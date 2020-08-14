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Балтика
 
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Шинник

Бомбардиры внутри турнира

Балтика
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Аллеф де Андраде 3 (1) 1
Шинник
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Низамутдинов Эльдар 1 0.33
2. Дорофеев Никита 1 0.33

Карточки

Балтика
# Игрок      
1. Макарчук Артём 3 0
2. Тишкин Максим 2 0
3. Дудиев Аслан 0 1
4. Кашчелан Младен 1 0
5. Альшин Ильнур 1 0
6. Мещанинов Артём 1 0
Шинник
# Игрок      
1. Наседкин Евгений 3 0
2. Евсеев Павел 2 0
3. Кутин Денис 1 0
4. Стешин Евгений 1 0
5. Пухов Тимур 1 0
6. Покидышев Николай 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Балтика 0 66.67% (2) 0 33.33% (1) 0 0
 Шинник 0 0 0 100% (1) 0 0

Предыдущие игры

Балтика Последние 20 матчей: + = -
Факел 0:1 Балтика Балтика 2:0 Волгарь Крылья Советов 0:0 Балтика Иртыш Омск 1:2 Балтика
Балтика 1:1 Торпедо Москва Балтика 0:0 Динамо Брянск Балтика 1:0 Олимп-Долгопрудный Балтика 4:2 Сатурн Балтика 1:1 Волга Тверь Балтика 1:2 Родина Москва Балтика 2:0 Армавир Нижний Новгород 0:0 Балтика Балтика 0:2 Мордовия Балтика 1:0 СКА-Хабаровск Чертаново 3:1 Балтика Балтика 3:0 Факел Чайка 1:0 Балтика Торпедо Москва 1:0 Балтика Балтика 1:1 Торпедо Москва Шинник 0:2 Балтика
Шинник Последние 20 матчей: + = -
Шинник 0:0 Краснодар-2 Акрон 2:1 Шинник Шинник 1:0 Торпедо Москва Шинник 1:1 Сатурн
Шинник 0:2 Урал Шинник 0:1 Ротор Енисей 1:3 Шинник КамАЗ 0:3 Шинник Тамбов 1:0 Шинник Шинник 3:0 Мордовия Рига 0:1 Шинник Шинник 1:1 СКА-Ростов Шинник 3:0 Текстильщик Авангард Курск 2:2 Шинник Шинник 3:1 Луч Армавир 0:1 Шинник Шинник 1:3 Нижний Новгород Нижний Новгород 2:2 Шинник Мордовия 1:1 Шинник Шинник 0:2 Балтика

Последние игры между собой

Балтика: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 7
Шинник: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 7
Шинник 0:2 Балтика ФНЛ - Первый дивизион Шинник 1:0 Балтика ФНЛ - Первый дивизион Балтика 1:0 Шинник ФНЛ - Первый дивизион Балтика 0:0 Шинник ФНЛ - Первый дивизион
Шинник 1:0 Балтика ФНЛ - Первый дивизион Шинник 0:1 Балтика ФНЛ - Первый дивизион Балтика 1:0 Шинник ФНЛ - Первый дивизион Балтика 0:3 Шинник ФНЛ - Первый дивизион Шинник 0:1 Балтика ФНЛ - Первый дивизион Балтика 1:1 Шинник ФНЛ - Первый дивизион Шинник 2:1 Балтика ФНЛ - Первый дивизион Балтика 2:2 Шинник ФНЛ - Первый дивизион Шинник 1:1 Балтика ФНЛ - Первый дивизион Балтика 0:0 Шинник ФНЛ - Первый дивизион Шинник 0:2 Балтика ФНЛ - Первый дивизион Шинник 0:3 Балтика ФНЛ - Первый дивизион Шинник 2:1 Балтика Кубок Балтика 0:1 Шинник ФНЛ - Первый дивизион Шинник 1:1 Балтика ФНЛ - Первый дивизион Балтика 0:1 Шинник ФНЛ - Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Оренбург Заявка 3 3 0 0 4 - 0 9
2. Балтика Заявка 3 2 1 0 3 - 0 7
3. Велес Москва Заявка 3 2 1 0 5 - 2 7
4. Спартак-2 Заявка 3 2 1 0 5 - 3 7
5. Чертаново Заявка 3 2 0 1 5 - 3 6
6. Нижний Новгород Заявка 3 2 0 1 3 - 1 6
7. Енисей Заявка 3 2 0 1 3 - 3 6
8. Текстильщик Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
9. Нефтехимик Заявка 3 1 1 1 3 - 2 4
10. Крылья Советов Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
11. Шинник Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
12. Акрон Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
13. Краснодар-2 Заявка 3 1 1 1 3 - 4 4
14. Волгарь Заявка 3 1 0 2 4 - 4 3
15. Алания Заявка 3 1 0 2 5 - 6 3
16. СКА-Хабаровск Заявка 3 1 0 2 4 - 5 3
17. Динамо Брянск Заявка 3 1 0 2 1 - 2 3
18. Факел Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
19. Торпедо Москва Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
20. Чайка Заявка 3 0 2 1 2 - 5 2
21. Иртыш Омск Заявка 3 0 0 3 2 - 6 0
22. Томь Заявка 3 0 0 3 1 - 5 0
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Балтика - Шинник от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 16 августа 2020, осталось 2 дня 15 часов 54 минуты.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 75
    Балтика 76% (57)
    X 20% (15)
    Шинник 4% (3)
    Все прогнозы

    Прогнозы на матч Балтика - Шинник

    Исход игры
    Балтика
    76% (57)
    Ничья
    20% (15)
    Шинник
    4% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    39.19% (29)
    Меньше
    60.81% (45)
    Обе команды забьют
    Да
    56.76% (42)
    Нет
    43.24% (32)
    Популярный счёт
    2:1 Балтика
    33.3% (25)
    1:0 Балтика
    32% (24)
    1:1 Ничья
    17.3% (13)
    2:0 Балтика
    8% (6)
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