Крылья Советов
Позже
Оренбург
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
47 Божин СергейЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Пруцев ДанилПолузащитник
-
33 Сергеев ИванНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Зеффан МехдиЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Осинькин Игорь
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Малых АндрейПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
17 Шкофлек ЖигаПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Бреев СергейПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Айткулов Ильшат
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Зиньковский Антон
|3
|0.75
|2.
|Гацкан Александр
|1
|0.25
|3.
|Голенков Егор
|1
|0.25
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кулишев Артём
|2 (1)
|0.5
|2.
|Чуканов Андреа
|1
|0.25
|3.
|Козлов Савелий
|1
|0.25
|4.
|Фамейе Джоэль
|1
|0.25
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Гацкан Александр
|1
|1
|2.
|Чернов Никита
|1
|1
|3.
|Ежов Роман
|2
|0
|4.
|Божин Сергей
|1
|0
|5.
|Пруцев Данил
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Козлов Савелий
|3
|0
|2.
|Сиваков Михаил
|1
|1
|3.
|Алвеш Рикарду
|2
|0
|4.
|Фамейе Джоэль
|2
|0
|5.
|Скворцов Алексей
|1
|0
|6.
|Шкофлек Жига
|1
|0
|7.
|Капленко Кирилл
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Крылья Советов
|0
|20% (1)
|20% (1)
|40% (2)
|0
|20% (1)
|Оренбург
|0
|0
|20% (1)
|40% (2)
|20% (1)
|20% (1)
Предыдущие игры
Крылья Советов Последние 20 матчей: + = -Чайка 0:3 Крылья Советов Крылья Советов 2:0 СКА-Хабаровск Велес Москва 3:1 Крылья Советов Крылья Советов 0:0 Балтика
Крылья Советов 3:0 Сочи Крылья Советов 0:0 Краснодар Динамо Москва 2:0 Крылья Советов Арсенал Тула 2:4 Крылья Советов Крылья Советов 0:0 Ростов Локомотив Москва 1:1 Крылья Советов Зенит 2:1 Крылья Советов Крылья Советов 2:4 Ахмат Тамбов 3:0 Крылья Советов Рубин 0:1 Крылья Советов Крылья Советов 1:1 Оренбург Енисей 0:1 Крылья Советов Крылья Советов 2:0 Торпедо Москва Крылья Советов 0:2 Стрёмсгодсет Тамбов 4:1 Крылья Советов Крылья Советов 3:3 Томь
Оренбург Последние 20 матчей: + = -Оренбург 1:1 Текстильщик Оренбург 2:0 Алания Оренбург 1:0 Нефтехимик Динамо Брянск 0:1 Оренбург
Динамо Москва 0:1 Оренбург Зенит 4:1 Оренбург Оренбург 0:0 Ростов Оренбург 0:4 ЦСКА Москва Рубин 1:0 Оренбург Оренбург 0:3 Урал Оренбург 0:3 Краснодар Локомотив Москва 1:0 Оренбург Оренбург 1:3 Спартак Москва Сочи 5:1 Оренбург Оренбург 2:0 Арсенал Тула Крылья Советов 1:1 Оренбург Сарпсборг-08 1:1 Оренбург Оренбург 3:0 Европа Оренбург 1:0 Далянь Ифан Оренбург 1:0 Спартак Юрмала
Последние игры между собой
Крылья Советов: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 4
Оренбург: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 5
Крылья Советов 0:0 Оренбург ФНЛ - Первый дивизион Оренбург 3:2 Крылья Советов ФНЛ - Первый дивизион Крылья Советов 1:1 Оренбург Премьер-лига Оренбург 1:0 Крылья Советов Премьер-лига Крылья Советов 1:0 Оренбург ФНЛ - Первый дивизион Оренбург 0:1 Крылья Советов ФНЛ - Первый дивизион Оренбург 2:4 Крылья Советов Кубок Оренбург 2:2 Крылья Советов Кубок
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Балтика
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|5 - 0
|10
|2.
|Оренбург
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|5 - 1
|10
|3.
|Спартак-2
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|6 - 3
|10
|4.
|Енисей
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|6 - 5
|9
|5.
|Динамо Брянск
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|4 - 2
|9
|6.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|6 - 5
|9
|7.
|Велес Москва
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|6 - 3
|8
|8.
|Крылья Советов
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 3
|7
|9.
|Нефтехимик
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 2
|7
|10.
|Чертаново
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|5 - 4
|6
|11.
|Нижний Новгород
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|3 - 2
|6
|12.
|Текстильщик
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|3 - 2
|6
|13.
|Торпедо Москва
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 3
|5
|14.
|Акрон
|0:0 Заявка
|5
|1
|2
|2
|3 - 4
|5
|15.
|Краснодар-2
|0:0 Заявка
|5
|1
|2
|2
|3 - 7
|5
|16.
|Шинник
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 4
|4
|17.
|Факел
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 6
|4
|18.
|Волгарь
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 5
|3
|19.
|Алания
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|7 - 9
|3
|20.
|Чайка
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 8
|2
|21.
|Иртыш Омск
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 7
|1
|22.
|Томь
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|2 - 8
|1
Прогнозы на матч Крылья Советов - Оренбург
Исход игры
Крылья Советов
63.1% (101)
Ничья
26.3% (42)
Оренбург
10.6% (17)
Тотал 2.5
Больше
39.49% (62)
Меньше
60.51% (95)
Обе команды забьют
Да
59.87% (94)
Нет
40.13% (63)
Популярный счёт
2:1 Крылья Советов
31.3% (50)
1:0 Крылья Советов
26.3% (42)
1:1 Ничья
20% (32)
0:1 Оренбург
6.3% (10)
2:0 Крылья Советов
4.4% (7)
1:2 Оренбург
3.8% (6)
2:2 Ничья
3.1% (5)
0:0 Ничья
2.5% (4)
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