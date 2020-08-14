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Оренбург
 
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Текстильщик

Бомбардиры внутри турнира

Оренбург
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кулишев Артём 2 (1) 0.67
2. Чуканов Андреа 1 0.33
3. Фамейе Джоэль 1 0.33
Текстильщик
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Аппаев Хызыр 1 0.33
2. Сидоров Максим 1 0.33

Карточки

Оренбург
# Игрок      
1. Козлов Савелий 3 0
2. Сиваков Михаил 1 1
3. Фамейе Джоэль 2 0
4. Алвеш Рикарду 1 0
5. Шкофлек Жига 1 0
Текстильщик
# Игрок      
1. Морозов Юрий 2 0
2. Обивалин Сергей 2 0
3. Губочкин Алексей 0 1
4. Сысуев Владислав 1 0
5. Романенко Владимир Александрович 1 0
6. Фомин Денис 1 0
7. Сидоров Максим 1 0
8. Мухаметзянов Адиль 1 0
9. Маричев Евгений 1 0
10. Мосейчук Илья 1 0
11. Шлёнкин Александр 1 0
12. Семашкин Дмитрий 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Оренбург 0 0 25% (1) 50% (2) 25% (1) 0
 Текстильщик 100% (2) 0 0 0 0 0

Предыдущие игры

Оренбург Последние 20 матчей: + = -
Оренбург 2:0 Алания Оренбург 1:0 Нефтехимик Динамо Брянск 0:1 Оренбург Динамо Москва 0:1 Оренбург
Зенит 4:1 Оренбург Оренбург 0:0 Ростов Оренбург 0:4 ЦСКА Москва Рубин 1:0 Оренбург Оренбург 0:3 Урал Оренбург 0:3 Краснодар Локомотив Москва 1:0 Оренбург Оренбург 1:3 Спартак Москва Сочи 5:1 Оренбург Оренбург 2:0 Арсенал Тула Крылья Советов 1:1 Оренбург Сарпсборг-08 1:1 Оренбург Оренбург 3:0 Европа Оренбург 1:0 Далянь Ифан Оренбург 1:0 Спартак Юрмала Оренбург 1:0 Эсбьерг
Текстильщик Последние 20 матчей: + = -
Текстильщик 1:1 Чайка Текстильщик 1:0 СКА-Хабаровск Текстильщик 0:0 Велес Москва Текстильщик 0:0 Торпедо Москва
Текстильщик 1:1 Спартак-2 Хельсинборг 0:0 Текстильщик Шинник 3:0 Текстильщик Текстильщик 1:2 Нефтехимик Текстильщик 0:2 Томь Текстильщик 1:0 Краснодар-2 Химки 2:1 Текстильщик Текстильщик 0:1 Ротор Чертаново 1:0 Текстильщик Авангард Курск 2:1 Текстильщик Текстильщик 4:3 Луч Армавир 2:0 Текстильщик Текстильщик 0:2 Нижний Новгород Мордовия 1:0 Текстильщик Текстильщик 3:1 СКА-Хабаровск Текстильщик 1:5 Балтика
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Оренбург Заявка 3 3 0 0 4 - 0 9
2. Балтика Заявка 3 2 1 0 3 - 0 7
3. Велес Москва Заявка 3 2 1 0 5 - 2 7
4. Спартак-2 Заявка 3 2 1 0 5 - 3 7
5. Чертаново Заявка 3 2 0 1 5 - 3 6
6. Нижний Новгород Заявка 3 2 0 1 3 - 1 6
7. Енисей Заявка 3 2 0 1 3 - 3 6
8. Текстильщик Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
9. Нефтехимик Заявка 3 1 1 1 3 - 2 4
10. Крылья Советов Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
11. Шинник Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
12. Акрон Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
13. Краснодар-2 Заявка 3 1 1 1 3 - 4 4
14. Волгарь Заявка 3 1 0 2 4 - 4 3
15. Алания Заявка 3 1 0 2 5 - 6 3
16. СКА-Хабаровск Заявка 3 1 0 2 4 - 5 3
17. Динамо Брянск Заявка 3 1 0 2 1 - 2 3
18. Факел Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
19. Торпедо Москва Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
20. Чайка Заявка 3 0 2 1 2 - 5 2
21. Иртыш Омск Заявка 3 0 0 3 2 - 6 0
22. Томь Заявка 3 0 0 3 1 - 5 0
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Оренбург - Текстильщик от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 16 августа 2020, осталось 2 дня 11 часов 53 минуты.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 75
    Оренбург 89.3% (67)
    X 10.7% (8)
    Текстильщик 0% (0)
    Все прогнозы

    Прогнозы на матч Оренбург - Текстильщик

    Исход игры
    Оренбург
    89.3% (67)
    Ничья
    10.7% (8)
    Текстильщик
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    22.97% (17)
    Меньше
    77.03% (57)
    Обе команды забьют
    Да
    28.38% (21)
    Нет
    71.62% (53)
    Популярный счёт
    1:0 Оренбург
    40% (30)
    2:0 Оренбург
    29.3% (22)
    2:1 Оренбург
    16% (12)
    1:1 Ничья
    5.3% (4)
    3:1 Оренбург
    2.7% (2)
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