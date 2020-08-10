Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Игнатов Михаил
|2
|1
|2.
|Нимели Силванус
|1
|0.5
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Шалаев Олег
|2
|0
|2.
|Бычков Андрей
|0
|1
|3.
|Ахъядов Апти
|1
|0
|4.
|Зуев Илья
|1
|0
|5.
|Иванов Андрей Геннадьевич
|1
|0
|6.
|Каменщиков Дмитрий
|1
|0
|7.
|Текучёв Андрей
|1
|0
|8.
|Талалай Денис
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Игнатов Михаил
|2
|0
|2.
|Кутателадзе Николоз
|1
|0
|3.
|Нимели Силванус
|1
|0
|4.
|Поплевченков Артём
|1
|0
|5.
|Литвинов Руслан
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Томь
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Спартак-2
|0
|0
|33.33% (1)
|33.33% (1)
|0
|33.33% (1)
Предыдущие игры
Томь Последние 20 матчей: + = -Чертаново 2:0 Томь Нижний Новгород 1:0 Томь Новосибирск 0:0 Томь Томь 2:1 Краснодар-2
Спартак-2 Последние 20 матчей: + = -Спартак-2 1:1 Торпедо Москва Чертаново 1:2 Спартак-2 Торпедо Москва 5:1 Спартак-2 Химки 3:0 Спартак-2
Спартак-2 3:0 Локомотив-Казанка Енисей 1:0 Спартак-2 Текстильщик 1:1 Спартак-2 Спартак-2 1:1 Авангард Курск Спартак-2 0:2 Луч Спартак-2 1:3 Армавир Нижний Новгород 2:2 Спартак-2 Спартак-2 2:0 Мордовия СКА-Хабаровск 3:0 Спартак-2 Спартак-2 7:2 Факел Чайка 2:1 Спартак-2 Спартак-2 2:3 Торпедо Москва Чертаново 2:2 Спартак-2 Шинник 3:2 Спартак-2 Спартак-2 0:3 Нефтехимик Томь 2:2 Спартак-2
Последние игры между собой
Томь: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 2
Спартак-2: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нижний Новгород
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|2.
|Оренбург
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|2 - 0
|6
|3.
|Енисей
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|4.
|Балтика
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|5.
|Велес Москва
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|6.
|Текстильщик
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|7.
|Спартак-2
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|8.
|Алания
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|5 - 4
|3
|9.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|10.
|Волгарь
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|11.
|Чертаново
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|12.
|Шинник
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|13.
|Акрон
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|14.
|Факел
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|15.
|Краснодар-2
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|16.
|Торпедо Москва
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|17.
|Нефтехимик
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|18.
|Крылья Советов
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|19.
|Чайка
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|20.
|Динамо Брянск
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|21.
|Иртыш Омск
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|22.
|Томь
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
Прогнозы на матч Томь - Спартак-2
Исход игры
Томь
56.5% (35)
Ничья
27.4% (17)
Спартак-2
16.1% (10)
Тотал 2.5
Больше
37.1% (23)
Меньше
62.9% (39)
Обе команды забьют
Да
61.29% (38)
Нет
38.71% (24)
Популярный счёт
2:1 Томь
29% (18)
1:1 Ничья
24.2% (15)
1:0 Томь
19.4% (12)
0:1 Спартак-2
9.7% (6)
2:0 Томь
8.1% (5)
1:2 Спартак-2
6.5% (4)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!