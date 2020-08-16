Краснодар-2
0:1
Первый тайм: 28'
Торпедо Москва
2' Желтая карточкаСергеев Никита Вячеславович
15' Желтая карточкаСамсонов Артём Владимирович
0:1
23' ГолНетфуллин Равиль
66
Адамов
Денис
81
Сабуа
Леон
- Основной состав
-
66 Адамов ДенисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
81 Сабуа ЛеонНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
34 Пелих ДанилЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
96 Рзаев РусланНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Куликов Артём
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
49 Прошкин ЕгорЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Игнашевич Сергей
Ход матча
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сперцян Эдуард
|2
|0.5
|2.
|Онугха Герман
|1
|0.25
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кертанов Константин
|1
|0.25
|2.
|Гордюшенко Астемир
|1
|0.25
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Мартынов Илья
|2
|0
|2.
|Черников Александр
|2
|0
|3.
|Жигулёв Илья
|1
|0
|4.
|Якимов Вячеслав
|1
|0
|5.
|Сергеев Никита Вячеславович
|1
|0
|6.
|Кутовой Максим
|1
|0
|7.
|Пелих Данил
|1
|0
|8.
|Воротников Илья Владимирович
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Самсонов Артём Владимирович
|1
|0
|2.
|Елисеев Александр
|1
|0
|3.
|Лях Андрей
|1
|0
|4.
|Шоркин Максим
|1
|0
|5.
|Кертанов Константин
|1
|0
|6.
|Магаль Руслан
|1
|0
|7.
|Берковский Илья
|1
|0
|8.
|Евдокимов Андрей
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Краснодар-2
|0
|0
|0
|33.33% (1)
|66.67% (2)
|0
|Торпедо Москва
|0
|0
|50% (1)
|0
|50% (1)
|0
Предыдущие игры
Краснодар-2 Последние 20 матчей: + = -Шинник 0:0 Краснодар-2 Краснодар-2 3:1 Факел Волгарь 3:0 Краснодар-2 Краснодар-2 1:2 Енисей
Краснодар-2 3:1 Акрон Краснодар-2 1:1 Чайка Томь 2:1 Краснодар-2 Краснодар-2 1:2 Чертаново Волеренга 3:2 Краснодар-2 Краснодар-2 2:2 Химки Ротор 0:0 Краснодар-2 Краснодар-2 4:0 Енисей Текстильщик 1:0 Краснодар-2 Краснодар-2 1:0 Авангард Курск Луч 1:1 Краснодар-2 Краснодар-2 2:2 Нижний Новгород Мордовия 0:3 Краснодар-2 Краснодар-2 2:2 СКА-Хабаровск Балтика 4:1 Краснодар-2 Краснодар-2 0:0 Факел
Торпедо Москва Последние 20 матчей: + = -Торпедо Москва 1:1 Акрон Спартак-2 1:1 Торпедо Москва Шинник 1:0 Торпедо Москва Торпедо Москва 1:0 Знамя Ногинск
Торпедо Москва 1:1 Динамо Брянск Торпедо Москва 3:4 Локомотив-Казанка Торпедо Москва 3:2 Торпедо Владимир Балтика 1:1 Торпедо Москва Торпедо Москва 5:1 Спартак-2 Торпедо Москва 3:2 Чертаново Торпедо Москва 4:0 Олимп-Долгопрудный Текстильщик 0:0 Торпедо Москва Авангард Курск 2:2 Торпедо Москва Химки 5:1 Торпедо Москва Сарпсборг-08 2:2 Торпедо Москва Крылья Советов 2:0 Торпедо Москва Торпедо Москва 0:2 Луч Армавир 2:1 Торпедо Москва Торпедо Москва 0:2 Нижний Новгород Мордовия 1:1 Торпедо Москва
Последние игры между собой
Краснодар-2: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Торпедо Москва: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Оренбург
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|5 - 1
|10
|2.
|Спартак-2
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|6 - 3
|10
|3.
|Енисей
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|6 - 5
|9
|4.
|Велес Москва
|1:1 Заявка
|4
|2
|2
|0
|6 - 3
|8
|5.
|Балтика
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|3 - 0
|7
|6.
|Нефтехимик
|1:0 Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 2
|7
|7.
|Чертаново
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 4
|6
|8.
|Нижний Новгород
|0:1 Заявка
|4
|2
|0
|2
|3 - 2
|6
|9.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 5
|6
|10.
|Динамо Брянск
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|2 - 2
|6
|11.
|Текстильщик
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|3 - 2
|6
|12.
|Торпедо Москва
|1:0 Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|13.
|Крылья Советов
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|14.
|Шинник
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|15.
|Акрон
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|16.
|Факел
|1:1 Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|17.
|Краснодар-2
|0:1 Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 5
|4
|18.
|Волгарь
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 5
|3
|19.
|Алания
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|7 - 9
|3
|20.
|Чайка
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 5
|2
|21.
|Иртыш Омск
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 7
|1
|22.
|Томь
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 6
|1
Прогнозы на матч Краснодар-2 0:1 Торпедо Москва
Исход игры
Краснодар-2
19.7% (31)
Ничья
39.5% (62)
Торпедо Москва
40.8% (64)
Тотал 2.5
Больше
41.67% (65)
Меньше
58.33% (91)
Обе команды забьют
Да
75% (117)
Нет
25% (39)
Популярный счёт
1:1 Ничья
33.1% (52)
1:2 Торпедо Москва
24.2% (38)
0:1 Торпедо Москва
13.4% (21)
2:1 Краснодар-2
8.9% (14)
1:0 Краснодар-2
5.1% (8)
3:1 Краснодар-2
3.2% (5)
0:0 Ничья
3.2% (5)
2:2 Ничья
3.2% (5)
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