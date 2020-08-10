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Оренбург
 
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Алания

Бомбардиры внутри турнира

Оренбург
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кулишев Артём 1 0.5
2. Фамейе Джоэль 1 0.5
Алания
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Хадарцев Батраз 1 0.5
2. Машуков Ислам 1 0.5
3. Гурциев Батраз 1 0.5
4. Кочиев Хетаг 1 0.5
5. Хабалов Алан 1 (1) 0.5

Карточки

Оренбург
# Игрок      
1. Козлов Савелий 2 0
2. Фамейе Джоэль 2 0
3. Сиваков Михаил 1 0
4. Алвеш Рикарду 1 0
5. Шкофлек Жига 1 0
Алания
# Игрок      
1. Засеев Азамат 1 0
2. Дзахов Давид 1 0
3. Хабалов Алан 1 0
4. Машуков Ислам 1 0
5. Гурциев Батраз 1 0
6. Хосонов Хетаг 1 0
7. Магомедов Бутта 1 0
8. Крамаренко Сергей 1 0
9. Цараев Алан 1 0
10. Шавлохов Давид 1 0
11. Кобесов Давид 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Оренбург 0 0 50% (1) 50% (1) 0 0
 Алания 0 0 33.33% (1) 33.33% (1) 33.33% (1) 0

Предыдущие игры

Оренбург Последние 20 матчей: + = -
Оренбург 1:0 Нефтехимик Динамо Брянск 0:1 Оренбург Динамо Москва 0:1 Оренбург Зенит 4:1 Оренбург
Оренбург 0:0 Ростов Оренбург 0:4 ЦСКА Москва Рубин 1:0 Оренбург Оренбург 0:3 Урал Оренбург 0:3 Краснодар Локомотив Москва 1:0 Оренбург Оренбург 1:3 Спартак Москва Сочи 5:1 Оренбург Оренбург 2:0 Арсенал Тула Крылья Советов 1:1 Оренбург Сарпсборг-08 1:1 Оренбург Оренбург 3:0 Европа Оренбург 1:0 Далянь Ифан Оренбург 1:0 Спартак Юрмала Оренбург 1:0 Эсбьерг Оренбург 2:2 Борац Баня-Лука
Алания Последние 20 матчей: + = -
Чайка 0:3 Алания Алания 2:4 СКА-Хабаровск Чайка 3:3 Алания Алания 4:0 Краснодар-3
Алания 0:2 Арсенал Тула Зенит 4:2 Алания Черноморец Нв 0:1 Алания Анжи 1:2 Алания Алания 8:0 Спартак-Нальчик СКА-Ростов 0:3 Алания Алания 3:1 Биолог-Новокубанск ПФК Кубань 1:4 Алания Алания 3:0 Дружба Спартак Владикавказ 0:4 Алания Алания 1:3 ЦСКА Москва Алания 5:0 Интер Черкесск Динамо Ставрополь 1:3 Алания Алания 4:0 Махачкала Машук-КМВ 0:1 Алания Алания 3:0 Волгарь

Последние игры между собой

Оренбург: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 1
Алания: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 2
Оренбург 3:0 Алания ФНЛ - Первый дивизион Алания 3:0 Оренбург ФНЛ - Первый дивизион Оренбург 1:0 Алания ФНЛ - Первый дивизион Алания 0:0 Оренбург ФНЛ - Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нижний Новгород Заявка 2 2 0 0 3 - 0 6
2. Оренбург Заявка 2 2 0 0 2 - 0 6
3. Енисей Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
4. Балтика Заявка 2 1 1 0 2 - 0 4
5. Велес Москва Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
6. Текстильщик Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
7. Спартак-2 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
8. Алания Заявка 2 1 0 1 5 - 4 3
9. СКА-Хабаровск Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
10. Волгарь Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
11. Чертаново Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
12. Шинник Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
13. Акрон Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
14. Факел Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
15. Краснодар-2 Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
16. Торпедо Москва Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
17. Нефтехимик Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
18. Крылья Советов Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
19. Чайка Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1
20. Динамо Брянск Заявка 2 0 0 2 0 - 2 0
21. Иртыш Омск Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
22. Томь Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Оренбург - Алания от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 12 августа 2020, осталось 2 дня 8 часов 43 минуты.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 61
    Оренбург 75.4% (46)
    X 18% (11)
    Алания 6.6% (4)
    Все прогнозы

    Прогнозы на матч Оренбург - Алания

    Исход игры
    Оренбург
    75.4% (46)
    Ничья
    18% (11)
    Алания
    6.6% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    36.67% (22)
    Меньше
    63.33% (38)
    Обе команды забьют
    Да
    50% (30)
    Нет
    50% (30)
    Популярный счёт
    2:0 Оренбург
    27.9% (17)
    2:1 Оренбург
    26.2% (16)
    1:0 Оренбург
    16.4% (10)
    1:1 Ничья
    16.4% (10)
    1:2 Алания
    6.6% (4)
    3:0 Оренбург
    3.3% (2)
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