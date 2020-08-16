В верховой борьбе против Гордюшенко получил по спине локтем Черников. Штрафной удар будут исполнять краснодарцы.

Берковский разрезным пасом запускал на ворота соперника Калмыкова, но в последний момент мяч перехватил Стежко.

А вот и первая замена в нашем поединке. Вместо Никиты Сергеева игру продолжать будет Илья Воротников.

Мог выскакивать на ворота соперника Сабуа после заброса от Якимова, но вышел из ворот Конюхов и перехватил этот пас.

С левого фланга навесил Шоркин на дальнюю штангу, но здесь Калмыков немного не дотянулся до мяча.

25' Мягко забросил Рязанцев в штрафную на Калмыкова, но вышедший из ворот Адамов оказался первым на мяче.

24' Г-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0-1! Равиль Нетфуллин! Затяжная атака москвичей завершилась ударом издали в исполнении Нетфуллина. Мяч угодил в спину защитнику, после чего изменил траекторию и полетел точно в дальний угол.

23' С правого фланга прострелил Магаль в штрафную на Калмыкова, но тот нарушил правила в борьбе против Стежко.

22' В верховой борьбе против Дворецкого подтолкнул соперника в спину Григорян. Штрафной удар исполнят москвичи.

21' Мог выскакивать на ворота соперника Якимов после заброса от Григоряна, но не выдержал он линию и оказался в офсайде.

20' Отличным пасом Рязанцев нашел в штрафной соперника Магаля, который пробил по воротам, но точности ему явно не хватило.

19' Дальний заброс исполнял Рязанцев в штрафную на Калмыкова, но мяч полетел слишком сильно и оказался за пределами поля.

18' Догнал мяч на фланге Евдокимов и тут же подал в центр штрафной, но никого из партнеров там не оказалось.

17' Снова пришлось останавливать игру судье. На этот раз зафиксировал он штрафной удар в борьбе Нетфуллина против Григоряна.

16' Со штрафного навесил Сперцян на дальнюю штангу, но здесь выиграл верх Самсонов и выбил мяч головой.

15' Пауза в матче. Получил повреждение в столкновении с соперником Сергеев. Потребуется ему помощь медиков. А Самсонов за этот фол получил желтую.

14' Получил мяч в чужой штрафной Сабуа, но тут же упал на газон в борьбе с защитником, но судья проигнорировал этот эпизод.

13' Теперь уже в подкате Нетфуллин сбил в центре поля Сперцяна. Судья все видел и назначил штрафной удар.

12' Получил сзади по ногам Магаль на фланге от Григоряна. Штрафной удар будут исполнять футболисты "Торпедо".

11' Пауза в матче. На ровном месте получил повреждение Конюхов. Медики уже вышли на помощь голкиперу "Торпедо".

10' Прорывался по флангу Бочко и попытался прострелить вдоль ворот, но от ноги защитника мяч ушел за пределы поля.

9' С правого фланга навесил Дворецов в штрафную соперника, но тут выше всех прыгнул Ивашин и головой вынес мяч подальше.

8' В центре поля получил по ногам Калмыков от Якимова. Штрафной удар будут исполнять футболисты "Торпедо".

7' Оказался с мячом в штрафной соперника Калмыков, продавил защитника и пробил по воротам, но крайне неточно.

6' Прорывался на скорости в штрафную соперника Черников и пробил с острого угла, но крайне неточным вышел этот выстрел.

5' Дальний заброс исполнил в штрафную соперника Рязанцев на ход Калмыкову, но тому пробить не позволил защитник.

4' На своей половине поля Сергеев заехал в подкате по ногам сопернику. Заслуженная желтая карточка для нарушителя.

3' Хозяева будут играть сегодня в традиционных зелено-черных цветах, гости выбрали себе черно-белый комплект формы.

2' Активно бросились в атаку москвичи на первых минутах, но пока дело до ударов по воротам не доходит.