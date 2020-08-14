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Краснодар-2
 
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Торпедо Москва

Бомбардиры внутри турнира

Краснодар-2
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сперцян Эдуард 2 0.67
2. Онугха Герман 1 0.33
Торпедо Москва
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кертанов Константин 1 0.33
2. Гордюшенко Астемир 1 0.33

Карточки

Краснодар-2
# Игрок      
1. Мартынов Илья 2 0
2. Черников Александр 2 0
3. Жигулёв Илья 1 0
4. Якимов Вячеслав 1 0
5. Кутовой Максим 1 0
6. Пелих Данил 1 0
7. Воротников Илья Владимирович 1 0
Торпедо Москва
# Игрок      
1. Самсонов Артём Владимирович 1 0
2. Елисеев Александр 1 0
3. Лях Андрей 1 0
4. Шоркин Максим 1 0
5. Кертанов Константин 1 0
6. Магаль Руслан 1 0
7. Берковский Илья 1 0
8. Евдокимов Андрей 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Краснодар-2 0 0 0 33.33% (1) 66.67% (2) 0
 Торпедо Москва 0 0 50% (1) 0 50% (1) 0

Предыдущие игры

Краснодар-2 Последние 20 матчей: + = -
Шинник 0:0 Краснодар-2 Краснодар-2 3:1 Факел Волгарь 3:0 Краснодар-2 Краснодар-2 1:2 Енисей
Краснодар-2 3:1 Акрон Краснодар-2 1:1 Чайка Томь 2:1 Краснодар-2 Краснодар-2 1:2 Чертаново Волеренга 3:2 Краснодар-2 Краснодар-2 2:2 Химки Ротор 0:0 Краснодар-2 Краснодар-2 4:0 Енисей Текстильщик 1:0 Краснодар-2 Краснодар-2 1:0 Авангард Курск Луч 1:1 Краснодар-2 Краснодар-2 2:2 Нижний Новгород Мордовия 0:3 Краснодар-2 Краснодар-2 2:2 СКА-Хабаровск Балтика 4:1 Краснодар-2 Краснодар-2 0:0 Факел
Торпедо Москва Последние 20 матчей: + = -
Торпедо Москва 1:1 Акрон Спартак-2 1:1 Торпедо Москва Шинник 1:0 Торпедо Москва Торпедо Москва 1:0 Знамя Ногинск
Торпедо Москва 1:1 Динамо Брянск Торпедо Москва 3:4 Локомотив-Казанка Торпедо Москва 3:2 Торпедо Владимир Балтика 1:1 Торпедо Москва Торпедо Москва 5:1 Спартак-2 Торпедо Москва 3:2 Чертаново Торпедо Москва 4:0 Олимп-Долгопрудный Текстильщик 0:0 Торпедо Москва Авангард Курск 2:2 Торпедо Москва Химки 5:1 Торпедо Москва Сарпсборг-08 2:2 Торпедо Москва Крылья Советов 2:0 Торпедо Москва Торпедо Москва 0:2 Луч Армавир 2:1 Торпедо Москва Торпедо Москва 0:2 Нижний Новгород Мордовия 1:1 Торпедо Москва

Последние игры между собой

Краснодар-2: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Торпедо Москва: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Торпедо Москва 2:1 Краснодар-2 ФНЛ - Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Оренбург Заявка 3 3 0 0 4 - 0 9
2. Балтика Заявка 3 2 1 0 3 - 0 7
3. Велес Москва Заявка 3 2 1 0 5 - 2 7
4. Спартак-2 Заявка 3 2 1 0 5 - 3 7
5. Чертаново Заявка 3 2 0 1 5 - 3 6
6. Нижний Новгород Заявка 3 2 0 1 3 - 1 6
7. Енисей Заявка 3 2 0 1 3 - 3 6
8. Текстильщик Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
9. Нефтехимик Заявка 3 1 1 1 3 - 2 4
10. Крылья Советов Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
11. Шинник Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
12. Акрон Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
13. Краснодар-2 Заявка 3 1 1 1 3 - 4 4
14. Волгарь Заявка 3 1 0 2 4 - 4 3
15. Алания Заявка 3 1 0 2 5 - 6 3
16. СКА-Хабаровск Заявка 3 1 0 2 4 - 5 3
17. Динамо Брянск Заявка 3 1 0 2 1 - 2 3
18. Факел Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
19. Торпедо Москва Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
20. Чайка Заявка 3 0 2 1 2 - 5 2
21. Иртыш Омск Заявка 3 0 0 3 2 - 6 0
22. Томь Заявка 3 0 0 3 1 - 5 0
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Краснодар-2 - Торпедо Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 16 августа 2020, осталось 2 дня 13 часов 53 минуты.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 73
    Краснодар-2 26% (19)
    X 37% (27)
    Торпедо Москва 37% (27)
    Все прогнозы

    Прогнозы на матч Краснодар-2 - Торпедо Москва

    Исход игры
    Краснодар-2
    26% (19)
    Ничья
    37% (27)
    Торпедо Москва
    37% (27)
    Тотал 2.5
    Больше
    43.06% (31)
    Меньше
    56.94% (41)
    Обе команды забьют
    Да
    75% (54)
    Нет
    25% (18)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    31.5% (23)
    1:2 Торпедо Москва
    20.5% (15)
    2:1 Краснодар-2
    16.4% (12)
    0:1 Торпедо Москва
    13.7% (10)
    1:0 Краснодар-2
    9.6% (7)
    2:2 Ничья
    4.1% (3)
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