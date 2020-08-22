  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Польша
Краковия
0:0
Второй тайм: 45'

Стадион:
Погонь Щецин
0'
9' Желтая карточка
Дабровски Дамьян
19' Желтая карточка
Альварес Маркос
35' Желтая карточка
Ван Амерсфоорт Пелле
39' Желтая карточка
Триантафиллопулос Константинос
45'
24
Немчикски
Карол
2
Рыпэ
Корнел
39
Хелик
Михал
85
Яблонски
Давид
33
Пестка
Камил
22
Лосаж
Флорьян
10
Ван
Амерсфоорт
Пелле
4
Ханка
Серджу
9
Альварес
Маркос
11
Вдовяк
Матеуш
7
Ривалдиньо
1
Стипица
Данте
23
Цех
Бенедикт
13
Триантафиллопулос
Константинос
33
Малец
Мариуш
15
Матыня
Хуберт
8
Дабровски
Дамьян
18
Кухарчик
Михал
14
Дрыгас
Камил
54
Журавски
Мачей
27
Ковальчик
Себастьян
9
Фронччак
Адам
Краковия
4-2-3-1
Погонь Щецин
4-1-4-1

Ход матча

9'
 
Дабровски Дамьян
19'
Альварес Маркос
 
35'
Ван Амерсфоорт Пелле
 
39'
 
Триантафиллопулос Константинос
45'
Сиплак Михал
Пестка Камил
 

Карточки

Краковия
# Игрок      
1. Альварес Маркос 1 0
2. Ван Амерсфоорт Пелле 1 0
Погонь Щецин
# Игрок      
1. Дабровски Дамьян 1 0
2. Триантафиллопулос Константинос 1 0

Предыдущие игры

Краковия Последние 20 матчей: + = -
Хробры 1:2 Краковия Брук-Бет Термалица Нецеча 3:1 Краковия Краковия 3:2 Лехия Гданьск Пяст 1:1 Краковия
Краковия 1:2 Лех Легия 2:0 Краковия Краковия 3:0 Легия Лехия Гданьск 0:3 Краковия Краковия 2:1 Погонь Щецин Шлёнск 3:2 Краковия Краковия 1:2 Ягеллония Краковия 1:1 Висла Плоцк Лехия Гданьск 1:3 Краковия Погонь Щецин 1:0 Краковия Краковия 0:1 Ягеллония Тыхы 1:2 Краковия Гурник Забже 3:2 Краковия Краковия 0:2 Висла Краков Легия 2:1 Краковия Пяст 1:0 Краковия
Погонь Щецин Последние 20 матчей: + = -
Эрцгебирге Ауэ 4:0 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:0 Заглембе Любин Легия 1:2 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:0 Пяст
Шлёнск 2:2 Погонь Щецин Погонь Щецин 2:2 Ягеллония Краковия 2:1 Погонь Щецин Лех 0:0 Погонь Щецин Погонь Щецин 0:1 Лехия Гданьск Погонь Щецин 1:1 Лехия Гданьск Лех 4:0 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:0 Краковия Погонь Щецин 0:3 Заглембе Любин Ракув 0:0 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:2 Ягеллония Гурник Забже 3:1 Погонь Щецин ЛКС Лодзь 0:0 Погонь Щецин Погонь Щецин 0:0 Шлёнск Висла Плоцк 2:3 Погонь Щецин Погонь Щецин 2:1 Штурм

Последние игры между собой

Краковия: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 7
Погонь Щецин: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 6
Краковия 2:1 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 1:0 Краковия Экстракласса Краковия 2:0 Погонь Щецин Экстракласса Краковия 0:3 Погонь Щецин Экстракласса
Краковия 2:1 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 1:1 Краковия Экстракласса Краковия 1:4 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 0:3 Краковия Экстракласса Краковия 3:0 Погонь Щецин Экстракласса Краковия 1:1 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 1:1 Краковия Экстракласса Погонь Щецин 3:2 Краковия Экстракласса Погонь Щецин 2:2 Краковия Экстракласса Краковия 4:1 Погонь Щецин Экстракласса Краковия 0:1 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 2:1 Краковия Экстракласса Погонь Щецин 0:0 Краковия Экстракласса Краковия 0:1 Погонь Щецин Экстракласса
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Заглембе Любин 1 1 0 0 2 - 1 3
2. Погонь Щецин 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
3. Краковия 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
4. Лехия Гданьск 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Висла Краков 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Ягеллония 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Подбескидзе 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Гурник Забже 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Варта Познань 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Висла Плоцк 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Сталь Мелец 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Легия 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Ракув 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Пяст 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Шлёнск 0 0 0 0 0 - 0 0
16. Лех 1 0 0 1 1 - 2 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Marshal Jozef Pilsudski Stadium, Cracow. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Краковия
Ничья
Погонь Щецин
2.45
3.30
3.70
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Краковия 0:0 Погонь Щецин онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + ФРИБЕТ 10 000 рублей

Бонусы букмекеров
КЭШБЭК 12,5% на все ставки


Победитель

Букмекер 1 X 2
2.17 2.95 3.35
2.25 3.30 3.30
2.45 2.55 3.70

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.15 1.65
Букмекер Да Нет
7.50 1.07
Букмекер Да Нет
3.70 1.25
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный