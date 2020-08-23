Гурник Забже
4:2
Конец матча
Стадион: Эрнест Поль
Подбескидзе
1:0
1' ГолХименес Хесус
4' Желтая карточкаБилиньски Камил
22' Желтая карточкаБашлай Дмитрий
2:0
23' ПенальтиХименес Хесус
3:0
45' ГолКравчик Пётр
48' Желтая карточкаMichal Rzuchowski
3:1
57' ГолБилиньски Камил
3:2
82' ГолБилиньски Камил
87' Желтая карточкаWojciech Hajda
4:2
90' ГолХименес Хесус
84
Чуды
Мартин
64
Янжа
Эрик
24
Alex
Sobczyk
- Основной состав
-
84 Чуды МартинВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
64 Янжа ЭрикПолузащитник
-
24 Alex SobczykНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
14 Кой МихалЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Кравчик ПётрПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Marcin Brosz
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Kacper GachЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
28 Kornel OsyraЗащитник
- Защитник
-
21 Кочиш ГергёЗащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Krzysztof Brede
Ход матча
1'
1:0
22'
23'
2:0
45'
3:0
57'
82'
87'
90'
4:2
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Хименес Хесус
|3 (1)
|3
|2.
|Кравчик Пётр
|1
|1
|3.
|Янжа Эрик
|0
|0
|4.
|Alex Sobczyk
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Билиньски Камил
|2
|2
|2.
|Lukasz Sierpina
|0
|0
|3.
|Уббинк Корнелис
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Wojciech Hajda
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Билиньски Камил
|1
|0
|2.
|Michal Rzuchowski
|1
|0
|3.
|Башлай Дмитрий
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Гурник Забже
|25% (1)
|25% (1)
|25% (1)
|0
|0
|25% (1)
|Подбескидзе
|0
|0
|0
|50% (1)
|0
|50% (1)
Предыдущие игры
Гурник Забже Последние 20 матчей: + = -Гурник Забже 3:3 Радомьяк Радом Гурник Забже 3:1 Ягеллония Гурник Забже 0:2 Заглембе Любин Арка Гдыня 1:2 Гурник Забже
Гурник Забже 4:1 Ракув Висла Плоцк 1:0 Гурник Забже Гурник Забже 0:1 Висла Краков ЛКС Лодзь 1:3 Гурник Забже Гурник Забже 3:2 Корона Кельце Гурник Забже 2:0 Легия Пяст 0:0 Гурник Забже Гурник Забже 2:2 Лехия Гданьск ЛКС Лодзь 0:1 Гурник Забже Гурник Забже 3:2 Краковия Лех 4:1 Гурник Забже Гурник Забже 3:1 Погонь Щецин Шлёнск 2:1 Гурник Забже Гурник Забже 2:0 Арка Гдыня Корона Кельце 0:0 Гурник Забже Ред Булл Зальцбург 3:0 Гурник Забже
Подбескидзе Последние 20 матчей: + = -Сталь Жешув 0:1 Подбескидзе Подбескидзе 0:1 Висла Подбескидзе 2:0 Хутник Краков Подбескидзе 0:1 Хробры
Сандецья 1:0 Подбескидзе Подбескидзе 4:3 Одра Ополе ГКС Ястшембе 0:3 Подбескидзе Подбескидзе 4:2 Радомьяк Радом Бельхатув 1:1 Подбескидзе Подбескидзе 2:0 Стомиль Ольштын Тыхы 1:1 Подбескидзе Подбескидзе 2:2 Пуща Неполомице Медзь 2:2 Подбескидзе Подбескидзе 1:0 Брук-Бет Термалица Нецеча Олимпия Грудзёнз 1:2 Подбескидзе Подбескидзе 2:0 Варта Познань Подбескидзе 4:0 Вигры Сувалки Сталь Мелец 2:1 Подбескидзе Подбескидзе 2:1 Хойничанка Подбескидзе 4:1 Заглембе Сосновец
Последние игры между собой
Гурник Забже: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 3
Подбескидзе: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 9
Гурник Забже 0:2 Подбескидзе Экстракласса Гурник Забже 3:3 Подбескидзе Экстракласса Гурник Забже 2:4 Подбескидзе Кубок Польши Подбескидзе 0:3 Гурник Забже Экстракласса Гурник Забже 2:0 Подбескидзе Экстракласса Подбескидзе 1:2 Гурник Забже Экстракласса Гурник Забже 0:1 Подбескидзе Экстракласса Подбескидзе 1:3 Гурник Забже Экстракласса Гурник Забже 3:0 Подбескидзе Экстракласса Подбескидзе 1:1 Гурник Забже Экстракласса Подбескидзе 0:1 Гурник Забже First League Гурник Забже 1:0 Подбескидзе First League
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гурник Забже
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|2.
|Шлёнск
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Лехия Гданьск
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Легия
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|Краковия
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|Заглембе Любин
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|Висла Плоцк
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Сталь Мелец
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Висла Краков
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Ягеллония
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Варта Познань
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|12.
|Ракув
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|13.
|Погонь Щецин
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|14.
|Лех
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|15.
|Подбескидзе
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
|16.
|Пяст
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0