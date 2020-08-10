Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кулишев Артём
|1
|0.5
|2.
|Фамейе Джоэль
|1
|0.5
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Хадарцев Батраз
|1
|0.5
|2.
|Машуков Ислам
|1
|0.5
|3.
|Гурциев Батраз
|1
|0.5
|4.
|Кочиев Хетаг
|1
|0.5
|5.
|Хабалов Алан
|1 (1)
|0.5
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Козлов Савелий
|2
|0
|2.
|Фамейе Джоэль
|2
|0
|3.
|Сиваков Михаил
|1
|0
|4.
|Алвеш Рикарду
|1
|0
|5.
|Шкофлек Жига
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Засеев Азамат
|1
|0
|2.
|Дзахов Давид
|1
|0
|3.
|Хабалов Алан
|1
|0
|4.
|Машуков Ислам
|1
|0
|5.
|Гурциев Батраз
|1
|0
|6.
|Хосонов Хетаг
|1
|0
|7.
|Магомедов Бутта
|1
|0
|8.
|Крамаренко Сергей
|1
|0
|9.
|Цараев Алан
|1
|0
|10.
|Шавлохов Давид
|1
|0
|11.
|Кобесов Давид
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Оренбург
|0
|0
|50% (1)
|50% (1)
|0
|0
|Алания
|0
|0
|33.33% (1)
|33.33% (1)
|33.33% (1)
|0
Предыдущие игры
Оренбург Последние 20 матчей: + = -Оренбург 1:0 Нефтехимик Динамо Брянск 0:1 Оренбург Динамо Москва 0:1 Оренбург Зенит 4:1 Оренбург
Оренбург 0:0 Ростов Оренбург 0:4 ЦСКА Москва Рубин 1:0 Оренбург Оренбург 0:3 Урал Оренбург 0:3 Краснодар Локомотив Москва 1:0 Оренбург Оренбург 1:3 Спартак Москва Сочи 5:1 Оренбург Оренбург 2:0 Арсенал Тула Крылья Советов 1:1 Оренбург Сарпсборг-08 1:1 Оренбург Оренбург 3:0 Европа Оренбург 1:0 Далянь Ифан Оренбург 1:0 Спартак Юрмала Оренбург 1:0 Эсбьерг Оренбург 2:2 Борац Баня-Лука
Алания Последние 20 матчей: + = -Чайка 0:3 Алания Алания 2:4 СКА-Хабаровск Чайка 3:3 Алания Алания 4:0 Краснодар-3
Алания 0:2 Арсенал Тула Зенит 4:2 Алания Черноморец Нв 0:1 Алания Анжи 1:2 Алания Алания 8:0 Спартак-Нальчик СКА-Ростов 0:3 Алания Алания 3:1 Биолог-Новокубанск ПФК Кубань 1:4 Алания Алания 3:0 Дружба Спартак Владикавказ 0:4 Алания Алания 1:3 ЦСКА Москва Алания 5:0 Интер Черкесск Динамо Ставрополь 1:3 Алания Алания 4:0 Махачкала Машук-КМВ 0:1 Алания Алания 3:0 Волгарь
Последние игры между собой
Оренбург: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 1
Алания: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нижний Новгород
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|2.
|Оренбург
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|3.
|Енисей
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|4.
|Балтика
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|5.
|Велес Москва
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|6.
|Текстильщик
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|7.
|Спартак-2
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|8.
|Алания
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 4
|3
|9.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|10.
|Волгарь
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|11.
|Чертаново
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|12.
|Шинник
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|13.
|Акрон
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|14.
|Факел
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|15.
|Краснодар-2
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|16.
|Торпедо Москва
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|17.
|Нефтехимик
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|18.
|Крылья Советов
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|19.
|Чайка
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|20.
|Динамо Брянск
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|21.
|Иртыш Омск
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|22.
|Томь
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
Прогнозы на матч Оренбург - Алания
Исход игры
Оренбург
75.4% (46)
Ничья
18% (11)
Алания
6.6% (4)
Тотал 2.5
Больше
36.67% (22)
Меньше
63.33% (38)
Обе команды забьют
Да
50% (30)
Нет
50% (30)
Популярный счёт
2:0 Оренбург
27.9% (17)
2:1 Оренбург
26.2% (16)
1:0 Оренбург
16.4% (10)
1:1 Ничья
16.4% (10)
1:2 Алания
6.6% (4)
3:0 Оренбург
3.3% (2)
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