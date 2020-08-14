  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Россия
Чайка
 
Позже
Крылья Советов

Бомбардиры внутри турнира

Чайка
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Хозин Владимир 1 0.33
2. Алейников Василий 1 0.33
Крылья Советов
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Зиньковский Антон 1 0.33
2. Голенков Егор 1 0.33

Карточки

Чайка
# Игрок      
1. Хозин Владимир 1 0
2. Савичев Константин 1 0
3. Леонтьев Игорь 1 0
4. Васильев Максим Сергеевич 1 0
5. Хайруллов Радик 1 0
6. Хохлачёв Александр 1 0
Крылья Советов
# Игрок      
1. Гацкан Александр 1 1
2. Чернов Никита 1 1
3. Ежов Роман 2 0
4. Божин Сергей 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Чайка 0 50% (1) 0 0 0 50% (1)
 Крылья Советов 0 50% (1) 0 0 0 50% (1)

Предыдущие игры

Чайка Последние 20 матчей: + = -
Текстильщик 1:1 Чайка Чайка 0:3 Алания Першы Рэгиён 2:1 Чайка Нефтехимик 1:1 Чайка
Чайка 1:2 Стэнлес Пинск Молодечно 6:0 Чайка Медик Сочи 1:4 Чайка Чайка 3:3 Алания БГУ Минск 6:0 Чайка Краснодар-2 1:1 Чайка Чайка 1:1 ПФК Кубань Чайка 2:2 Кронон Столбцы Ивацевичи 8:0 Чайка Чайка 0:4 Динамо-Брест-1960 Барановичи 13:0 Чайка Чайка 0:5 Мелиоратор Житковичи Островец 8:0 Чайка Чайка 0:1 Першы Рэгиён Стэнлес Пинск 15:0 Чайка Чайка 2:4 Молодечно
Крылья Советов Последние 20 матчей: + = -
Крылья Советов 2:0 СКА-Хабаровск Велес Москва 3:1 Крылья Советов Крылья Советов 0:0 Балтика Крылья Советов 3:0 Сочи
Крылья Советов 0:0 Краснодар Динамо Москва 2:0 Крылья Советов Арсенал Тула 2:4 Крылья Советов Крылья Советов 0:0 Ростов Локомотив Москва 1:1 Крылья Советов Зенит 2:1 Крылья Советов Крылья Советов 2:4 Ахмат Тамбов 3:0 Крылья Советов Рубин 0:1 Крылья Советов Крылья Советов 1:1 Оренбург Енисей 0:1 Крылья Советов Крылья Советов 2:0 Торпедо Москва Крылья Советов 0:2 Стрёмсгодсет Тамбов 4:1 Крылья Советов Крылья Советов 3:3 Томь Далянь Ифан 0:7 Крылья Советов

Последние игры между собой

Чайка: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Крылья Советов: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Крылья Советов 2:2 Чайка Товарищеские матчи Крылья Советов 1:0 Чайка Кубок ФНЛ
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Оренбург Заявка 3 3 0 0 4 - 0 9
2. Балтика Заявка 3 2 1 0 3 - 0 7
3. Велес Москва Заявка 3 2 1 0 5 - 2 7
4. Спартак-2 Заявка 3 2 1 0 5 - 3 7
5. Чертаново Заявка 3 2 0 1 5 - 3 6
6. Нижний Новгород Заявка 3 2 0 1 3 - 1 6
7. Енисей Заявка 3 2 0 1 3 - 3 6
8. Текстильщик Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
9. Нефтехимик Заявка 3 1 1 1 3 - 2 4
10. Крылья Советов Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
11. Шинник Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
12. Акрон Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
13. Краснодар-2 Заявка 3 1 1 1 3 - 4 4
14. Волгарь Заявка 3 1 0 2 4 - 4 3
15. Алания Заявка 3 1 0 2 5 - 6 3
16. СКА-Хабаровск Заявка 3 1 0 2 4 - 5 3
17. Динамо Брянск Заявка 3 1 0 2 1 - 2 3
18. Факел Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
19. Торпедо Москва Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
20. Чайка Заявка 3 0 2 1 2 - 5 2
21. Иртыш Омск Заявка 3 0 0 3 2 - 6 0
22. Томь Заявка 3 0 0 3 1 - 5 0
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Чайка - Крылья Советов от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 16 августа 2020, осталось 2 дня 14 часов 53 минуты.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 74
    Чайка 13.5% (10)
    X 33.8% (25)
    Крылья Советов 52.7% (39)
    Все прогнозы

    Прогнозы на матч Чайка - Крылья Советов

    Исход игры
    Чайка
    13.5% (10)
    Ничья
    33.8% (25)
    Крылья Советов
    52.7% (39)
    Тотал 2.5
    Больше
    31.51% (23)
    Меньше
    68.49% (50)
    Обе команды забьют
    Да
    63.01% (46)
    Нет
    36.99% (27)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    31.1% (23)
    1:2 Крылья Советов
    25.7% (19)
    0:1 Крылья Советов
    16.2% (12)
    0:2 Крылья Советов
    9.5% (7)
    1:0 Чайка
    8.1% (6)
    2:1 Чайка
    5.4% (4)
    0:0 Ничья
    2.7% (2)
    Конкурс прогнозов

    Ваш прогноз

    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Где смотреть матч Чайка - Крылья Советов онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет (список матчей)

    Париматч

    БетСити + ФРИБЕТ 10 000 рублей

    Бонусы букмекеров
    КЭШБЭК 12,5% на все ставки


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный