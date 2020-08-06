Оренбург
Позже
Нефтехимик
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фамейе Джоэль
|1
|1
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Хубаев Давид
|1
|1
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Сиваков Михаил
|1
|0
|2.
|Козлов Савелий
|1
|0
|3.
|Фамейе Джоэль
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Семёнов Андрей Игоревич
|1
|0
|2.
|Петров Илья
|1
|0
|3.
|Хубаев Давид
|1
|0
|4.
|Лелюкаев Алан
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Оренбург
|0
|0
|0
|100% (1)
|0
|0
|Нефтехимик
|0
|0
|0
|100% (1)
|0
|0
Предыдущие игры
Оренбург Последние 20 матчей: + = -Динамо Брянск 0:1 Оренбург Динамо Москва 0:1 Оренбург Зенит 4:1 Оренбург Оренбург 0:0 Ростов
Оренбург 0:4 ЦСКА Москва Рубин 1:0 Оренбург Оренбург 0:3 Урал Оренбург 0:3 Краснодар Локомотив Москва 1:0 Оренбург Оренбург 1:3 Спартак Москва Сочи 5:1 Оренбург Оренбург 2:0 Арсенал Тула Крылья Советов 1:1 Оренбург Сарпсборг-08 1:1 Оренбург Оренбург 3:0 Европа Оренбург 1:0 Далянь Ифан Оренбург 1:0 Спартак Юрмала Оренбург 1:0 Эсбьерг Оренбург 2:2 Борац Баня-Лука Оренбург 0:2 Сигма Оломоуц
Нефтехимик Последние 20 матчей: + = -Нефтехимик 1:1 Чайка Нефтехимик 2:2 Химки Ротор 1:1 Нефтехимик Крылья Советов 2:1 Нефтехимик
Нефтехимик 1:0 Енисей Текстильщик 1:2 Нефтехимик Нефтехимик 1:1 Авангард Курск Луч 0:2 Нефтехимик Нефтехимик 2:1 Армавир Нижний Новгород 0:1 Нефтехимик Нефтехимик 2:2 СКА-Хабаровск Балтика 1:0 Нефтехимик Нефтехимик 1:0 Факел Чайка 0:2 Нефтехимик Нефтехимик 1:0 Торпедо Москва Спартак-2 0:3 Нефтехимик Нефтехимик 2:2 Шинник Чертаново 2:2 Нефтехимик Томь 0:1 Нефтехимик Нефтехимик 1:0 Краснодар-2
Последние игры между собой
Оренбург: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 0
Нефтехимик: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Волгарь
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|3.
|Шинник
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Факел
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Оренбург
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|Енисей
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|Спартак-2
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|8.
|Нижний Новгород
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|9.
|Крылья Советов
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|Балтика
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|Нефтехимик
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|Чайка
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|13.
|Велес Москва
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|14.
|Текстильщик
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|15.
|Торпедо Москва
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|Акрон
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|Динамо Брянск
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|Иртыш Омск
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|19.
|Чертаново
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|20.
|Томь
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|21.
|Алания
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
|22.
|Краснодар-2
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
Прогнозы на матч Оренбург - Нефтехимик
Исход игры
Оренбург
90.8% (69)
Ничья
6.6% (5)
Нефтехимик
2.6% (2)
Тотал 2.5
Больше
26.67% (20)
Меньше
73.33% (55)
Обе команды забьют
Да
32% (24)
Нет
68% (51)
Популярный счёт
1:0 Оренбург
36.8% (28)
2:0 Оренбург
30.3% (23)
2:1 Оренбург
22.4% (17)
1:1 Ничья
5.3% (4)
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