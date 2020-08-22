7' Желтая карточкаВилюш Мацей
0:1
18' ГолПекхарт Томаш
22' Желтая карточкаГутковский Владислав
45' Желтая карточкаРоша Луис
45' Вторая желтая карточкаВилюш Мацей
50' Желтая карточкаСапала Игор
1:1
51' ГолКун Патрик
68' Желтая карточкаПекхарт Томаш
72' Желтая карточкаМладенович Филип
77' Желтая карточкаЛима Лукас II
1:2
85' ГолПекхарт Томаш
29
Шумски
Якуб
10
Сапала
Игор
32
Кун
Патрик
17
Шварц
Петр
43
Тиянич
Давид
16
Роша
Луис
99
Слиш
Бартош
- Основной состав
-
29 Шумски ЯкубВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Сапала ИгорПолузащитник
-
32 Кун ПатрикПолузащитник
-
17 Шварц ПетрПолузащитник
-
43 Тиянич ДавидПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
27 Бартл ДаниэлПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
91 Форбс БраунНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Marek Papszun
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Роша ЛуисЗащитник
- Полузащитник
-
99 Слиш БартошПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Канте ХосеНападающий
-
-
Главный тренер: Вукович Александар
Ход матча
7'
18'
0:1
45'
45'
50'
51'
1:1
68'
72'
77'
85'
1:2
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кун Патрик
|1
|1
|2.
|Цебуля Марчин
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Пекхарт Томаш
|2
|2
|2.
|Енджейчик Артур
|0
|0
|3.
|Лима Лукас II
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Вилюш Мацей
|1
|1
|2.
|Гутковский Владислав
|1
|0
|3.
|Сапала Игор
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Пекхарт Томаш
|1
|0
|2.
|Младенович Филип
|1
|0
|3.
|Лима Лукас II
|1
|0
|4.
|Роша Луис
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ракув
|0
|0
|0
|100% (1)
|0
|0
|Легия
|0
|50% (1)
|0
|0
|0
|50% (1)
Предыдущие игры
Ракув Последние 20 матчей: + = -Ракув 1:1 Скра Ракув 4:1 Сувалки Ракув 5:0 Корона Кельце Ракув 2:1 Висла Плоцк
ЛКС Лодзь 3:2 Ракув Гурник Забже 4:1 Ракув Ракув 1:2 Заглембе Любин Ракув 3:2 Арка Гдыня Корона Кельце 0:1 Ракув Ракув 3:1 Висла Краков Ракув 2:1 Заглембе Любин Висла Краков 3:2 Ракув Ракув 1:1 ЛКС Лодзь Шлёнск 1:1 Ракув Ракув 0:0 Погонь Щецин Висла Плоцк 0:2 Ракув Ракув 2:0 Пяст Арка Гдыня 3:2 Ракув Ракув 2:2 Легия Лех 3:0 Ракув
Легия Последние 20 матчей: + = -Легия 1:0 Линфилд Бельхатув 1:6 Легия Легия 1:2 Погонь Щецин Лехия Гданьск 0:0 Легия
Последние игры между собой
Ракув: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 1
Легия: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шлёнск
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Легия
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|Краковия
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|Заглембе Любин
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|Лехия Гданьск
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Висла Краков
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Ягеллония
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|Подбескидзе
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Гурник Забже
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Варта Познань
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Висла Плоцк
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Сталь Мелец
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Ракув
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|14.
|Погонь Щецин
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|15.
|Лех
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|16.
|Пяст
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0