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Балтика
1:0
Первый тайм: 32'
Шинник
0'
1:0
7' Гол
Аллеф де Андраде
32'
67
Бориско
Максим
27
Маклаков
Иван
26
Мещанинов
Артём
44
Тишкин
Максим
9
Макарчук
Артём
19
Шаваев
Алихан
18
Кашчелан
Младен
38
Казаев
Ян
10
Альшин
Ильнур
33
Аллеф
де
Андраде
6
Кузьмин
Максим
13
Матюша
Максим
17
Покидышев
Николай
44
Тананеев
Дмитрий
4
Стешин
Евгений
8
Евсеев
Павел
5
Зинков
Вячеслав
89
Дорофеев
Никита
7
Олейников
Иван
11
Пухов
Тимур
9
Низамутдинов
Эльдар
77
Гонгапшев
Альбек
Балтика
Шинник

Ход матча

7'
Аллеф де Андраде
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Балтика
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Аллеф де Андраде 4 (1) 1
Шинник
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Низамутдинов Эльдар 1 0.25
2. Дорофеев Никита 1 0.25

Карточки

Балтика
# Игрок      
1. Макарчук Артём 3 0
2. Тишкин Максим 2 0
3. Дудиев Аслан 0 1
4. Кашчелан Младен 1 0
5. Альшин Ильнур 1 0
6. Мещанинов Артём 1 0
Шинник
# Игрок      
1. Наседкин Евгений 3 0
2. Евсеев Павел 2 0
3. Кутин Денис 1 0
4. Стешин Евгений 1 0
5. Пухов Тимур 1 0
6. Покидышев Николай 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Балтика 0 66.67% (2) 0 33.33% (1) 0 0
 Шинник 0 0 0 50% (1) 0 50% (1)

Предыдущие игры

Балтика Последние 20 матчей: + = -
Факел 0:1 Балтика Балтика 2:0 Волгарь Крылья Советов 0:0 Балтика Иртыш Омск 1:2 Балтика
Балтика 1:1 Торпедо Москва Балтика 0:0 Динамо Брянск Балтика 1:0 Олимп-Долгопрудный Балтика 4:2 Сатурн Балтика 1:1 Волга Тверь Балтика 1:2 Родина Москва Балтика 2:0 Армавир Нижний Новгород 0:0 Балтика Балтика 0:2 Мордовия Балтика 1:0 СКА-Хабаровск Чертаново 3:1 Балтика Балтика 3:0 Факел Чайка 1:0 Балтика Торпедо Москва 1:0 Балтика Балтика 1:1 Торпедо Москва Шинник 0:2 Балтика
Шинник Последние 20 матчей: + = -
Шинник 0:0 Краснодар-2 Акрон 2:1 Шинник Шинник 1:0 Торпедо Москва Шинник 1:1 Сатурн
Шинник 0:2 Урал Шинник 0:1 Ротор Енисей 1:3 Шинник КамАЗ 0:3 Шинник Тамбов 1:0 Шинник Шинник 3:0 Мордовия Рига 0:1 Шинник Шинник 1:1 СКА-Ростов Шинник 3:0 Текстильщик Авангард Курск 2:2 Шинник Шинник 3:1 Луч Армавир 0:1 Шинник Шинник 1:3 Нижний Новгород Нижний Новгород 2:2 Шинник Мордовия 1:1 Шинник Шинник 0:2 Балтика

Последние игры между собой

Балтика: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 7
Шинник: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 7
Шинник 0:2 Балтика ФНЛ - Первый дивизион Шинник 1:0 Балтика ФНЛ - Первый дивизион Балтика 1:0 Шинник ФНЛ - Первый дивизион Балтика 0:0 Шинник ФНЛ - Первый дивизион
Шинник 1:0 Балтика ФНЛ - Первый дивизион Шинник 0:1 Балтика ФНЛ - Первый дивизион Балтика 1:0 Шинник ФНЛ - Первый дивизион Балтика 0:3 Шинник ФНЛ - Первый дивизион Шинник 0:1 Балтика ФНЛ - Первый дивизион Балтика 1:1 Шинник ФНЛ - Первый дивизион Шинник 2:1 Балтика ФНЛ - Первый дивизион Балтика 2:2 Шинник ФНЛ - Первый дивизион Шинник 1:1 Балтика ФНЛ - Первый дивизион Балтика 0:0 Шинник ФНЛ - Первый дивизион Шинник 0:2 Балтика ФНЛ - Первый дивизион Шинник 0:3 Балтика ФНЛ - Первый дивизион Шинник 2:1 Балтика Кубок Балтика 0:1 Шинник ФНЛ - Первый дивизион Шинник 1:1 Балтика ФНЛ - Первый дивизион Балтика 0:1 Шинник ФНЛ - Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Балтика 1:0 Заявка 4 3 1 0 4 - 0 10
2. Оренбург Заявка 4 3 1 0 5 - 1 10
3. Спартак-2 Заявка 4 3 1 0 6 - 3 10
4. Енисей Заявка 4 3 0 1 6 - 5 9
5. Велес Москва Заявка 4 2 2 0 6 - 3 8
6. Крылья Советов 3:0 Заявка 4 2 1 1 6 - 3 7
7. Нефтехимик Заявка 4 2 1 1 4 - 2 7
8. Чертаново Заявка 4 2 0 2 5 - 4 6
9. Нижний Новгород Заявка 4 2 0 2 3 - 2 6
10. СКА-Хабаровск Заявка 4 2 0 2 5 - 5 6
11. Динамо Брянск Заявка 4 2 0 2 2 - 2 6
12. Текстильщик Заявка 4 1 3 0 3 - 2 6
13. Торпедо Москва Заявка 4 1 2 1 5 - 3 5
14. Шинник 0:1 Заявка 4 1 1 2 2 - 3 4
15. Акрон Заявка 4 1 1 2 3 - 4 4
16. Факел Заявка 4 1 1 2 3 - 5 4
17. Краснодар-2 Заявка 4 1 1 2 3 - 7 4
18. Волгарь Заявка 4 1 0 3 4 - 5 3
19. Алания Заявка 4 1 0 3 7 - 9 3
20. Чайка 0:3 Заявка 4 0 2 2 2 - 8 2
21. Иртыш Омск Заявка 4 0 1 3 3 - 7 1
22. Томь Заявка 4 0 1 3 2 - 6 1
  • Первый тайм
  • Угловой
    35'
    Макарчук с углового вновь выполнил подачу на ближнюю штангу, на этот раз игроки "Шинника" выбили мяч на правый фланг, но подбор был за игроками "Балтики". 
  • Угловой
    34'
    Угловой у ворот "Шинника". Макарчук выполнил подачу на ближнюю штангу, игроки ярославского клуба не стали рисковать и выбили мяч на повторный корнер. 
  • 33'
    Зинков со стандарта выполнил подачу к линии вратарской, Бориско уверенно сыграл на выходе и забрал мяч в руки. 
  • Фол, нарушение
    32'
    Шаваев на своей половине поля нарушил правила против Гонгапшева. Игроки "Шинника" заработали довольно неплохой стандарт. 
  • Опасный момент
    31'
    Альшин с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Аллеф в прыжке головой не смог пробить по воротам, но мяч на левом углу штрафной подхватил Кузьмин, который затем пробил в правый угол ворот, мяч пролетел рядом со  штангой. 
  • Опасный момент
    30'
    Аллеф получил мяч на левом фланге от Казанкова, а затем бразилец выполнил передачу к линии штрафной площади, Альшин обработал мяч и пробил в левый угол ворот, получилось достаточно опасно, но немного неточно. 
  • 29'
    Кузьмин из центра поля выполнил передачу на ход Альшину по правому флангу, Ильнур практически догнал мяч у лицевой линии, но всё же будет удар от ворот. 
  • 28'
    Покидышев пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч попал в одного из защитников "Балтики". 
  • Угловой
    27'
    Зинков с углового выполнил подачу к левому углу вратарской, Гонгапшев головой пробил по воротам, уже во вратарской мяч пытался подправить в угол ворот Низамутдинов, но Эльдар сделал только хуже, от форварда "Шинника" мяч ушёл за лицевую линию поля. 
  • Опасный момент
    26'
    Низамутдинов пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, Бориско сыграл не очень уверенно, голкипер "Балтики" решил кулаками отбить мяч на угловой. 
  • Штанга
    25'
    Шаваев со стандарта с левого фланга выполнил подачу к линии вратарской, Тишкин головой не смог пробить по воротам, но мяч полетел в створ, а поэтому Матюша вынужден был отбивать мяч к центру штрафной площади, оттуда по воротам пробил Мещанинов, мяч полетел под перекладину, Матюша в прыжке перевёл мяч в перекладину, а затем уже игроки "Шинника" смогли отбиться. 
  • Опасный момент
    24'
    Кузьмин при входе в штрафную площадь обыграл Олейникова и Тананеева, а затем Максим от левого угла вратарской попытался выполнить прострел в центр, но Матюша сократил дистанцию и ногой отбил мяч на партнёра по команде. 
  • 23'
    Кузьмин с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог добраться до мяча. 
  • Опасный момент
    22'
    Маклаков под прессингом потерял мяч на правом фланге у своей штрафной площади, сразу же Низамутдинов отправил в прорыв Олейникова, Иван сместился к правому углу вратарской, а затем выполнил передачу к дальней штанге, Гонгапшев не смог догнать мяч, чтобы завершить момент ударом по воротам. 
  • 21'
    Аллеф попытался войти в штрафную площадь с левой половины поля, но после отскока от Дорофеева мяч полетел слишком сильно в штрафную площадь "Шинника", Матюша при игре на выходе его перехватили. 
  • 20'
    Альшин с правого фланга выполнил прострел в центр штрафной площади, после отскока мяч полетел к Казаеву, а Ян пробил по воротам в падении через себя, мяч полетел точно в руки Матюше. 
  • Угловой
    19'
    Зинков с углового выполнил подачу к левому углу вратарской, Мещанинов удачно выпрыгнул и головой выбил мяч на левый фланг. 
  • 18'
    Зинков со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, Мещанинов в борьбе с соперниками головой выбил мяч на угловой. 
  • Фол, нарушение
    17'
    Мещанинов на правом фланге нарушил правила против Гонгапшева. Игроки "Шинника" вновь тщательно готовятся к стандарту. 
  • 16'
    Альшин с правого фланга на этот раз закрутил мяч во вратарскую, мяч полетел слишком сильно для Аллефа, а поэтому форвард "Балтики" даже не стал за него бороться. 
  • 15'
    Макарчук с правого фланга выполнил подачу к линии вратарской, Стешин оказался первым на мяче и выбил его подальше от своих ворот. 
  • Фол, нарушение
    14'
    Кузьмин перестарался в борьбе за мяч у штрафной площади "Шинника", правила были нарушены против Олейникова. 
  • 13'
    Альшин вошёл в штрафную площадь с правого фланга, а затем Ильнур выполнил передачу в центр штрафной площади на Аллефа, игроки "Шинника" успели вернуться в оборону и перехватить мяч. 
  • 12'
    Зинков со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, сам же Тишкин головой выбил мяч обратно на левый фланг, а затем уже "Балтика" отправилась в контратаку. 
  • Фол, нарушение
    11'
    Тишкин на левом фланге нарушил правила. "Шинник" на этот раз тщательно готовится к стандарту. 
  • 10'
    Очень хорошее начало матча получилось для "Балтики", но хозяева поля достаточно активно начали встречу, а поэтому их гол заслуженный. 
  • 9'
    Гонгапшев вошёл в штрафную площадь с левого фланга, в борьбе с соперниками Альбек пробил в ближний угол ворот, мяч в створ не пошёл. 
  • Описание гола
    8'
    Г-О-О-О-Л! 1:0!!! Аллеф!!! Угловой заработала "Балтика". Макарчук выполнил подачу в центр штрафной площади, после борьбы Маклаков покатил мяч на Аллефа, который войдя в штрафную площадь точно пробил в правый угол ворот. 
  • 7'
    Аллеф со входа в штрафную площадь пробил по воротам, мяч попал в защитника "Шинника". 
  • 6'
    Альшин сместился в центр с правого фланга, а затем Ильнур выполнил передачу к левому углу штрафной площади на Маклакова, защитники "Шинника" сыграли внимательно и заставили "Балтику" отойти в центру поля. 
  • 5'
    С правого фланга последовала слишком сильная передача в штрафную площадь "Балтики" на Низамутдинова, Бориско также немного размялся при игре на выходе. 
  • Фол, нарушение
    4'
    Тишкин на своей половине поля нарушил правила против Гонгапшева. Игроки "Шинника" решили разыграть стандарт, но ничего интересного гости дальше так и не придумали. 
  • 3'
    Альшин с правого фланга выполнил передачу в центр штрафной площади, Аллеф не смог зацепиться за мяч, его в итоге во вратарской спокойно забрал Матюша. 
  • 2'
    Стешин едва сразу не привёз момент на свои ворота, неудачно Евгений выбил мяч вперёд от своей штрафной площади, но отскок был в пользу защитника "Шинника". 
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня многие считают "Балтику" фаворитом в этом противостоянии, но и "Шинник" всё же достаточно крепкая команда, а поэтому ожидать лёгкой победы от Калининградского клуба точно не нужно. 
  • До матча
  • Доброго времени суток, дорогие друзья! Приветствуем вас на матче четвёртого тура первенства ФНЛ между калининградской "Балтикой" и ярославским "Шинником". Вместе с вами за ходом этой встречи наблюдать буду я, Михаил Бугров. 
  • Главным арбитром на этот матч назначен Иван Сиденков из Санкт-Петербурга. Помогать ему на бровках будут Дмитрий Колосков из Уфы и Максим Каюмов из Москвы. Резервным арбитром на этот матч назначен Тарас Шевченко из Калининграда. 
Прогнозы 163
Балтика 77.3% (126)
X 19.6% (32)
Шинник 3.1% (5)
Все прогнозы

Прогнозы на матч Балтика 1:0 Шинник

Исход игры
Балтика
77.3% (126)
Ничья
19.6% (32)
Шинник
3.1% (5)
Тотал 2.5
Больше
35.4% (57)
Меньше
64.6% (104)
Обе команды забьют
Да
51.55% (83)
Нет
48.45% (78)
Популярный счёт
1:0 Балтика
36.8% (60)
2:1 Балтика
29.4% (48)
1:1 Ничья
16% (26)
2:0 Балтика
8.6% (14)
0:0 Ничья
1.8% (3)
1:2 Шинник
1.8% (3)
2:2 Ничья
1.8% (3)
3:1 Балтика
1.2% (2)
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1.17 5.30 14.00

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Основное времяПервый таймВторой тайм
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1.92 1.65
Букмекер Да Нет
4.20 1.20
Букмекер Да Нет
4.20 1.21
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