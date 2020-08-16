Оренбург
Позже
Текстильщик
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кулишев Артём
|2 (1)
|0.67
|2.
|Чуканов Андреа
|1
|0.33
|3.
|Фамейе Джоэль
|1
|0.33
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Аппаев Хызыр
|1
|0.33
|2.
|Сидоров Максим
|1
|0.33
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Козлов Савелий
|3
|0
|2.
|Сиваков Михаил
|1
|1
|3.
|Фамейе Джоэль
|2
|0
|4.
|Алвеш Рикарду
|1
|0
|5.
|Шкофлек Жига
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Морозов Юрий
|2
|0
|2.
|Обивалин Сергей
|2
|0
|3.
|Губочкин Алексей
|0
|1
|4.
|Сысуев Владислав
|1
|0
|5.
|Романенко Владимир Александрович
|1
|0
|6.
|Фомин Денис
|1
|0
|7.
|Сидоров Максим
|1
|0
|8.
|Мухаметзянов Адиль
|1
|0
|9.
|Маричев Евгений
|1
|0
|10.
|Мосейчук Илья
|1
|0
|11.
|Шлёнкин Александр
|1
|0
|12.
|Семашкин Дмитрий
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Оренбург
|0
|0
|25% (1)
|50% (2)
|25% (1)
|0
|Текстильщик
|100% (2)
|0
|0
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Оренбург Последние 20 матчей: + = -Оренбург 2:0 Алания Оренбург 1:0 Нефтехимик Динамо Брянск 0:1 Оренбург Динамо Москва 0:1 Оренбург
Зенит 4:1 Оренбург Оренбург 0:0 Ростов Оренбург 0:4 ЦСКА Москва Рубин 1:0 Оренбург Оренбург 0:3 Урал Оренбург 0:3 Краснодар Локомотив Москва 1:0 Оренбург Оренбург 1:3 Спартак Москва Сочи 5:1 Оренбург Оренбург 2:0 Арсенал Тула Крылья Советов 1:1 Оренбург Сарпсборг-08 1:1 Оренбург Оренбург 3:0 Европа Оренбург 1:0 Далянь Ифан Оренбург 1:0 Спартак Юрмала Оренбург 1:0 Эсбьерг
Текстильщик Последние 20 матчей: + = -Текстильщик 1:1 Чайка Текстильщик 1:0 СКА-Хабаровск Текстильщик 0:0 Велес Москва Текстильщик 0:0 Торпедо Москва
Текстильщик 1:1 Спартак-2 Хельсинборг 0:0 Текстильщик Шинник 3:0 Текстильщик Текстильщик 1:2 Нефтехимик Текстильщик 0:2 Томь Текстильщик 1:0 Краснодар-2 Химки 2:1 Текстильщик Текстильщик 0:1 Ротор Чертаново 1:0 Текстильщик Авангард Курск 2:1 Текстильщик Текстильщик 4:3 Луч Армавир 2:0 Текстильщик Текстильщик 0:2 Нижний Новгород Мордовия 1:0 Текстильщик Текстильщик 3:1 СКА-Хабаровск Текстильщик 1:5 Балтика
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Оренбург
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|4 - 0
|9
|2.
|Енисей
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|6 - 5
|9
|3.
|Балтика
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|3 - 0
|7
|4.
|Велес Москва
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|5.
|Спартак-2
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|6.
|Чертаново
|0:0 Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|7.
|Нижний Новгород
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 1
|6
|8.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|9.
|Текстильщик
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|10.
|Нефтехимик
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|11.
|Крылья Советов
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|12.
|Шинник
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|13.
|Акрон
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|14.
|Краснодар-2
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|15.
|Динамо Брянск
|0:0 Заявка
|4
|1
|1
|2
|1 - 2
|4
|16.
|Факел
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|17.
|Волгарь
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 5
|3
|18.
|Алания
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|7 - 9
|3
|19.
|Торпедо Москва
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|20.
|Чайка
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 5
|2
|21.
|Иртыш Омск
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 7
|1
|22.
|Томь
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 6
|1
Прогнозы на матч Оренбург - Текстильщик
Исход игры
Оренбург
92.4% (145)
Ничья
7% (11)
Текстильщик
0.6% (1)
Тотал 2.5
Больше
25.81% (40)
Меньше
74.19% (115)
Обе команды забьют
Да
29.03% (45)
Нет
70.97% (110)
Популярный счёт
1:0 Оренбург
38.9% (61)
2:0 Оренбург
29.3% (46)
2:1 Оренбург
17.2% (27)
3:1 Оренбург
4.5% (7)
1:1 Ничья
3.8% (6)
0:0 Ничья
1.3% (2)
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