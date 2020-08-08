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  3. Россия
Чертаново
1:0
Второй тайм: 73'
Томь
0'
8' Желтая карточка
Шалаев Олег
15' Желтая карточка
Кондаков Егор
21' Желтая карточка
Першин Никита
1:0
45' Гол
Сулейманов Никита
56' Желтая карточка
Никитенков Алексей
58' Красная карточка
Бычков Андрей
69' Желтая карточка
Ахъядов Апти
73'
55
Радионов
Александр
13
Бартасевич
Владимир
4
Редькович
Дмитрий
63
Никитенков
Алексей
3
Кондаков
Егор
46
Першин
Никита
6
Сулейманов
Никита
31
Завезён
Юрий
11
Молчанов
Дмитрий
68
Герчиков
Леонид
28
Молтенинов
Илья
35
Арапов
Дмитрий
72
Синяк
Антон
58
Зуев
Илья
25
Бычков
Андрей
12
Иванов
Андрей
Геннадьевич
18
Шалаев
Олег
19
Талалай
Денис
17
Визнович
Илья
10
Казанков
Максим
21
Киреенко
Павел
9
Долгов
Павел
Чертаново
Томь

Ход матча

8'
 
Шалаев Олег
15'
Кондаков Егор
 
21'
Першин Никита
 
45'
Сулейманов Никита
1:0
56'
Никитенков Алексей
 
58'
 
Бычков Андрей
58'
Пиняев Сергей
Молчанов Дмитрий
 
60'
 
Белов Антон
Визнович Илья
62'
 
Ахъядов Апти
Киреенко Павел
68'
 
Каменщиков Дмитрий
Долгов Павел
69'
 
Ахъядов Апти

Бомбардиры внутри турнира

Чертаново
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Завезён Юрий 1 0.5
2. Сулейманов Никита 1 0.5
Томь
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч

Карточки

Чертаново
# Игрок      
1. Першин Никита 2 0
2. Завезён Юрий 1 0
3. Кондаков Егор 1 0
4. Бартасевич Владимир 1 0
5. Тюменцев Даниил 1 0
6. Никитенков Алексей 1 0
Томь
# Игрок      
1. Шалаев Олег 2 0
2. Бычков Андрей 0 1
3. Зуев Илья 1 0
4. Иванов Андрей Геннадьевич 1 0
5. Каменщиков Дмитрий 1 0
6. Текучёв Андрей 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Чертаново 0 0 0 0 100% (1) 0
 Томь 0 0 0 0 0 0

Предыдущие игры

Чертаново Последние 20 матчей: + = -
Чертаново 1:2 Спартак-2 Велес Москва 2:1 Чертаново Чертаново 3:1 Олимп-Долгопрудный Чертаново 5:2 Родина Москва
Чертаново 3:0 Калуга Чертаново 2:0 Строгино Торпедо Москва 3:2 Чертаново Иртыш Омск 0:2 Чертаново Чертаново 3:0 Мордовия Краснодар-2 1:2 Чертаново Россия (до 20 лет) 1:3 Чертаново Чертаново 1:3 Рига Чертаново 4:0 Томь Тамбов 1:1 Чертаново Чертаново 0:1 Крылья Советов Раннерс 1:3 Чертаново Чертаново 1:0 СКА-Хабаровск Химки 3:1 Чертаново Чертаново 3:1 Балтика Ротор 1:1 Чертаново
Томь Последние 20 матчей: + = -
Нижний Новгород 1:0 Томь Новосибирск 0:0 Томь Томь 2:1 Краснодар-2 Химки 3:0 Томь
Родина Москва 3:2 Томь Чертаново 4:0 Томь Крылья Советов 3:3 Томь Томь 2:2 Тамбов Ротор 2:0 Томь Енисей 3:0 Томь Текстильщик 0:2 Томь Авангард Курск 3:2 Томь Томь 4:0 Луч Зенит 4:0 Томь Армавир 1:1 Томь Томь 2:0 Мордовия СКА-Хабаровск 1:1 Томь Томь 0:0 Балтика Факел 0:0 Томь Томь 3:1 Чайка

Последние игры между собой

Чертаново: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 1
Томь: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 1
Чертаново 4:0 Томь Кубок ФНЛ Чертаново 1:1 Томь ФНЛ - Первый дивизион Чертаново 1:1 Томь ФНЛ - Первый дивизион Томь 3:1 Чертаново ФНЛ - Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нижний Новгород Заявка 2 2 0 0 3 - 0 6
2. Оренбург Заявка 2 2 0 0 2 - 0 6
3. Енисей Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
4. Велес Москва 1:0 Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
5. Текстильщик 1:0 Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
6. Спартак-2 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
7. Волгарь Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
8. Факел Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
9. СКА-Хабаровск 0:1 Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
10. Шинник Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
11. Акрон Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
12. Чертаново 1:0 Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
13. Балтика Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
14. Чайка Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
15. Крылья Советов 0:1 Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
16. Торпедо Москва Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
17. Нефтехимик Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
18. Алания Заявка 1 0 0 1 2 - 4 0
19. Краснодар-2 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
20. Динамо Брянск Заявка 2 0 0 2 0 - 2 0
21. Томь 0:1 Заявка 2 0 0 2 0 - 2 0
22. Иртыш Омск Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
  • Второй тайм
  • Угловой
    72'
    Вновь опасный корнер, но без результата для "Томи". В меньшинстве играют гости, но продолжают атаковать и пытаться сравнять счёт.
  • Опасный момент
    71'
    Каменщиков воспользовался ошибкой Редьковича, убежал, вошёл в штрафную площадь соперника, пробил в дальний угол, Радионов в прыжке перевёл мяч на угловой!
  • Желтая карточка
    70'
    Ахъядов искал фол и оказался на газоне в чужой штрафной площади. Сулейманов уже схватился за голову, но рефери верно во всём разобрался, показав "горчичник" за симуляцию.
  • Замена
    69'
    Замена у гостей. Долгов уступил место на поле Каменщикову.
  • Угловой
    67'
    Вновь активизировалась "Томь". Видили мы это уже в первом тайме. Снова опасная подача, Сулейманов выбил игровой снаряд из своей штрафной площади. Лежит на газоне игрок "Чертаново". Похоже, что силы у хозяев заканчиваются.
  • Угловой
    66'
    Шестой угловой будет исполнять "Томь". Подача на линию вратарской, снова угловой.
  • 65'
    Никитенков нарушил правила на правом фланге обороны. Стандарт в пользу гостей. Подача к 11-метровой отметке, ещё один корнер для "Томи".
  • Угловой
    64'
    Подача в гущу игроков, свежий Савельев помог своим защитникам отбиться.
  • 63'
    Заметно освежили игру оба наставника. "Томь" в атаке, Ахъядов по центру прошёл, отдал на левый край, Кондаков не позволил Казанкову выполнить прострел, но угловой для томичей.
  • Замена
    62'
    Замена у "Чертаново". Молтенинов уступил место Савельеву. Ещё один дебютант взрослого футбола.
  • Замена
    61'
    Замена у "Томи". Киреенко покидает поле. Вступает в игру Ахъядов.
  • 60'
    Четверть часа отыграли, гости остались в меньшинстве. Посмотрим, сумеет ли Баскаков перестроить игру.
  • Замена
    58'
    Замена у "Томи". Ушёл с с поля Визнович. Вступил в игру Белов.
  • Замена
    57'
    Замена у хозяев. Пиняев, юный талант из "Чертаново", вышел на поле. Заменил он Молчанова.
  • Красная карточка
    56'
    Красная карточка! Бычков получил красную карточку за фол последней надежды! Слишком долго готовился выполнить диагональ опытный защитник, накрыл его Молчанов и бросился убегать один на один с Араповым, но Бычков совершил подножку и получил заслуженную красную карточку.
  • Угловой
    55'
    Угловой удар заработали гости, Иванов с левой ноги от ворот закрутил, подбор за Киреенко, но удар у него не вышел. Атака "Томи" продолжается.
  • Желтая карточка
    54'
    Очередной фол со стороны хозяев. И жёлтая карточка Никитенкову. Грубая игра. Жёстко встретил игрок "чертей" Казанкова.
  • 53'
    Нарушение правил зафиксировал Галимов, Арапов отправил игровой снаряд к линии штрафной площади соперника. Отметим, что 18:10 счёт по фолам у нас в пользу "Чертаново".
  • 51'
    Не похожи на себя прошлогодних игроки "Чертаново", но всё вполне объяснимо. Восемь игроков и главный тренер клуба Игорь Осинькин перешли в самарские "Крылья Советов".
  • 50'
    Нарушение правил в атаке у Иванова зафиксировал судья. Не спешит "Чертаново" разыгрывать стандарт.
  • 49'
    По правому краю провели атаку гости, перевод налево на Визновича, тот разобрался с двумя, но только назад передачу сумел сделать.
  • Угловой
    48'
    Угловой удар исполнили гости, отбились хозяева и нарушение правил со стороны Киреенко зафиксировал рефери.
  • 47'
    Второй тайм начался с того, чем завершился первый. Кондаков исполнил подачу, Арапов выбил игровой снаряд кулаком, удар Сулейманов уже не был таким удачным, как в конце первой сорокапятиминутки.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался.
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • Перерыв
    И на этом у нас перерыв.
  • Описание гола
    45'
    ГОООООЛ!!!! Вот это удар! Сулейманов!!! 1:0!!!! Подача углового на ближнюю штангу, Иванов головой выбил мяч к центру линии штрафной площади. Сулейманов в касание пробил и угодил точно в сетку ворот Арапова! Лучший гол тура у нас, похоже, получился.
  • Угловой
    45'
    Угловой удар заработали хозяева. Похоже, что последнее действо первого тайма у нас. Второй корнер для "Чертаново". По этому показателю ничья у нас. Подача на ближнюю штангу, отбились гости и...
  • 44'
    Радионов длинным забросом начал атаку хозяев, но мяч быстро вернулся в линию обороны хозяев. "Чертаново" через левый край проводит свою атаку, зарабатывает аут.
  • 42'
    Аут на правом фланге заработали гости. Синяк пошёл вводить игровой снаряд в игру. Передача к линии штрафной площади пошла, но потеряли мяч гости.
  • 41'
    Очередная передача на Визновича, который прошёл по левому краю, выдал передачу на Талалая, но поехала нога у последнего и не получилось передачи обостряющей.
  • 40'
    Сумели немного успокоить игру "черти", "Томь" готовит новый натиск, если успеет. Пять минут до перерыва.
  • 39'
    Нарушение правил в центре поля зафиксировал рефери. Разыграл стандарт Никитенков, передача в линию обороны. Редькович с мячом, "Томь" прессингует.
  • 38'
    Наконец-то смогли вернуться в игру игроки "Чертаново", передача по правому краю, попытка прострела не вышла.
  • 37'
    Пошли у нас удары, опасные моменты. "Томь" вновь в атаке, передача на правый край, не стал обострять Шалаев, отыграл назад. До Арапова мяч уже довели томичи.
  • 36'
    Визнович с нова с мячом, сместился к центру, прошёл по линии штрафной площади, с правой ноги в дальний угол закручивал, но игровой снаряд прошёл рядом с целью! Радионов всё контролировал.
  • Опасный момент
    34'
    Снова стандарт заработали гости на правом фланге. Быстрый розыгрыш, подача в район 11-метровой отметки, не дошёл мяч до игроков "Томи". Визнович с мячом, двоих обыграл, передача в центр, промахнулся мимо мяч Завезён, который исполнял роль защитника, Казанков бил с 11-ти метров, но с правой ноги направил игровой снаряд выше перекладины! Ух, момент ещё был у "Томи"!
  • Штанга
    33'
    Штанга! Подача Иванова, удар головой, точнее затылком кого-то из игроков "Томи", мяч шёл в ворота, но угодил в штангу! Радионов только взглядом провожал мяч!
  • 32'
    Нарушение правил на правом фланге зафиксировал Галимов. Киреенко оказался на газоне. Ивванов исполнять стандарт пошёл.
  • Угловой
    31'
    Иванов пошёл подавать угловой. На дальнюю штангу, не дотянулся до мяча Радионов, бросившийся на выход. Мяч у томичей, но Кондаков встретил соперника, выбив мяч в аут.
  • Угловой
    30'
    Первый угловой удар пошла подавать "Томь". Шалаев исполнил не очень удачно, Казанков угодил в защитника и ещё один корнер.
  • Опасный момент
    29'
    Опасный момент! Радионов сумел перевести игровой снаряд на угловой после удара Долгова! Ух, "Томь" начала осваиваться в гостях!
  • 28'
    Дошёл игровой снаряд до Визновича, под правую ногу он его себе переложил и пробил! В защитника пришёлся его "выстрел". Вторая попытка Визновича пробить в матче.
  • 27'
    Середина первого тайма, хочется уже моментов, но пока что следим за очередным перекатыванием мяча на половине поля "Томи". Почему не взвинтят темп команды?
  • 25'
    Середина первого тайма, Баскаков подсказывает своим игрокам, Визнович вводит игровой снаряд в игру. Мяч сразу же переходит к "Чертаново".
  • 24'
    Арапов сильным ударом вперёд начал атаку "Томи", но гости пока что выглядят достаточно не собранно. Иванов потерял мяч на ровном месте, показывая, что досталось ему по ногам. Аут в пользу "Чертаново".
  • Угловой
    23'
    Угловой удар заработали игроки "Чертаново". Подача на дальнюю штангу, толчок в спину соперника со стороны Бартасевича.
  • 22'
    Положение вне игры у Завезёна зафиксировал рефери. Разыграли стандарт гости, длинный заброс на Киреенко, добраться до мяча последнему не удалось.
  • 20'
    Герчиков пробил в угол ворот "Томи", Арапов справился. В ближний нижний угол был направлен мяч, но вратарь томского клуба всё видел.
  • 19'
    Казанков принял игровой снаряд на линии штрафной площади "Чертаново", обыграл одного защитника, пробил, угодил в Никитенкова, воспользовался подбором и вновь удар! В руки Радионову.
  • Желтая карточка
    18'
    Следом за Кондаковым заработал жёлтую карточку Першин, который не позволил "Томи" провести быструю атаку.
  • 17'
    Новобранец "Чертаново" Молчанов не увидел партнёра на фланге, решился на удар, угодил в защитника "Томи". Мяч у "Чертаново" и уже новую атаку готовят хозяева.
  • 15'
    Аут на правом фланге обороны бросили томичи. Передача к центру поля. Талалай потерял мяч, быстрой контратаки у хозяев не получилось. Шалаев нарушил правила на одном из игроков "чертей".
  • 14'
    Через центральную зону пошли в атаку хозяева. Сулейманов Никита с мячом, не увидел продолжения, развернулся, отыграл на партнёра, коим оказался Редькович. Совсем нет обострений у хозяев.
  • 13'
    Через правый край пытаются свои атаки начинать "черти", но лишние движения подводят. Кондаков совершил уже второй фол в матче.
  • 12'
    Через правый край пошли в атаку "черти", передача на Кондакова, тот на Завезёна, но вступил с ним в борьбу Иванов и мяч отобрал.
  • 11'
    И сразу два удара в створ ворот у нас! Сначала Герчиков потревожил Арапова, который мяч отразил, с левой ноги добавлял Кондаков, но акцентированным удар не вышел.
  • 10'
    10 минут у нас уже сыграно, пока что всё в стиле "лучшей лиги мира": нет ударов, попытки начать атаки длинными забросами. Зуев, Бычков и Синяк перекатывают игровой снаряд на своей половине поля.
  • 8'
    От ворот разыграл Радионов, передача на левый край, второй фол от "Томи", и снова катают мяч на своей половине поля "черти".
  • 7'
    Очередное нарушение правил в центре поля, Редькович совершил фол, Иванов разыграл стандарт.
  • 6'
    С мячом на левом фланге "Чертаново", передача в центр на Першина, тот отыграл в центр обороны на Никитенкова, который длинной диагональю начал атаку "чертей", мяч ушёл в аут.
  • Желтая карточка
    5'
    Пока что без ударов по воротам у нас. Иванов бросил аут возле углового флажка, подобрали игровой снаряд хозяева, побежали в контратаку, Герчиков тащил мяч, но был остановлен Шалаевым, которому рефери показал жёлтую карточку.
  • 3'
    По правому краю пошли в атаку хозяев, передача к лини штрафной площади "Томи", Синяк в касание выбил игровой снаряд подальше от своих владений.
  • 2'
    С мячом на своей половине поля игроки "Чертаново", пытаются навязать борьбу гости, зарабатывают штрафной удар в 40 метрах от ворот хозяев.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовый свисток и матч начался.
  • До матча
  • Добрый вечер, уважаемые любители футбола! Через 20 минут начнётся матч второго тура между "Чертаново" и "Томью". Старт нового сезона для каждого из клубов не задался, москвичи уступили ровесникам из "Спартака-2", томский клуб не пропустил один мяч от своей "улучшенной версии" (8 игроков из "Томи" перешли в команду Роберта Евдокимова) "Нижнего Новгорода".
Прогнозы 149
Чертаново 36.9% (55)
X 38.9% (58)
Томь 24.2% (36)
Все прогнозы
1.7 Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Чертаново 1:0 Томь

Исход игры
Чертаново
36.9% (55)
Ничья
38.9% (58)
Томь
24.2% (36)
Тотал 2.5
Больше
30.82% (45)
Меньше
69.18% (101)
Обе команды забьют
Да
63.7% (93)
Нет
36.3% (53)
Популярный счёт
1:1 Ничья
34.2% (51)
1:0 Чертаново
16.8% (25)
2:1 Чертаново
15.4% (23)
1:2 Томь
8.7% (13)
0:1 Томь
8.7% (13)
2:0 Чертаново
4% (6)
1:3 Томь
2.7% (4)
0:0 Ничья
2% (3)
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