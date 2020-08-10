Крылья Советов
Позже
СКА-Хабаровск
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Голенков Егор
|1
|0.5
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Квеквескири Ираклий
|1
|0.5
|2.
|Камилов Владислав
|1
|0.5
|3.
|Гаджимурадов Рамазан
|1
|0.5
|4.
|Иванков Даниил
|1
|0.5
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Гацкан Александр
|1
|1
|2.
|Чернов Никита
|1
|1
|3.
|Ежов Роман
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Квеквескири Ираклий
|2
|0
|2.
|Суслов Кирилл
|1
|0
|3.
|Булия Эдуард
|1
|0
|4.
|Барков Дмитрий
|1
|0
|5.
|Эльмурзаев Магомед
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Крылья Советов
|0
|0
|0
|0
|0
|100% (1)
|СКА-Хабаровск
|50% (2)
|0
|25% (1)
|25% (1)
|0
|0
Предыдущие игры
Крылья Советов Последние 20 матчей: + = -Велес Москва 3:1 Крылья Советов Крылья Советов 0:0 Балтика Крылья Советов 3:0 Сочи Крылья Советов 0:0 Краснодар
Динамо Москва 2:0 Крылья Советов Арсенал Тула 2:4 Крылья Советов Крылья Советов 0:0 Ростов Локомотив Москва 1:1 Крылья Советов Зенит 2:1 Крылья Советов Крылья Советов 2:4 Ахмат Тамбов 3:0 Крылья Советов Рубин 0:1 Крылья Советов Крылья Советов 1:1 Оренбург Енисей 0:1 Крылья Советов Крылья Советов 2:0 Торпедо Москва Крылья Советов 0:2 Стрёмсгодсет Тамбов 4:1 Крылья Советов Крылья Советов 3:3 Томь Далянь Ифан 0:7 Крылья Советов Краснодар 1:0 Крылья Советов
СКА-Хабаровск Последние 20 матчей: + = -Текстильщик 1:0 СКА-Хабаровск Алания 2:4 СКА-Хабаровск СКА-Хабаровск 2:2 Зенит Иркутск СКА-Хабаровск 0:1 Енисей
СКА-Хабаровск 1:0 Биолог-Новокубанск СКА-Хабаровск 1:0 Геленджик СКА-Хабаровск 3:1 Черноморец Нв СКА-Хабаровск 2:0 Нижний Новгород Мордовия 2:3 СКА-Хабаровск Чертаново 1:0 СКА-Хабаровск Балтика 1:0 СКА-Хабаровск Факел 0:2 СКА-Хабаровск СКА-Хабаровск 3:2 Чайка Торпедо Москва 2:1 СКА-Хабаровск СКА-Хабаровск 3:0 Спартак-2 Нефтехимик 2:2 СКА-Хабаровск СКА-Хабаровск 1:1 Томь Краснодар-2 2:2 СКА-Хабаровск СКА-Хабаровск 1:1 Химки Ротор 5:3 СКА-Хабаровск
Последние игры между собой
Крылья Советов: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
СКА-Хабаровск: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нижний Новгород
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|2.
|Оренбург
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|3.
|Енисей
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|4.
|Балтика
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|5.
|Велес Москва
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|6.
|Текстильщик
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|7.
|Спартак-2
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|8.
|Алания
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 4
|3
|9.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|10.
|Волгарь
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|11.
|Чертаново
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|12.
|Шинник
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|13.
|Акрон
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|14.
|Факел
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|15.
|Краснодар-2
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|16.
|Торпедо Москва
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|17.
|Нефтехимик
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|18.
|Крылья Советов
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|19.
|Чайка
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|20.
|Динамо Брянск
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|21.
|Иртыш Омск
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|22.
|Томь
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
Прогнозы на матч Крылья Советов - СКА-Хабаровск
Исход игры
Крылья Советов
73.8% (45)
Ничья
16.4% (10)
СКА-Хабаровск
9.8% (6)
Тотал 2.5
Больше
44.26% (27)
Меньше
55.74% (34)
Обе команды забьют
Да
55.74% (34)
Нет
44.26% (27)
Популярный счёт
2:1 Крылья Советов
31.1% (19)
1:0 Крылья Советов
24.6% (15)
2:0 Крылья Советов
14.8% (9)
1:1 Ничья
14.8% (9)
1:2 СКА-Хабаровск
6.6% (4)
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