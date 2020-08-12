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  3. Россия
Крылья Советов
2:0
Второй тайм: 89'
СКА-Хабаровск
0'
1:0
20' Гол
Зиньковский Антон
24' Желтая карточка
Квеквескири Ираклий
2:0
34' Гол в свои ворота
Суслов Кирилл
62' Желтая карточка
Божин Сергей
81' Желтая карточка
Батютин Андрей
83' Вторая желтая карточка
Квеквескири Ираклий
89'
39
Фролов
Евгений
18
Зеффан
Мехди
50
Карпов
Максим
47
Божин
Сергей
2
Полуяхтов
Владимир
8
Витюгов
Максим
25
Пруцев
Данил
77
Кабутов
Дмитрий
10
Сарвели
Владислав
17
Зиньковский
Антон
69
Голенков
Егор
96
Обухов
Игорь
10
Никифоров
Владислав
15
Суслов
Кирилл
31
Большаков
Кирилл
5
Эльмурзаев
Магомед
17
Горулёв
Виталий
80
Arman
Kenesov
27
Мануйлов
Роман
33
Квеквескири
Ираклий
92
Барков
Дмитрий
11
Базелюк
Константин
Крылья Советов
СКА-Хабаровск

Ход матча

20'
Зиньковский Антон
1:0
24'
 
Квеквескири Ираклий
34'
Суслов Кирилл
2:0
40'
 
Иванков Даниил
Arman Kenesov
55'
 
Батютин Андрей
Горулёв Виталий
55'
 
Брагин Владислав
Никифоров Владислав
56'
Ежов Роман
Голенков Егор
 
62'
Божин Сергей
 
70'
Горшков Юрий
Пруцев Данил
 
71'
Комбаров Дмитрий
Зеффан Мехди
 
76'
Якуба Денис
Сарвели Владислав
 
77'
 
Максименко Александр Дмитриевич
Барков Дмитрий
81'
 
Батютин Андрей
83'
 
Квеквескири Ираклий
86'
Смирнов Данила
Зиньковский Антон
 

Бомбардиры внутри турнира

Крылья Советов
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Зиньковский Антон 1 0.33
2. Голенков Егор 1 0.33
СКА-Хабаровск
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Квеквескири Ираклий 1 0.33
2. Камилов Владислав 1 0.33
3. Гаджимурадов Рамазан 1 0.33
4. Иванков Даниил 1 0.33

Карточки

Крылья Советов
# Игрок      
1. Гацкан Александр 1 1
2. Чернов Никита 1 1
3. Божин Сергей 1 0
4. Ежов Роман 1 0
СКА-Хабаровск
# Игрок      
1. Квеквескири Ираклий 3 0
2. Суслов Кирилл 1 0
3. Булия Эдуард 1 0
4. Барков Дмитрий 1 0
5. Эльмурзаев Магомед 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Крылья Советов 0 0 0 0 0 100% (1)
 СКА-Хабаровск 50% (2) 0 25% (1) 25% (1) 0 0

Предыдущие игры

Крылья Советов Последние 20 матчей: + = -
Велес Москва 3:1 Крылья Советов Крылья Советов 0:0 Балтика Крылья Советов 3:0 Сочи Крылья Советов 0:0 Краснодар
Динамо Москва 2:0 Крылья Советов Арсенал Тула 2:4 Крылья Советов Крылья Советов 0:0 Ростов Локомотив Москва 1:1 Крылья Советов Зенит 2:1 Крылья Советов Крылья Советов 2:4 Ахмат Тамбов 3:0 Крылья Советов Рубин 0:1 Крылья Советов Крылья Советов 1:1 Оренбург Енисей 0:1 Крылья Советов Крылья Советов 2:0 Торпедо Москва Крылья Советов 0:2 Стрёмсгодсет Тамбов 4:1 Крылья Советов Крылья Советов 3:3 Томь Далянь Ифан 0:7 Крылья Советов Краснодар 1:0 Крылья Советов
СКА-Хабаровск Последние 20 матчей: + = -
Текстильщик 1:0 СКА-Хабаровск Алания 2:4 СКА-Хабаровск СКА-Хабаровск 2:2 Зенит Иркутск СКА-Хабаровск 0:1 Енисей
СКА-Хабаровск 1:0 Биолог-Новокубанск СКА-Хабаровск 1:0 Геленджик СКА-Хабаровск 3:1 Черноморец Нв СКА-Хабаровск 2:0 Нижний Новгород Мордовия 2:3 СКА-Хабаровск Чертаново 1:0 СКА-Хабаровск Балтика 1:0 СКА-Хабаровск Факел 0:2 СКА-Хабаровск СКА-Хабаровск 3:2 Чайка Торпедо Москва 2:1 СКА-Хабаровск СКА-Хабаровск 3:0 Спартак-2 Нефтехимик 2:2 СКА-Хабаровск СКА-Хабаровск 1:1 Томь Краснодар-2 2:2 СКА-Хабаровск СКА-Хабаровск 1:1 Химки Ротор 5:3 СКА-Хабаровск

Последние игры между собой

Крылья Советов: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
СКА-Хабаровск: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Крылья Советов 1:0 СКА-Хабаровск ФНЛ - Первый дивизион СКА-Хабаровск 1:0 Крылья Советов ФНЛ - Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Оренбург Заявка 3 3 0 0 4 - 0 9
2. Балтика 1:0 Заявка 3 2 1 0 3 - 0 7
3. Велес Москва 2:1 Заявка 3 2 1 0 5 - 2 7
4. Спартак-2 Заявка 3 2 1 0 5 - 3 7
5. Чертаново Заявка 3 2 0 1 5 - 3 6
6. Нижний Новгород 0:1 Заявка 3 2 0 1 3 - 1 6
7. Енисей 0:2 Заявка 3 2 0 1 3 - 3 6
8. Текстильщик 1:1 Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
9. Нефтехимик 2:0 Заявка 3 1 1 1 3 - 2 4
10. Крылья Советов 2:0 Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
11. Шинник 0:0 Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
12. Акрон 0:0 Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
13. Краснодар-2 0:0 Заявка 3 1 1 1 3 - 4 4
14. Волгарь 1:2 Заявка 3 1 0 2 4 - 4 3
15. Алания Заявка 3 1 0 2 5 - 6 3
16. СКА-Хабаровск 0:2 Заявка 3 1 0 2 4 - 5 3
17. Динамо Брянск 1:0 Заявка 3 1 0 2 1 - 2 3
18. Факел 0:1 Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
19. Торпедо Москва 0:0 Заявка 3 0 2 1 1 - 2 2
20. Чайка 1:1 Заявка 3 0 2 1 2 - 5 2
21. Иртыш Омск Заявка 3 0 0 3 2 - 6 0
22. Томь Заявка 3 0 0 3 1 - 5 0
  • Второй тайм
  • Замена
    86'
    Замена в составе "Крыльев Советов": Даниила Смирнов меняет Антона Зиньковского.
  • Желтая карточка
    85'
    Эльмурзаев получил жёлтую карточку, правда непонятно за какой именно это фол было.
  • 84'
    Горшков выполнил подачу в центр штрафной, откуда гости выбили сферу за пределы штрафной.
  • Жёлтая и сразу красная
    83'
    Ежов снова вперёд по правому флангу, Квеквескири ему заплёл ногу и получил от арбитра предупреждение, но это уже для него вторая жёлтая карточка в матче и арбитр показывает перед ним красную!
  • 82'
    Дмитрий Комбаров выполнил подачу от углового флажка вдоль штрафной, где Обухов пролетел мимо мяча.
  • Желтая карточка
    81'
    Эльмурзаев на правой бровке подставил ногу Ежова и арбитр зафиксировал фол, а Батютин получил отложенную жёлтую карточку за фол около штрафной "Крыльев Советов".
  • 80'
    Базелюк с левого фланга простреливал в штрафную самарцев, откуда защитники выбили футбольный снаряд.
  • 79'
    горшков перехватил сферу на правой бровке, сыграл вперёд в центральный круг, откуда Ежов послал мяч обратно своим защитникам к своей штрафной.
  • 78'
    Обухов сыграл на Суслова, который выполнил перевод на правую бровку и игроки "СКА" пока перекатывают игровой снаряд.
  • 77'
    Иванков прошёл по левому флангу, выполнил подачу на правый край штрафной, откуда Брагин пробил по воротам, мяч летел под перекладину и Фролов, выставив руку, перевёл снаряд над каркасом.
  • Замена
    76'
    Замена в составе "СКА-Хабаровск": Александр Максименко заменил Дмитрия Баркова.
  • 75'
    Теперь Зиньковский наносил удар по воротам с угла штрафной, но мяч пролетел в метре от каркаса.
  • 74'
    Зиньковский сместился в центр, дошёл до штрафной площади, но около полкруга потерял игровой снаряд.
  • Замена
    73'
    Ещё одна замена в составе "Крыльев Советов": Денис Якуба выходит на поле вместо Владислава Сарвели.
  • Травма, повреждение
    72'
    Сарвели и Суслов в верховом единоборстве в центре поля столкнулись головами, на поле вышли медики обоих клубов.
  • 71'
    Зиньковский снова прострелил в штрафную с левого фланга, но Кабутов тоже был на левом краю и никто не сумел замкнуть этот прострел.
  • 70'
    Рассечение есть у полузащитника "СКА" Квеквескири, арбитр переговорил по аудио связи со своими помощниками на предмет чтобы узнать, не было ли фола в штрафной и пенальти.
  • 69'
    Полуяхтов сделал передачу вперёд по левому флангу и Зиньковский после прострела в штрафную заработал аут для своей команды.
  • Замена
    68'
    Двойная замена в составе "Крыльев Советов": Юрий Горшков и Дмитрий Комбаров появляются на поле, а меняют они Данила Пруцева и Мехди Зеффана.
  • 67'
    Батютин в подкате около штрафной "Крыльев Советов" очень грубо сыграл против Кабутова и арбитр зафиксировал фол.
  • 66'
    Полуяхтов сделал длинную передачу вперёд, но на центральной линии мяч прилетел к Батютину.
  • 65'
    Снова игроки "СКА" перекатывают игровой снаряд около своей штрафной площади, а хозяева поля в это время получают отдых.
  • 64'
    Кабутов с правого угла вратарской не смог подправить мяч в дальний угол пяточкой и круглый прокатился рядом со штангой!
  • 63'
    Сарвели получает мяч на линии штрафной, с разворота бьёт по воротам и круглый летит в нескольких метрах от каркаса.
  • 62'
    Голкипер "СКА" не торопится вводить мяч в игру, хотя именно его команда уступает в счёте.
  • 61'
    Провели быструю атаку самарцы, Сарвели покатил мяч в штрафную, Ежов с 11-метровой отметки пробил по воротам и Обухов в падении переводит сферу в сторону от каркаса, к угловому флажку!
  • 60'
    Квеквескири выполнил подачу в центр штрафной, откуда самарцы выбили игровой снаряд за пределы штрафной.
  • Желтая карточка
    59'
    Божин пошёл в агрессивный отбор около центрального круга и получил за это жёлтую карточку.
  • 58'
    По-прежнему самарцы продолжают перекатывать игровой снаряд около центрального круга, не торопятся они идти вперёд.
  • Замена
    57'
    Первая замена в составе "Крыльев Советов": Роман Ежов меняет Егора Голенкова.
  • 56'
    Квеквескири выполнил подачу в штрафную "Крыльев Советов", но вышло слишком сильно и круглый вылетел за пределы поля.
  • Замена
    55'
    Замены в составе "СКА-Хабаровск": Андрей Батютин и Владислав Брагин выходят на поле, а заменили они Владислава Никифорова и Виталия Горулёва.
  • 54'
    Сарвели ворвался в штрафную, ушёл в лицевую и с острого угла пробил по воротам, но Обухов в падении зафиксировал сферу.
  • 53'
    Зеффан подключился в атаку, прострелил во вратарскую "СКА", где Обухов в падении зафиксировал круглого.
  • 52'
    Снова самарцы отошли на свою половину поля и будто усыпляют гостей.
  • 51'
    Сарвели прошёл до линии штрафной "СКА", нанёс удар по воротам, но тянулся к мячу и снаряд попал в ногу защитников из Хабаровска.
  • 50'
    Пруцев из глубины поля снова забросил мяч в район 11-метровой отметки, откуда Суслов теперь вынес снаряд.
  • 49'
    Полуяхтов из центра штрафной пытался пробить по воротам, но не дотянулся до мяча, Пруцев затем навесил в штрафную, но гости успешно отбились.
  • 48'
    Зиньковский прошёл по левому флангу, перевёл мяч направо, откуда Кабутов простреливал в штрафную, но мяч от соперника вылетел за пределы поля.
  • 47'
    После перерыва игроки "Крыльев Советов" продолжают активно контролировать игровой снаряд на своей половине поля.
  • Второй тайм начался
    46'
    Начался второй тайм.
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • Перерыв
    В добавленную минуту команды катали мяч в центре поля, после чего раздался свисток на перерыв.
  • Дополнительное время
    45'
    Одну минуту компенсирует арбитр к первому тайму.
  • 44'
    Полуяхтов сыграл налево на Сарвели, который от ноги Горулёва выбивает игровой снаряд за боковую линию.
  • 43'
    Кабутов своих партнёров призывает активней участвовать в прессинге и не давать возможность гостям спокойно находиться с мячом.
  • 42'
    Голенков успешно сыграл на перехвате в центре поля, но мяч от него отскочил сильно и прикатился к голкиперу "СКА".
  • 41'
    Защитники "СКА" наверное впервые в матче взяли снаряд под свой контроль, ни разу они ещё сегодня не контролировали мяч так долго.
  • 40'
    Никифоров пошёл вперёд и сделал передачу к углу штрафной, но футболисты "Крыльев Советов" перехватили снаряд.
  • 39'
    Сарвели сам пошёл по центру вперёд, передержал мяч и защитники "СКА" смогли перехватить сферу.
  • Замена
    38'
    Первая замена в составе "СКА-Хабаровск": Даниил Иванков заменил Армена Кенесова.
  • 37'
    Горулёв наносил удар из-за пределов штрафной и Фролов проводил мяч за пределы поля.
  • Угловой
    36'
    Зиньковский выполнил подачу после розыгрыша углового, но Божин в прыжке не дотягивается до мяча и гости выбивают снаряд за пределы штрафной.
  • 35'
    Зиньковский с левого фланга пошёл в штрафную, в одиночку обыграл двух человек и пробил в ближний угол, Обухов смог перевести снаряд за пределы поля.
  • 34'
    Защитники "Крыльев Советов" решили покатать немного мяч около своей штрафной, гости пытаются прессинговать, но отобрать мяч не могут.
  • Угловой
    33'
    Квеквескири выполнил подачу в центр штрафной, откуда защитники самарцев выбили сферу за пределы штрафной.
  • Гол в свои ворота
    32'
    А-В-Т-О-Г-О-О-О-О-О-Л!!! 2:0!!! КИРИЛЛ СУСЛОВ!!! Зиньковский выполнил заброс на угол вратарской, где Кирилл Суслов коснулся мяча и переправил его в сетку ворот.
  • 31'
    Полуяхтов выполнил подачу на правый край штрафной, откуда Кабутов в касание пробил по воротам, но мяч полетел на трибуны.
  • 30'
    Карпов перевёл мяч на левую бровку по центральной линии в направлении Полуяхтова, но вышло слишком сильно и круглый выкатился в аут.
  • 29'
    Сарвели прошёл по левому флангу, сместился в центр, покатил мяч на линию штрафной, откуда Зеффан в касание не смог пробить по воротам и сыграл назад.
  • 28'
    Голенков и Сарвели не смогли зацепиться за игровой снаряд и защитники "СКА" отошли с мячом к своей штрафной.
  • 27'
    Мануйлов из глубины поля выполнил подачу в центр штрафной, откуда Карпов выбил сферу на левую бровку.
  • 26'
    После забитого гола самарцы чуть сбавили обороты и мы видим меньше ударов по воротам Обухова, чем было в начале встречи.
  • 25'
    После ещё одной подачи в штрафную "СКА" Обухов на выходе в падении кулаками выбивает сферу за пределы штрафной.
  • 24'
    Кабутов нанёс удар со стандарта, но теперь игровой снаряд попадает в игроков, находящихся в стенке.
  • Желтая карточка
    23'
    Сарвели подхватил мяч около штрафной гостей, пошёл вдоль штрафной и под него подкатился Квеквескири, за что получил жёлтую карточку.
  • 22'
    Небольшая пауза в матче, Сарвели с главным арбитром что-то активно обсуждает около штрафной "СКА".
  • 21'
    Кабутов теперь навесил в штрафную с правого фланга, но мяч свалился у него с ноги и вылетел за пределы поля.
  • 20'
    После забитого гола игроки "Крыльев Советов" продолжают перекатывать игровой снаряд около своей штрафной.
  • Описание гола
    19'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!! АНТОН ЗИНЬКОВСКИЙ!!! Зеффан подключился в атаку, выполнил подачу на левый угол штрафной, откуда Зиньковский головой переправил мяч в дальний угол ворот.
  • 18'
    Большаков сделал длинную передачу вперёд, но Полуяхтов выиграл верховое единоборство и выбил сферу в аут.
  • Фол, нарушение
    17'
    Пруцев в центре поля подкатился под соперника и арбитр зафиксировал нарушение правил.
  • 16'
    Базелюк получил мяч в центре поля, но рядом никого из партнёров не оказалось и он быстро потерял футбольный снаряд.
  • Угловой
    15'
    Сарвели выполнил подачу с углового, Божин угловой пробил по воротам и мяч пролетел над перекладиной.
  • Опасный момент
    14'
    Кабутов прошёл по правому флангу, выполнил подачу в центр, Голенков головой пробил по воротам и Обухов отразил мяч перед собой, но Голенков находясь в падении, сыграл на добивании и мяч катился в угол ворот, но голкипер "СКА" сумел выбить сферу в сторону от каркаса.
  • 13'
    Продолжают самарцы контролировать игровой снаряд около центрального круга, не спешат они идти вперёд.
  • 12'
    Зиньковский выполнил подачу с левого фланга мяч свалился с ноги и ударился о перекладину, после чего полетел на правую бровку.
  • 11'
    Пруцев набрал скорость по центру, сыграл налево на Зиньковского, который прокинул мяч в штрафную, но гости на краю штрафной перехватили сферу.
  • Угловой
    10'
    Горулёв выполнил второй прострел на ближнюю штангу с углового и защитники "Крыльев Советов" теперь выносят снаряд в сторону центрального круга.
  • Угловой
    9'
    Горулёв выполнил подачу с углового и самарцы из пределов штрафной выбил сферу за пределы поля.
  • 8'
    Полуяхтов сыграл вперёд на Пруцева, который пошёл от центрального круга в сторону своей штрафной и далее отправил сферу за пределы поля, неудачный пас назад вратарю. Будет угловой.
  • 7'
    Пруцев сыграл направо на Кабутова, который сыграл в стенку с Витюговым, но тот отправил круглого за боковую линию.
  • 6'
    Защитники "Крыльев Советов" больше контролируют игровой снаряд, чувствуется у них опыт Премьер-лиги и недавнее завершение сезона.
  • 5'
    Квеквескири выполнил подачу с фланга в штрафную площадь и Фролов на выходе спокойно фиксирует игровой снаряд.
  • 4'
    Дмитрий Кабутов нанёс удар со стандарта, но мяч пролетел намного выше перекладины.
  • Фол, нарушение
    3'
    Сарвели дошёл до штрафной площади "СКА", сыграл на Зиньковского, который прокидывал мяч в штрафную, но против него сфолил Квеквескири.
  • 2'
    Зеффан на правой бровке принял мяч после длинной передачи, сыграл на Витюгова, против которого были нарушены правила.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался.
  • До матча
  • С составами "Крылья Советов" и "СКА-Хабаровск" вы можете ознакомиться в соответствующей вкладке "Составы". Также приглашаем вас оставить прогнозы к этой игре, пройдя по вкладке "Комментарии".
  • Доброго времени суток вам, уважаемые болельщики. Сегодня в программе спортивного портала LiveResult.Ru матч 3-го тура футбольной национальной лиги по футболу 2020-2021. В рамках этой игры на стадионе "Самара Арена" в Самаре, вместимостью 44918 мест, лицом к лицу сойдутся "Крылья Советов" и "СКА-Хабаровск". Обслужит этот матч бригада арбитров во главе с Олегом Соколовым (Воронеж); помощники судьи - Дмитрий Тарасов (Тамбов), Дмитрий Серебряков (Химки); резервный судья - Александр Борисов (Самара); делегат - Юрий Ключников (Москва); инспектор - Сергей Хральцов (Москва). Проведёт эту текстовую онлайн-трансляцию - Евгений Банмиллер.
Прогнозы 147
Крылья Советов 77.6% (114)
X 15% (22)
СКА-Хабаровск 7.5% (11)
0
выиграет Крылья Советов
Крылья победят 100%
Олег Чижиков #
0
матч окончится ничьей, со счетом 1:1
Ничья за счастье будет_)))
Valenciana #
Все прогнозы
2.05 Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Крылья Советов 2:0 СКА-Хабаровск

Исход игры
Крылья Советов
77.6% (114)
Ничья
15% (22)
СКА-Хабаровск
7.5% (11)
Тотал 2.5
Больше
38.46% (55)
Меньше
61.54% (88)
Обе команды забьют
Да
51.75% (74)
Нет
48.25% (69)
Популярный счёт
1:0 Крылья Советов
32% (47)
2:1 Крылья Советов
29.3% (43)
1:1 Ничья
14.3% (21)
2:0 Крылья Советов
11.6% (17)
1:2 СКА-Хабаровск
4.1% (6)
3:1 Крылья Советов
1.4% (2)
0:1 СКА-Хабаровск
1.4% (2)
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