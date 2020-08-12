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  2. Матчи
  3. Россия
Оренбург
0:0
Первый тайм: 4'
Алания
0' 4'
38
Климович
Андрей
19
Эктов
Александр
5
Аюпов
Тимур
3
Сиваков
Михаил
6
Козлов
Савелий
12
Малых
Андрей
10
Алвеш
Рикарду
11
Чуканов
Андреа
55
Капленко
Кирилл
32
Кулишев
Артём
20
Фамейе
Джоэль
1
Солдатенко
Ростислав
19
Бутаев
Аллон
15
Кочиев
Хетаг
3
Шавлохов
Давид
88
Dmitri
Kobesov
97
Магомедов
Бутта
13
Засеев
Азамат
10
Хадарцев
Батраз
71
Дзахов
Давид
14
Машуков
Ислам
77
Хабалов
Алан
Оренбург
Алания

Бомбардиры внутри турнира

Оренбург
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кулишев Артём 1 0.5
2. Фамейе Джоэль 1 0.5
Алания
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Хадарцев Батраз 1 0.5
2. Машуков Ислам 1 0.5
3. Гурциев Батраз 1 0.5
4. Кочиев Хетаг 1 0.5
5. Хабалов Алан 1 (1) 0.5

Карточки

Оренбург
# Игрок      
1. Козлов Савелий 2 0
2. Фамейе Джоэль 2 0
3. Сиваков Михаил 1 0
4. Алвеш Рикарду 1 0
5. Шкофлек Жига 1 0
Алания
# Игрок      
1. Засеев Азамат 1 0
2. Дзахов Давид 1 0
3. Хабалов Алан 1 0
4. Машуков Ислам 1 0
5. Гурциев Батраз 1 0
6. Хосонов Хетаг 1 0
7. Магомедов Бутта 1 0
8. Крамаренко Сергей 1 0
9. Цараев Алан 1 0
10. Шавлохов Давид 1 0
11. Кобесов Давид 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Оренбург 0 0 50% (1) 50% (1) 0 0
 Алания 0 0 33.33% (1) 33.33% (1) 33.33% (1) 0

Предыдущие игры

Оренбург Последние 20 матчей: + = -
Оренбург 1:0 Нефтехимик Динамо Брянск 0:1 Оренбург Динамо Москва 0:1 Оренбург Зенит 4:1 Оренбург
Оренбург 0:0 Ростов Оренбург 0:4 ЦСКА Москва Рубин 1:0 Оренбург Оренбург 0:3 Урал Оренбург 0:3 Краснодар Локомотив Москва 1:0 Оренбург Оренбург 1:3 Спартак Москва Сочи 5:1 Оренбург Оренбург 2:0 Арсенал Тула Крылья Советов 1:1 Оренбург Сарпсборг-08 1:1 Оренбург Оренбург 3:0 Европа Оренбург 1:0 Далянь Ифан Оренбург 1:0 Спартак Юрмала Оренбург 1:0 Эсбьерг Оренбург 2:2 Борац Баня-Лука
Алания Последние 20 матчей: + = -
Чайка 0:3 Алания Алания 2:4 СКА-Хабаровск Чайка 3:3 Алания Алания 4:0 Краснодар-3
Алания 0:2 Арсенал Тула Зенит 4:2 Алания Черноморец Нв 0:1 Алания Анжи 1:2 Алания Алания 8:0 Спартак-Нальчик СКА-Ростов 0:3 Алания Алания 3:1 Биолог-Новокубанск ПФК Кубань 1:4 Алания Алания 3:0 Дружба Спартак Владикавказ 0:4 Алания Алания 1:3 ЦСКА Москва Алания 5:0 Интер Черкесск Динамо Ставрополь 1:3 Алания Алания 4:0 Махачкала Машук-КМВ 0:1 Алания Алания 3:0 Волгарь

Последние игры между собой

Оренбург: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 1
Алания: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 2
Оренбург 3:0 Алания ФНЛ - Первый дивизион Алания 3:0 Оренбург ФНЛ - Первый дивизион Оренбург 1:0 Алания ФНЛ - Первый дивизион Алания 0:0 Оренбург ФНЛ - Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спартак-2 Заявка 3 2 1 0 5 - 3 7
2. Нижний Новгород Заявка 2 2 0 0 3 - 0 6
3. Оренбург Заявка 2 2 0 0 2 - 0 6
4. Енисей Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
5. Чертаново 1:0 Заявка 3 2 0 1 4 - 2 6
6. Балтика Заявка 2 1 1 0 2 - 0 4
7. Велес Москва Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
8. Текстильщик Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
9. Алания Заявка 2 1 0 1 5 - 4 3
10. СКА-Хабаровск Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
11. Волгарь Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
12. Шинник Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
13. Акрон Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
14. Факел Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
15. Краснодар-2 Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
16. Торпедо Москва Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
17. Нефтехимик Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
18. Крылья Советов Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
19. Чайка Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1
20. Динамо Брянск Заявка 2 0 0 2 0 - 2 0
21. Иртыш Омск 0:1 Заявка 3 0 0 3 1 - 5 0
22. Томь Заявка 3 0 0 3 1 - 5 0
  • Первый тайм
  • 4'
    Опять отходит в оборону "Оренбург", и завладевшие мячом футболисты "Алании" впадают в ступор, не видя продолжение атаки.
  • Фол, нарушение
    3'
    Обслуживает встречу бригада арбитров под руководством Игоря Низовцева. Фиксирует он первое нарушение правил в матче. Фолит игрок "Алании" на половине поля соперника.
  • 2'
    Гости первыми приблизились к штрафной соперника, но до удара дело довести так и не сумели.
  • 1'
    "Оренбург" проводит матч в комплекте формы синего цвета, в белой футболисты из Владикавказа.
  • Первый тайм начался
    Матч только что начался! Первыми с центра поля встречу начали футболисты гостей.
  • До матча
  • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Вашему вниманию представляется текстовая трансляция матча 3 тура первенства ФНЛ, "Оренбург" - "Алания". Проведёт текстовую онлайн трансляцию Прокофьев Сергей.
Прогнозы 149
Оренбург 85.2% (127)
X 10.7% (16)
Алания 4% (6)
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2.1 Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Оренбург 0:0 Алания

Исход игры
Оренбург
85.2% (127)
Ничья
10.7% (16)
Алания
4% (6)
Тотал 2.5
Больше
37.76% (54)
Меньше
62.24% (89)
Обе команды забьют
Да
46.15% (66)
Нет
53.85% (77)
Популярный счёт
1:0 Оренбург
30.9% (46)
2:1 Оренбург
28.9% (43)
2:0 Оренбург
18.8% (28)
1:1 Ничья
9.4% (14)
1:2 Алания
3.4% (5)
3:1 Оренбург
2% (3)
3:0 Оренбург
1.3% (2)
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