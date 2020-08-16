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Краснодар-2
0:1
Первый тайм: 28'
Торпедо Москва
0'
2' Желтая карточка
Сергеев Никита Вячеславович
15' Желтая карточка
Самсонов Артём Владимирович
0:1
23' Гол
Нетфуллин Равиль
28'
66
Адамов
Денис
65
Бочко
Николай
50
Стежко
Виталий
61
Мартынов
Илья
40
Ивашин
Андрей
91
Григорян
Арутюн
53
Черников
Александр
23
Якимов
Вячеслав
74
Сперцян
Эдуард
63
Сергеев
Никита
Вячеславович
81
Сабуа
Леон
47
Конюхов
Евгений
52
Нетфуллин
Равиль
99
Евдокимов
Андрей
44
Самсонов
Артём
Владимирович
28
Магаль
Руслан
7
Рязанцев
Александр
17
Дворецков
Филипп
16
Шоркин
Максим
8
Берковский
Илья
90
Калмыков
Амур
72
Гордюшенко
Астемир
Краснодар-2
Торпедо Москва

Ход матча

2'
Сергеев Никита Вячеславович
 
15'
 
Самсонов Артём Владимирович
23'
0:1
Нетфуллин Равиль
28'
Воротников Илья Владимирович
Сергеев Никита Вячеславович
 

Бомбардиры внутри турнира

Краснодар-2
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сперцян Эдуард 2 0.5
2. Онугха Герман 1 0.25
Торпедо Москва
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кертанов Константин 1 0.25
2. Гордюшенко Астемир 1 0.25

Карточки

Краснодар-2
# Игрок      
1. Мартынов Илья 2 0
2. Черников Александр 2 0
3. Жигулёв Илья 1 0
4. Якимов Вячеслав 1 0
5. Сергеев Никита Вячеславович 1 0
6. Кутовой Максим 1 0
7. Пелих Данил 1 0
8. Воротников Илья Владимирович 1 0
Торпедо Москва
# Игрок      
1. Самсонов Артём Владимирович 1 0
2. Елисеев Александр 1 0
3. Лях Андрей 1 0
4. Шоркин Максим 1 0
5. Кертанов Константин 1 0
6. Магаль Руслан 1 0
7. Берковский Илья 1 0
8. Евдокимов Андрей 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Краснодар-2 0 0 0 33.33% (1) 66.67% (2) 0
 Торпедо Москва 0 0 50% (1) 0 50% (1) 0

Предыдущие игры

Краснодар-2 Последние 20 матчей: + = -
Шинник 0:0 Краснодар-2 Краснодар-2 3:1 Факел Волгарь 3:0 Краснодар-2 Краснодар-2 1:2 Енисей
Краснодар-2 3:1 Акрон Краснодар-2 1:1 Чайка Томь 2:1 Краснодар-2 Краснодар-2 1:2 Чертаново Волеренга 3:2 Краснодар-2 Краснодар-2 2:2 Химки Ротор 0:0 Краснодар-2 Краснодар-2 4:0 Енисей Текстильщик 1:0 Краснодар-2 Краснодар-2 1:0 Авангард Курск Луч 1:1 Краснодар-2 Краснодар-2 2:2 Нижний Новгород Мордовия 0:3 Краснодар-2 Краснодар-2 2:2 СКА-Хабаровск Балтика 4:1 Краснодар-2 Краснодар-2 0:0 Факел
Торпедо Москва Последние 20 матчей: + = -
Торпедо Москва 1:1 Акрон Спартак-2 1:1 Торпедо Москва Шинник 1:0 Торпедо Москва Торпедо Москва 1:0 Знамя Ногинск
Торпедо Москва 1:1 Динамо Брянск Торпедо Москва 3:4 Локомотив-Казанка Торпедо Москва 3:2 Торпедо Владимир Балтика 1:1 Торпедо Москва Торпедо Москва 5:1 Спартак-2 Торпедо Москва 3:2 Чертаново Торпедо Москва 4:0 Олимп-Долгопрудный Текстильщик 0:0 Торпедо Москва Авангард Курск 2:2 Торпедо Москва Химки 5:1 Торпедо Москва Сарпсборг-08 2:2 Торпедо Москва Крылья Советов 2:0 Торпедо Москва Торпедо Москва 0:2 Луч Армавир 2:1 Торпедо Москва Торпедо Москва 0:2 Нижний Новгород Мордовия 1:1 Торпедо Москва

Последние игры между собой

Краснодар-2: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Торпедо Москва: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Торпедо Москва 2:1 Краснодар-2 ФНЛ - Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Оренбург Заявка 4 3 1 0 5 - 1 10
2. Спартак-2 Заявка 4 3 1 0 6 - 3 10
3. Енисей Заявка 4 3 0 1 6 - 5 9
4. Велес Москва 1:1 Заявка 4 2 2 0 6 - 3 8
5. Балтика Заявка 3 2 1 0 3 - 0 7
6. Нефтехимик 1:0 Заявка 4 2 1 1 4 - 2 7
7. Чертаново Заявка 4 2 0 2 5 - 4 6
8. Нижний Новгород 0:1 Заявка 4 2 0 2 3 - 2 6
9. СКА-Хабаровск Заявка 4 2 0 2 5 - 5 6
10. Динамо Брянск Заявка 4 2 0 2 2 - 2 6
11. Текстильщик Заявка 4 1 3 0 3 - 2 6
12. Торпедо Москва 1:0 Заявка 4 1 2 1 3 - 3 5
13. Крылья Советов Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
14. Шинник Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
15. Акрон Заявка 4 1 1 2 3 - 4 4
16. Факел 1:1 Заявка 4 1 1 2 3 - 5 4
17. Краснодар-2 0:1 Заявка 4 1 1 2 3 - 5 4
18. Волгарь Заявка 4 1 0 3 4 - 5 3
19. Алания Заявка 4 1 0 3 7 - 9 3
20. Чайка Заявка 3 0 2 1 2 - 5 2
21. Иртыш Омск Заявка 4 0 1 3 3 - 7 1
22. Томь Заявка 4 0 1 3 2 - 6 1
  • Первый тайм
  • 30'
    С левого фланга навесил Шоркин на дальнюю штангу, но здесь Калмыков немного не дотянулся до мяча.
  • 29'
    Мог выскакивать на ворота соперника Сабуа после заброса от Якимова, но вышел из ворот Конюхов и перехватил этот пас.
  • Замена
    28'
    А вот и первая замена в нашем поединке. Вместо Никиты Сергеева игру продолжать будет Илья Воротников.
  • 27'
    Берковский разрезным пасом запускал на ворота соперника Калмыкова, но в последний момент мяч перехватил Стежко.
  • 26'
    В верховой борьбе против Гордюшенко получил по спине локтем Черников. Штрафной удар будут исполнять краснодарцы.
  • 25'
    Мягко забросил Рязанцев в штрафную на Калмыкова, но вышедший из ворот Адамов оказался первым на мяче.
  • Описание гола
    24'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0-1! Равиль Нетфуллин! Затяжная атака москвичей завершилась ударом издали в исполнении Нетфуллина. Мяч угодил в спину защитнику, после чего изменил траекторию и полетел точно в дальний угол.
  • 23'
    С правого фланга прострелил Магаль в штрафную на Калмыкова, но тот нарушил правила в борьбе против Стежко.
  • 22'
    В верховой борьбе против Дворецкого подтолкнул соперника в спину Григорян. Штрафной удар исполнят москвичи.
  • Офсайд
    21'
    Мог выскакивать на ворота соперника Якимов после заброса от Григоряна, но не выдержал он линию и оказался в офсайде.
  • 20'
    Отличным пасом Рязанцев нашел в штрафной соперника Магаля, который пробил по воротам, но точности ему явно не хватило.
  • 19'
    Дальний заброс исполнял Рязанцев в штрафную на Калмыкова, но мяч полетел слишком сильно и оказался за пределами поля.
  • 18'
    Догнал мяч на фланге Евдокимов и тут же подал в центр штрафной, но никого из партнеров там не оказалось.
  • 17'
    Снова пришлось останавливать игру судье. На этот раз зафиксировал он штрафной удар в борьбе Нетфуллина против Григоряна.
  • 16'
    Со штрафного навесил Сперцян на дальнюю штангу, но здесь выиграл верх Самсонов и выбил мяч головой.
  • Желтая карточка
    15'
    Пауза в матче. Получил повреждение в столкновении с соперником Сергеев. Потребуется ему помощь медиков. А Самсонов за этот фол получил желтую.
  • 14'
    Получил мяч в чужой штрафной Сабуа, но тут же упал на газон в борьбе с защитником, но судья проигнорировал этот эпизод.
  • 13'
    Теперь уже в подкате Нетфуллин сбил в центре поля Сперцяна. Судья все видел и назначил штрафной удар.
  • 12'
    Получил сзади по ногам Магаль на фланге от Григоряна. Штрафной удар будут исполнять футболисты "Торпедо".
  • 11'
    Пауза в матче. На ровном месте получил повреждение Конюхов. Медики уже вышли на помощь голкиперу "Торпедо".
  • 10'
    Прорывался по флангу Бочко и попытался прострелить вдоль ворот, но от ноги защитника мяч ушел за пределы поля.
  • 9'
    С правого фланга навесил Дворецов в штрафную соперника, но тут выше всех прыгнул Ивашин и головой вынес мяч подальше.
  • 8'
    В центре поля получил по ногам Калмыков от Якимова. Штрафной удар будут исполнять футболисты "Торпедо".
  • 7'
    Оказался с мячом в штрафной соперника Калмыков, продавил защитника и пробил по воротам, но крайне неточно.
  • 6'
    Прорывался на скорости в штрафную соперника Черников и пробил с острого угла, но крайне неточным вышел этот выстрел.
  • 5'
    Дальний заброс исполнил в штрафную соперника Рязанцев на ход Калмыкову, но тому пробить не позволил защитник.
  • 4'
    На своей половине поля Сергеев заехал в подкате по ногам сопернику. Заслуженная желтая карточка для нарушителя.
  • 3'
    Хозяева будут играть сегодня в традиционных зелено-черных цветах, гости выбрали себе черно-белый комплект формы.
  • 2'
    Активно бросились в атаку москвичи на первых минутах, но пока дело до ударов по воротам не доходит.
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток,поехали!
  • До матча
  • Приветствую всех любителей футбола. В продолжении игрового дня ФНЛ нас ожидает интересная игра "Краснодара-2" и "Торпедо". Обе команды не лучшим образом начали сезон и нуждаются в очках, так что матч обещает быть интересным. Комментировать игру для Вас буду я, Федосов Дмитрий!
Прогнозы 157
Краснодар-2 19.7% (31)
X 39.5% (62)
Торпедо Москва 40.8% (64)
Все прогнозы
3.15 Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Краснодар-2 0:1 Торпедо Москва

Исход игры
Краснодар-2
19.7% (31)
Ничья
39.5% (62)
Торпедо Москва
40.8% (64)
Тотал 2.5
Больше
41.67% (65)
Меньше
58.33% (91)
Обе команды забьют
Да
75% (117)
Нет
25% (39)
Популярный счёт
1:1 Ничья
33.1% (52)
1:2 Торпедо Москва
24.2% (38)
0:1 Торпедо Москва
13.4% (21)
2:1 Краснодар-2
8.9% (14)
1:0 Краснодар-2
5.1% (8)
3:1 Краснодар-2
3.2% (5)
0:0 Ничья
3.2% (5)
2:2 Ничья
3.2% (5)
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4.10 3.00 1.87

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.20 1.62
Букмекер Да Нет
8.50 1.05
Букмекер Да Нет
3.60 1.27
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