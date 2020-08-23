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Гурник Забже
1:0
Первый тайм: 20'

Стадион:
Подбескидзе
0'
1:0
2' Гол
Хименес Хесус
4' Желтая карточка
Билиньски Камил
20'
84
Чуды
Мартин
2
Висневски
Пшемыслав
5
Бохневич
Павел
27
Гришкевич
Адриан
16
Павловски
Дариуш
17
Bartosz
Nowak
8
Манне
Аласана
6
Прохазка
Роман
64
Янжа
Эрик
24
Alex
Sobczyk
9
Хименес
Хесус
1
Полачек
Мартин
25
Bartosz
Jaroch
3
Aleksander
Komor
20
Башлай
Дмитрий
22
Kacper
Gach
19
Michal
Rzuchowski
15
Jakub
Bieronski
11
Lukasz
Sierpina
6
Новак
Томаш
8
Karol
Danielak
9
Билиньски
Камил
Гурник Забже
3-5-2
Подбескидзе
4-2-3-1

Ход матча

2'
Хименес Хесус
(Alex Sobczyk)
1:0
4'
 
Билиньски Камил

Бомбардиры внутри турнира

Гурник Забже
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Хименес Хесус 1 1
2. Alex Sobczyk 0 0
Подбескидзе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч

Карточки

Гурник Забже
# Игрок      
Подбескидзе
# Игрок      
1. Билиньски Камил 1 0

Предыдущие игры

Гурник Забже Последние 20 матчей: + = -
Гурник Забже 3:3 Радомьяк Радом Гурник Забже 3:1 Ягеллония Гурник Забже 0:2 Заглембе Любин Арка Гдыня 1:2 Гурник Забже
Гурник Забже 4:1 Ракув Висла Плоцк 1:0 Гурник Забже Гурник Забже 0:1 Висла Краков ЛКС Лодзь 1:3 Гурник Забже Гурник Забже 3:2 Корона Кельце Гурник Забже 2:0 Легия Пяст 0:0 Гурник Забже Гурник Забже 2:2 Лехия Гданьск ЛКС Лодзь 0:1 Гурник Забже Гурник Забже 3:2 Краковия Лех 4:1 Гурник Забже Гурник Забже 3:1 Погонь Щецин Шлёнск 2:1 Гурник Забже Гурник Забже 2:0 Арка Гдыня Корона Кельце 0:0 Гурник Забже Ред Булл Зальцбург 3:0 Гурник Забже
Подбескидзе Последние 20 матчей: + = -
Сталь Жешув 0:1 Подбескидзе Подбескидзе 0:1 Висла Подбескидзе 2:0 Хутник Краков Подбескидзе 0:1 Хробры
Сандецья 1:0 Подбескидзе Подбескидзе 4:3 Одра Ополе ГКС Ястшембе 0:3 Подбескидзе Подбескидзе 4:2 Радомьяк Радом Бельхатув 1:1 Подбескидзе Подбескидзе 2:0 Стомиль Ольштын Тыхы 1:1 Подбескидзе Подбескидзе 2:2 Пуща Неполомице Медзь 2:2 Подбескидзе Подбескидзе 1:0 Брук-Бет Термалица Нецеча Олимпия Грудзёнз 1:2 Подбескидзе Подбескидзе 2:0 Варта Познань Подбескидзе 4:0 Вигры Сувалки Сталь Мелец 2:1 Подбескидзе Подбескидзе 2:1 Хойничанка Подбескидзе 4:1 Заглембе Сосновец

Последние игры между собой

Гурник Забже: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 3
Подбескидзе: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 9
Гурник Забже 4:0 Подбескидзе Первый дивизион Подбескидзе 3:3 Гурник Забже Первый дивизион Гурник Забже 1:0 Подбескидзе Экстракласса Подбескидзе 0:0 Гурник Забже Экстракласса
Гурник Забже 0:2 Подбескидзе Экстракласса Гурник Забже 3:3 Подбескидзе Экстракласса Гурник Забже 2:4 Подбескидзе Кубок Польши Подбескидзе 0:3 Гурник Забже Экстракласса Гурник Забже 2:0 Подбескидзе Экстракласса Подбескидзе 1:2 Гурник Забже Экстракласса Гурник Забже 0:1 Подбескидзе Экстракласса Подбескидзе 1:3 Гурник Забже Экстракласса Гурник Забже 3:0 Подбескидзе Экстракласса Подбескидзе 1:1 Гурник Забже Экстракласса Подбескидзе 0:1 Гурник Забже First League Гурник Забже 1:0 Подбескидзе First League
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шлёнск 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Лехия Гданьск 1 1 0 0 1 - 0 3
3. Гурник Забже 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Легия 1 1 0 0 2 - 1 3
5. Краковия 1 1 0 0 2 - 1 3
6. Заглембе Любин 1 1 0 0 2 - 1 3
7. Висла Плоцк 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Сталь Мелец 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Висла Краков 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Ягеллония 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Подбескидзе 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
12. Варта Познань 1 0 0 1 0 - 1 0
13. Ракув 1 0 0 1 1 - 2 0
14. Погонь Щецин 1 0 0 1 1 - 2 0
15. Лех 1 0 0 1 1 - 2 0
16. Пяст 1 0 0 1 0 - 2 0
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion im. Ernesta Pohla. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Гурник Забже
Ничья
Подбескидзе
1.94
3.55
3.95
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Где смотреть матч Гурник Забже 1:0 Подбескидзе онлайн

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Победитель

Букмекер 1 X 2
1.94 3.55 3.95

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.65 2.15
Букмекер Да Нет
4.30 1.20
Букмекер Да Нет
3.05 1.35
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