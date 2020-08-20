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Крылья Советов
 
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Оренбург

Бомбардиры внутри турнира

Крылья Советов
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Зиньковский Антон 3 0.75
2. Гацкан Александр 1 0.25
3. Голенков Егор 1 0.25
Оренбург
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кулишев Артём 2 (1) 0.5
2. Чуканов Андреа 1 0.25
3. Козлов Савелий 1 0.25
4. Фамейе Джоэль 1 0.25

Карточки

Крылья Советов
# Игрок      
1. Гацкан Александр 1 1
2. Чернов Никита 1 1
3. Ежов Роман 2 0
4. Божин Сергей 1 0
5. Пруцев Данил 1 0
Оренбург
# Игрок      
1. Козлов Савелий 3 0
2. Сиваков Михаил 1 1
3. Алвеш Рикарду 2 0
4. Фамейе Джоэль 2 0
5. Скворцов Алексей 1 0
6. Шкофлек Жига 1 0
7. Капленко Кирилл 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Крылья Советов 0 20% (1) 20% (1) 40% (2) 0 20% (1)
 Оренбург 0 0 20% (1) 40% (2) 20% (1) 20% (1)

Предыдущие игры

Крылья Советов Последние 20 матчей: + = -
Чайка 0:3 Крылья Советов Крылья Советов 2:0 СКА-Хабаровск Велес Москва 3:1 Крылья Советов Крылья Советов 0:0 Балтика
Крылья Советов 3:0 Сочи Крылья Советов 0:0 Краснодар Динамо Москва 2:0 Крылья Советов Арсенал Тула 2:4 Крылья Советов Крылья Советов 0:0 Ростов Локомотив Москва 1:1 Крылья Советов Зенит 2:1 Крылья Советов Крылья Советов 2:4 Ахмат Тамбов 3:0 Крылья Советов Рубин 0:1 Крылья Советов Крылья Советов 1:1 Оренбург Енисей 0:1 Крылья Советов Крылья Советов 2:0 Торпедо Москва Крылья Советов 0:2 Стрёмсгодсет Тамбов 4:1 Крылья Советов Крылья Советов 3:3 Томь
Оренбург Последние 20 матчей: + = -
Оренбург 1:1 Текстильщик Оренбург 2:0 Алания Оренбург 1:0 Нефтехимик Динамо Брянск 0:1 Оренбург
Динамо Москва 0:1 Оренбург Зенит 4:1 Оренбург Оренбург 0:0 Ростов Оренбург 0:4 ЦСКА Москва Рубин 1:0 Оренбург Оренбург 0:3 Урал Оренбург 0:3 Краснодар Локомотив Москва 1:0 Оренбург Оренбург 1:3 Спартак Москва Сочи 5:1 Оренбург Оренбург 2:0 Арсенал Тула Крылья Советов 1:1 Оренбург Сарпсборг-08 1:1 Оренбург Оренбург 3:0 Европа Оренбург 1:0 Далянь Ифан Оренбург 1:0 Спартак Юрмала

Последние игры между собой

Крылья Советов: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 4
Оренбург: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 5
Крылья Советов 1:1 Оренбург Премьер-лига Оренбург 0:1 Крылья Советов Премьер-лига Оренбург 3:1 Крылья Советов Премьер-лига Крылья Советов 0:3 Оренбург Премьер-лига
Крылья Советов 0:0 Оренбург ФНЛ - Первый дивизион Оренбург 3:2 Крылья Советов ФНЛ - Первый дивизион Крылья Советов 1:1 Оренбург Премьер-лига Оренбург 1:0 Крылья Советов Премьер-лига Крылья Советов 1:0 Оренбург ФНЛ - Первый дивизион Оренбург 0:1 Крылья Советов ФНЛ - Первый дивизион Оренбург 2:4 Крылья Советов Кубок Оренбург 2:2 Крылья Советов Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Балтика Заявка 4 3 1 0 5 - 0 10
2. Оренбург Заявка 4 3 1 0 5 - 1 10
3. Спартак-2 Заявка 4 3 1 0 6 - 3 10
4. Енисей Заявка 4 3 0 1 6 - 5 9
5. Велес Москва Заявка 4 2 2 0 6 - 3 8
6. Крылья Советов Заявка 4 2 1 1 6 - 3 7
7. Нефтехимик Заявка 4 2 1 1 4 - 2 7
8. Чертаново Заявка 4 2 0 2 5 - 4 6
9. Нижний Новгород Заявка 4 2 0 2 3 - 2 6
10. СКА-Хабаровск Заявка 4 2 0 2 5 - 5 6
11. Динамо Брянск Заявка 4 2 0 2 2 - 2 6
12. Текстильщик Заявка 4 1 3 0 3 - 2 6
13. Торпедо Москва Заявка 4 1 2 1 5 - 3 5
14. Акрон Заявка 4 1 1 2 3 - 4 4
15. Шинник Заявка 4 1 1 2 2 - 4 4
16. Факел Заявка 4 1 1 2 3 - 5 4
17. Краснодар-2 Заявка 4 1 1 2 3 - 7 4
18. Волгарь Заявка 4 1 0 3 4 - 5 3
19. Алания Заявка 4 1 0 3 7 - 9 3
20. Чайка Заявка 4 0 2 2 2 - 8 2
21. Иртыш Омск Заявка 4 0 1 3 3 - 7 1
22. Томь Заявка 4 0 1 3 2 - 6 1
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Крылья Советов - Оренбург от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 22 августа 2020, осталось 1 день 15 часов 5 минут.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 91
    Крылья Советов 62.6% (57)
    X 26.4% (24)
    Оренбург 11% (10)
    Все прогнозы

    Прогнозы на матч Крылья Советов - Оренбург

    Исход игры
    Крылья Советов
    62.6% (57)
    Ничья
    26.4% (24)
    Оренбург
    11% (10)
    Тотал 2.5
    Больше
    35.56% (32)
    Меньше
    64.44% (58)
    Обе команды забьют
    Да
    56.67% (51)
    Нет
    43.33% (39)
    Популярный счёт
    2:1 Крылья Советов
    28.6% (26)
    1:0 Крылья Советов
    26.4% (24)
    1:1 Ничья
    20.9% (19)
    0:1 Оренбург
    7.7% (7)
    2:0 Крылья Советов
    6.6% (6)
    2:2 Ничья
    3.3% (3)
    1:2 Оренбург
    3.3% (3)
    0:0 Ничья
    2.2% (2)
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