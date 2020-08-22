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Крылья Советов
 
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Крылья Советов
Оренбург

Бомбардиры внутри турнира

Крылья Советов
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Зиньковский Антон 3 0.75
2. Гацкан Александр 1 0.25
3. Голенков Егор 1 0.25
Оренбург
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кулишев Артём 2 (1) 0.5
2. Чуканов Андреа 1 0.25
3. Козлов Савелий 1 0.25
4. Фамейе Джоэль 1 0.25

Карточки

Крылья Советов
# Игрок      
1. Гацкан Александр 1 1
2. Чернов Никита 1 1
3. Ежов Роман 2 0
4. Божин Сергей 1 0
5. Пруцев Данил 1 0
Оренбург
# Игрок      
1. Козлов Савелий 3 0
2. Сиваков Михаил 1 1
3. Алвеш Рикарду 2 0
4. Фамейе Джоэль 2 0
5. Скворцов Алексей 1 0
6. Шкофлек Жига 1 0
7. Капленко Кирилл 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Крылья Советов 0 20% (1) 20% (1) 40% (2) 0 20% (1)
 Оренбург 0 0 20% (1) 40% (2) 20% (1) 20% (1)

Предыдущие игры

Крылья Советов Последние 20 матчей: + = -
Чайка 0:3 Крылья Советов Крылья Советов 2:0 СКА-Хабаровск Велес Москва 3:1 Крылья Советов Крылья Советов 0:0 Балтика
Крылья Советов 3:0 Сочи Крылья Советов 0:0 Краснодар Динамо Москва 2:0 Крылья Советов Арсенал Тула 2:4 Крылья Советов Крылья Советов 0:0 Ростов Локомотив Москва 1:1 Крылья Советов Зенит 2:1 Крылья Советов Крылья Советов 2:4 Ахмат Тамбов 3:0 Крылья Советов Рубин 0:1 Крылья Советов Крылья Советов 1:1 Оренбург Енисей 0:1 Крылья Советов Крылья Советов 2:0 Торпедо Москва Крылья Советов 0:2 Стрёмсгодсет Тамбов 4:1 Крылья Советов Крылья Советов 3:3 Томь
Оренбург Последние 20 матчей: + = -
Оренбург 1:1 Текстильщик Оренбург 2:0 Алания Оренбург 1:0 Нефтехимик Динамо Брянск 0:1 Оренбург
Динамо Москва 0:1 Оренбург Зенит 4:1 Оренбург Оренбург 0:0 Ростов Оренбург 0:4 ЦСКА Москва Рубин 1:0 Оренбург Оренбург 0:3 Урал Оренбург 0:3 Краснодар Локомотив Москва 1:0 Оренбург Оренбург 1:3 Спартак Москва Сочи 5:1 Оренбург Оренбург 2:0 Арсенал Тула Крылья Советов 1:1 Оренбург Сарпсборг-08 1:1 Оренбург Оренбург 3:0 Европа Оренбург 1:0 Далянь Ифан Оренбург 1:0 Спартак Юрмала

Последние игры между собой

Крылья Советов: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 4
Оренбург: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 5
Крылья Советов 1:1 Оренбург Премьер-лига Оренбург 0:1 Крылья Советов Премьер-лига Оренбург 3:1 Крылья Советов Премьер-лига Крылья Советов 0:3 Оренбург Премьер-лига
Крылья Советов 0:0 Оренбург ФНЛ - Первый дивизион Оренбург 3:2 Крылья Советов ФНЛ - Первый дивизион Крылья Советов 1:1 Оренбург Премьер-лига Оренбург 1:0 Крылья Советов Премьер-лига Крылья Советов 1:0 Оренбург ФНЛ - Первый дивизион Оренбург 0:1 Крылья Советов ФНЛ - Первый дивизион Оренбург 2:4 Крылья Советов Кубок Оренбург 2:2 Крылья Советов Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Балтика Заявка 4 3 1 0 5 - 0 10
2. Оренбург Заявка 4 3 1 0 5 - 1 10
3. Спартак-2 Заявка 4 3 1 0 6 - 3 10
4. Енисей Заявка 4 3 0 1 6 - 5 9
5. Динамо Брянск Заявка 5 3 0 2 4 - 2 9
6. СКА-Хабаровск Заявка 5 3 0 2 6 - 5 9
7. Велес Москва Заявка 4 2 2 0 6 - 3 8
8. Крылья Советов Заявка 4 2 1 1 6 - 3 7
9. Нефтехимик Заявка 4 2 1 1 4 - 2 7
10. Чертаново Заявка 4 2 0 2 5 - 4 6
11. Нижний Новгород Заявка 4 2 0 2 3 - 2 6
12. Текстильщик Заявка 4 1 3 0 3 - 2 6
13. Торпедо Москва Заявка 4 1 2 1 5 - 3 5
14. Акрон 0:0 Заявка 5 1 2 2 3 - 4 5
15. Краснодар-2 0:0 Заявка 5 1 2 2 3 - 7 5
16. Шинник Заявка 4 1 1 2 2 - 4 4
17. Факел Заявка 5 1 1 3 3 - 6 4
18. Волгарь Заявка 4 1 0 3 4 - 5 3
19. Алания Заявка 4 1 0 3 7 - 9 3
20. Чайка Заявка 4 0 2 2 2 - 8 2
21. Иртыш Омск Заявка 4 0 1 3 3 - 7 1
22. Томь Заявка 5 0 1 4 2 - 8 1
  • До матча
  • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Вашему вниманию представляется текстовая трансляция матча 5 тура первенства ФНЛ, "Крылья Советов" - "Оренбург" Проведёт текстовую онлайн трансляцию Прокофьев Сергей.
Прогнозы 160
Крылья Советов 63.1% (101)
X 26.3% (42)
Оренбург 10.6% (17)
Все прогнозы
3.2 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Крылья Советов
Ничья
Оренбург
1.96
3.30
4.20
Все Коэффициенты

Прогнозы на матч Крылья Советов - Оренбург

Исход игры
Крылья Советов
63.1% (101)
Ничья
26.3% (42)
Оренбург
10.6% (17)
Тотал 2.5
Больше
39.49% (62)
Меньше
60.51% (95)
Обе команды забьют
Да
59.87% (94)
Нет
40.13% (63)
Популярный счёт
2:1 Крылья Советов
31.3% (50)
1:0 Крылья Советов
26.3% (42)
1:1 Ничья
20% (32)
0:1 Оренбург
6.3% (10)
2:0 Крылья Советов
4.4% (7)
1:2 Оренбург
3.8% (6)
2:2 Ничья
3.1% (5)
0:0 Ничья
2.5% (4)
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Победитель

Букмекер 1 X 2
1.93 3.25 4.10
1.95 3.30 4.20
1.95 3.30 4.20

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.05 1.72
Букмекер Да Нет
5.70 1.12
Букмекер Да Нет
4.00 1.22
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