  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Украина: Премьер-лига: Лига Европы: Плей-офф: Финал
Колос Ковалёвка
1:0
Итог доп. времени

Стадион:
Мариуполь
0'
7' Желтая карточка
Мишнёв Дмитрий
11' Желтая карточка
Задоя Евгений
46' Желтая карточка
Тищенко Игорь
68' Желтая карточка
Чоботенко Сергей
74' Желтая карточка
Бондаренко Александр
84' Желтая карточка
Игнатенко Даниил
1:0
95' Гол
Антюх Денис
101' Желтая карточка
Чех Максим
113' Желтая карточка
Смирный Евгений
114' Желтая карточка
Костишин Денис
120'
25
Волынец
Евгений
24
Зозуля
Алексей
13
Гавриш
Виталий
6
Максименко
Максим
29
Емец
Владислав
9
Антюх
Денис
99
Задоя
Евгений
48
Ореховский
Павел
10
Морозко
Евгений
8
Смирный
Евгений
17
Бондаренко
Александр
1
Гальчук
Евгений
4
Чоботенко
Сергей
13
Яворский
Сергей
19
Тищенко
Игорь
8
Полегенько
Павел
73
Игнатенко
Даниил
25
Федорчук
Валерий
75
Корниенко
Виктор
9
Мишнёв
Дмитрий
86
Фомин
Руслан
11
Чурко
Вячеслав
Колос Ковалёвка
Мариуполь

Ход матча

7'
 
Мишнёв Дмитрий
11'
Задоя Евгений
 
46'
 
Тищенко Игорь
57'
Петров Кирилл
Гавриш Виталий
 
68'
 
Чоботенко Сергей
72'
 
Топалов Дмитрий
Чурко Вячеслав
74'
Бондаренко Александр
 
74'
Милько Вадим
Ореховский Павел
 
75'
Лысенко Владимир
Бондаренко Александр
 
84'
 
Игнатенко Даниил
87'
 
Чех Максим
Игнатенко Даниил
87'
 
Сагуткин Даниил
Яворский Сергей
95'
Антюх Денис
(Лысенко Владимир)
1:0
99'
 
Кащук Алексей
Федорчук Валерий
99'
 
Кулаков Андрей
Фомин Руслан
100'
Костишин Денис
Задоя Евгений
 
101'
 
Чех Максим
113'
Смирный Евгений
 
114'
Костишин Денис
 

Предыдущие игры

Колос Ковалёвка Последние 20 матчей: + = -
Колос Ковалёвка 4:1 Днепр-1 Колос Ковалёвка 2:0 Динамо Киев Шахтёр Донецк 2:0 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 0:2 Заря
Десна 5:1 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 2:1 Александрия Динамо Киев 2:1 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 0:1 Шахтёр Донецк Заря 1:0 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 0:2 Десна Александрия 4:2 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 3:4 Шахтёр Донецк Динамо Киев 2:0 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 2:1 Карпаты Александрия 1:2 Колос Ковалёвка Львов 3:2 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 4:0 Днепр-1 Ворскла 1:0 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 2:0 Десна Заря 2:0 Колос Ковалёвка
Мариуполь Последние 20 матчей: + = -
Александрия 1:2 Мариуполь Львов 0:2 Мариуполь Ворскла 1:2 Мариуполь Мариуполь 1:4 Олимпик Донецк
Мариуполь 2:1 Днепр-1 Мариуполь 1:1 Ворскла Мариуполь 3:0 Львов Мариуполь 1:1 Ворскла Олимпик Донецк 2:2 Мариуполь Днепр-1 2:0 Мариуполь Альянс 2:4 Мариуполь Днепр-1 3:0 Мариуполь Мариуполь 3:0 Ворскла Десна 4:0 Мариуполь Мариуполь 1:2 Заря Санкт-Пёльтен 1:1 Мариуполь Олимпик Донецк 1:2 Мариуполь Мариуполь 0:0 Львов Мариуполь 1:1 Шахтёр Донецк Динамо Киев 3:0 Мариуполь

Последние игры между собой

Колос Ковалёвка: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 4
Мариуполь: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 1
Мариуполь 2:0 Колос Ковалёвка Премьер-лига Колос Ковалёвка 2:1 Мариуполь Премьер-лига Колос Ковалёвка 1:2 Мариуполь Кубок Мариуполь 3:1 Колос Ковалёвка Первый дивизион
Колос Ковалёвка 0:1 Мариуполь Первый дивизион
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    11'
    Задоя Евгений получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    7'
    Мишнёв Дмитрий получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion NSK Olimpiyskiy, Kyiv. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 141
Колос Ковалёвка 41.1% (58)
X 15.6% (22)
Мариуполь 43.3% (61)
Все прогнозы
2.28 Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Колос Ковалёвка 1:0 Мариуполь

Исход игры
Колос Ковалёвка
41.1% (58)
Ничья
15.6% (22)
Мариуполь
43.3% (61)
Тотал 2.5
Больше
60.14% (83)
Меньше
39.86% (55)
Обе команды забьют
Да
71.01% (98)
Нет
28.99% (40)
Популярный счёт
1:2 Мариуполь
29.1% (41)
2:1 Колос Ковалёвка
27% (38)
1:1 Ничья
10.6% (15)
1:0 Колос Ковалёвка
9.2% (13)
0:1 Мариуполь
9.2% (13)
0:2 Мариуполь
5% (7)
0:0 Ничья
3.5% (5)
3:1 Колос Ковалёвка
1.4% (2)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Где смотреть матч Колос Ковалёвка 1:0 Мариуполь онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + ФРИБЕТ 10 000 рублей

Бонусы букмекеров
КЭШБЭК 12,5% на все ставки


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный