Дмитрий Комбаров выполнил подачу от углового флажка вдоль штрафной, где Обухов пролетел мимо мяча.

Ежов снова вперёд по правому флангу, Квеквескири ему заплёл ногу и получил от арбитра предупреждение, но это уже для него вторая жёлтая карточка в матче и арбитр показывает перед ним красную!

Горшков выполнил подачу в центр штрафной, откуда гости выбили сферу за пределы штрафной.

Эльмурзаев получил жёлтую карточку, правда непонятно за какой именно это фол было.

После перерыва игроки "Крыльев Советов" продолжают активно контролировать игровой снаряд на своей половине поля.

Зиньковский прошёл по левому флангу, перевёл мяч направо, откуда Кабутов простреливал в штрафную, но мяч от соперника вылетел за пределы поля.

Полуяхтов из центра штрафной пытался пробить по воротам, но не дотянулся до мяча, Пруцев затем навесил в штрафную, но гости успешно отбились.

Пруцев из глубины поля снова забросил мяч в район 11-метровой отметки, откуда Суслов теперь вынес снаряд.

Сарвели прошёл до линии штрафной "СКА", нанёс удар по воротам, но тянулся к мячу и снаряд попал в ногу защитников из Хабаровска.

Снова самарцы отошли на свою половину поля и будто усыпляют гостей.

Зеффан подключился в атаку, прострелил во вратарскую "СКА", где Обухов в падении зафиксировал круглого.

Сарвели ворвался в штрафную, ушёл в лицевую и с острого угла пробил по воротам, но Обухов в падении зафиксировал сферу.

Замены в составе "СКА-Хабаровск": Андрей Батютин и Владислав Брагин выходят на поле, а заменили они Владислава Никифорова и Виталия Горулёва.

Квеквескири выполнил подачу в штрафную "Крыльев Советов", но вышло слишком сильно и круглый вылетел за пределы поля.

По-прежнему самарцы продолжают перекатывать игровой снаряд около центрального круга, не торопятся они идти вперёд.

Божин пошёл в агрессивный отбор около центрального круга и получил за это жёлтую карточку.

Квеквескири выполнил подачу в центр штрафной, откуда самарцы выбили игровой снаряд за пределы штрафной.

Провели быструю атаку самарцы, Сарвели покатил мяч в штрафную, Ежов с 11-метровой отметки пробил по воротам и Обухов в падении переводит сферу в сторону от каркаса, к угловому флажку!

Голкипер "СКА" не торопится вводить мяч в игру, хотя именно его команда уступает в счёте.

Сарвели получает мяч на линии штрафной, с разворота бьёт по воротам и круглый летит в нескольких метрах от каркаса.

Кабутов с правого угла вратарской не смог подправить мяч в дальний угол пяточкой и круглый прокатился рядом со штангой!

Снова игроки "СКА" перекатывают игровой снаряд около своей штрафной площади, а хозяева поля в это время получают отдых.

Полуяхтов сделал длинную передачу вперёд, но на центральной линии мяч прилетел к Батютину.

Батютин в подкате около штрафной "Крыльев Советов" очень грубо сыграл против Кабутова и арбитр зафиксировал фол.

Двойная замена в составе "Крыльев Советов": Юрий Горшков и Дмитрий Комбаров появляются на поле, а меняют они Данила Пруцева и Мехди Зеффана.

Полуяхтов сделал передачу вперёд по левому флангу и Зиньковский после прострела в штрафную заработал аут для своей команды.

Рассечение есть у полузащитника "СКА" Квеквескири, арбитр переговорил по аудио связи со своими помощниками на предмет чтобы узнать, не было ли фола в штрафной и пенальти.

Зиньковский снова прострелил в штрафную с левого фланга, но Кабутов тоже был на левом краю и никто не сумел замкнуть этот прострел.

Сарвели и Суслов в верховом единоборстве в центре поля столкнулись головами, на поле вышли медики обоих клубов.

Ещё одна замена в составе "Крыльев Советов": Денис Якуба выходит на поле вместо Владислава Сарвели.

Зиньковский сместился в центр, дошёл до штрафной площади, но около полкруга потерял игровой снаряд.

Теперь Зиньковский наносил удар по воротам с угла штрафной, но мяч пролетел в метре от каркаса.

Иванков прошёл по левому флангу, выполнил подачу на правый край штрафной, откуда Брагин пробил по воротам, мяч летел под перекладину и Фролов, выставив руку, перевёл снаряд над каркасом.

Обухов сыграл на Суслова, который выполнил перевод на правую бровку и игроки "СКА" пока перекатывают игровой снаряд.

горшков перехватил сферу на правой бровке, сыграл вперёд в центральный круг, откуда Ежов послал мяч обратно своим защитникам к своей штрафной.

Базелюк с левого фланга простреливал в штрафную самарцев, откуда защитники выбили футбольный снаряд.

Эльмурзаев на правой бровке подставил ногу Ежова и арбитр зафиксировал фол, а Батютин получил отложенную жёлтую карточку за фол около штрафной "Крыльев Советов".

Первый тайм

— В добавленную минуту команды катали мяч в центре поля, после чего раздался свисток на перерыв.

45' Одну минуту компенсирует арбитр к первому тайму.

44' Полуяхтов сыграл налево на Сарвели, который от ноги Горулёва выбивает игровой снаряд за боковую линию.

43' Кабутов своих партнёров призывает активней участвовать в прессинге и не давать возможность гостям спокойно находиться с мячом.

42' Голенков успешно сыграл на перехвате в центре поля, но мяч от него отскочил сильно и прикатился к голкиперу "СКА".

41' Защитники "СКА" наверное впервые в матче взяли снаряд под свой контроль, ни разу они ещё сегодня не контролировали мяч так долго.

40' Никифоров пошёл вперёд и сделал передачу к углу штрафной, но футболисты "Крыльев Советов" перехватили снаряд.

39' Сарвели сам пошёл по центру вперёд, передержал мяч и защитники "СКА" смогли перехватить сферу.

38' Первая замена в составе "СКА-Хабаровск": Даниил Иванков заменил Армена Кенесова.

37' Горулёв наносил удар из-за пределов штрафной и Фролов проводил мяч за пределы поля.

36' Зиньковский выполнил подачу после розыгрыша углового, но Божин в прыжке не дотягивается до мяча и гости выбивают снаряд за пределы штрафной.

35' Зиньковский с левого фланга пошёл в штрафную, в одиночку обыграл двух человек и пробил в ближний угол, Обухов смог перевести снаряд за пределы поля.

34' Защитники "Крыльев Советов" решили покатать немного мяч около своей штрафной, гости пытаются прессинговать, но отобрать мяч не могут.

33' Квеквескири выполнил подачу в центр штрафной, откуда защитники самарцев выбили сферу за пределы штрафной.

32' А-В-Т-О-Г-О-О-О-О-О-Л!!! 2:0!!! КИРИЛЛ СУСЛОВ!!! Зиньковский выполнил заброс на угол вратарской, где Кирилл Суслов коснулся мяча и переправил его в сетку ворот.

31' Полуяхтов выполнил подачу на правый край штрафной, откуда Кабутов в касание пробил по воротам, но мяч полетел на трибуны.

30' Карпов перевёл мяч на левую бровку по центральной линии в направлении Полуяхтова, но вышло слишком сильно и круглый выкатился в аут.

29' Сарвели прошёл по левому флангу, сместился в центр, покатил мяч на линию штрафной, откуда Зеффан в касание не смог пробить по воротам и сыграл назад.

28' Голенков и Сарвели не смогли зацепиться за игровой снаряд и защитники "СКА" отошли с мячом к своей штрафной.

27' Мануйлов из глубины поля выполнил подачу в центр штрафной, откуда Карпов выбил сферу на левую бровку.

26' После забитого гола самарцы чуть сбавили обороты и мы видим меньше ударов по воротам Обухова, чем было в начале встречи.

25' После ещё одной подачи в штрафную "СКА" Обухов на выходе в падении кулаками выбивает сферу за пределы штрафной.

24' Кабутов нанёс удар со стандарта, но теперь игровой снаряд попадает в игроков, находящихся в стенке.

23' Сарвели подхватил мяч около штрафной гостей, пошёл вдоль штрафной и под него подкатился Квеквескири, за что получил жёлтую карточку.

22' Небольшая пауза в матче, Сарвели с главным арбитром что-то активно обсуждает около штрафной "СКА".

21' Кабутов теперь навесил в штрафную с правого фланга, но мяч свалился у него с ноги и вылетел за пределы поля.

20' После забитого гола игроки "Крыльев Советов" продолжают перекатывать игровой снаряд около своей штрафной.

19' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!! АНТОН ЗИНЬКОВСКИЙ!!! Зеффан подключился в атаку, выполнил подачу на левый угол штрафной, откуда Зиньковский головой переправил мяч в дальний угол ворот.

18' Большаков сделал длинную передачу вперёд, но Полуяхтов выиграл верховое единоборство и выбил сферу в аут.

17' Пруцев в центре поля подкатился под соперника и арбитр зафиксировал нарушение правил.

16' Базелюк получил мяч в центре поля, но рядом никого из партнёров не оказалось и он быстро потерял футбольный снаряд.

15' Сарвели выполнил подачу с углового, Божин угловой пробил по воротам и мяч пролетел над перекладиной.

14' Кабутов прошёл по правому флангу, выполнил подачу в центр, Голенков головой пробил по воротам и Обухов отразил мяч перед собой, но Голенков находясь в падении, сыграл на добивании и мяч катился в угол ворот, но голкипер "СКА" сумел выбить сферу в сторону от каркаса.

13' Продолжают самарцы контролировать игровой снаряд около центрального круга, не спешат они идти вперёд.

12' Зиньковский выполнил подачу с левого фланга мяч свалился с ноги и ударился о перекладину, после чего полетел на правую бровку.

11' Пруцев набрал скорость по центру, сыграл налево на Зиньковского, который прокинул мяч в штрафную, но гости на краю штрафной перехватили сферу.

10' Горулёв выполнил второй прострел на ближнюю штангу с углового и защитники "Крыльев Советов" теперь выносят снаряд в сторону центрального круга.

9' Горулёв выполнил подачу с углового и самарцы из пределов штрафной выбил сферу за пределы поля.

8' Полуяхтов сыграл вперёд на Пруцева, который пошёл от центрального круга в сторону своей штрафной и далее отправил сферу за пределы поля, неудачный пас назад вратарю. Будет угловой.

7' Пруцев сыграл направо на Кабутова, который сыграл в стенку с Витюговым, но тот отправил круглого за боковую линию.

6' Защитники "Крыльев Советов" больше контролируют игровой снаряд, чувствуется у них опыт Премьер-лиги и недавнее завершение сезона.

5' Квеквескири выполнил подачу с фланга в штрафную площадь и Фролов на выходе спокойно фиксирует игровой снаряд.

4' Дмитрий Кабутов нанёс удар со стандарта, но мяч пролетел намного выше перекладины.

3' Сарвели дошёл до штрафной площади "СКА", сыграл на Зиньковского, который прокидывал мяч в штрафную, но против него сфолил Квеквескири.

2' Зеффан на правой бровке принял мяч после длинной передачи, сыграл на Витюгова, против которого были нарушены правила.