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Гурник Забже
4:2
Конец матча

Стадион:
Подбескидзе
0'
1:0
1' Гол
Хименес Хесус
4' Желтая карточка
Билиньски Камил
22' Желтая карточка
Башлай Дмитрий
2:0
23' Пенальти
Хименес Хесус
3:0
45' Гол
Кравчик Пётр
48' Желтая карточка
Michal Rzuchowski
3:1
57' Гол
Билиньски Камил
3:2
82' Гол
Билиньски Камил
87' Желтая карточка
Wojciech Hajda
4:2
90' Гол
Хименес Хесус
90'+4
84
Чуды
Мартин
2
Висневски
Пшемыслав
5
Бохневич
Павел
27
Гришкевич
Адриан
16
Павловски
Дариуш
17
Bartosz
Nowak
8
Манне
Аласана
6
Прохазка
Роман
64
Янжа
Эрик
24
Alex
Sobczyk
9
Хименес
Хесус
1
Полачек
Мартин
25
Bartosz
Jaroch
3
Aleksander
Komor
20
Башлай
Дмитрий
22
Kacper
Gach
19
Michal
Rzuchowski
15
Jakub
Bieronski
11
Lukasz
Sierpina
6
Новак
Томаш
8
Karol
Danielak
9
Билиньски
Камил
Гурник Забже
3-5-2
Подбескидзе
4-2-3-1

Ход матча

1'
Хименес Хесус
(Alex Sobczyk)
1:0
4'
 
Билиньски Камил
22'
 
Башлай Дмитрий
23'
Хименес Хесус
2:0
25'
Кравчик Пётр
Alex Sobczyk
 
45'
Кравчик Пётр
(Янжа Эрик)
3:0
48'
 
Michal Rzuchowski
57'
3:1
Билиньски Камил
(Lukasz Sierpina)
60'
Сцисляк Даниэль
Павловски Дариуш
 
63'
 
Уббинк Корнелис
Новак Томаш
76'
 
Rafal Figiel
Michal Rzuchowski
77'
 
Mateusz Marzec
Lukasz Sierpina
82'
3:2
Билиньски Камил
(Уббинк Корнелис)
85'
Баинович Филип
Манне Аласана
 
85'
Wojciech Hajda
Bartosz Nowak
 
85'
 
Filip Laskowski
Jakub Bieronski
87'
Wojciech Hajda
 
90'
Хименес Хесус
4:2

Бомбардиры внутри турнира

Гурник Забже
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Хименес Хесус 3 (1) 3
2. Кравчик Пётр 1 1
3. Янжа Эрик 0 0
4. Alex Sobczyk 0 0
Подбескидзе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Билиньски Камил 2 2
2. Lukasz Sierpina 0 0
3. Уббинк Корнелис 0 0

Карточки

Гурник Забже
# Игрок      
1. Wojciech Hajda 1 0
Подбескидзе
# Игрок      
1. Билиньски Камил 1 0
2. Michal Rzuchowski 1 0
3. Башлай Дмитрий 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Гурник Забже 25% (1) 25% (1) 25% (1) 0 0 25% (1)
 Подбескидзе 0 0 0 50% (1) 0 50% (1)

Предыдущие игры

Гурник Забже Последние 20 матчей: + = -
Гурник Забже 3:3 Радомьяк Радом Гурник Забже 3:1 Ягеллония Гурник Забже 0:2 Заглембе Любин Арка Гдыня 1:2 Гурник Забже
Гурник Забже 4:1 Ракув Висла Плоцк 1:0 Гурник Забже Гурник Забже 0:1 Висла Краков ЛКС Лодзь 1:3 Гурник Забже Гурник Забже 3:2 Корона Кельце Гурник Забже 2:0 Легия Пяст 0:0 Гурник Забже Гурник Забже 2:2 Лехия Гданьск ЛКС Лодзь 0:1 Гурник Забже Гурник Забже 3:2 Краковия Лех 4:1 Гурник Забже Гурник Забже 3:1 Погонь Щецин Шлёнск 2:1 Гурник Забже Гурник Забже 2:0 Арка Гдыня Корона Кельце 0:0 Гурник Забже Ред Булл Зальцбург 3:0 Гурник Забже
Подбескидзе Последние 20 матчей: + = -
Сталь Жешув 0:1 Подбескидзе Подбескидзе 0:1 Висла Подбескидзе 2:0 Хутник Краков Подбескидзе 0:1 Хробры
Сандецья 1:0 Подбескидзе Подбескидзе 4:3 Одра Ополе ГКС Ястшембе 0:3 Подбескидзе Подбескидзе 4:2 Радомьяк Радом Бельхатув 1:1 Подбескидзе Подбескидзе 2:0 Стомиль Ольштын Тыхы 1:1 Подбескидзе Подбескидзе 2:2 Пуща Неполомице Медзь 2:2 Подбескидзе Подбескидзе 1:0 Брук-Бет Термалица Нецеча Олимпия Грудзёнз 1:2 Подбескидзе Подбескидзе 2:0 Варта Познань Подбескидзе 4:0 Вигры Сувалки Сталь Мелец 2:1 Подбескидзе Подбескидзе 2:1 Хойничанка Подбескидзе 4:1 Заглембе Сосновец

Последние игры между собой

Гурник Забже: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 3
Подбескидзе: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 9
Гурник Забже 4:0 Подбескидзе Первый дивизион Подбескидзе 3:3 Гурник Забже Первый дивизион Гурник Забже 1:0 Подбескидзе Экстракласса Подбескидзе 0:0 Гурник Забже Экстракласса
Гурник Забже 0:2 Подбескидзе Экстракласса Гурник Забже 3:3 Подбескидзе Экстракласса Гурник Забже 2:4 Подбескидзе Кубок Польши Подбескидзе 0:3 Гурник Забже Экстракласса Гурник Забже 2:0 Подбескидзе Экстракласса Подбескидзе 1:2 Гурник Забже Экстракласса Гурник Забже 0:1 Подбескидзе Экстракласса Подбескидзе 1:3 Гурник Забже Экстракласса Гурник Забже 3:0 Подбескидзе Экстракласса Подбескидзе 1:1 Гурник Забже Экстракласса Подбескидзе 0:1 Гурник Забже First League Гурник Забже 1:0 Подбескидзе First League
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гурник Забже 1 1 0 0 4 - 2 3
2. Шлёнск 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Лехия Гданьск 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Легия 1 1 0 0 2 - 1 3
5. Краковия 1 1 0 0 2 - 1 3
6. Заглембе Любин 1 1 0 0 2 - 1 3
7. Висла Плоцк 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Сталь Мелец 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Висла Краков 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Ягеллония 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Варта Познань 1 0 0 1 0 - 1 0
12. Ракув 1 0 0 1 1 - 2 0
13. Погонь Щецин 1 0 0 1 1 - 2 0
14. Лех 1 0 0 1 1 - 2 0
15. Подбескидзе 1 0 0 1 2 - 4 0
16. Пяст 1 0 0 1 0 - 2 0
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Основное времяПервый таймВторой тайм
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1.80 1.95
Букмекер Да Нет
3.45 1.28
Букмекер Да Нет
3.05 1.35
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