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Ракув
1:2
Конец матча

Стадион:
Легия
0'
7' Желтая карточка
Вилюш Мацей
0:1
18' Гол
Пекхарт Томаш
22' Желтая карточка
Гутковский Владислав
45' Желтая карточка
Роша Луис
45' Вторая желтая карточка
Вилюш Мацей
50' Желтая карточка
Сапала Игор
1:1
51' Гол
Кун Патрик
68' Желтая карточка
Пекхарт Томаш
72' Желтая карточка
Младенович Филип
77' Желтая карточка
Лима Лукас II
1:2
85' Гол
Пекхарт Томаш
90'+6
29
Шумски
Якуб
4
Пёнтковски
Камиль
2
Петрашек
Томаш
3
Вилюш
Мацей
7
Тудор
Фран
10
Сапала
Игор
32
Кун
Патрик
17
Шварц
Петр
43
Тиянич
Давид
77
Цебуля
Марчин
21
Гутковский
Владислав
1
Боруц
Артур
14
Карбовник
Михал
55
Енджейчик
Артур
5
Левчук
Игор
16
Роша
Луис
7
Антолич
Домагой
99
Слиш
Бартош
39
Росолек
Мацей
8
Гвилия
Валериане
82
Лима
Лукас
II
9
Пекхарт
Томаш
Ракув
3-3-2-2
Легия
4-2-3-1

Ход матча

7'
Вилюш Мацей
 
18'
0:1
Пекхарт Томаш
(Енджейчик Артур)
22'
Гутковский Владислав
 
45'
 
Роша Луис
45'
Вилюш Мацей
 
46'
 
Ветеска Матеуш
Левчук Игор
50'
Сапала Игор
 
51'
Кун Патрик
(Цебуля Марчин)
1:1
59'
 
Канте Хосе
Гвилия Валериане
59'
 
Младенович Филип
Роша Луис
68'
 
Пекхарт Томаш
72'
 
Младенович Филип
76'
 
Капустка Бартош
Антолич Домагой
77'
 
Лима Лукас II
78'
Мусёлик Себастьян
Гутковский Владислав
 
80'
Невулис Анджей
Цебуля Марчин
 
85'
1:2
Пекхарт Томаш
(Лима Лукас II)
86'
Giannis Papanikolaou
Тиянич Давид
 
88'
 
Мартинш Андре
Пекхарт Томаш

Бомбардиры внутри турнира

Ракув
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кун Патрик 1 1
2. Цебуля Марчин 0 0
Легия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Пекхарт Томаш 2 2
2. Енджейчик Артур 0 0
3. Лима Лукас II 0 0

Карточки

Ракув
# Игрок      
1. Вилюш Мацей 1 1
2. Гутковский Владислав 1 0
3. Сапала Игор 1 0
Легия
# Игрок      
1. Пекхарт Томаш 1 0
2. Младенович Филип 1 0
3. Лима Лукас II 1 0
4. Роша Луис 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ракув 0 0 0 100% (1) 0 0
 Легия 0 50% (1) 0 0 0 50% (1)

Предыдущие игры

Ракув Последние 20 матчей: + = -
Ракув 1:1 Скра Ракув 4:1 Сувалки Ракув 5:0 Корона Кельце Ракув 2:1 Висла Плоцк
ЛКС Лодзь 3:2 Ракув Гурник Забже 4:1 Ракув Ракув 1:2 Заглембе Любин Ракув 3:2 Арка Гдыня Корона Кельце 0:1 Ракув Ракув 3:1 Висла Краков Ракув 2:1 Заглембе Любин Висла Краков 3:2 Ракув Ракув 1:1 ЛКС Лодзь Шлёнск 1:1 Ракув Ракув 0:0 Погонь Щецин Висла Плоцк 0:2 Ракув Ракув 2:0 Пяст Арка Гдыня 3:2 Ракув Ракув 2:2 Легия Лех 3:0 Ракув
Легия Последние 20 матчей: + = -
Легия 1:0 Линфилд Бельхатув 1:6 Легия Легия 1:2 Погонь Щецин Лехия Гданьск 0:0 Легия
Легия 2:0 Краковия Краковия 3:0 Легия Лех 2:1 Легия Легия 1:1 Пяст Ягеллония 0:0 Легия Легия 2:0 Шлёнск Гурник Забже 2:0 Легия Легия 5:1 Арка Гдыня Висла Краков 1:3 Легия Лех 0:1 Легия Медзь 1:2 Легия Легия 1:2 Пяст Лехия Гданьск 0:2 Легия Легия 2:1 Краковия Легия 4:0 Ягеллония Ракув 2:2 Легия

Последние игры между собой

Ракув: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 1
Легия: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 1
Ракув 2:2 Легия Экстракласса Легия 3:1 Ракув Экстракласса Ракув 2:1 Легия Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шлёнск 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Легия 1 1 0 0 2 - 1 3
3. Краковия 1 1 0 0 2 - 1 3
4. Заглембе Любин 1 1 0 0 2 - 1 3
5. Лехия Гданьск 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Висла Краков 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Ягеллония 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Подбескидзе 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Гурник Забже 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Варта Познань 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Висла Плоцк 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Сталь Мелец 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Ракув 1 0 0 1 1 - 2 0
14. Погонь Щецин 1 0 0 1 1 - 2 0
15. Лех 1 0 0 1 1 - 2 0
16. Пяст 1 0 0 1 0 - 2 0
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Вилюш Мацей получает вторую желтую карточку. Удаление.
  • Желтая карточка
    45'
    Роша Луис получил желтую карточку от судьи
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    22'
    Гутковский Владислав получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    18'
    Г О О О О Л - Пекхарт Томаш бьет в цель!
  • Желтая карточка
    7'
    Вилюш Мацей получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion GKS. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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9.50 1.75 2.50
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0.00 0.00 0.00

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
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2.80 1.40
Букмекер Да Нет
5.80 1.11
Букмекер Да Нет
3.00 1.36
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