Чайка
Позже
Крылья Советов
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Хозин Владимир
|1
|0.33
|2.
|Алейников Василий
|1
|0.33
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Зиньковский Антон
|1
|0.33
|2.
|Голенков Егор
|1
|0.33
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Хозин Владимир
|1
|0
|2.
|Савичев Константин
|1
|0
|3.
|Леонтьев Игорь
|1
|0
|4.
|Васильев Максим Сергеевич
|1
|0
|5.
|Хайруллов Радик
|1
|0
|6.
|Хохлачёв Александр
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Гацкан Александр
|1
|1
|2.
|Чернов Никита
|1
|1
|3.
|Ежов Роман
|2
|0
|4.
|Божин Сергей
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Чайка
|0
|50% (1)
|0
|0
|0
|50% (1)
|Крылья Советов
|0
|50% (1)
|0
|0
|0
|50% (1)
Предыдущие игры
Чайка Последние 20 матчей: + = -Текстильщик 1:1 Чайка Чайка 0:3 Алания Першы Рэгиён 2:1 Чайка Нефтехимик 1:1 Чайка
Чайка 1:2 Стэнлес Пинск Молодечно 6:0 Чайка Медик Сочи 1:4 Чайка Чайка 3:3 Алания БГУ Минск 6:0 Чайка Краснодар-2 1:1 Чайка Чайка 1:1 ПФК Кубань Чайка 2:2 Кронон Столбцы Ивацевичи 8:0 Чайка Чайка 0:4 Динамо-Брест-1960 Барановичи 13:0 Чайка Чайка 0:5 Мелиоратор Житковичи Островец 8:0 Чайка Чайка 0:1 Першы Рэгиён Стэнлес Пинск 15:0 Чайка Чайка 2:4 Молодечно
Крылья Советов Последние 20 матчей: + = -Крылья Советов 2:0 СКА-Хабаровск Велес Москва 3:1 Крылья Советов Крылья Советов 0:0 Балтика Крылья Советов 3:0 Сочи
Крылья Советов 0:0 Краснодар Динамо Москва 2:0 Крылья Советов Арсенал Тула 2:4 Крылья Советов Крылья Советов 0:0 Ростов Локомотив Москва 1:1 Крылья Советов Зенит 2:1 Крылья Советов Крылья Советов 2:4 Ахмат Тамбов 3:0 Крылья Советов Рубин 0:1 Крылья Советов Крылья Советов 1:1 Оренбург Енисей 0:1 Крылья Советов Крылья Советов 2:0 Торпедо Москва Крылья Советов 0:2 Стрёмсгодсет Тамбов 4:1 Крылья Советов Крылья Советов 3:3 Томь Далянь Ифан 0:7 Крылья Советов
Последние игры между собой
Чайка: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Крылья Советов: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Оренбург
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|5 - 1
|10
|2.
|Спартак-2
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|6 - 3
|10
|3.
|Енисей
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|6 - 5
|9
|4.
|Велес Москва
|1:1 Заявка
|4
|2
|2
|0
|6 - 3
|8
|5.
|Балтика
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|3 - 0
|7
|6.
|Нефтехимик
|1:0 Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 2
|7
|7.
|Чертаново
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 4
|6
|8.
|Нижний Новгород
|0:1 Заявка
|4
|2
|0
|2
|3 - 2
|6
|9.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|10.
|Динамо Брянск
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|2 - 2
|6
|11.
|Текстильщик
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|3 - 2
|6
|12.
|Торпедо Москва
|1:0 Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|13.
|Крылья Советов
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|14.
|Шинник
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|15.
|Акрон
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|16.
|Факел
|1:1 Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|17.
|Краснодар-2
|0:1 Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|18.
|Волгарь
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 5
|3
|19.
|Алания
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|7 - 9
|3
|20.
|Чайка
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 5
|2
|21.
|Иртыш Омск
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 7
|1
|22.
|Томь
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 6
|1
Прогнозы на матч Чайка - Крылья Советов
Исход игры
Чайка
8.9% (14)
Ничья
24.1% (38)
Крылья Советов
67.1% (106)
Тотал 2.5
Больше
41.4% (65)
Меньше
58.6% (92)
Обе команды забьют
Да
60.51% (95)
Нет
39.49% (62)
Популярный счёт
1:2 Крылья Советов
33.5% (53)
0:1 Крылья Советов
20.9% (33)
1:1 Ничья
20.3% (32)
0:2 Крылья Советов
9.5% (15)
1:0 Чайка
5.1% (8)
2:1 Чайка
3.8% (6)
0:0 Ничья
2.5% (4)
0:3 Крылья Советов
1.3% (2)
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