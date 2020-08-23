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Висла Плоцк
1:1
Конец матча

Стадион:
Сталь Мелец
0'
36' Желтая карточка
Лесняк Филип
44' Желтая карточка
Mateusz Zyro
0:1
56' Гол
Andreja Prokic
76' Желтая карточка
Жезничак Якуб
1:1
89' Гол
Швох Матеуш
90'+4
1
Каминьски
Кжиштоф
25
Жезничак
Якуб
2
Михальски
Дамян
18
Урига
Алан
30
Жук
Павел
23
Лесняк
Филип
14
Швох
Матеуш
24
Гарсия
Анхель
17
Адамчик
Хуберт
26
Шеридан
Силлиан
9
Коцыля
Давид
13
Rafal
Straczek
25
Wojciech
Lisowski
14
Косцельны
Камиль
5
Mateusz
Zyro
23
Krystian
Getinger
7
Урбаньчик
Мацей
8
Доманьски
Мацей
17
Форселль
Петтери
20
Grzegorz
Tomasiewicz
10
Мак
Матеуш
9
Andreja
Prokic
Висла Плоцк
3-4-3
Сталь Мелец
4-1-4-1

Ход матча

36'
Лесняк Филип
 
44'
 
Mateusz Zyro
46'
 
Флис Марцин
Wojciech Lisowski
56'
0:1
Andreja Prokic
59'
Тушински Патрик
Адамчик Хуберт
 
59'
Расак Дамиан
Шеридан Силлиан
 
65'
 
Томчук Павел
Мак Матеуш
70'
Меребашвили Георгий
Коцыля Давид
 
73'
 
Матрас Матеуш
Форселль Петтери
76'
Жезничак Якуб
 
84'
Павляк Александр
Жук Павел
 
86'
 
Robert Dadok
Andreja Prokic
89'
Швох Матеуш
(Павляк Александр)
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Висла Плоцк
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Швох Матеуш 1 1
2. Павляк Александр 0 0
Сталь Мелец
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Andreja Prokic 1 1

Карточки

Висла Плоцк
# Игрок      
1. Жезничак Якуб 1 0
2. Лесняк Филип 1 0
Сталь Мелец
# Игрок      
1. Mateusz Zyro 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Висла Плоцк 0 0 0 0 0 100% (1)
 Сталь Мелец 0 0 0 100% (1) 0 0

Предыдущие игры

Висла Плоцк Последние 20 матчей: + = -
Тыхы 1:2 Висла Плоцк Ракув 2:1 Висла Плоцк Висла Плоцк 3:1 Корона Кельце Заглембе Любин 0:1 Висла Плоцк
Висла Плоцк 1:0 Гурник Забже Висла Плоцк 2:0 ЛКС Лодзь Висла Краков 1:0 Висла Плоцк Висла Плоцк 0:0 Арка Гдыня Краковия 1:1 Висла Плоцк Висла Плоцк 1:2 Шлёнск Ягеллония 2:2 Висла Плоцк Висла Плоцк 1:4 Корона Кельце Арка Гдыня 1:2 Висла Плоцк Висла Плоцк 0:2 Ракув Висла Краков 2:2 Висла Плоцк Висла Плоцк 1:1 Заглембе Любин ЛКС Лодзь 0:0 Висла Плоцк Висла Плоцк 2:3 Погонь Щецин Висла Плоцк 2:1 Пяст Легия 3:1 Висла Плоцк
Сталь Мелец Последние 20 матчей: + = -
Karpaty Krosno 0:2 Сталь Мелец ЛКС Лодзь 1:0 Сталь Мелец Висла 4:2 Сталь Мелец Сталь Мелец 4:1 Хойничанка
Заглембе Сосновец 0:3 Сталь Мелец Сталь Мелец 1:0 Хробры Сандецья 2:1 Сталь Мелец Сталь Мелец 1:1 Одра Ополе ГКС Ястшембе 1:2 Сталь Мелец Сталь Мелец 2:0 Радомьяк Радом Бельхатув 2:1 Сталь Мелец Сталь Мелец 1:0 Стомиль Ольштын Тыхы 2:4 Сталь Мелец Сталь Мелец 0:0 Пуща Неполомице Медзь 1:2 Сталь Мелец Сталь Мелец 1:3 Лех Сталь Мелец 0:3 Брук-Бет Термалица Нецеча Олимпия Грудзёнз 0:5 Сталь Мелец Блекитни Старгард-Щециньски 1:2 Сталь Мелец Сталь Мелец 2:1 Подбескидзе
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Шлёнск 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Легия 1 1 0 0 2 - 1 3
3. Краковия 1 1 0 0 2 - 1 3
4. Заглембе Любин 1 1 0 0 2 - 1 3
5. Лехия Гданьск 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
6. Варта Познань 0:0 1 0 1 0 0 - 0 1
7. Висла Плоцк 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Сталь Мелец 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Висла Краков 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Ягеллония 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Подбескидзе 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Гурник Забже 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Ракув 1 0 0 1 1 - 2 0
14. Погонь Щецин 1 0 0 1 1 - 2 0
15. Лех 1 0 0 1 1 - 2 0
16. Пяст 1 0 0 1 0 - 2 0
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    44'
    Mateusz Zyro получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    36'
    Лесняк Филип получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Kazimierz Gorski. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Основное времяПервый таймВторой тайм
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5.55 1.12
Букмекер Да Нет
4.40 1.19
Букмекер Да Нет
3.25 1.31
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