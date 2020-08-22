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Ракув
0:1
Перерыв

Стадион:
Легия
0'
7' Желтая карточка
Вилюш Мацей
0:1
18' Гол
Пекхарт Томаш
22' Желтая карточка
Гутковский Владислав
45' Вторая желтая карточка
Вилюш Мацей
45' Желтая карточка
Роша Луис
29
Шумски
Якуб
4
Пёнтковски
Камиль
2
Петрашек
Томаш
3
Вилюш
Мацей
7
Тудор
Фран
10
Сапала
Игор
32
Кун
Патрик
17
Шварц
Петр
43
Тиянич
Давид
77
Цебуля
Марчин
21
Гутковский
Владислав
1
Боруц
Артур
14
Карбовник
Михал
55
Енджейчик
Артур
5
Левчук
Игор
16
Роша
Луис
7
Антолич
Домагой
99
Слиш
Бартош
39
Росолек
Мацей
8
Гвилия
Валериане
82
Лима
Лукас
II
9
Пекхарт
Томаш
Ракув
3-3-2-2
Легия
4-2-3-1

Ход матча

7'
Вилюш Мацей
 
18'
0:1
Пекхарт Томаш
(Енджейчик Артур)
22'
Гутковский Владислав
 
45'
Вилюш Мацей
 
45'
 
Роша Луис

Бомбардиры внутри турнира

Ракув
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
Легия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Пекхарт Томаш 1 1
2. Енджейчик Артур 0 0

Карточки

Ракув
# Игрок      
1. Вилюш Мацей 1 1
2. Гутковский Владислав 1 0
Легия
# Игрок      
1. Роша Луис 1 0

Предыдущие игры

Ракув Последние 20 матчей: + = -
Ракув 1:1 Скра Ракув 4:1 Сувалки Ракув 5:0 Корона Кельце Ракув 2:1 Висла Плоцк
ЛКС Лодзь 3:2 Ракув Гурник Забже 4:1 Ракув Ракув 1:2 Заглембе Любин Ракув 3:2 Арка Гдыня Корона Кельце 0:1 Ракув Ракув 3:1 Висла Краков Ракув 2:1 Заглембе Любин Висла Краков 3:2 Ракув Ракув 1:1 ЛКС Лодзь Шлёнск 1:1 Ракув Ракув 0:0 Погонь Щецин Висла Плоцк 0:2 Ракув Ракув 2:0 Пяст Арка Гдыня 3:2 Ракув Ракув 2:2 Легия Лех 3:0 Ракув
Легия Последние 20 матчей: + = -
Легия 1:0 Линфилд Бельхатув 1:6 Легия Легия 1:2 Погонь Щецин Лехия Гданьск 0:0 Легия
Легия 2:0 Краковия Краковия 3:0 Легия Лех 2:1 Легия Легия 1:1 Пяст Ягеллония 0:0 Легия Легия 2:0 Шлёнск Гурник Забже 2:0 Легия Легия 5:1 Арка Гдыня Висла Краков 1:3 Легия Лех 0:1 Легия Медзь 1:2 Легия Легия 1:2 Пяст Лехия Гданьск 0:2 Легия Легия 2:1 Краковия Легия 4:0 Ягеллония Ракув 2:2 Легия

Последние игры между собой

Ракув: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 1
Легия: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 1
Ракув 2:2 Легия Экстракласса Легия 3:1 Ракув Экстракласса Ракув 2:1 Легия Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шлёнск 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Легия 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Краковия 1 1 0 0 2 - 1 3
4. Заглембе Любин 1 1 0 0 2 - 1 3
5. Лехия Гданьск 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Висла Краков 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Ягеллония 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Подбескидзе 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Гурник Забже 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Варта Познань 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Висла Плоцк 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Сталь Мелец 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Ракув 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
14. Погонь Щецин 1 0 0 1 1 - 2 0
15. Лех 1 0 0 1 1 - 2 0
16. Пяст 1 0 0 1 0 - 2 0
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    45'
    Роша Луис получил желтую карточку от судьи
  • 45'
    Вилюш Мацей получает вторую желтую карточку. Удаление.
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    22'
    Гутковский Владислав получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    18'
    Г О О О О Л - Пекхарт Томаш бьет в цель!
  • Желтая карточка
    7'
    Вилюш Мацей получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion GKS. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Ракув
Ничья
Легия
9.50
7.50
1.95
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26.00 7.50 1.10
3.80 3.50 1.95
9.50 5.10 1.33

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.80 1.40
Букмекер Да Нет
5.80 1.11
Букмекер Да Нет
3.00 1.36
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