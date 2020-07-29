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Колос Ковалёвка
0:0
Первый тайм: 32'

Стадион:
Мариуполь
0'
7' Желтая карточка
Мишнёв Дмитрий
11' Желтая карточка
Задоя Евгений
32'
25
Волынец
Евгений
24
Зозуля
Алексей
13
Гавриш
Виталий
6
Максименко
Максим
29
Емец
Владислав
9
Антюх
Денис
99
Задоя
Евгений
48
Ореховский
Павел
10
Морозко
Евгений
8
Смирный
Евгений
17
Бондаренко
Александр
1
Гальчук
Евгений
4
Чоботенко
Сергей
13
Яворский
Сергей
19
Тищенко
Игорь
8
Полегенько
Павел
73
Игнатенко
Даниил
25
Федорчук
Валерий
75
Корниенко
Виктор
9
Мишнёв
Дмитрий
86
Фомин
Руслан
11
Чурко
Вячеслав
Колос Ковалёвка
Мариуполь

Ход матча

7'
 
Мишнёв Дмитрий
11'
Задоя Евгений
 

Предыдущие игры

Колос Ковалёвка Последние 20 матчей: + = -
Колос Ковалёвка 4:1 Днепр-1 Колос Ковалёвка 2:0 Динамо Киев Шахтёр Донецк 2:0 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 0:2 Заря
Десна 5:1 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 2:1 Александрия Динамо Киев 2:1 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 0:1 Шахтёр Донецк Заря 1:0 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 0:2 Десна Александрия 4:2 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 3:4 Шахтёр Донецк Динамо Киев 2:0 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 2:1 Карпаты Александрия 1:2 Колос Ковалёвка Львов 3:2 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 4:0 Днепр-1 Ворскла 1:0 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 2:0 Десна Заря 2:0 Колос Ковалёвка
Мариуполь Последние 20 матчей: + = -
Александрия 1:2 Мариуполь Львов 0:2 Мариуполь Ворскла 1:2 Мариуполь Мариуполь 1:4 Олимпик Донецк
Мариуполь 2:1 Днепр-1 Мариуполь 1:1 Ворскла Мариуполь 3:0 Львов Мариуполь 1:1 Ворскла Олимпик Донецк 2:2 Мариуполь Днепр-1 2:0 Мариуполь Альянс 2:4 Мариуполь Днепр-1 3:0 Мариуполь Мариуполь 3:0 Ворскла Десна 4:0 Мариуполь Мариуполь 1:2 Заря Санкт-Пёльтен 1:1 Мариуполь Олимпик Донецк 1:2 Мариуполь Мариуполь 0:0 Львов Мариуполь 1:1 Шахтёр Донецк Динамо Киев 3:0 Мариуполь

Последние игры между собой

Колос Ковалёвка: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 4
Мариуполь: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 1
Мариуполь 2:0 Колос Ковалёвка Премьер-лига Колос Ковалёвка 2:1 Мариуполь Премьер-лига Колос Ковалёвка 1:2 Мариуполь Кубок Мариуполь 3:1 Колос Ковалёвка Первый дивизион
Колос Ковалёвка 0:1 Мариуполь Первый дивизион
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion NSK Olimpiyskiy, Kyiv. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 141
Колос Ковалёвка 41.1% (58)
X 15.6% (22)
Мариуполь 43.3% (61)
Все прогнозы
2.28 Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Колос Ковалёвка 0:0 Мариуполь

Исход игры
Колос Ковалёвка
41.1% (58)
Ничья
15.6% (22)
Мариуполь
43.3% (61)
Тотал 2.5
Больше
60.14% (83)
Меньше
39.86% (55)
Обе команды забьют
Да
71.01% (98)
Нет
28.99% (40)
Популярный счёт
1:2 Мариуполь
29.1% (41)
2:1 Колос Ковалёвка
27% (38)
1:1 Ничья
10.6% (15)
1:0 Колос Ковалёвка
9.2% (13)
0:1 Мариуполь
9.2% (13)
0:2 Мариуполь
5% (7)
0:0 Ничья
3.5% (5)
3:1 Колос Ковалёвка
1.4% (2)
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