Ягеллония
1:1
Второй тайм: 89'
Стадион: Городской стадион Белостока
Висла Краков
12' Желтая карточкаЖуков Георгий
1:0
25' ГолМакушевски Мацей
1:1
33' ГолБлащиковский Якуб
35' Желтая карточкаВдовик Бартломей
64' Желтая карточкаБида Бартош
76' Желтая карточкаАрсенич Зоран
85' Желтая карточкаБаша Вуллнет
17
Рунье
Иван
11
Имас
Хесус
21
Пульич
Яков
18
Чука
Виктор
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
17 Рунье ИванЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Имас ХесусПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Пульич ЯковНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
25 Цэру БогданЗащитник
-
31 Бида БартошПолузащитник
-
10 Камара ХуанПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Bogdan Zajac
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Чука ВикторПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Баша ВуллнетПолузащитник
-
43 Шот ДавидПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Artur Skowronek
Ход матча
12'
25'
1:0
33'
35'
64'
76'
85'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Макушевски Мацей
|1
|1
|2.
|Пульич Яков
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Блащиковский Якуб
|1
|1
|2.
|Савич Стефан V
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Бида Бартош
|1
|0
|2.
|Вдовик Бартломей
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Жуков Георгий
|1
|0
Предыдущие игры
Ягеллония Последние 20 матчей: + = -Гурник Забже 3:1 Ягеллония Лех 4:0 Ягеллония Ягеллония 2:1 Шлёнск Пяст 2:0 Ягеллония
Погонь Щецин 2:2 Ягеллония Ягеллония 1:2 Лехия Гданьск Ягеллония 0:0 Легия Краковия 1:2 Ягеллония Ягеллония 0:2 Пяст ЛКС Лодзь 0:3 Ягеллония Ягеллония 2:2 Висла Плоцк Краковия 0:1 Ягеллония Ягеллония 1:0 Шлёнск Погонь Щецин 1:2 Ягеллония Ягеллония 1:1 Лех Легия 4:0 Ягеллония Ягеллония 0:0 Корона Кельце Висла Краков 3:0 Ягеллония Вольфсбергер 3:2 Ягеллония Гурник Забже 3:0 Ягеллония
Висла Краков Последние 20 матчей: + = -Островец-Свентокшиски 2:1 Висла Краков Висла Краков 0:1 Арка Гдыня Заглембе Любин 3:1 Висла Краков Висла Краков 1:1 Корона Кельце
ЛКС Лодзь 1:2 Висла Краков Гурник Забже 0:1 Висла Краков Висла Краков 1:0 Висла Плоцк Ракув 3:1 Висла Краков Арка Гдыня 0:0 Висла Краков Висла Краков 3:2 Ракув Висла Краков 1:3 Легия Пяст 4:0 Висла Краков Висла Краков 1:1 Лех Краковия 0:2 Висла Краков Висла Краков 2:2 Висла Плоцк Висла Краков 2:0 Корона Кельце Заглембе Любин 0:1 Висла Краков Висла Краков 3:0 Ягеллония ЛКС Лодзь 2:4 Висла Краков Висла Краков 1:0 Погонь Щецин
Последние игры между собой
Ягеллония: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
Висла Краков: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
Ягеллония 0:1 Висла Краков Экстракласса Ягеллония 2:0 Висла Краков Экстракласса Висла Краков 0:0 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 2:0 Висла Краков Экстракласса Висла Краков 3:1 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 2:1 Висла Краков Экстракласса Висла Краков 1:0 Ягеллония Экстракласса Висла Краков 5:1 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 1:4 Висла Краков Экстракласса Ягеллония 2:1 Висла Краков Экстракласса Ягеллония 2:2 Висла Краков Экстракласса Висла Краков 0:2 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 5:2 Висла Краков Экстракласса Висла Краков 1:1 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 2:2 Висла Краков Экстракласса Ягеллония 2:4 Висла Краков Кубок Польши
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гурник Забже
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|2.
|Шлёнск
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Лехия Гданьск
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Легия
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|Краковия
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|Заглембе Любин
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|Висла Краков
|1:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Ягеллония
|1:1
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Висла Плоцк
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Сталь Мелец
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Варта Познань
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|12.
|Ракув
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|13.
|Погонь Щецин
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|14.
|Лех
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|15.
|Подбескидзе
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
|16.
|Пяст
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0