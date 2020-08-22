7' Желтая карточкаВилюш Мацей
0:1
18' ГолПекхарт Томаш
22' Желтая карточкаГутковский Владислав
45' Вторая желтая карточкаВилюш Мацей
45' Желтая карточкаРоша Луис
29
Шумски
Якуб
10
Сапала
Игор
32
Кун
Патрик
17
Шварц
Петр
43
Тиянич
Давид
16
Роша
Луис
99
Слиш
Бартош
- Основной состав
-
29 Шумски ЯкубВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Сапала ИгорПолузащитник
-
32 Кун ПатрикПолузащитник
-
17 Шварц ПетрПолузащитник
-
43 Тиянич ДавидПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
27 Бартл ДаниэлПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
91 Форбс БраунНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Marek Papszun
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Роша ЛуисЗащитник
- Полузащитник
-
99 Слиш БартошПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Канте ХосеНападающий
-
-
Главный тренер: Вукович Александар
Ход матча
7'
18'
0:1
45'
45'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Пекхарт Томаш
|1
|1
|2.
|Енджейчик Артур
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Вилюш Мацей
|1
|1
|2.
|Гутковский Владислав
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Роша Луис
|1
|0
Предыдущие игры
Ракув Последние 20 матчей: + = -Ракув 1:1 Скра Ракув 4:1 Сувалки Ракув 5:0 Корона Кельце Ракув 2:1 Висла Плоцк
ЛКС Лодзь 3:2 Ракув Гурник Забже 4:1 Ракув Ракув 1:2 Заглембе Любин Ракув 3:2 Арка Гдыня Корона Кельце 0:1 Ракув Ракув 3:1 Висла Краков Ракув 2:1 Заглембе Любин Висла Краков 3:2 Ракув Ракув 1:1 ЛКС Лодзь Шлёнск 1:1 Ракув Ракув 0:0 Погонь Щецин Висла Плоцк 0:2 Ракув Ракув 2:0 Пяст Арка Гдыня 3:2 Ракув Ракув 2:2 Легия Лех 3:0 Ракув
Легия Последние 20 матчей: + = -Легия 1:0 Линфилд Бельхатув 1:6 Легия Легия 1:2 Погонь Щецин Лехия Гданьск 0:0 Легия
Последние игры между собой
Ракув: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 1
Легия: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шлёнск
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Легия
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Краковия
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|Заглембе Любин
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|Лехия Гданьск
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Висла Краков
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Ягеллония
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Подбескидзе
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Гурник Забже
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Варта Познань
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Висла Плоцк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Сталь Мелец
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Ракув
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|Погонь Щецин
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|15.
|Лех
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|16.
|Пяст
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0