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Чайка
 
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Крылья Советов

Бомбардиры внутри турнира

Чайка
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Хозин Владимир 1 0.33
2. Алейников Василий 1 0.33
Крылья Советов
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Зиньковский Антон 1 0.33
2. Голенков Егор 1 0.33

Карточки

Чайка
# Игрок      
1. Хозин Владимир 1 0
2. Савичев Константин 1 0
3. Леонтьев Игорь 1 0
4. Васильев Максим Сергеевич 1 0
5. Хайруллов Радик 1 0
6. Хохлачёв Александр 1 0
Крылья Советов
# Игрок      
1. Гацкан Александр 1 1
2. Чернов Никита 1 1
3. Ежов Роман 2 0
4. Божин Сергей 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Чайка 0 50% (1) 0 0 0 50% (1)
 Крылья Советов 0 50% (1) 0 0 0 50% (1)

Предыдущие игры

Чайка Последние 20 матчей: + = -
Текстильщик 1:1 Чайка Чайка 0:3 Алания Першы Рэгиён 2:1 Чайка Нефтехимик 1:1 Чайка
Чайка 1:2 Стэнлес Пинск Молодечно 6:0 Чайка Медик Сочи 1:4 Чайка Чайка 3:3 Алания БГУ Минск 6:0 Чайка Краснодар-2 1:1 Чайка Чайка 1:1 ПФК Кубань Чайка 2:2 Кронон Столбцы Ивацевичи 8:0 Чайка Чайка 0:4 Динамо-Брест-1960 Барановичи 13:0 Чайка Чайка 0:5 Мелиоратор Житковичи Островец 8:0 Чайка Чайка 0:1 Першы Рэгиён Стэнлес Пинск 15:0 Чайка Чайка 2:4 Молодечно
Крылья Советов Последние 20 матчей: + = -
Крылья Советов 2:0 СКА-Хабаровск Велес Москва 3:1 Крылья Советов Крылья Советов 0:0 Балтика Крылья Советов 3:0 Сочи
Крылья Советов 0:0 Краснодар Динамо Москва 2:0 Крылья Советов Арсенал Тула 2:4 Крылья Советов Крылья Советов 0:0 Ростов Локомотив Москва 1:1 Крылья Советов Зенит 2:1 Крылья Советов Крылья Советов 2:4 Ахмат Тамбов 3:0 Крылья Советов Рубин 0:1 Крылья Советов Крылья Советов 1:1 Оренбург Енисей 0:1 Крылья Советов Крылья Советов 2:0 Торпедо Москва Крылья Советов 0:2 Стрёмсгодсет Тамбов 4:1 Крылья Советов Крылья Советов 3:3 Томь Далянь Ифан 0:7 Крылья Советов

Последние игры между собой

Чайка: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Крылья Советов: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Крылья Советов 2:2 Чайка Товарищеские матчи Крылья Советов 1:0 Чайка Кубок ФНЛ
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Оренбург Заявка 4 3 1 0 5 - 1 10
2. Спартак-2 Заявка 4 3 1 0 6 - 3 10
3. Енисей Заявка 4 3 0 1 6 - 5 9
4. Велес Москва 1:1 Заявка 4 2 2 0 6 - 3 8
5. Балтика Заявка 3 2 1 0 3 - 0 7
6. Нефтехимик 1:0 Заявка 4 2 1 1 4 - 2 7
7. Чертаново Заявка 4 2 0 2 5 - 4 6
8. Нижний Новгород 0:1 Заявка 4 2 0 2 3 - 2 6
9. СКА-Хабаровск Заявка 4 2 0 2 5 - 5 6
10. Динамо Брянск Заявка 4 2 0 2 2 - 2 6
11. Текстильщик Заявка 4 1 3 0 3 - 2 6
12. Торпедо Москва 1:0 Заявка 4 1 2 1 3 - 3 5
13. Крылья Советов Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
14. Шинник Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
15. Акрон Заявка 4 1 1 2 3 - 4 4
16. Факел 1:1 Заявка 4 1 1 2 3 - 5 4
17. Краснодар-2 0:1 Заявка 4 1 1 2 3 - 5 4
18. Волгарь Заявка 4 1 0 3 4 - 5 3
19. Алания Заявка 4 1 0 3 7 - 9 3
20. Чайка Заявка 3 0 2 1 2 - 5 2
21. Иртыш Омск Заявка 4 0 1 3 3 - 7 1
22. Томь Заявка 4 0 1 3 2 - 6 1
  • До матча
  • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Вашему вниманию представляется текстовая трансляция матча 4 тура первенства ФНЛ, "Чайка" - "Крылья Советов". Проведёт текстовую онлайн трансляцию Прокофьев Сергей.
Прогнозы 158
Чайка 8.9% (14)
X 24.1% (38)
Крылья Советов 67.1% (106)
Все прогнозы
1.9 Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Чайка - Крылья Советов

Исход игры
Чайка
8.9% (14)
Ничья
24.1% (38)
Крылья Советов
67.1% (106)
Тотал 2.5
Больше
41.4% (65)
Меньше
58.6% (92)
Обе команды забьют
Да
60.51% (95)
Нет
39.49% (62)
Популярный счёт
1:2 Крылья Советов
33.5% (53)
0:1 Крылья Советов
20.9% (33)
1:1 Ничья
20.3% (32)
0:2 Крылья Советов
9.5% (15)
1:0 Чайка
5.1% (8)
2:1 Чайка
3.8% (6)
0:0 Ничья
2.5% (4)
0:3 Крылья Советов
1.3% (2)
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Победитель

Букмекер 1 X 2
4.80 3.50 1.74

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.07 1.71
Букмекер Да Нет
5.50 1.13
Букмекер Да Нет
3.95 1.22
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