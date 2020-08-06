  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Россия
Чертаново
 
Позже
Томь

Бомбардиры внутри турнира

Чертаново
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Завезён Юрий 1 1
Томь
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч

Карточки

Чертаново
# Игрок      
1. Завезён Юрий 1 0
2. Бартасевич Владимир 1 0
3. Тюменцев Даниил 1 0
4. Першин Никита 1 0
Томь
# Игрок      
1. Шалаев Олег 1 0
2. Зуев Илья 1 0
3. Иванов Андрей Геннадьевич 1 0
4. Каменщиков Дмитрий 1 0
5. Текучёв Андрей 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Чертаново 0 0 0 0 100% (1) 0
 Томь 0 0 0 0 0 0

Предыдущие игры

Чертаново Последние 20 матчей: + = -
Чертаново 1:2 Спартак-2 Велес Москва 2:1 Чертаново Чертаново 3:1 Долгопрудный Чертаново 5:2 Родина Москва
Чертаново 3:0 Калуга Чертаново 2:0 Строгино Торпедо Москва 3:2 Чертаново Иртыш Омск 0:2 Чертаново Чертаново 3:0 Мордовия Краснодар-2 1:2 Чертаново Россия (до 20 лет) 1:3 Чертаново Чертаново 1:3 Рига Чертаново 4:0 Томь Тамбов 1:1 Чертаново Чертаново 0:1 Крылья Советов Раннерс 1:3 Чертаново Чертаново 1:0 СКА-Хабаровск Химки 3:1 Чертаново Чертаново 3:1 Балтика Ротор 1:1 Чертаново
Томь Последние 20 матчей: + = -
Нижний Новгород 1:0 Томь FK Novosibirsk 0:0 Томь Томь 2:1 Краснодар-2 Химки 3:0 Томь
Родина Москва 3:2 Томь Чертаново 4:0 Томь Крылья Советов 3:3 Томь Томь 2:2 Тамбов Ротор 2:0 Томь Енисей 3:0 Томь Текстильщик 0:2 Томь Авангард Курск 3:2 Томь Томь 4:0 Луч Зенит 4:0 Томь Армавир 1:1 Томь Томь 2:0 Мордовия СКА-Хабаровск 1:1 Томь Томь 0:0 Балтика Факел 0:0 Томь Томь 3:1 Чайка

Последние игры между собой

Чертаново: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 1
Томь: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 1
Чертаново 4:0 Томь Кубок ФНЛ Чертаново 1:1 Томь ФНЛ - Первый дивизион Чертаново 1:1 Томь ФНЛ - Первый дивизион Томь 3:1 Чертаново ФНЛ - Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Волгарь Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
2. СКА-Хабаровск Заявка 1 1 0 0 4 - 2 3
3. Шинник Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Факел Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Оренбург Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Енисей Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
7. Спартак-2 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
8. Нижний Новгород Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
9. Крылья Советов Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
10. Балтика Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Нефтехимик Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12. Чайка Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
13. Велес Москва Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
14. Текстильщик Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
15. Торпедо Москва Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
16. Акрон Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
17. Динамо Брянск Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
18. Иртыш Омск Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
19. Чертаново Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
20. Томь Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
21. Алания Заявка 1 0 0 1 2 - 4 0
22. Краснодар-2 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Чертаново - Томь от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 8 августа 2020, осталось 2 дня 7 часов 19 минут.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 75
    Чертаново 40% (30)
    X 28% (21)
    Томь 32% (24)
    Все прогнозы

    Прогнозы на матч Чертаново - Томь

    Исход игры
    Чертаново
    40% (30)
    Ничья
    28% (21)
    Томь
    32% (24)
    Тотал 2.5
    Больше
    38.36% (28)
    Меньше
    61.64% (45)
    Обе команды забьют
    Да
    58.9% (43)
    Нет
    41.1% (30)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    22.7% (17)
    1:0 Чертаново
    18.7% (14)
    2:1 Чертаново
    17.3% (13)
    1:2 Томь
    13.3% (10)
    0:1 Томь
    9.3% (7)
    1:3 Томь
    4% (3)
    2:0 Чертаново
    4% (3)
    0:2 Томь
    2.7% (2)
    Конкурс прогнозов

    Ваш прогноз

    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Где смотреть матч Чертаново - Томь онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет (список матчей)

    Париматч

    БетСити + ФРИБЕТ 10 000 рублей

    Бонусы букмекеров
    КЭШБЭК 12,5% на все ставки


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный