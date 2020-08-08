Вновь активизировалась "Томь". Видили мы это уже в первом тайме. Снова опасная подача, Сулейманов выбил игровой снаряд из своей штрафной площади. Лежит на газоне игрок "Чертаново". Похоже, что силы у хозяев заканчиваются.

Ахъядов искал фол и оказался на газоне в чужой штрафной площади. Сулейманов уже схватился за голову, но рефери верно во всём разобрался, показав "горчичник" за симуляцию.

Каменщиков воспользовался ошибкой Редьковича, убежал, вошёл в штрафную площадь соперника, пробил в дальний угол, Радионов в прыжке перевёл мяч на угловой!

Вновь опасный корнер, но без результата для "Томи". В меньшинстве играют гости, но продолжают атаковать и пытаться сравнять счёт.

Второй тайм начался с того, чем завершился первый. Кондаков исполнил подачу, Арапов выбил игровой снаряд кулаком, удар Сулейманов уже не был таким удачным, как в конце первой сорокапятиминутки.

По правому краю провели атаку гости, перевод налево на Визновича, тот разобрался с двумя, но только назад передачу сумел сделать.

Нарушение правил в атаке у Иванова зафиксировал судья. Не спешит "Чертаново" разыгрывать стандарт.

Не похожи на себя прошлогодних игроки "Чертаново", но всё вполне объяснимо. Восемь игроков и главный тренер клуба Игорь Осинькин перешли в самарские "Крылья Советов".

Нарушение правил зафиксировал Галимов, Арапов отправил игровой снаряд к линии штрафной площади соперника. Отметим, что 18:10 счёт по фолам у нас в пользу "Чертаново".

Угловой удар заработали гости, Иванов с левой ноги от ворот закрутил, подбор за Киреенко, но удар у него не вышел. Атака "Томи" продолжается.

Красная карточка! Бычков получил красную карточку за фол последней надежды! Слишком долго готовился выполнить диагональ опытный защитник, накрыл его Молчанов и бросился убегать один на один с Араповым, но Бычков совершил подножку и получил заслуженную красную карточку.

Замена у хозяев. Пиняев, юный талант из "Чертаново", вышел на поле. Заменил он Молчанова.

Замена у "Томи". Ушёл с с поля Визнович. Вступил в игру Белов.

Замена у "Чертаново". Молтенинов уступил место Савельеву. Ещё один дебютант взрослого футбола.

Заметно освежили игру оба наставника. "Томь" в атаке, Ахъядов по центру прошёл, отдал на левый край, Кондаков не позволил Казанкову выполнить прострел, но угловой для томичей.

Никитенков нарушил правила на правом фланге обороны. Стандарт в пользу гостей. Подача к 11-метровой отметке, ещё один корнер для "Томи".

Шестой угловой будет исполнять "Томь". Подача на линию вратарской, снова угловой.

Первый тайм

— И на этом у нас перерыв.

45' ГОООООЛ!!!! Вот это удар! Сулейманов!!! 1:0!!!! Подача углового на ближнюю штангу, Иванов головой выбил мяч к центру линии штрафной площади. Сулейманов в касание пробил и угодил точно в сетку ворот Арапова! Лучший гол тура у нас, похоже, получился.

45' Угловой удар заработали хозяева. Похоже, что последнее действо первого тайма у нас. Второй корнер для "Чертаново". По этому показателю ничья у нас. Подача на ближнюю штангу, отбились гости и...

44' Радионов длинным забросом начал атаку хозяев, но мяч быстро вернулся в линию обороны хозяев. "Чертаново" через левый край проводит свою атаку, зарабатывает аут.

42' Аут на правом фланге заработали гости. Синяк пошёл вводить игровой снаряд в игру. Передача к линии штрафной площади пошла, но потеряли мяч гости.

41' Очередная передача на Визновича, который прошёл по левому краю, выдал передачу на Талалая, но поехала нога у последнего и не получилось передачи обостряющей.

40' Сумели немного успокоить игру "черти", "Томь" готовит новый натиск, если успеет. Пять минут до перерыва.

39' Нарушение правил в центре поля зафиксировал рефери. Разыграл стандарт Никитенков, передача в линию обороны. Редькович с мячом, "Томь" прессингует.

38' Наконец-то смогли вернуться в игру игроки "Чертаново", передача по правому краю, попытка прострела не вышла.

37' Пошли у нас удары, опасные моменты. "Томь" вновь в атаке, передача на правый край, не стал обострять Шалаев, отыграл назад. До Арапова мяч уже довели томичи.

36' Визнович с нова с мячом, сместился к центру, прошёл по линии штрафной площади, с правой ноги в дальний угол закручивал, но игровой снаряд прошёл рядом с целью! Радионов всё контролировал.

34' Снова стандарт заработали гости на правом фланге. Быстрый розыгрыш, подача в район 11-метровой отметки, не дошёл мяч до игроков "Томи". Визнович с мячом, двоих обыграл, передача в центр, промахнулся мимо мяч Завезён, который исполнял роль защитника, Казанков бил с 11-ти метров, но с правой ноги направил игровой снаряд выше перекладины! Ух, момент ещё был у "Томи"!

33' Штанга! Подача Иванова, удар головой, точнее затылком кого-то из игроков "Томи", мяч шёл в ворота, но угодил в штангу! Радионов только взглядом провожал мяч!

32' Нарушение правил на правом фланге зафиксировал Галимов. Киреенко оказался на газоне. Ивванов исполнять стандарт пошёл.

31' Иванов пошёл подавать угловой. На дальнюю штангу, не дотянулся до мяча Радионов, бросившийся на выход. Мяч у томичей, но Кондаков встретил соперника, выбив мяч в аут.

30' Первый угловой удар пошла подавать "Томь". Шалаев исполнил не очень удачно, Казанков угодил в защитника и ещё один корнер.

29' Опасный момент! Радионов сумел перевести игровой снаряд на угловой после удара Долгова! Ух, "Томь" начала осваиваться в гостях!

28' Дошёл игровой снаряд до Визновича, под правую ногу он его себе переложил и пробил! В защитника пришёлся его "выстрел". Вторая попытка Визновича пробить в матче.

27' Середина первого тайма, хочется уже моментов, но пока что следим за очередным перекатыванием мяча на половине поля "Томи". Почему не взвинтят темп команды?

25' Середина первого тайма, Баскаков подсказывает своим игрокам, Визнович вводит игровой снаряд в игру. Мяч сразу же переходит к "Чертаново".

24' Арапов сильным ударом вперёд начал атаку "Томи", но гости пока что выглядят достаточно не собранно. Иванов потерял мяч на ровном месте, показывая, что досталось ему по ногам. Аут в пользу "Чертаново".

23' Угловой удар заработали игроки "Чертаново". Подача на дальнюю штангу, толчок в спину соперника со стороны Бартасевича.

22' Положение вне игры у Завезёна зафиксировал рефери. Разыграли стандарт гости, длинный заброс на Киреенко, добраться до мяча последнему не удалось.

20' Герчиков пробил в угол ворот "Томи", Арапов справился. В ближний нижний угол был направлен мяч, но вратарь томского клуба всё видел.

19' Казанков принял игровой снаряд на линии штрафной площади "Чертаново", обыграл одного защитника, пробил, угодил в Никитенкова, воспользовался подбором и вновь удар! В руки Радионову.

18' Следом за Кондаковым заработал жёлтую карточку Першин, который не позволил "Томи" провести быструю атаку.

17' Новобранец "Чертаново" Молчанов не увидел партнёра на фланге, решился на удар, угодил в защитника "Томи". Мяч у "Чертаново" и уже новую атаку готовят хозяева.

15' Аут на правом фланге обороны бросили томичи. Передача к центру поля. Талалай потерял мяч, быстрой контратаки у хозяев не получилось. Шалаев нарушил правила на одном из игроков "чертей".

14' Через центральную зону пошли в атаку хозяева. Сулейманов Никита с мячом, не увидел продолжения, развернулся, отыграл на партнёра, коим оказался Редькович. Совсем нет обострений у хозяев.

13' Через правый край пытаются свои атаки начинать "черти", но лишние движения подводят. Кондаков совершил уже второй фол в матче.

12' Через правый край пошли в атаку "черти", передача на Кондакова, тот на Завезёна, но вступил с ним в борьбу Иванов и мяч отобрал.

11' И сразу два удара в створ ворот у нас! Сначала Герчиков потревожил Арапова, который мяч отразил, с левой ноги добавлял Кондаков, но акцентированным удар не вышел.

10' 10 минут у нас уже сыграно, пока что всё в стиле "лучшей лиги мира": нет ударов, попытки начать атаки длинными забросами. Зуев, Бычков и Синяк перекатывают игровой снаряд на своей половине поля.

8' От ворот разыграл Радионов, передача на левый край, второй фол от "Томи", и снова катают мяч на своей половине поля "черти".

7' Очередное нарушение правил в центре поля, Редькович совершил фол, Иванов разыграл стандарт.

6' С мячом на левом фланге "Чертаново", передача в центр на Першина, тот отыграл в центр обороны на Никитенкова, который длинной диагональю начал атаку "чертей", мяч ушёл в аут.

5' Пока что без ударов по воротам у нас. Иванов бросил аут возле углового флажка, подобрали игровой снаряд хозяева, побежали в контратаку, Герчиков тащил мяч, но был остановлен Шалаевым, которому рефери показал жёлтую карточку.

3' По правому краю пошли в атаку хозяев, передача к лини штрафной площади "Томи", Синяк в касание выбил игровой снаряд подальше от своих владений.

2' С мячом на своей половине поля игроки "Чертаново", пытаются навязать борьбу гости, зарабатывают штрафной удар в 40 метрах от ворот хозяев.