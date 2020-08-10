Торпедо Москва
Позже
Акрон
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гордюшенко Астемир
|1
|0.5
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Газданов Артур
|1
|0.5
|2.
|Верхунов Никита
|1
|0.5
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Лях Андрей
|1
|0
|2.
|Шоркин Максим
|1
|0
|3.
|Кертанов Константин
|1
|0
|4.
|Магаль Руслан
|1
|0
|5.
|Евдокимов Андрей
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Садыков Булат
|1
|0
|2.
|Герюгов Азнаур
|1
|0
|3.
|Верхунов Никита
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Торпедо Москва
|0
|0
|100% (1)
|0
|0
|0
|Акрон
|0
|0
|0
|0
|50% (1)
|50% (1)
Предыдущие игры
Торпедо Москва Последние 20 матчей: + = -Спартак-2 1:1 Торпедо Москва Шинник 1:0 Торпедо Москва Торпедо Москва 1:0 Знамя Ногинск Торпедо Москва 1:1 Динамо Брянск
Торпедо Москва 3:4 Локомотив-Казанка Торпедо Москва 3:2 Торпедо Владимир Балтика 1:1 Торпедо Москва Торпедо Москва 5:1 Спартак-2 Торпедо Москва 3:2 Чертаново Торпедо Москва 4:0 Олимп-Долгопрудный Текстильщик 0:0 Торпедо Москва Авангард Курск 2:2 Торпедо Москва Химки 5:1 Торпедо Москва Сарпсборг-08 2:2 Торпедо Москва Крылья Советов 2:0 Торпедо Москва Торпедо Москва 0:2 Луч Армавир 2:1 Торпедо Москва Торпедо Москва 0:2 Нижний Новгород Мордовия 1:1 Торпедо Москва Торпедо Москва 2:1 СКА-Хабаровск
Акрон Последние 20 матчей: + = -Акрон 2:1 Шинник Факел 1:0 Акрон Зенит Иркутск 1:1 Акрон СКА-Ростов 0:0 Акрон
Краснодар-2 3:1 Акрон Акрон 3:1 ПФК Кубань Акрон 0:0 Сокол Акрон 1:0 Волга Ульяновск КамАЗ 1:2 Акрон Акрон 3:0 Тюмень Лада-Тольятти 1:3 Акрон Акрон 3:1 Уфа-2 Звезда Пермь 1:1 Акрон Акрон 1:0 Урал-2 Носта 0:1 Акрон Челябинск 1:0 Акрон Зенит-Ижевск 0:2 Акрон Волга Ульяновск 2:0 Акрон Акрон 4:4 КамАЗ Акрон 1:1 Мордовия
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нижний Новгород
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|2.
|Оренбург
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|3.
|Енисей
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|4.
|Балтика
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|5.
|Велес Москва
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|6.
|Текстильщик
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|7.
|Спартак-2
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|8.
|Алания
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 4
|3
|9.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|10.
|Волгарь
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|11.
|Чертаново
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|12.
|Шинник
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|13.
|Акрон
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|14.
|Факел
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|15.
|Краснодар-2
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|16.
|Торпедо Москва
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|17.
|Нефтехимик
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|18.
|Крылья Советов
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|19.
|Чайка
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|20.
|Динамо Брянск
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|21.
|Иртыш Омск
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|22.
|Томь
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
Прогнозы на матч Торпедо Москва - Акрон
Исход игры
Торпедо Москва
90.2% (55)
Ничья
8.2% (5)
Акрон
1.6% (1)
Тотал 2.5
Больше
24.59% (15)
Меньше
75.41% (46)
Обе команды забьют
Да
22.95% (14)
Нет
77.05% (47)
Популярный счёт
2:0 Торпедо Москва
49.2% (30)
1:0 Торпедо Москва
19.7% (12)
2:1 Торпедо Москва
13.1% (8)
3:0 Торпедо Москва
6.6% (4)
1:1 Ничья
4.9% (3)
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