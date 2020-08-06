Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Завезён Юрий
|1
|1
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Завезён Юрий
|1
|0
|2.
|Бартасевич Владимир
|1
|0
|3.
|Тюменцев Даниил
|1
|0
|4.
|Першин Никита
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Шалаев Олег
|1
|0
|2.
|Зуев Илья
|1
|0
|3.
|Иванов Андрей Геннадьевич
|1
|0
|4.
|Каменщиков Дмитрий
|1
|0
|5.
|Текучёв Андрей
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Чертаново
|0
|0
|0
|0
|100% (1)
|0
|Томь
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Чертаново Последние 20 матчей: + = -Чертаново 1:2 Спартак-2 Велес Москва 2:1 Чертаново Чертаново 3:1 Долгопрудный Чертаново 5:2 Родина Москва
Чертаново 3:0 Калуга Чертаново 2:0 Строгино Торпедо Москва 3:2 Чертаново Иртыш Омск 0:2 Чертаново Чертаново 3:0 Мордовия Краснодар-2 1:2 Чертаново Россия (до 20 лет) 1:3 Чертаново Чертаново 1:3 Рига Чертаново 4:0 Томь Тамбов 1:1 Чертаново Чертаново 0:1 Крылья Советов Раннерс 1:3 Чертаново Чертаново 1:0 СКА-Хабаровск Химки 3:1 Чертаново Чертаново 3:1 Балтика Ротор 1:1 Чертаново
Томь Последние 20 матчей: + = -Нижний Новгород 1:0 Томь FK Novosibirsk 0:0 Томь Томь 2:1 Краснодар-2 Химки 3:0 Томь
Последние игры между собой
Чертаново: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 1
Томь: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Волгарь
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|3.
|Шинник
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Факел
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Оренбург
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Енисей
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|Спартак-2
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|8.
|Нижний Новгород
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|9.
|Крылья Советов
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|Балтика
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|Нефтехимик
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Чайка
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|Велес Москва
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|14.
|Текстильщик
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|15.
|Торпедо Москва
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|Акрон
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|Динамо Брянск
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|Иртыш Омск
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|19.
|Чертаново
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|20.
|Томь
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|21.
|Алания
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
|22.
|Краснодар-2
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
Прогнозы на матч Чертаново - Томь
Исход игры
Чертаново
40% (30)
Ничья
28% (21)
Томь
32% (24)
Тотал 2.5
Больше
38.36% (28)
Меньше
61.64% (45)
Обе команды забьют
Да
58.9% (43)
Нет
41.1% (30)
Популярный счёт
1:1 Ничья
22.7% (17)
1:0 Чертаново
18.7% (14)
2:1 Чертаново
17.3% (13)
1:2 Томь
13.3% (10)
0:1 Томь
9.3% (7)
1:3 Томь
4% (3)
2:0 Чертаново
4% (3)
0:2 Томь
2.7% (2)
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