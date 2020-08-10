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Крылья Советов
 
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СКА-Хабаровск

Бомбардиры внутри турнира

Крылья Советов
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Голенков Егор 1 0.5
СКА-Хабаровск
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Квеквескири Ираклий 1 0.5
2. Камилов Владислав 1 0.5
3. Гаджимурадов Рамазан 1 0.5
4. Иванков Даниил 1 0.5

Карточки

Крылья Советов
# Игрок      
1. Гацкан Александр 1 1
2. Чернов Никита 1 1
3. Ежов Роман 1 0
СКА-Хабаровск
# Игрок      
1. Квеквескири Ираклий 2 0
2. Суслов Кирилл 1 0
3. Булия Эдуард 1 0
4. Барков Дмитрий 1 0
5. Эльмурзаев Магомед 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Крылья Советов 0 0 0 0 0 100% (1)
 СКА-Хабаровск 50% (2) 0 25% (1) 25% (1) 0 0

Предыдущие игры

Крылья Советов Последние 20 матчей: + = -
Велес Москва 3:1 Крылья Советов Крылья Советов 0:0 Балтика Крылья Советов 3:0 Сочи Крылья Советов 0:0 Краснодар
Динамо Москва 2:0 Крылья Советов Арсенал Тула 2:4 Крылья Советов Крылья Советов 0:0 Ростов Локомотив Москва 1:1 Крылья Советов Зенит 2:1 Крылья Советов Крылья Советов 2:4 Ахмат Тамбов 3:0 Крылья Советов Рубин 0:1 Крылья Советов Крылья Советов 1:1 Оренбург Енисей 0:1 Крылья Советов Крылья Советов 2:0 Торпедо Москва Крылья Советов 0:2 Стрёмсгодсет Тамбов 4:1 Крылья Советов Крылья Советов 3:3 Томь Далянь Ифан 0:7 Крылья Советов Краснодар 1:0 Крылья Советов
СКА-Хабаровск Последние 20 матчей: + = -
Текстильщик 1:0 СКА-Хабаровск Алания 2:4 СКА-Хабаровск СКА-Хабаровск 2:2 Зенит Иркутск СКА-Хабаровск 0:1 Енисей
СКА-Хабаровск 1:0 Биолог-Новокубанск СКА-Хабаровск 1:0 Геленджик СКА-Хабаровск 3:1 Черноморец Нв СКА-Хабаровск 2:0 Нижний Новгород Мордовия 2:3 СКА-Хабаровск Чертаново 1:0 СКА-Хабаровск Балтика 1:0 СКА-Хабаровск Факел 0:2 СКА-Хабаровск СКА-Хабаровск 3:2 Чайка Торпедо Москва 2:1 СКА-Хабаровск СКА-Хабаровск 3:0 Спартак-2 Нефтехимик 2:2 СКА-Хабаровск СКА-Хабаровск 1:1 Томь Краснодар-2 2:2 СКА-Хабаровск СКА-Хабаровск 1:1 Химки Ротор 5:3 СКА-Хабаровск

Последние игры между собой

Крылья Советов: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
СКА-Хабаровск: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Крылья Советов 1:0 СКА-Хабаровск ФНЛ - Первый дивизион СКА-Хабаровск 1:0 Крылья Советов ФНЛ - Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нижний Новгород Заявка 2 2 0 0 3 - 0 6
2. Оренбург Заявка 2 2 0 0 2 - 0 6
3. Енисей Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
4. Балтика Заявка 2 1 1 0 2 - 0 4
5. Велес Москва Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
6. Текстильщик Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
7. Спартак-2 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
8. Алания Заявка 2 1 0 1 5 - 4 3
9. СКА-Хабаровск Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
10. Волгарь Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
11. Чертаново Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
12. Шинник Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
13. Акрон Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
14. Факел Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
15. Краснодар-2 Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
16. Торпедо Москва Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
17. Нефтехимик Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
18. Крылья Советов Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
19. Чайка Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1
20. Динамо Брянск Заявка 2 0 0 2 0 - 2 0
21. Иртыш Омск Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
22. Томь Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Крылья Советов - СКА-Хабаровск от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 12 августа 2020, осталось 2 дня 9 часов 40 минут.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 61
    Крылья Советов 73.8% (45)
    X 16.4% (10)
    СКА-Хабаровск 9.8% (6)
    Все прогнозы

    Прогнозы на матч Крылья Советов - СКА-Хабаровск

    Исход игры
    Крылья Советов
    73.8% (45)
    Ничья
    16.4% (10)
    СКА-Хабаровск
    9.8% (6)
    Тотал 2.5
    Больше
    44.26% (27)
    Меньше
    55.74% (34)
    Обе команды забьют
    Да
    55.74% (34)
    Нет
    44.26% (27)
    Популярный счёт
    2:1 Крылья Советов
    31.1% (19)
    1:0 Крылья Советов
    24.6% (15)
    2:0 Крылья Советов
    14.8% (9)
    1:1 Ничья
    14.8% (9)
    1:2 СКА-Хабаровск
    6.6% (4)
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