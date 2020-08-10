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Торпедо Москва
 
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Акрон

Бомбардиры внутри турнира

Торпедо Москва
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гордюшенко Астемир 1 0.5
Акрон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Газданов Артур 1 0.5
2. Верхунов Никита 1 0.5

Карточки

Торпедо Москва
# Игрок      
1. Лях Андрей 1 0
2. Шоркин Максим 1 0
3. Кертанов Константин 1 0
4. Магаль Руслан 1 0
5. Евдокимов Андрей 1 0
Акрон
# Игрок      
1. Садыков Булат 1 0
2. Герюгов Азнаур 1 0
3. Верхунов Никита 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Торпедо Москва 0 0 100% (1) 0 0 0
 Акрон 0 0 0 0 50% (1) 50% (1)

Предыдущие игры

Торпедо Москва Последние 20 матчей: + = -
Спартак-2 1:1 Торпедо Москва Шинник 1:0 Торпедо Москва Торпедо Москва 1:0 Знамя Ногинск Торпедо Москва 1:1 Динамо Брянск
Торпедо Москва 3:4 Локомотив-Казанка Торпедо Москва 3:2 Торпедо Владимир Балтика 1:1 Торпедо Москва Торпедо Москва 5:1 Спартак-2 Торпедо Москва 3:2 Чертаново Торпедо Москва 4:0 Олимп-Долгопрудный Текстильщик 0:0 Торпедо Москва Авангард Курск 2:2 Торпедо Москва Химки 5:1 Торпедо Москва Сарпсборг-08 2:2 Торпедо Москва Крылья Советов 2:0 Торпедо Москва Торпедо Москва 0:2 Луч Армавир 2:1 Торпедо Москва Торпедо Москва 0:2 Нижний Новгород Мордовия 1:1 Торпедо Москва Торпедо Москва 2:1 СКА-Хабаровск
Акрон Последние 20 матчей: + = -
Акрон 2:1 Шинник Факел 1:0 Акрон Зенит Иркутск 1:1 Акрон СКА-Ростов 0:0 Акрон
Краснодар-2 3:1 Акрон Акрон 3:1 ПФК Кубань Акрон 0:0 Сокол Акрон 1:0 Волга Ульяновск КамАЗ 1:2 Акрон Акрон 3:0 Тюмень Лада-Тольятти 1:3 Акрон Акрон 3:1 Уфа-2 Звезда Пермь 1:1 Акрон Акрон 1:0 Урал-2 Носта 0:1 Акрон Челябинск 1:0 Акрон Зенит-Ижевск 0:2 Акрон Волга Ульяновск 2:0 Акрон Акрон 4:4 КамАЗ Акрон 1:1 Мордовия
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нижний Новгород Заявка 2 2 0 0 3 - 0 6
2. Оренбург Заявка 2 2 0 0 2 - 0 6
3. Енисей Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
4. Балтика Заявка 2 1 1 0 2 - 0 4
5. Велес Москва Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
6. Текстильщик Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
7. Спартак-2 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
8. Алания Заявка 2 1 0 1 5 - 4 3
9. СКА-Хабаровск Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
10. Волгарь Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
11. Чертаново Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
12. Шинник Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
13. Акрон Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
14. Факел Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
15. Краснодар-2 Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
16. Торпедо Москва Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
17. Нефтехимик Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
18. Крылья Советов Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
19. Чайка Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1
20. Динамо Брянск Заявка 2 0 0 2 0 - 2 0
21. Иртыш Омск Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
22. Томь Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Торпедо Москва - Акрон от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 12 августа 2020, осталось 2 дня 11 часов 10 минут.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 61
    Торпедо Москва 90.2% (55)
    X 8.2% (5)
    Акрон 1.6% (1)
    Все прогнозы

    Прогнозы на матч Торпедо Москва - Акрон

    Исход игры
    Торпедо Москва
    90.2% (55)
    Ничья
    8.2% (5)
    Акрон
    1.6% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    24.59% (15)
    Меньше
    75.41% (46)
    Обе команды забьют
    Да
    22.95% (14)
    Нет
    77.05% (47)
    Популярный счёт
    2:0 Торпедо Москва
    49.2% (30)
    1:0 Торпедо Москва
    19.7% (12)
    2:1 Торпедо Москва
    13.1% (8)
    3:0 Торпедо Москва
    6.6% (4)
    1:1 Ничья
    4.9% (3)
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