      
1. Котов Павел 1 0
2. Ботака-Иобома Эрвинг 1 0
3. Фищенко Руслан 1 0
Крылья Советов
# Игрок      

Предыдущие игры

Велес Москва Последние 20 матчей: + = -
Текстильщик 0:0 Велес Москва Велес Москва 2:1 Чертаново Велес Москва 3:1 Родина Москва Велес Москва 1:0 Зенит-2
Звезда Санкт-Петербург 0:3 Велес Москва Велес Москва 6:0 Псков-747 Велес Москва 3:1 Долгопрудный Муром 1:2 Велес Москва Велес Москва 3:0 Знамя Труда Локомотив-Казанка 1:2 Велес Москва Велес Москва 1:1 Ленинградец Зенит-2 3:3 Велес Москва Олимп Химки 0:1 Велес Москва Велес Москва 1:2 Родина Москва Коломна 1:2 Велес Москва Велес Москва 3:3 Торпедо Москва Велес Москва 2:0 Луки-Энергия Велес Москва 2:1 Красный Велес Москва 3:0 Звезда Санкт-Петербург Родина Москва 0:2 Велес Москва
Крылья Советов Последние 20 матчей: + = -
Крылья Советов 0:0 Балтика Крылья Советов 3:0 Сочи Крылья Советов 0:0 Краснодар Динамо Москва 2:0 Крылья Советов
Арсенал Тула 2:4 Крылья Советов Крылья Советов 0:0 Ростов Локомотив Москва 1:1 Крылья Советов Зенит 2:1 Крылья Советов Крылья Советов 2:4 Ахмат Тамбов 3:0 Крылья Советов Рубин 0:1 Крылья Советов Крылья Советов 1:1 Оренбург Енисей 0:1 Крылья Советов Крылья Советов 2:0 Торпедо Москва Крылья Советов 0:2 Стрёмсгодсет Тамбов 4:1 Крылья Советов Крылья Советов 3:3 Томь Далянь Ифан 0:7 Крылья Советов Краснодар 1:0 Крылья Советов Чертаново 0:1 Крылья Советов
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Волгарь Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
2. СКА-Хабаровск Заявка 1 1 0 0 4 - 2 3
3. Шинник Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Факел Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Оренбург Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Енисей Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
7. Спартак-2 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
8. Нижний Новгород Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
9. Крылья Советов Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
10. Балтика Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Нефтехимик Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12. Чайка Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
13. Велес Москва Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
14. Текстильщик Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
15. Торпедо Москва Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
16. Акрон Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
17. Динамо Брянск Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
18. Иртыш Омск Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
19. Чертаново Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
20. Томь Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
21. Алания Заявка 1 0 0 1 2 - 4 0
22. Краснодар-2 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Велес Москва - Крылья Советов от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 8 августа 2020, осталось 2 дня 7 часов 49 минут.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 74
    Велес Москва 4.1% (3)
    X 17.6% (13)
    Крылья Советов 78.4% (58)
    Все прогнозы

    Прогнозы на матч Велес Москва - Крылья Советов

    Исход игры
    Велес Москва
    4.1% (3)
    Ничья
    17.6% (13)
    Крылья Советов
    78.4% (58)
    Тотал 2.5
    Больше
    42.47% (31)
    Меньше
    57.53% (42)
    Обе команды забьют
    Да
    54.79% (40)
    Нет
    45.21% (33)
    Популярный счёт
    1:2 Крылья Советов
    36.5% (27)
    0:1 Крылья Советов
    24.3% (18)
    1:1 Ничья
    16.2% (12)
    0:2 Крылья Советов
    12.2% (9)
    0:3 Крылья Советов
    4.1% (3)
    1:0 Велес Москва
    2.7% (2)
    Конкурс прогнозов

    Ваш прогноз

    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Где смотреть матч Велес Москва - Крылья Советов онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет (список матчей)

    Париматч

    БетСити + ФРИБЕТ 10 000 рублей

    Бонусы букмекеров
    КЭШБЭК 12,5% на все ставки


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный