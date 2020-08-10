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Томь
 
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Спартак-2

Бомбардиры внутри турнира

Томь
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
Спартак-2
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Игнатов Михаил 2 1
2. Нимели Силванус 1 0.5

Карточки

Томь
# Игрок      
1. Шалаев Олег 2 0
2. Бычков Андрей 0 1
3. Ахъядов Апти 1 0
4. Зуев Илья 1 0
5. Иванов Андрей Геннадьевич 1 0
6. Каменщиков Дмитрий 1 0
7. Текучёв Андрей 1 0
8. Талалай Денис 1 0
Спартак-2
# Игрок      
1. Игнатов Михаил 2 0
2. Кутателадзе Николоз 1 0
3. Нимели Силванус 1 0
4. Поплевченков Артём 1 0
5. Литвинов Руслан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Томь 0 0 0 0 0 0
 Спартак-2 0 0 33.33% (1) 33.33% (1) 0 33.33% (1)

Предыдущие игры

Томь Последние 20 матчей: + = -
Чертаново 2:0 Томь Нижний Новгород 1:0 Томь Новосибирск 0:0 Томь Томь 2:1 Краснодар-2
Химки 3:0 Томь Родина Москва 3:2 Томь Чертаново 4:0 Томь Крылья Советов 3:3 Томь Томь 2:2 Тамбов Ротор 2:0 Томь Енисей 3:0 Томь Текстильщик 0:2 Томь Авангард Курск 3:2 Томь Томь 4:0 Луч Зенит 4:0 Томь Армавир 1:1 Томь Томь 2:0 Мордовия СКА-Хабаровск 1:1 Томь Томь 0:0 Балтика Факел 0:0 Томь
Спартак-2 Последние 20 матчей: + = -
Спартак-2 1:1 Торпедо Москва Чертаново 1:2 Спартак-2 Торпедо Москва 5:1 Спартак-2 Химки 3:0 Спартак-2
Спартак-2 3:0 Локомотив-Казанка Енисей 1:0 Спартак-2 Текстильщик 1:1 Спартак-2 Спартак-2 1:1 Авангард Курск Спартак-2 0:2 Луч Спартак-2 1:3 Армавир Нижний Новгород 2:2 Спартак-2 Спартак-2 2:0 Мордовия СКА-Хабаровск 3:0 Спартак-2 Спартак-2 7:2 Факел Чайка 2:1 Спартак-2 Спартак-2 2:3 Торпедо Москва Чертаново 2:2 Спартак-2 Шинник 3:2 Спартак-2 Спартак-2 0:3 Нефтехимик Томь 2:2 Спартак-2

Последние игры между собой

Томь: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 2
Спартак-2: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 3
Томь 2:2 Спартак-2 ФНЛ - Первый дивизион Томь 2:1 Спартак-2 ФНЛ - Первый дивизион Спартак-2 1:1 Томь ФНЛ - Первый дивизион Спартак-2 2:1 Томь ФНЛ - Первый дивизион
Томь 1:2 Спартак-2 ФНЛ - Первый дивизион Спартак-2 0:1 Томь ФНЛ - Первый дивизион Томь 4:1 Спартак-2 ФНЛ - Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Нижний Новгород Заявка 2 2 0 0 3 - 0 6
2. Оренбург Заявка 2 2 0 0 2 - 0 6
3. Енисей Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
4. Балтика Заявка 2 1 1 0 2 - 0 4
5. Велес Москва Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
6. Текстильщик Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
7. Спартак-2 Заявка 2 1 1 0 3 - 2 4
8. Алания Заявка 2 1 0 1 5 - 4 3
9. СКА-Хабаровск Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
10. Волгарь Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
11. Чертаново Заявка 2 1 0 1 3 - 2 3
12. Шинник Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
13. Акрон Заявка 2 1 0 1 2 - 2 3
14. Факел Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3
15. Краснодар-2 Заявка 2 1 0 1 3 - 4 3
16. Торпедо Москва Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
17. Нефтехимик Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
18. Крылья Советов Заявка 2 0 1 1 1 - 3 1
19. Чайка Заявка 2 0 1 1 1 - 4 1
20. Динамо Брянск Заявка 2 0 0 2 0 - 2 0
21. Иртыш Омск Заявка 2 0 0 2 1 - 4 0
22. Томь Заявка 2 0 0 2 0 - 3 0
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Томь - Спартак-2 от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 12 августа 2020, осталось 2 дня 6 часов 9 минут.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 62
    Томь 56.5% (35)
    X 27.4% (17)
    Спартак-2 16.1% (10)
    Все прогнозы

    Прогнозы на матч Томь - Спартак-2

    Исход игры
    Томь
    56.5% (35)
    Ничья
    27.4% (17)
    Спартак-2
    16.1% (10)
    Тотал 2.5
    Больше
    37.1% (23)
    Меньше
    62.9% (39)
    Обе команды забьют
    Да
    61.29% (38)
    Нет
    38.71% (24)
    Популярный счёт
    2:1 Томь
    29% (18)
    1:1 Ничья
    24.2% (15)
    1:0 Томь
    19.4% (12)
    0:1 Спартак-2
    9.7% (6)
    2:0 Томь
    8.1% (5)
    1:2 Спартак-2
    6.5% (4)
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