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Торпедо Москва
0:0
Первый тайм: 2'
Балтика
0' 2'
Торпедо Москва
Балтика

Бомбардиры внутри турнира

Торпедо Москва
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Лебеденко Игорь 1 0.25
2. Нетфуллин Равиль 1 0.25
3. Шоркин Максим 1 0.25
4. Кертанов Константин 1 0.25
5. Гордюшенко Астемир 1 0.25
Балтика
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Аллеф де Андраде 4 (1) 1
2. Альшин Ильнур 1 0.25

Карточки

Торпедо Москва
# Игрок      
1. Самсонов Артём Владимирович 2 0
2. Магаль Руслан 2 0
3. Рязанцев Александр 1 0
4. Елисеев Александр 1 0
5. Лях Андрей 1 0
6. Шоркин Максим 1 0
7. Кертанов Константин 1 0
8. Калмыков Амур 1 0
9. Берковский Илья 1 0
10. Евдокимов Андрей 1 0
Балтика
# Игрок      
1. Макарчук Артём 3 0
2. Тишкин Максим 2 0
3. Дудиев Аслан 0 1
4. Чочиев Алан 1 0
5. Кашчелан Младен 1 0
6. Альшин Ильнур 1 0
7. Мещанинов Артём 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Торпедо Москва 0 20% (1) 20% (1) 0 60% (3) 0
 Балтика 20% (1) 40% (2) 0 20% (1) 0 20% (1)

Предыдущие игры

Торпедо Москва Последние 20 матчей: + = -
Краснодар-2 0:3 Торпедо Москва Торпедо Москва 1:1 Акрон Спартак-2 1:1 Торпедо Москва Шинник 1:0 Торпедо Москва
Торпедо Москва 1:0 Знамя Ногинск Торпедо Москва 1:1 Динамо Брянск Торпедо Москва 3:4 Локомотив-Казанка Торпедо Москва 3:2 Торпедо Владимир Балтика 1:1 Торпедо Москва Торпедо Москва 5:1 Спартак-2 Торпедо Москва 3:2 Чертаново Торпедо Москва 4:0 Олимп-Долгопрудный Текстильщик 0:0 Торпедо Москва Авангард Курск 2:2 Торпедо Москва Химки 5:1 Торпедо Москва Сарпсборг-08 2:2 Торпедо Москва Крылья Советов 2:0 Торпедо Москва Торпедо Москва 0:2 Луч Армавир 2:1 Торпедо Москва Торпедо Москва 0:2 Нижний Новгород
Балтика Последние 20 матчей: + = -
Балтика 2:0 Шинник Факел 0:1 Балтика Балтика 2:0 Волгарь Крылья Советов 0:0 Балтика
Иртыш Омск 1:2 Балтика Балтика 1:1 Торпедо Москва Балтика 0:0 Динамо Брянск Балтика 1:0 Олимп-Долгопрудный Балтика 4:2 Сатурн Балтика 1:1 Волга Тверь Балтика 1:2 Родина Москва Балтика 2:0 Армавир Нижний Новгород 0:0 Балтика Балтика 0:2 Мордовия Балтика 1:0 СКА-Хабаровск Чертаново 3:1 Балтика Балтика 3:0 Факел Чайка 1:0 Балтика Торпедо Москва 1:0 Балтика Балтика 1:1 Торпедо Москва

Последние игры между собой

Торпедо Москва: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 3
Балтика: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 5
Балтика 1:1 Торпедо Москва Товарищеские матчи Торпедо Москва 1:0 Балтика Кубок Балтика 1:1 Торпедо Москва ФНЛ - Первый дивизион Торпедо Москва 2:0 Балтика ФНЛ - Первый дивизион
Балтика 0:0 Торпедо Москва ФНЛ - Первый дивизион Торпедо Москва 1:0 Балтика ФНЛ - Первый дивизион Балтика 3:1 Торпедо Москва ФНЛ - Первый дивизион Торпедо Москва 1:1 Балтика ФНЛ - Первый дивизион Балтика 0:3 Торпедо Москва ФНЛ - Первый дивизион Торпедо Москва 4:0 Балтика ФНЛ - Первый дивизион Балтика 2:1 Торпедо Москва ФНЛ - Первый дивизион Торпедо Москва 0:2 Балтика ФНЛ - Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Оренбург Заявка 5 4 1 0 6 - 1 13
2. Спартак-2 1:0 Заявка 5 4 1 0 7 - 3 13
3. Балтика 0:0 Заявка 5 3 2 0 5 - 0 11
4. Велес Москва 2:0 Заявка 5 3 2 0 8 - 3 11
5. Динамо Брянск Заявка 5 3 0 2 4 - 2 9
6. СКА-Хабаровск Заявка 5 3 0 2 6 - 5 9
7. Енисей 0:2 Заявка 5 3 0 2 6 - 7 9
8. Текстильщик 2:0 Заявка 5 2 3 0 5 - 2 9
9. Нефтехимик 0:0 Заявка 5 2 2 1 4 - 2 8
10. Крылья Советов Заявка 5 2 1 2 6 - 4 7
11. Чертаново 0:0 Заявка 5 2 1 2 5 - 4 7
12. Нижний Новгород 0:0 Заявка 5 2 1 2 3 - 2 7
13. Акрон Заявка 5 2 1 2 4 - 4 7
14. Торпедо Москва 0:0 Заявка 5 1 3 1 5 - 3 6
15. Алания 0:0 Заявка 5 1 1 3 7 - 9 4
16. Факел Заявка 5 1 1 3 3 - 6 4
17. Шинник 0:2 Заявка 5 1 1 3 2 - 6 4
18. Краснодар-2 Заявка 5 1 1 3 3 - 8 4
19. Волгарь Заявка 4 1 0 3 4 - 5 3
20. Чайка Заявка 4 0 2 2 2 - 8 2
21. Иртыш Омск 0:1 Заявка 5 0 1 4 3 - 8 1
22. Томь Заявка 5 0 1 4 2 - 8 1
  • Первый тайм
  • 6'
    Присматриваются пока команды к друг к другу, особо не стремясь в атаку. Очень осторожно играют.
  • Фол, нарушение
    5'
    Много борьбы, много фолов. Судья останавливает игру после очередного стыка в центре поля. Калмыков нарушил.
  • 4'
    Похоже, игроки "Торпедо" сегодня сделали ставку на игру вторым номером и быстрый выход из обороны в атаку. Хозяева дают сопернику контролировать мяч и даже не прессингуют особо.
  • Фол, нарушение
    3'
    Обслуживает встречу бригада арбитров под руководством Анатолия Жабченко. Фиксирует он первое нарушение правил в матче. Фолит игрок москвичей в середине поля.
  • 2'
    Хозяева попытались было провести первую позиционную атаку, но не тут-то было. Прошлякова втроем окружили и заставили с мячом расстаться.
  • 1'
    "Торпедо" проводит матч в комплекте формы бело-чёрного цвета, в синей футболисты "Балтики".
  • Первый тайм начался
    Матч начался! Первыми с центра поля встречу начали игроки гостей.
  • До матча
  • Привет, друзья! Одно из главных событий 5-го тура первенства ФНЛ — встреча московского "Торпедо" и калининградской "Балтики" на стадионе Спортивного городка "Лужники". Сможет ли команда Евгения Калешина закрепить свои лидерские позиции? Мы узнаем об этом сразу после финального свистка. Вместе с вами футбол буду смотреть я, Сергей Прокофьев.
Прогнозы 154
Торпедо Москва 59.1% (91)
X 31.2% (48)
Балтика 9.7% (15)
Все прогнозы
3.2 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Торпедо Москва
Ничья
Балтика
2.55
3.00
3.20
Все Коэффициенты

Прогнозы на матч Торпедо Москва 0:0 Балтика

Исход игры
Торпедо Москва
59.1% (91)
Ничья
31.2% (48)
Балтика
9.7% (15)
Тотал 2.5
Больше
38.56% (59)
Меньше
61.44% (94)
Обе команды забьют
Да
64.71% (99)
Нет
35.29% (54)
Популярный счёт
2:1 Торпедо Москва
27.9% (43)
1:1 Ничья
27.3% (42)
1:0 Торпедо Москва
23.4% (36)
2:0 Торпедо Москва
5.2% (8)
1:2 Балтика
4.5% (7)
0:1 Балтика
3.2% (5)
2:2 Ничья
1.9% (3)
3:1 Торпедо Москва
1.3% (2)
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2.55 3.00 3.20
2.55 2.85 3.20
2.55 2.85 3.20

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.95 1.80
Букмекер Да Нет
5.50 1.13
Букмекер Да Нет
3.75 1.25
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