  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Россия
Торпедо Москва
0:0
Первый тайм: 12'
Акрон
0' 12'
47
Конюхов
Евгений
9
Адаев
Владислав
4
Елисеев
Александр
24
Лях
Андрей
44
Самсонов
Артём
Владимирович
8
Берковский
Илья
17
Дворецков
Филипп
52
Нетфуллин
Равиль
7
Рязанцев
Александр
10
Лебеденко
Игорь
33
Сергеев
Иван
1
Волков
Сергей
29
Верхунов
Никита
20
Дудиков
Евгений
13
Садыков
Булат
17
Елеев
Максим
27
Чудин
Иван
8
Герюгов
Азнаур
2
Друковский
Владимир
18
Малаховский
Максим
7
Иванников
Николай
14
Вахтеев
Сергей
Торпедо Москва
Акрон

Бомбардиры внутри турнира

Торпедо Москва
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гордюшенко Астемир 1 0.33
Акрон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Газданов Артур 1 0.33
2. Верхунов Никита 1 0.33

Карточки

Торпедо Москва
# Игрок      
1. Лях Андрей 1 0
2. Шоркин Максим 1 0
3. Кертанов Константин 1 0
4. Магаль Руслан 1 0
5. Евдокимов Андрей 1 0
Акрон
# Игрок      
1. Садыков Булат 1 0
2. Герюгов Азнаур 1 0
3. Верхунов Никита 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Торпедо Москва 0 0 100% (1) 0 0 0
 Акрон 0 0 0 0 50% (1) 50% (1)

Предыдущие игры

Торпедо Москва Последние 20 матчей: + = -
Спартак-2 1:1 Торпедо Москва Шинник 1:0 Торпедо Москва Торпедо Москва 1:0 Знамя Ногинск Торпедо Москва 1:1 Динамо Брянск
Торпедо Москва 3:4 Локомотив-Казанка Торпедо Москва 3:2 Торпедо Владимир Балтика 1:1 Торпедо Москва Торпедо Москва 5:1 Спартак-2 Торпедо Москва 3:2 Чертаново Торпедо Москва 4:0 Олимп-Долгопрудный Текстильщик 0:0 Торпедо Москва Авангард Курск 2:2 Торпедо Москва Химки 5:1 Торпедо Москва Сарпсборг-08 2:2 Торпедо Москва Крылья Советов 2:0 Торпедо Москва Торпедо Москва 0:2 Луч Армавир 2:1 Торпедо Москва Торпедо Москва 0:2 Нижний Новгород Мордовия 1:1 Торпедо Москва Торпедо Москва 2:1 СКА-Хабаровск
Акрон Последние 20 матчей: + = -
Акрон 2:1 Шинник Факел 1:0 Акрон Зенит Иркутск 1:1 Акрон СКА-Ростов 0:0 Акрон
Краснодар-2 3:1 Акрон Акрон 3:1 ПФК Кубань Акрон 0:0 Сокол Акрон 1:0 Волга Ульяновск КамАЗ 1:2 Акрон Акрон 3:0 Тюмень Лада-Тольятти 1:3 Акрон Акрон 3:1 Уфа-2 Звезда Пермь 1:1 Акрон Акрон 1:0 Урал-2 Носта 0:1 Акрон Челябинск 1:0 Акрон Зенит-Ижевск 0:2 Акрон Волга Ульяновск 2:0 Акрон Акрон 4:4 КамАЗ Акрон 1:1 Мордовия
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Оренбург Заявка 3 3 0 0 4 - 0 9
2. Балтика 1:0 Заявка 3 2 1 0 3 - 0 7
3. Велес Москва 2:1 Заявка 3 2 1 0 5 - 2 7
4. Спартак-2 Заявка 3 2 1 0 5 - 3 7
5. Чертаново Заявка 3 2 0 1 5 - 3 6
6. Нижний Новгород 0:1 Заявка 3 2 0 1 3 - 1 6
7. Енисей 0:2 Заявка 3 2 0 1 3 - 3 6
8. Текстильщик 1:1 Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
9. Нефтехимик 2:0 Заявка 3 1 1 1 3 - 2 4
10. Крылья Советов 2:0 Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
11. Шинник 0:0 Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
12. Акрон 0:0 Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
13. Краснодар-2 0:0 Заявка 3 1 1 1 3 - 4 4
14. Волгарь 1:2 Заявка 3 1 0 2 4 - 4 3
15. Алания Заявка 3 1 0 2 5 - 6 3
16. СКА-Хабаровск 0:2 Заявка 3 1 0 2 4 - 5 3
17. Динамо Брянск 1:0 Заявка 3 1 0 2 1 - 2 3
18. Факел 0:1 Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
19. Торпедо Москва 0:0 Заявка 3 0 2 1 1 - 2 2
20. Чайка 1:1 Заявка 3 0 2 1 2 - 5 2
21. Иртыш Омск Заявка 3 0 0 3 2 - 6 0
22. Томь Заявка 3 0 0 3 1 - 5 0
  • Первый тайм
  • Угловой
    15'
    Угловой у ворот "Торпедо". Иванников также решил разыграть стандарт с партнёрами по команде, но ничего интересного гости придумать ничего не смогли. 
  • Фол, нарушение
    14'
    С правого фланга последовал заброс на правый угол штрафной площади "Акрона", Лебеденко в борьбе с защитниками тольяттинского клуба подыграл себе рукой. 
  • Угловой
    13'
    Игроки "Торпедо" быстро разыграли угловой, но по итогу ничего интересного придумать хозяева поля так и не смогли. 
  • Опасный момент
    12'
    Дворецков протащил мяч практически к правому углу штрафной площади, затем Сергеев и Лебеденко довели мяч до центра штрафной, где был Берковский, который пробил в правый угол ворот, мяч задел защитника "Акрона", пролетел рядом со штангой и ушёл на угловой. 
  • 11'
    Поднялся Евгений Дудиков, показал защитник "Акрона", что он готов продолжать игру. 
  • Травма, повреждение
    10'
    Дудиков также получил небольшое повреждение в борьбе за мяч у своей штрафной площади, вышли на поле врачи "Акрона", пауза в игре. 
  • Фол, нарушение
    9'
    Берковский вошёл в штрафную площадь с правого фланга, но в борьбе за мяч Илья нарушил правила против Друковского. 
  • Опасный момент
    8'
    Сергеев убежал на правый угол штрафной площади, а затем Иван пробил в левый угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой. 
  • 7'
    Из центра поля последовала передача к линии штрафной площади "Торпедо", Конюхов вышел за пределы штрафной площади и выбил мяч обратно к центру поля. 
  • Опасный момент
    6'
    Активный Дворецков на этот раз пробил по воротам с линии штрафной площади, мяч пролетел над перекладиной. 
  • 5'
    Волков сразу же попал под прессинг игроков "Торпедо", но голкипер "Акрона" сыграл без ошибок и отыгрался с партнёрами по команде. 
  • 4'
    Адаев сместился в центр с левого фланга, а затем Владислав пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч полетел слабо, получилась небольшая разминка для Волкова. 
  • 3'
    Адаев с левого фланга выполнил подачу в штрафную площадь, защитники "Акрона" сыграли внимательно и перехватили мяч. 
  • 2'
    Спокойно начинается наша игра, игроки "Торпедо" сразу же забрали мяч под свой контроль, но пока дальше центра поля они пройти никак не могут. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. "Торпедо" довольно неудачно стартовало в новом сезоне первенства ФНЛ, а ведь команда Сергея Игнашевича должна бороться за место в Премьер-лиге. Сегодня "Торпедо" обязательно нужно побеждать новичка ФНЛ и подниматься вверх по турнирной таблице. 
  • До матча
  • Доброго времени суток, дорогие друзья! Приветствуем вас на матче третьего тура первенства ФНЛ между московским "Торпедо" и "Акроном" из Тольятти. Вместе с вами за ходом этой встречи наблюдать буду я, Михаил Бугров. 
  • Главным арбитром на этот матч назначен Дмитрий Стрельцов из Ростова-на-Дону. Помогать ему на бровках будут питерцы Кирилл Большаков и Дмитрий Ермаков. Резервным арбитром на этот матч назначен Игорь Вертков из Москвы. 
Прогнозы 147
Торпедо Москва 94.6% (139)
X 4.8% (7)
Акрон 0.7% (1)
Все прогнозы

Прогнозы на матч Торпедо Москва 0:0 Акрон

Исход игры
Торпедо Москва
94.6% (139)
Ничья
4.8% (7)
Акрон
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
24.83% (36)
Меньше
75.17% (109)
Обе команды забьют
Да
22.76% (33)
Нет
77.24% (112)
Популярный счёт
2:0 Торпедо Москва
38.8% (57)
1:0 Торпедо Москва
31.3% (46)
2:1 Торпедо Москва
12.2% (18)
3:0 Торпедо Москва
5.4% (8)
3:1 Торпедо Москва
4.1% (6)
1:1 Ничья
3.4% (5)
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