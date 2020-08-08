8' Желтая карточкаШалаев Олег
15' Желтая карточкаКондаков Егор
21' Желтая карточкаПершин Никита
1:0
45' ГолСулейманов Никита
56' Желтая карточкаНикитенков Алексей
58' Красная карточкаБычков Андрей
69' Желтая карточкаАхъядов Апти
31
Завезён
Юрий
72
Синяк
Антон
58
Зуев
Илья
18
Шалаев
Олег
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Завезён ЮрийПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
66 Гудков ЯнЗащитник
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Первушин Денис
- Основной состав
- Вратарь
-
72 Синяк АнтонЗащитник
-
58 Зуев ИльяЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Шалаев ОлегПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
95 Ахъядов АптиНападающий
-
Главный тренер: Баскаков Василий
Ход матча
8'
15'
21'
45'
58'
69'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Завезён Юрий
|1
|0.5
|2.
|Сулейманов Никита
|1
|0.5
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Першин Никита
|2
|0
|2.
|Завезён Юрий
|1
|0
|3.
|Кондаков Егор
|1
|0
|4.
|Бартасевич Владимир
|1
|0
|5.
|Тюменцев Даниил
|1
|0
|6.
|Никитенков Алексей
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Шалаев Олег
|2
|0
|2.
|Бычков Андрей
|0
|1
|3.
|Зуев Илья
|1
|0
|4.
|Иванов Андрей Геннадьевич
|1
|0
|5.
|Каменщиков Дмитрий
|1
|0
|6.
|Текучёв Андрей
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Чертаново
|0
|0
|0
|0
|100% (1)
|0
|Томь
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Чертаново Последние 20 матчей: + = -Чертаново 1:2 Спартак-2 Велес Москва 2:1 Чертаново Чертаново 3:1 Олимп-Долгопрудный Чертаново 5:2 Родина Москва
Чертаново 3:0 Калуга Чертаново 2:0 Строгино Торпедо Москва 3:2 Чертаново Иртыш Омск 0:2 Чертаново Чертаново 3:0 Мордовия Краснодар-2 1:2 Чертаново Россия (до 20 лет) 1:3 Чертаново Чертаново 1:3 Рига Чертаново 4:0 Томь Тамбов 1:1 Чертаново Чертаново 0:1 Крылья Советов Раннерс 1:3 Чертаново Чертаново 1:0 СКА-Хабаровск Химки 3:1 Чертаново Чертаново 3:1 Балтика Ротор 1:1 Чертаново
Томь Последние 20 матчей: + = -Нижний Новгород 1:0 Томь Новосибирск 0:0 Томь Томь 2:1 Краснодар-2 Химки 3:0 Томь
Последние игры между собой
Чертаново: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 1
Томь: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нижний Новгород
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|2.
|Оренбург
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|3.
|Енисей
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|4.
|Велес Москва
|1:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|5.
|Текстильщик
|1:0 Заявка
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|6.
|Спартак-2
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|7.
|Волгарь
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|8.
|Факел
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|9.
|СКА-Хабаровск
|0:1 Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|10.
|Шинник
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|11.
|Акрон
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|12.
|Чертаново
|1:0 Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|13.
|Балтика
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|14.
|Чайка
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|15.
|Крылья Советов
|0:1 Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|16.
|Торпедо Москва
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|17.
|Нефтехимик
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|18.
|Алания
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
|19.
|Краснодар-2
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|20.
|Динамо Брянск
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|21.
|Томь
|0:1 Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|22.
|Иртыш Омск
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
Прогнозы на матч Чертаново 1:0 Томь
Исход игры
Чертаново
36.9% (55)
Ничья
38.9% (58)
Томь
24.2% (36)
Тотал 2.5
Больше
30.82% (45)
Меньше
69.18% (101)
Обе команды забьют
Да
63.7% (93)
Нет
36.3% (53)
Популярный счёт
1:1 Ничья
34.2% (51)
1:0 Чертаново
16.8% (25)
2:1 Чертаново
15.4% (23)
1:2 Томь
8.7% (13)
0:1 Томь
8.7% (13)
2:0 Чертаново
4% (6)
1:3 Томь
2.7% (4)
0:0 Ничья
2% (3)
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