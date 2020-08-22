Краковия
2:1
Конец матча
Стадион: Маршал Йозеф Пилсудски
Погонь Щецин
9' Желтая карточкаДабровски Дамьян
19' Желтая карточкаАльварес Маркос
35' Желтая карточкаВан Амерсфоорт Пелле
39' Желтая карточкаТриантафиллопулос Константинос
0:1
57' ГолФронччак Адам
1:1
59' ГолАльварес Маркос
2:1
63' ГолХанка Серджу
77' Желтая карточкаМатыня Хуберт
90' Желтая карточкаВестеницки Томаш
39
Хелик
Михал
33
Пестка
Камил
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
39 Хелик МихалЗащитник
- Защитник
-
33 Пестка КамилЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Грошшо ЛукашВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Ракочи МихалПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Michal Probierz
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Цех БенедиктЗащитник
- Защитник
-
33 Малец МариушЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Дрыгас КамилПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
26 Бурштын ЯкубВратарь
-
22 Штек ДавидЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Kosta Runjaic
Ход матча
19'
57'
59'
1:1
63'
2:1
77'
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Альварес Маркос
|1
|1
|2.
|Ханка Серджу
|1
|1
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фронччак Адам
|1
|1
|2.
|Дабровски Дамьян
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Альварес Маркос
|1
|0
|2.
|Вестеницки Томаш
|1
|0
|3.
|Ван Амерсфоорт Пелле
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Дабровски Дамьян
|1
|0
|2.
|Матыня Хуберт
|1
|0
|3.
|Триантафиллопулос Константинос
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Краковия
|0
|0
|0
|50% (1)
|50% (1)
|0
|Погонь Щецин
|0
|0
|0
|100% (1)
|0
|0
Предыдущие игры
Краковия Последние 20 матчей: + = -Хробры 1:2 Краковия Брук-Бет Термалица Нецеча 3:1 Краковия Краковия 3:2 Лехия Гданьск Пяст 1:1 Краковия
Краковия 1:2 Лех Легия 2:0 Краковия Краковия 3:0 Легия Лехия Гданьск 0:3 Краковия Краковия 2:1 Погонь Щецин Шлёнск 3:2 Краковия Краковия 1:2 Ягеллония Краковия 1:1 Висла Плоцк Лехия Гданьск 1:3 Краковия Погонь Щецин 1:0 Краковия Краковия 0:1 Ягеллония Тыхы 1:2 Краковия Гурник Забже 3:2 Краковия Краковия 0:2 Висла Краков Легия 2:1 Краковия Пяст 1:0 Краковия
Погонь Щецин Последние 20 матчей: + = -Эрцгебирге Ауэ 4:0 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:0 Заглембе Любин Легия 1:2 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:0 Пяст
Шлёнск 2:2 Погонь Щецин Погонь Щецин 2:2 Ягеллония Краковия 2:1 Погонь Щецин Лех 0:0 Погонь Щецин Погонь Щецин 0:1 Лехия Гданьск Погонь Щецин 1:1 Лехия Гданьск Лех 4:0 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:0 Краковия Погонь Щецин 0:3 Заглембе Любин Ракув 0:0 Погонь Щецин Погонь Щецин 1:2 Ягеллония Гурник Забже 3:1 Погонь Щецин ЛКС Лодзь 0:0 Погонь Щецин Погонь Щецин 0:0 Шлёнск Висла Плоцк 2:3 Погонь Щецин Погонь Щецин 2:1 Штурм
Последние игры между собой
Краковия: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 7
Погонь Щецин: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 6
Краковия 2:1 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 1:1 Краковия Экстракласса Краковия 1:4 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 0:3 Краковия Экстракласса Краковия 3:0 Погонь Щецин Экстракласса Краковия 1:1 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 1:1 Краковия Экстракласса Погонь Щецин 3:2 Краковия Экстракласса Погонь Щецин 2:2 Краковия Экстракласса Краковия 4:1 Погонь Щецин Экстракласса Краковия 0:1 Погонь Щецин Экстракласса Погонь Щецин 2:1 Краковия Экстракласса Погонь Щецин 0:0 Краковия Экстракласса Краковия 0:1 Погонь Щецин Экстракласса
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Краковия
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|2.
|Заглембе Любин
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|Лехия Гданьск
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Висла Краков
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Ягеллония
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Подбескидзе
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Гурник Забже
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Варта Познань
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Висла Плоцк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Сталь Мелец
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Легия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Ракув
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Пяст
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Шлёнск
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Погонь Щецин
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|16.
|Лех
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0