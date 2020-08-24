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Ягеллония
1:1
Конец матча

Стадион: Зрители: 5070
Висла Краков
0'
12' Желтая карточка
Жуков Георгий
1:0
26' Гол
Макушевски Мацей
1:1
34' Гол
Блащиковский Якуб
35' Желтая карточка
Вдовик Бартломей
63' Желтая карточка
Бида Бартош
76' Желтая карточка
Арсенич Зоран
85' Желтая карточка
Баша Вуллнет
88' Желтая карточка
Мехремич Ади
90'+7
1
Стейнбор
Павел
15
Арсенич
Зоран
17
Рунье
Иван
3
Августин
Блажей
27
Вдовик
Бартломей
26
Поспишил
Мартин
6
Романчук
Тарас
9
Макушевски
Мацей
11
Имас
Хесус
14
Пржикрыл
Томаш
21
Пульич
Яков
1
Лис
Матеуш
8
Бурлига
Лукаш
2
Яницки
Рафал
3
Мехремич
Ади
4
Садлок
Мацей
20
Жуков
Георгий
18
Чука
Виктор
15
Салес
Жеан
Карлос
16
Блащиковский
Якуб
77
Савич
Стефан
V
44
Букса
Александр
Ягеллония
4-2-3-1
Висла Краков
4-2-3-1

Ход матча

12'
 
Жуков Георгий
26'
Макушевски Мацей
(Пульич Яков)
1:0
34'
1:1
Блащиковский Якуб
(Савич Стефан V)
35'
Вдовик Бартломей
 
62'
Бида Бартош
Вдовик Бартломей
 
62'
Бедварссон Бедвар
Пржикрыл Томаш
 
63'
Бида Бартош
 
68'
 
Бечирай Фатос
Букса Александр
68'
 
Шот Давид
Салес Жеан Карлос
71'
Мыстковски Пшемыслав
Макушевски Мацей
 
72'
 
Баша Вуллнет
Блащиковский Якуб
76'
Арсенич Зоран
 
84'
 
David Abramowicz
Чука Виктор
84'
 
Кувельич Никола
Жуков Георгий
84'
Maciej Bortniczuk
Пульич Яков
 
84'
Камара Хуан
Поспишил Мартин
 
85'
 
Баша Вуллнет
88'
 
Мехремич Ади

Бомбардиры внутри турнира

Ягеллония
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Макушевски Мацей 1 1
2. Пульич Яков 0 0
Висла Краков
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Блащиковский Якуб 1 1
2. Савич Стефан V 0 0

Карточки

Ягеллония
# Игрок      
1. Арсенич Зоран 1 0
2. Бида Бартош 1 0
3. Вдовик Бартломей 1 0
Висла Краков
# Игрок      
1. Баша Вуллнет 1 0
2. Мехремич Ади 1 0
3. Жуков Георгий 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ягеллония 0 100% (1) 0 0 0 0
 Висла Краков 0 0 100% (1) 0 0 0

Предыдущие игры

Ягеллония Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Гурник Забже 3:1 Ягеллония Лех 4:0 Ягеллония Ягеллония 2:1 Шлёнск Пяст 2:0 Ягеллония
Погонь Щецин 2:2 Ягеллония Ягеллония 1:2 Лехия Гданьск Ягеллония 0:0 Легия Краковия 1:2 Ягеллония Ягеллония 0:2 Пяст ЛКС Лодзь 0:3 Ягеллония Ягеллония 2:2 Висла Плоцк Краковия 0:1 Ягеллония Ягеллония 1:0 Шлёнск Погонь Щецин 1:2 Ягеллония Ягеллония 1:1 Лех Легия 4:0 Ягеллония Ягеллония 0:0 Корона Кельце Висла Краков 3:0 Ягеллония Вольфсбергер 3:2 Ягеллония Гурник Забже 3:0 Ягеллония
Висла Краков Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Островец-Свентокшиски 2:1 Висла Краков Висла Краков 0:1 Арка Гдыня Заглембе Любин 3:1 Висла Краков Висла Краков 1:1 Корона Кельце
ЛКС Лодзь 1:2 Висла Краков Гурник Забже 0:1 Висла Краков Висла Краков 1:0 Висла Плоцк Ракув 3:1 Висла Краков Арка Гдыня 0:0 Висла Краков Висла Краков 3:2 Ракув Висла Краков 1:3 Легия Пяст 4:0 Висла Краков Висла Краков 1:1 Лех Краковия 0:2 Висла Краков Висла Краков 2:2 Висла Плоцк Висла Краков 2:0 Корона Кельце Заглембе Любин 0:1 Висла Краков Висла Краков 3:0 Ягеллония ЛКС Лодзь 2:4 Висла Краков Висла Краков 1:0 Погонь Щецин

Последние игры между собой

Ягеллония: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
Висла Краков: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
Висла Краков 3:0 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 3:2 Висла Краков Экстракласса Висла Краков 2:2 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 1:0 Висла Краков Экстракласса
Ягеллония 0:1 Висла Краков Экстракласса Ягеллония 2:0 Висла Краков Экстракласса Висла Краков 0:0 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 2:0 Висла Краков Экстракласса Висла Краков 3:1 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 2:1 Висла Краков Экстракласса Висла Краков 1:0 Ягеллония Экстракласса Висла Краков 5:1 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 1:4 Висла Краков Экстракласса Ягеллония 2:1 Висла Краков Экстракласса Ягеллония 2:2 Висла Краков Экстракласса Висла Краков 0:2 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 5:2 Висла Краков Экстракласса Висла Краков 1:1 Ягеллония Экстракласса Ягеллония 2:2 Висла Краков Экстракласса Ягеллония 2:4 Висла Краков Кубок Польши
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гурник Забже 1 1 0 0 4 - 2 3
2. Шлёнск 1 1 0 0 2 - 0 3
3. Лехия Гданьск 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Легия 1 1 0 0 2 - 1 3
5. Краковия 1 1 0 0 2 - 1 3
6. Заглембе Любин 1 1 0 0 2 - 1 3
7. Висла Краков 1 0 1 0 1 - 1 1
8. Ягеллония 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Висла Плоцк 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Сталь Мелец 1 0 1 0 1 - 1 1
11. Варта Познань 1 0 0 1 0 - 1 0
12. Ракув 1 0 0 1 1 - 2 0
13. Погонь Щецин 1 0 0 1 1 - 2 0
14. Лех 1 0 0 1 1 - 2 0
15. Подбескидзе 1 0 0 1 2 - 4 0
16. Пяст 1 0 0 1 0 - 2 0
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    35'
    Bartlomiej Wdowik получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    34'
    Г О О О О Л - Блащиковский Якуб бьет в цель!
  • Описание гола
    26'
    Г О О О О Л - Макушевски Мацей бьет в цель!
  • Желтая карточка
    12'
    Жуков Георгий получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Miejski, Bialystok. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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3.15 1.72 5.50
0.00 0.00 0.00
3.50 1.75 5.10

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.95 1.80
Букмекер Да Нет
6.50 1.09
Букмекер Да Нет
3.05 1.35
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