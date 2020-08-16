Альшин с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Аллеф в прыжке головой не смог пробить по воротам, но мяч на левом углу штрафной подхватил Кузьмин, который затем пробил в правый угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой.

Шаваев на своей половине поля нарушил правила против Гонгапшева. Игроки "Шинника" заработали довольно неплохой стандарт.

Зинков со стандарта выполнил подачу к линии вратарской, Бориско уверенно сыграл на выходе и забрал мяч в руки.

Угловой у ворот "Шинника". Макарчук выполнил подачу на ближнюю штангу, игроки ярославского клуба не стали рисковать и выбили мяч на повторный корнер.

Макарчук с углового вновь выполнил подачу на ближнюю штангу, на этот раз игроки "Шинника" выбили мяч на правый фланг, но подбор был за игроками "Балтики".

30' Аллеф получил мяч на левом фланге от Казанкова, а затем бразилец выполнил передачу к линии штрафной площади, Альшин обработал мяч и пробил в левый угол ворот, получилось достаточно опасно, но немного неточно.

29' Кузьмин из центра поля выполнил передачу на ход Альшину по правому флангу, Ильнур практически догнал мяч у лицевой линии, но всё же будет удар от ворот.

28' Покидышев пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч попал в одного из защитников "Балтики".

27' Зинков с углового выполнил подачу к левому углу вратарской, Гонгапшев головой пробил по воротам, уже во вратарской мяч пытался подправить в угол ворот Низамутдинов, но Эльдар сделал только хуже, от форварда "Шинника" мяч ушёл за лицевую линию поля.

26' Низамутдинов пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, Бориско сыграл не очень уверенно, голкипер "Балтики" решил кулаками отбить мяч на угловой.

25' Шаваев со стандарта с левого фланга выполнил подачу к линии вратарской, Тишкин головой не смог пробить по воротам, но мяч полетел в створ, а поэтому Матюша вынужден был отбивать мяч к центру штрафной площади, оттуда по воротам пробил Мещанинов, мяч полетел под перекладину, Матюша в прыжке перевёл мяч в перекладину, а затем уже игроки "Шинника" смогли отбиться.

24' Кузьмин при входе в штрафную площадь обыграл Олейникова и Тананеева, а затем Максим от левого угла вратарской попытался выполнить прострел в центр, но Матюша сократил дистанцию и ногой отбил мяч на партнёра по команде.

23' Кузьмин с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог добраться до мяча.

22' Маклаков под прессингом потерял мяч на правом фланге у своей штрафной площади, сразу же Низамутдинов отправил в прорыв Олейникова, Иван сместился к правому углу вратарской, а затем выполнил передачу к дальней штанге, Гонгапшев не смог догнать мяч, чтобы завершить момент ударом по воротам.

21' Аллеф попытался войти в штрафную площадь с левой половины поля, но после отскока от Дорофеева мяч полетел слишком сильно в штрафную площадь "Шинника", Матюша при игре на выходе его перехватили.

20' Альшин с правого фланга выполнил прострел в центр штрафной площади, после отскока мяч полетел к Казаеву, а Ян пробил по воротам в падении через себя, мяч полетел точно в руки Матюше.

19' Зинков с углового выполнил подачу к левому углу вратарской, Мещанинов удачно выпрыгнул и головой выбил мяч на левый фланг.

18' Зинков со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, Мещанинов в борьбе с соперниками головой выбил мяч на угловой.

17' Мещанинов на правом фланге нарушил правила против Гонгапшева. Игроки "Шинника" вновь тщательно готовятся к стандарту.

16' Альшин с правого фланга на этот раз закрутил мяч во вратарскую, мяч полетел слишком сильно для Аллефа, а поэтому форвард "Балтики" даже не стал за него бороться.

15' Макарчук с правого фланга выполнил подачу к линии вратарской, Стешин оказался первым на мяче и выбил его подальше от своих ворот.

14' Кузьмин перестарался в борьбе за мяч у штрафной площади "Шинника", правила были нарушены против Олейникова.

13' Альшин вошёл в штрафную площадь с правого фланга, а затем Ильнур выполнил передачу в центр штрафной площади на Аллефа, игроки "Шинника" успели вернуться в оборону и перехватить мяч.

12' Зинков со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, сам же Тишкин головой выбил мяч обратно на левый фланг, а затем уже "Балтика" отправилась в контратаку.

11' Тишкин на левом фланге нарушил правила. "Шинник" на этот раз тщательно готовится к стандарту.

10' Очень хорошее начало матча получилось для "Балтики", но хозяева поля достаточно активно начали встречу, а поэтому их гол заслуженный.

9' Гонгапшев вошёл в штрафную площадь с левого фланга, в борьбе с соперниками Альбек пробил в ближний угол ворот, мяч в створ не пошёл.

8' Г-О-О-О-Л! 1:0!!! Аллеф!!! Угловой заработала "Балтика". Макарчук выполнил подачу в центр штрафной площади, после борьбы Маклаков покатил мяч на Аллефа, который войдя в штрафную площадь точно пробил в правый угол ворот.

7' Аллеф со входа в штрафную площадь пробил по воротам, мяч попал в защитника "Шинника".

6' Альшин сместился в центр с правого фланга, а затем Ильнур выполнил передачу к левому углу штрафной площади на Маклакова, защитники "Шинника" сыграли внимательно и заставили "Балтику" отойти в центру поля.

5' С правого фланга последовала слишком сильная передача в штрафную площадь "Балтики" на Низамутдинова, Бориско также немного размялся при игре на выходе.

4' Тишкин на своей половине поля нарушил правила против Гонгапшева. Игроки "Шинника" решили разыграть стандарт, но ничего интересного гости дальше так и не придумали.

3' Альшин с правого фланга выполнил передачу в центр штрафной площади, Аллеф не смог зацепиться за мяч, его в итоге во вратарской спокойно забрал Матюша.

2' Стешин едва сразу не привёз момент на свои ворота, неудачно Евгений выбил мяч вперёд от своей штрафной площади, но отскок был в пользу защитника "Шинника".