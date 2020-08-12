Дворецков протащил мяч практически к правому углу штрафной площади, затем Сергеев и Лебеденко довели мяч до центра штрафной, где был Берковский, который пробил в правый угол ворот, мяч задел защитника "Акрона", пролетел рядом со штангой и ушёл на угловой.

Игроки "Торпедо" быстро разыграли угловой, но по итогу ничего интересного придумать хозяева поля так и не смогли.

С правого фланга последовал заброс на правый угол штрафной площади "Акрона", Лебеденко в борьбе с защитниками тольяттинского клуба подыграл себе рукой.

Угловой у ворот "Торпедо". Иванников также решил разыграть стандарт с партнёрами по команде, но ничего интересного гости придумать ничего не смогли.

10' Дудиков также получил небольшое повреждение в борьбе за мяч у своей штрафной площади, вышли на поле врачи "Акрона", пауза в игре.

9' Берковский вошёл в штрафную площадь с правого фланга, но в борьбе за мяч Илья нарушил правила против Друковского.

8' Сергеев убежал на правый угол штрафной площади, а затем Иван пробил в левый угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой.

7' Из центра поля последовала передача к линии штрафной площади "Торпедо", Конюхов вышел за пределы штрафной площади и выбил мяч обратно к центру поля.

6' Активный Дворецков на этот раз пробил по воротам с линии штрафной площади, мяч пролетел над перекладиной.

5' Волков сразу же попал под прессинг игроков "Торпедо", но голкипер "Акрона" сыграл без ошибок и отыгрался с партнёрами по команде.

4' Адаев сместился в центр с левого фланга, а затем Владислав пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч полетел слабо, получилась небольшая разминка для Волкова.

3' Адаев с левого фланга выполнил подачу в штрафную площадь, защитники "Акрона" сыграли внимательно и перехватили мяч.

2' Спокойно начинается наша игра, игроки "Торпедо" сразу же забрали мяч под свой контроль, но пока дальше центра поля они пройти никак не могут.