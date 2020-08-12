Крылья победят 100%
Олег Чижиков #
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Зиньковский Антон
|1
|0.33
|2.
|Голенков Егор
|1
|0.33
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Квеквескири Ираклий
|1
|0.33
|2.
|Камилов Владислав
|1
|0.33
|3.
|Гаджимурадов Рамазан
|1
|0.33
|4.
|Иванков Даниил
|1
|0.33
|#
|Игрок
|1.
|Гацкан Александр
|1
|1
|2.
|Чернов Никита
|1
|1
|3.
|Божин Сергей
|1
|0
|4.
|Ежов Роман
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Квеквескири Ираклий
|3
|0
|2.
|Суслов Кирилл
|1
|0
|3.
|Булия Эдуард
|1
|0
|4.
|Барков Дмитрий
|1
|0
|5.
|Эльмурзаев Магомед
|1
|0
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Крылья Советов
|0
|0
|0
|0
|0
|100% (1)
|СКА-Хабаровск
|50% (2)
|0
|25% (1)
|25% (1)
|0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Оренбург
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|4 - 0
|9
|2.
|Балтика
|1:0 Заявка
|3
|2
|1
|0
|3 - 0
|7
|3.
|Велес Москва
|2:1 Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|4.
|Спартак-2
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|5.
|Чертаново
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|6.
|Нижний Новгород
|0:1 Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 1
|6
|7.
|Енисей
|0:2 Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 3
|6
|8.
|Текстильщик
|1:1 Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|9.
|Нефтехимик
|2:0 Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|10.
|Крылья Советов
|2:0 Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|11.
|Шинник
|0:0 Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|12.
|Акрон
|0:0 Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|13.
|Краснодар-2
|0:0 Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|14.
|Волгарь
|1:2 Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 4
|3
|15.
|Алания
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|16.
|СКА-Хабаровск
|0:2 Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|17.
|Динамо Брянск
|1:0 Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 2
|3
|18.
|Факел
|0:1 Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|19.
|Торпедо Москва
|0:0 Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|20.
|Чайка
|1:1 Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 5
|2
|21.
|Иртыш Омск
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 6
|0
|22.
|Томь
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 5
|0