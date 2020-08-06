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Оренбург
 
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Нефтехимик

Бомбардиры внутри турнира

Оренбург
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фамейе Джоэль 1 1
Нефтехимик
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Хубаев Давид 1 1

Карточки

Оренбург
# Игрок      
1. Сиваков Михаил 1 0
2. Козлов Савелий 1 0
3. Фамейе Джоэль 1 0
Нефтехимик
# Игрок      
1. Семёнов Андрей Игоревич 1 0
2. Петров Илья 1 0
3. Хубаев Давид 1 0
4. Лелюкаев Алан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Оренбург 0 0 0 100% (1) 0 0
 Нефтехимик 0 0 0 100% (1) 0 0

Предыдущие игры

Оренбург Последние 20 матчей: + = -
Динамо Брянск 0:1 Оренбург Динамо Москва 0:1 Оренбург Зенит 4:1 Оренбург Оренбург 0:0 Ростов
Оренбург 0:4 ЦСКА Москва Рубин 1:0 Оренбург Оренбург 0:3 Урал Оренбург 0:3 Краснодар Локомотив Москва 1:0 Оренбург Оренбург 1:3 Спартак Москва Сочи 5:1 Оренбург Оренбург 2:0 Арсенал Тула Крылья Советов 1:1 Оренбург Сарпсборг-08 1:1 Оренбург Оренбург 3:0 Европа Оренбург 1:0 Далянь Ифан Оренбург 1:0 Спартак Юрмала Оренбург 1:0 Эсбьерг Оренбург 2:2 Борац Баня-Лука Оренбург 0:2 Сигма Оломоуц
Нефтехимик Последние 20 матчей: + = -
Нефтехимик 1:1 Чайка Нефтехимик 2:2 Химки Ротор 1:1 Нефтехимик Крылья Советов 2:1 Нефтехимик
Нефтехимик 1:0 Енисей Текстильщик 1:2 Нефтехимик Нефтехимик 1:1 Авангард Курск Луч 0:2 Нефтехимик Нефтехимик 2:1 Армавир Нижний Новгород 0:1 Нефтехимик Нефтехимик 2:2 СКА-Хабаровск Балтика 1:0 Нефтехимик Нефтехимик 1:0 Факел Чайка 0:2 Нефтехимик Нефтехимик 1:0 Торпедо Москва Спартак-2 0:3 Нефтехимик Нефтехимик 2:2 Шинник Чертаново 2:2 Нефтехимик Томь 0:1 Нефтехимик Нефтехимик 1:0 Краснодар-2

Последние игры между собой

Оренбург: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 0
Нефтехимик: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 5
Нефтехимик 0:1 Оренбург ФНЛ - Первый дивизион Оренбург 1:1 Нефтехимик ФНЛ - Первый дивизион Нефтехимик 0:2 Оренбург Второй дивизион Оренбург 3:1 Нефтехимик Второй дивизион
Нефтехимик 0:4 Оренбург Второй дивизион Оренбург 2:1 Нефтехимик Второй дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Волгарь Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
2. СКА-Хабаровск Заявка 1 1 0 0 4 - 2 3
3. Шинник Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Факел Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Оренбург Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
6. Енисей Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
7. Спартак-2 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
8. Нижний Новгород Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
9. Крылья Советов Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
10. Балтика Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
11. Нефтехимик Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
12. Чайка Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
13. Велес Москва Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
14. Текстильщик Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
15. Торпедо Москва Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
16. Акрон Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
17. Динамо Брянск Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
18. Иртыш Омск Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
19. Чертаново Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
20. Томь Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
21. Алания Заявка 1 0 0 1 2 - 4 0
22. Краснодар-2 Заявка 1 0 0 1 0 - 3 0
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Оренбург - Нефтехимик от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 8 августа 2020, осталось 2 дня 6 часов 49 минут.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 76
    Оренбург 90.8% (69)
    X 6.6% (5)
    Нефтехимик 2.6% (2)
    Все прогнозы

    Прогнозы на матч Оренбург - Нефтехимик

    Исход игры
    Оренбург
    90.8% (69)
    Ничья
    6.6% (5)
    Нефтехимик
    2.6% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    26.67% (20)
    Меньше
    73.33% (55)
    Обе команды забьют
    Да
    32% (24)
    Нет
    68% (51)
    Популярный счёт
    1:0 Оренбург
    36.8% (28)
    2:0 Оренбург
    30.3% (23)
    2:1 Оренбург
    22.4% (17)
    1:1 Ничья
    5.3% (4)
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