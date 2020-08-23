Висла Плоцк
1:1
Конец матча
Стадион: Казимеж Гурски
Сталь Мелец
36' Желтая карточкаЛесняк Филип
44' Желтая карточкаMateusz Zyro
0:1
56' ГолAndreja Prokic
76' Желтая карточкаЖезничак Якуб
1:1
89' ГолШвох Матеуш
18
Урига
Алан
30
Жук
Павел
23
Лесняк
Филип
14
Швох
Матеуш
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Урига АланЗащитник
-
30 Жук ПавелПолузащитник
-
23 Лесняк ФилипПолузащитник
-
14 Швох МатеушПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Radoslaw Sobolewski
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Мак МатеушПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
96 Robert Dadok
-
Главный тренер: Dariusz Skrzypczak
Ход матча
36'
44'
56'
0:1
76'
89'
1:1
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Швох Матеуш
|1
|1
|2.
|Павляк Александр
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Andreja Prokic
|1
|1
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Жезничак Якуб
|1
|0
|2.
|Лесняк Филип
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Mateusz Zyro
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Висла Плоцк
|0
|0
|0
|0
|0
|100% (1)
|Сталь Мелец
|0
|0
|0
|100% (1)
|0
|0
Предыдущие игры
Висла Плоцк Последние 20 матчей: + = -Тыхы 1:2 Висла Плоцк Ракув 2:1 Висла Плоцк Висла Плоцк 3:1 Корона Кельце Заглембе Любин 0:1 Висла Плоцк
Висла Плоцк 1:0 Гурник Забже Висла Плоцк 2:0 ЛКС Лодзь Висла Краков 1:0 Висла Плоцк Висла Плоцк 0:0 Арка Гдыня Краковия 1:1 Висла Плоцк Висла Плоцк 1:2 Шлёнск Ягеллония 2:2 Висла Плоцк Висла Плоцк 1:4 Корона Кельце Арка Гдыня 1:2 Висла Плоцк Висла Плоцк 0:2 Ракув Висла Краков 2:2 Висла Плоцк Висла Плоцк 1:1 Заглембе Любин ЛКС Лодзь 0:0 Висла Плоцк Висла Плоцк 2:3 Погонь Щецин Висла Плоцк 2:1 Пяст Легия 3:1 Висла Плоцк
Сталь Мелец Последние 20 матчей: + = -Karpaty Krosno 0:2 Сталь Мелец ЛКС Лодзь 1:0 Сталь Мелец Висла 4:2 Сталь Мелец Сталь Мелец 4:1 Хойничанка
Заглембе Сосновец 0:3 Сталь Мелец Сталь Мелец 1:0 Хробры Сандецья 2:1 Сталь Мелец Сталь Мелец 1:1 Одра Ополе ГКС Ястшембе 1:2 Сталь Мелец Сталь Мелец 2:0 Радомьяк Радом Бельхатув 2:1 Сталь Мелец Сталь Мелец 1:0 Стомиль Ольштын Тыхы 2:4 Сталь Мелец Сталь Мелец 0:0 Пуща Неполомице Медзь 1:2 Сталь Мелец Сталь Мелец 1:3 Лех Сталь Мелец 0:3 Брук-Бет Термалица Нецеча Олимпия Грудзёнз 0:5 Сталь Мелец Блекитни Старгард-Щециньски 1:2 Сталь Мелец Сталь Мелец 2:1 Подбескидзе
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шлёнск
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Легия
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|Краковия
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|4.
|Заглембе Любин
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|Лехия Гданьск
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|6.
|Варта Познань
|0:0
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|7.
|Висла Плоцк
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Сталь Мелец
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Висла Краков
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Ягеллония
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Подбескидзе
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Гурник Забже
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Ракув
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|14.
|Погонь Щецин
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|15.
|Лех
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|16.
|Пяст
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0