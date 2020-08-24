Ягеллония
1:1
Конец матча
Стадион: Городской стадион Белостока Зрители: 5070
Висла Краков
12' Желтая карточкаЖуков Георгий
1:0
26' ГолМакушевски Мацей
1:1
34' ГолБлащиковский Якуб
35' Желтая карточкаВдовик Бартломей
63' Желтая карточкаБида Бартош
76' Желтая карточкаАрсенич Зоран
85' Желтая карточкаБаша Вуллнет
88' Желтая карточкаМехремич Ади
17
Рунье
Иван
11
Имас
Хесус
21
Пульич
Яков
18
Чука
Виктор
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
17 Рунье ИванЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Имас ХесусПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Пульич ЯковНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
25 Цэру БогданЗащитник
-
31 Бида БартошПолузащитник
-
10 Камара ХуанПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Bogdan Zajac
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Чука ВикторПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Баша ВуллнетПолузащитник
-
43 Шот ДавидПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Artur Skowronek
Ход матча
12'
26'
1:0
34'
35'
63'
76'
85'
88'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Макушевски Мацей
|1
|1
|2.
|Пульич Яков
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Блащиковский Якуб
|1
|1
|2.
|Савич Стефан V
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Арсенич Зоран
|1
|0
|2.
|Бида Бартош
|1
|0
|3.
|Вдовик Бартломей
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Баша Вуллнет
|1
|0
|2.
|Мехремич Ади
|1
|0
|3.
|Жуков Георгий
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ягеллония
|0
|100% (1)
|0
|0
|0
|0
|Висла Краков
|0
|0
|100% (1)
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Ягеллония Последние 20 матчей: +6 =5 -9Гурник Забже 3:1 Ягеллония Лех 4:0 Ягеллония Ягеллония 2:1 Шлёнск Пяст 2:0 Ягеллония
Погонь Щецин 2:2 Ягеллония Ягеллония 1:2 Лехия Гданьск Ягеллония 0:0 Легия Краковия 1:2 Ягеллония Ягеллония 0:2 Пяст ЛКС Лодзь 0:3 Ягеллония Ягеллония 2:2 Висла Плоцк Краковия 0:1 Ягеллония Ягеллония 1:0 Шлёнск Погонь Щецин 1:2 Ягеллония Ягеллония 1:1 Лех Легия 4:0 Ягеллония Ягеллония 0:0 Корона Кельце Висла Краков 3:0 Ягеллония Вольфсбергер 3:2 Ягеллония Гурник Забже 3:0 Ягеллония
Висла Краков Последние 20 матчей: +10 =4 -6Островец-Свентокшиски 2:1 Висла Краков Висла Краков 0:1 Арка Гдыня Заглембе Любин 3:1 Висла Краков Висла Краков 1:1 Корона Кельце
ЛКС Лодзь 1:2 Висла Краков Гурник Забже 0:1 Висла Краков Висла Краков 1:0 Висла Плоцк Ракув 3:1 Висла Краков Арка Гдыня 0:0 Висла Краков Висла Краков 3:2 Ракув Висла Краков 1:3 Легия Пяст 4:0 Висла Краков Висла Краков 1:1 Лех Краковия 0:2 Висла Краков Висла Краков 2:2 Висла Плоцк Висла Краков 2:0 Корона Кельце Заглембе Любин 0:1 Висла Краков Висла Краков 3:0 Ягеллония ЛКС Лодзь 2:4 Висла Краков Висла Краков 1:0 Погонь Щецин
Последние игры между собой
Ягеллония: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
Висла Краков: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
Ягеллония 0:1 Висла Краков Экстракласса Ягеллония 2:0 Висла Краков Экстракласса Висла Краков 0:0 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 2:0 Висла Краков Экстракласса Висла Краков 3:1 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 2:1 Висла Краков Экстракласса Висла Краков 1:0 Ягеллония Экстракласса Висла Краков 5:1 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 1:4 Висла Краков Экстракласса Ягеллония 2:1 Висла Краков Экстракласса Ягеллония 2:2 Висла Краков Экстракласса Висла Краков 0:2 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 5:2 Висла Краков Экстракласса Висла Краков 1:1 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 2:2 Висла Краков Экстракласса Ягеллония 2:4 Висла Краков Кубок Польши
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гурник Забже
|1
|1
|0
|0
|4 - 2
|3
|2.
|Шлёнск
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|Лехия Гданьск
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Легия
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|5.
|Краковия
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|Заглембе Любин
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|Висла Краков
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|8.
|Ягеллония
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Висла Плоцк
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Сталь Мелец
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|Варта Познань
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|12.
|Ракув
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|13.
|Погонь Щецин
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|14.
|Лех
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|15.
|Подбескидзе
|1
|0
|0
|1
|2 - 4
|0
|16.
|Пяст
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0