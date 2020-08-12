Томь оле оле
Олег Чижиков #
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Игнатов Михаил
|2
|1
|2.
|Нимели Силванус
|1
|0.5
|#
|Игрок
|1.
|Шалаев Олег
|2
|0
|2.
|Бычков Андрей
|0
|1
|3.
|Ахъядов Апти
|1
|0
|4.
|Зуев Илья
|1
|0
|5.
|Иванов Андрей Геннадьевич
|1
|0
|6.
|Каменщиков Дмитрий
|1
|0
|7.
|Текучёв Андрей
|1
|0
|8.
|Талалай Денис
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Игнатов Михаил
|2
|0
|2.
|Кутателадзе Николоз
|1
|0
|3.
|Нимели Силванус
|1
|0
|4.
|Поплевченков Артём
|1
|0
|5.
|Литвинов Руслан
|1
|0
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Томь
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Спартак-2
|0
|0
|33.33% (1)
|33.33% (1)
|0
|33.33% (1)
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нижний Новгород
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|2.
|Оренбург
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|3.
|Енисей
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|4.
|Балтика
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|5.
|Велес Москва
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|6.
|Текстильщик
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|7.
|Спартак-2
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|8.
|Алания
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 4
|3
|9.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|10.
|Волгарь
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|11.
|Чертаново
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|12.
|Шинник
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|13.
|Акрон
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|14.
|Факел
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|15.
|Краснодар-2
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|16.
|Торпедо Москва
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|17.
|Нефтехимик
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|18.
|Крылья Советов
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|19.
|Чайка
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|20.
|Динамо Брянск
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|21.
|Иртыш Омск
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|22.
|Томь
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0