Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Аллеф де Андраде
|3 (1)
|1
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Низамутдинов Эльдар
|1
|0.33
|2.
|Дорофеев Никита
|1
|0.33
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Макарчук Артём
|3
|0
|2.
|Тишкин Максим
|2
|0
|3.
|Дудиев Аслан
|0
|1
|4.
|Кашчелан Младен
|1
|0
|5.
|Альшин Ильнур
|1
|0
|6.
|Мещанинов Артём
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Наседкин Евгений
|3
|0
|2.
|Евсеев Павел
|2
|0
|3.
|Кутин Денис
|1
|0
|4.
|Стешин Евгений
|1
|0
|5.
|Пухов Тимур
|1
|0
|6.
|Покидышев Николай
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Балтика
|0
|66.67% (2)
|0
|33.33% (1)
|0
|0
|Шинник
|0
|0
|0
|100% (1)
|0
|0
Предыдущие игры
Балтика Последние 20 матчей: + = -Факел 0:1 Балтика Балтика 2:0 Волгарь Крылья Советов 0:0 Балтика Иртыш Омск 1:2 Балтика
Балтика 1:1 Торпедо Москва Балтика 0:0 Динамо Брянск Балтика 1:0 Олимп-Долгопрудный Балтика 4:2 Сатурн Балтика 1:1 Волга Тверь Балтика 1:2 Родина Москва Балтика 2:0 Армавир Нижний Новгород 0:0 Балтика Балтика 0:2 Мордовия Балтика 1:0 СКА-Хабаровск Чертаново 3:1 Балтика Балтика 3:0 Факел Чайка 1:0 Балтика Торпедо Москва 1:0 Балтика Балтика 1:1 Торпедо Москва Шинник 0:2 Балтика
Шинник Последние 20 матчей: + = -Шинник 0:0 Краснодар-2 Акрон 2:1 Шинник Шинник 1:0 Торпедо Москва Шинник 1:1 Сатурн
Шинник 0:2 Урал Шинник 0:1 Ротор Енисей 1:3 Шинник КамАЗ 0:3 Шинник Тамбов 1:0 Шинник Шинник 3:0 Мордовия Рига 0:1 Шинник Шинник 1:1 СКА-Ростов Шинник 3:0 Текстильщик Авангард Курск 2:2 Шинник Шинник 3:1 Луч Армавир 0:1 Шинник Шинник 1:3 Нижний Новгород Нижний Новгород 2:2 Шинник Мордовия 1:1 Шинник Шинник 0:2 Балтика
Последние игры между собой
Балтика: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 7
Шинник: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 7
Шинник 1:0 Балтика ФНЛ - Первый дивизион Шинник 0:1 Балтика ФНЛ - Первый дивизион Балтика 1:0 Шинник ФНЛ - Первый дивизион Балтика 0:3 Шинник ФНЛ - Первый дивизион Шинник 0:1 Балтика ФНЛ - Первый дивизион Балтика 1:1 Шинник ФНЛ - Первый дивизион Шинник 2:1 Балтика ФНЛ - Первый дивизион Балтика 2:2 Шинник ФНЛ - Первый дивизион Шинник 1:1 Балтика ФНЛ - Первый дивизион Балтика 0:0 Шинник ФНЛ - Первый дивизион Шинник 0:2 Балтика ФНЛ - Первый дивизион Шинник 0:3 Балтика ФНЛ - Первый дивизион Шинник 2:1 Балтика Кубок Балтика 0:1 Шинник ФНЛ - Первый дивизион Шинник 1:1 Балтика ФНЛ - Первый дивизион Балтика 0:1 Шинник ФНЛ - Первый дивизион
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Оренбург
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|4 - 0
|9
|2.
|Балтика
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|3 - 0
|7
|3.
|Велес Москва
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|4.
|Спартак-2
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|5.
|Чертаново
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|6.
|Нижний Новгород
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 1
|6
|7.
|Енисей
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 3
|6
|8.
|Текстильщик
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|9.
|Нефтехимик
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|10.
|Крылья Советов
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|11.
|Шинник
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|12.
|Акрон
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|13.
|Краснодар-2
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|14.
|Волгарь
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 4
|3
|15.
|Алания
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|16.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|17.
|Динамо Брянск
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 2
|3
|18.
|Факел
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|19.
|Торпедо Москва
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|20.
|Чайка
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 5
|2
|21.
|Иртыш Омск
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 6
|0
|22.
|Томь
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 5
|0
Прогнозы на матч Балтика - Шинник
Исход игры
Балтика
76% (57)
Ничья
20% (15)
Шинник
4% (3)
Тотал 2.5
Больше
39.19% (29)
Меньше
60.81% (45)
Обе команды забьют
Да
56.76% (42)
Нет
43.24% (32)
Популярный счёт
2:1 Балтика
33.3% (25)
1:0 Балтика
32% (24)
1:1 Ничья
17.3% (13)
2:0 Балтика
8% (6)
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