Колос Ковалёвка
1:0
Итог доп. времени
Стадион: Олимпийский (Киев)
Мариуполь
7' Желтая карточкаМишнёв Дмитрий
11' Желтая карточкаЗадоя Евгений
46' Желтая карточкаТищенко Игорь
68' Желтая карточкаЧоботенко Сергей
74' Желтая карточкаБондаренко Александр
84' Желтая карточкаИгнатенко Даниил
1:0
95' ГолАнтюх Денис
101' Желтая карточкаЧех Максим
113' Желтая карточкаСмирный Евгений
114' Желтая карточкаКостишин Денис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Милько ВадимПолузащитник
-
11 Кожушко ОлегПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Костышин Руслан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
86 Фомин РусланНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
71 Чех МаксимПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Путря ИльяПолузащитник
- Нападающий
-
97 Дудик АртёмНападающий
-
Главный тренер: Бабич Александр
Ход матча
11'
46'
68'
84'
95'
1:0
101'
113'
114'
Предыдущие игры
Колос Ковалёвка Последние 20 матчей: + = -Колос Ковалёвка 4:1 Днепр-1 Колос Ковалёвка 2:0 Динамо Киев Шахтёр Донецк 2:0 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 0:2 Заря
Десна 5:1 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 2:1 Александрия Динамо Киев 2:1 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 0:1 Шахтёр Донецк Заря 1:0 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 0:2 Десна Александрия 4:2 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 3:4 Шахтёр Донецк Динамо Киев 2:0 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 2:1 Карпаты Александрия 1:2 Колос Ковалёвка Львов 3:2 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 4:0 Днепр-1 Ворскла 1:0 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 2:0 Десна Заря 2:0 Колос Ковалёвка
Мариуполь Последние 20 матчей: + = -Александрия 1:2 Мариуполь Львов 0:2 Мариуполь Ворскла 1:2 Мариуполь Мариуполь 1:4 Олимпик Донецк
Мариуполь 2:1 Днепр-1 Мариуполь 1:1 Ворскла Мариуполь 3:0 Львов Мариуполь 1:1 Ворскла Олимпик Донецк 2:2 Мариуполь Днепр-1 2:0 Мариуполь Альянс 2:4 Мариуполь Днепр-1 3:0 Мариуполь Мариуполь 3:0 Ворскла Десна 4:0 Мариуполь Мариуполь 1:2 Заря Санкт-Пёльтен 1:1 Мариуполь Олимпик Донецк 1:2 Мариуполь Мариуполь 0:0 Львов Мариуполь 1:1 Шахтёр Донецк Динамо Киев 3:0 Мариуполь
Последние игры между собой
Колос Ковалёвка: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 4
Мариуполь: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 1
Прогнозы на матч Колос Ковалёвка 1:0 Мариуполь
Исход игры
Колос Ковалёвка
41.1% (58)
Ничья
15.6% (22)
Мариуполь
43.3% (61)
Тотал 2.5
Больше
60.14% (83)
Меньше
39.86% (55)
Обе команды забьют
Да
71.01% (98)
Нет
28.99% (40)
Популярный счёт
1:2 Мариуполь
29.1% (41)
2:1 Колос Ковалёвка
27% (38)
1:1 Ничья
10.6% (15)
1:0 Колос Ковалёвка
9.2% (13)
0:1 Мариуполь
9.2% (13)
0:2 Мариуполь
5% (7)
0:0 Ничья
3.5% (5)
3:1 Колос Ковалёвка
1.4% (2)
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