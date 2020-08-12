Торпедо Москва
0:0
Первый тайм: 12'
Акрон
24
Лях
Андрей
33
Сергеев
Иван
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Лях АндрейЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
33 Сергеев ИванНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
49 Прошкин ЕгорЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Игнашевич Сергей
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Елеев МаксимПолузащитник
-
27 Чудин ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
70 Гойло НикитаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
63 Рыжков ИгорьЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Емельянов Дмитрий
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гордюшенко Астемир
|1
|0.33
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Газданов Артур
|1
|0.33
|2.
|Верхунов Никита
|1
|0.33
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Лях Андрей
|1
|0
|2.
|Шоркин Максим
|1
|0
|3.
|Кертанов Константин
|1
|0
|4.
|Магаль Руслан
|1
|0
|5.
|Евдокимов Андрей
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Садыков Булат
|1
|0
|2.
|Герюгов Азнаур
|1
|0
|3.
|Верхунов Никита
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Торпедо Москва
|0
|0
|100% (1)
|0
|0
|0
|Акрон
|0
|0
|0
|0
|50% (1)
|50% (1)
Предыдущие игры
Торпедо Москва Последние 20 матчей: + = -Спартак-2 1:1 Торпедо Москва Шинник 1:0 Торпедо Москва Торпедо Москва 1:0 Знамя Ногинск Торпедо Москва 1:1 Динамо Брянск
Торпедо Москва 3:4 Локомотив-Казанка Торпедо Москва 3:2 Торпедо Владимир Балтика 1:1 Торпедо Москва Торпедо Москва 5:1 Спартак-2 Торпедо Москва 3:2 Чертаново Торпедо Москва 4:0 Олимп-Долгопрудный Текстильщик 0:0 Торпедо Москва Авангард Курск 2:2 Торпедо Москва Химки 5:1 Торпедо Москва Сарпсборг-08 2:2 Торпедо Москва Крылья Советов 2:0 Торпедо Москва Торпедо Москва 0:2 Луч Армавир 2:1 Торпедо Москва Торпедо Москва 0:2 Нижний Новгород Мордовия 1:1 Торпедо Москва Торпедо Москва 2:1 СКА-Хабаровск
Акрон Последние 20 матчей: + = -Акрон 2:1 Шинник Факел 1:0 Акрон Зенит Иркутск 1:1 Акрон СКА-Ростов 0:0 Акрон
Краснодар-2 3:1 Акрон Акрон 3:1 ПФК Кубань Акрон 0:0 Сокол Акрон 1:0 Волга Ульяновск КамАЗ 1:2 Акрон Акрон 3:0 Тюмень Лада-Тольятти 1:3 Акрон Акрон 3:1 Уфа-2 Звезда Пермь 1:1 Акрон Акрон 1:0 Урал-2 Носта 0:1 Акрон Челябинск 1:0 Акрон Зенит-Ижевск 0:2 Акрон Волга Ульяновск 2:0 Акрон Акрон 4:4 КамАЗ Акрон 1:1 Мордовия
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Оренбург
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|4 - 0
|9
|2.
|Балтика
|1:0 Заявка
|3
|2
|1
|0
|3 - 0
|7
|3.
|Велес Москва
|2:1 Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|4.
|Спартак-2
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|5.
|Чертаново
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|6.
|Нижний Новгород
|0:1 Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 1
|6
|7.
|Енисей
|0:2 Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 3
|6
|8.
|Текстильщик
|1:1 Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|9.
|Нефтехимик
|2:0 Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|10.
|Крылья Советов
|2:0 Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|11.
|Шинник
|0:0 Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|12.
|Акрон
|0:0 Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|13.
|Краснодар-2
|0:0 Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|14.
|Волгарь
|1:2 Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 4
|3
|15.
|Алания
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|16.
|СКА-Хабаровск
|0:2 Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|17.
|Динамо Брянск
|1:0 Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 2
|3
|18.
|Факел
|0:1 Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|19.
|Торпедо Москва
|0:0 Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|20.
|Чайка
|1:1 Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 5
|2
|21.
|Иртыш Омск
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 6
|0
|22.
|Томь
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 5
|0
Прогнозы на матч Торпедо Москва 0:0 Акрон
Исход игры
Торпедо Москва
94.6% (139)
Ничья
4.8% (7)
Акрон
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
24.83% (36)
Меньше
75.17% (109)
Обе команды забьют
Да
22.76% (33)
Нет
77.24% (112)
Популярный счёт
2:0 Торпедо Москва
38.8% (57)
1:0 Торпедо Москва
31.3% (46)
2:1 Торпедо Москва
12.2% (18)
3:0 Торпедо Москва
5.4% (8)
3:1 Торпедо Москва
4.1% (6)
1:1 Ничья
3.4% (5)
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