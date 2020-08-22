Первый тайм

6' Присматриваются пока команды к друг к другу, особо не стремясь в атаку. Очень осторожно играют.

5' Много борьбы, много фолов. Судья останавливает игру после очередного стыка в центре поля. Калмыков нарушил.

4' Похоже, игроки "Торпедо" сегодня сделали ставку на игру вторым номером и быстрый выход из обороны в атаку. Хозяева дают сопернику контролировать мяч и даже не прессингуют особо.

3' Обслуживает встречу бригада арбитров под руководством Анатолия Жабченко. Фиксирует он первое нарушение правил в матче. Фолит игрок москвичей в середине поля.

2' Хозяева попытались было провести первую позиционную атаку, но не тут-то было. Прошлякова втроем окружили и заставили с мячом расстаться.

1' "Торпедо" проводит матч в комплекте формы бело-чёрного цвета, в синей футболисты "Балтики".