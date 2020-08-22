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Краковия
2:1
Конец матча

Стадион:
Погонь Щецин
0'
9' Желтая карточка
Дабровски Дамьян
19' Желтая карточка
Альварес Маркос
35' Желтая карточка
Ван Амерсфоорт Пелле
39' Желтая карточка
Триантафиллопулос Константинос
0:1
57' Гол
Фронччак Адам
1:1
59' Гол
Альварес Маркос
2:1
63' Гол
Ханка Серджу
77' Желтая карточка
Матыня Хуберт
90' Желтая карточка
Вестеницки Томаш
90'+7
24
Немчикски
Карол
2
Рыпэ
Корнел
39
Хелик
Михал
85
Яблонски
Давид
33
Пестка
Камил
22
Лосаж
Флорьян
10
Ван
Амерсфоорт
Пелле
4
Ханка
Серджу
9
Альварес
Маркос
11
Вдовяк
Матеуш
7
Ривалдиньо
1
Стипица
Данте
23
Цех
Бенедикт
13
Триантафиллопулос
Константинос
33
Малец
Мариуш
15
Матыня
Хуберт
8
Дабровски
Дамьян
18
Кухарчик
Михал
14
Дрыгас
Камил
54
Журавски
Мачей
27
Ковальчик
Себастьян
9
Фронччак
Адам
Краковия
4-2-3-1
Погонь Щецин
4-1-4-1

Ход матча

9'
 
Дабровски Дамьян
19'
Альварес Маркос
 
35'
Ван Амерсфоорт Пелле
 
39'
 
Триантафиллопулос Константинос
45'
Сиплак Михал
Пестка Камил
 
57'
0:1
Фронччак Адам
(Дабровски Дамьян)
59'
Альварес Маркос
1:1
63'
Ханка Серджу
(Альварес Маркос)
2:1
64'
 
Смолиньски Кацпер
Журавски Мачей
67'
Димун Милан
Альварес Маркос
 
67'
Вестеницки Томаш
Ривалдиньо
 
68'
 
Горгон Александр
Дрыгас Камил
68'
 
Цибицки Павел
Кухарчик Михал
77'
 
Матыня Хуберт
78'
Шимонович Давид
Лосаж Флорьян
 
79'
Хавьер Тиаго
Ханка Серджу
 
84'
 
Турски Хуберт
Дабровски Дамьян
84'
 
Mariusz Fornalczyk
Матыня Хуберт
90'
Вестеницки Томаш
 

Бомбардиры внутри турнира

Краковия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Альварес Маркос 1 1
2. Ханка Серджу 1 1
Погонь Щецин
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фронччак Адам 1 1
2. Дабровски Дамьян 0 0

Карточки

Краковия
# Игрок      
1. Альварес Маркос 1 0
2. Вестеницки Томаш 1 0
3. Ван Амерсфоорт Пелле 1 0
Погонь Щецин
# Игрок      
1. Дабровски Дамьян 1 0
2. Матыня Хуберт 1 0
3. Триантафиллопулос Константинос 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Краковия 0 0 0 50% (1) 50% (1) 0
 Погонь Щецин 0 0 0 100% (1) 0 0

Предыдущие игры

Краковия Последние 20 матчей: + = -
Хробры 1:2 Краковия Брук-Бет Термалица Нецеча 3:1 Краковия Краковия 3:2 Лехия Гданьск Пяст 1:1 Краковия
Краковия 1:2 Лех Легия 2:0 Краковия Краковия 3:0 Легия Лехия Гданьск 0:3 Краковия Краковия 2:1 Погонь Щецин Шлёнск 3:2 Краковия Краковия 1:2 Ягеллония Краковия 1:1 Висла Плоцк Лехия Гданьск 1:3 Краковия Погонь Щецин 1:0 Краковия Краковия 0:1 Ягеллония Тыхы 1:2 Краковия Гурник Забже 3:2 Краковия Краковия 0:2 Висла Краков Легия 2:1 Краковия Пяст 1:0 Краковия
Погонь Щецин Последние 20 матчей: + = -
Эрцгебирге Ауэ 4:0 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:0 Заглембе Любин Легия 1:2 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:0 Пяст
Шлёнск 2:2 Погонь Щецин Погонь Щецин 2:2 Ягеллония Краковия 2:1 Погонь Щецин Лех 0:0 Погонь Щецин Погонь Щецин 0:1 Лехия Гданьск Погонь Щецин 1:1 Лехия Гданьск Лех 4:0 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:0 Краковия Погонь Щецин 0:3 Заглембе Любин Ракув 0:0 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:2 Ягеллония Гурник Забже 3:1 Погонь Щецин ЛКС Лодзь 0:0 Погонь Щецин Погонь Щецин 0:0 Шлёнск Висла Плоцк 2:3 Погонь Щецин Погонь Щецин 2:1 Штурм

Последние игры между собой

Краковия: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 7
Погонь Щецин: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 6
Краковия 2:1 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 1:0 Краковия Экстракласса Краковия 2:0 Погонь Щецин Экстракласса Краковия 0:3 Погонь Щецин Экстракласса
Краковия 2:1 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 1:1 Краковия Экстракласса Краковия 1:4 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 0:3 Краковия Экстракласса Краковия 3:0 Погонь Щецин Экстракласса Краковия 1:1 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 1:1 Краковия Экстракласса Погонь Щецин 3:2 Краковия Экстракласса Погонь Щецин 2:2 Краковия Экстракласса Краковия 4:1 Погонь Щецин Экстракласса Краковия 0:1 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 2:1 Краковия Экстракласса Погонь Щецин 0:0 Краковия Экстракласса Краковия 0:1 Погонь Щецин Экстракласса
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Краковия 1 1 0 0 2 - 1 3
2. Заглембе Любин 1 1 0 0 2 - 1 3
3. Лехия Гданьск 0 0 0 0 0 - 0 0
4. Висла Краков 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Ягеллония 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Подбескидзе 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Гурник Забже 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Варта Познань 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Висла Плоцк 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Сталь Мелец 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Легия 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Ракув 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Пяст 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Шлёнск 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Погонь Щецин 1 0 0 1 1 - 2 0
16. Лех 1 0 0 1 1 - 2 0
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Победитель

Букмекер 1 X 2
2.17 2.95 3.35
2.55 2.40 3.85
1.13 6.30 50.00

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.15 1.65
Букмекер Да Нет
7.50 1.07
Букмекер Да Нет
3.70 1.25
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